Яблочных пирогов великое множество! Предлагаю Вам ещё один пирог с яблоками: тончайшее тесто, очень сочная и нежная начинка с орехами и яблоками, пропитанная джемом и коньяком.
- 27 декабря 2016, 19:25
- 4845
Открытый немецкий пирог с яблоками
Ингредиенты для «Открытый немецкий пирог с яблоками»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 275 г
- Масло сливочное — 150 г
- Сахар коричневый — 100 г
- Яйцо куриное — 1 шт
Начинка
- Яблоко — 5 шт
- Орехи грецкие — 100 г
- Лимон (цедра и сок) — 1 шт
- Ванильный сахар — 1 пакет.
- Корица — 1 ч. л.
- Гвоздика — 1 щепот.
- Джем абрикосовый — 300 г
- Коньяк — 3 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4642 ккал
|
белки
53.3 г
|
жиры
199.5 г
|
углеводы
629.1 г
|Порции
|ккал
773.7 ккал
|белки
8.9 г
|жиры
33.3 г
|углеводы
104.9 г
|100 г блюда
|ккал
232.1 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
10 г
|углеводы
31.5 г
Рецепт «Открытый немецкий пирог с яблоками»:
В просеянную муку добавить сахар. Я использую коричневый мелкий сахар ТМ Мистраль, он обладает карамельным вкусом и прекрасно подходит для выпечки и десертов.
Добавить размягченное сливочное масло и яйцо. Замесить тесто, обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 2 часа.
Смазать противень сливочным маслом. Выложить тесто и наколоть вилкой. По своему опыту хочу посоветовать делать этот пирог без формы - просто выложите тесто на противень и придайте ему форму прямоугольника или квадрата. Я делала в форме, и было очень неудобно резать и вынимать его из формы.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут. Затем достать, полить оставшимся джемом и залить горячим коньяком.
Комментарии и отзывы
1 мая 2017 года himera 9011 #
8 мая 2017 года mizuko # (автор рецепта)
13 января 2017 года len manackowa #
15 января 2017 года mizuko # (автор рецепта)
7 января 2017 года ОльгаОлли #
12 января 2017 года mizuko # (автор рецепта)
30 декабря 2016 года mari palna #
30 декабря 2016 года рева-2016 #
31 декабря 2016 года mizuko # (автор рецепта)
29 декабря 2016 года veronika1910 #
31 декабря 2016 года mizuko # (автор рецепта)
28 декабря 2016 года mari palna #
29 декабря 2016 года mizuko # (автор рецепта)
28 декабря 2016 года мисс #
27 декабря 2016 года Ирушенька #
28 декабря 2016 года mizuko # (автор рецепта)
27 декабря 2016 года Milla_Milka #
28 декабря 2016 года mizuko # (автор рецепта)
27 декабря 2016 года тататима #
28 декабря 2016 года mizuko # (автор рецепта)
27 декабря 2016 года mixrutka #
28 декабря 2016 года mizuko # (автор рецепта)
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