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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт
  • 27 декабря 2016, 19:25
  • 4845

Открытый немецкий пирог с яблоками

Рецепт: Открытый немецкий пирог с яблоками

Яблочных пирогов великое множество! Предлагаю Вам ещё один пирог с яблоками: тончайшее тесто, очень сочная и нежная начинка с орехами и яблоками, пропитанная джемом и коньяком.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Кухня: Немецкая

Ингредиенты для «Открытый немецкий пирог с яблоками»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4642 ккал 		белки
53.3 г 		жиры
199.5 г 		углеводы
629.1 г
Порции
ккал
773.7 ккал		 белки
8.9 г		 жиры
33.3 г		 углеводы
104.9 г
100 г блюда
ккал
232.1 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
10 г		 углеводы
31.5 г


Рецепт «Открытый немецкий пирог с яблоками»:

В просеянную муку добавить сахар. Я использую коричневый мелкий сахар ТМ Мистраль, он обладает карамельным вкусом и прекрасно подходит для выпечки и десертов.

Добавить размягченное сливочное масло и яйцо. Замесить тесто, обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 2 часа.

Тем временем измельчить орехи.

Добавить корицу, гвоздику, цедру, ванильный сахар. Перемешать и убрать в холодильник.

Яблоки почистить, нарезать дольками. Сбрызнуть лимонным соком.

Смазать противень сливочным маслом. Выложить тесто и наколоть вилкой. По своему опыту хочу посоветовать делать этот пирог без формы - просто выложите тесто на противень и придайте ему форму прямоугольника или квадрата. Я делала в форме, и было очень неудобно резать и вынимать его из формы.

Выложить сверху ореховую смесь.

Положить сверху 2 ст. л. джема (можно его чуть нагреть, чтобы он стал более жидким).

Выложить яблоки.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут. Затем достать, полить оставшимся джемом и залить горячим коньяком.

Подать к столу. Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Сладко! Празднично! Мистраль!" На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На десерт Неожиданные гости : На закуску

Теги: выпечка десерт чаепитие праздник

Вкусы: сладкий яблочный абрикосовый коньячный ореховый пряный

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Открытый немецкий пирог с яблоками
Рецепт: Открытый немецкий пирог с яблоками

Яблочных пирогов великое множество! Предлагаю Вам ещё один пирог с яблоками: тончайшее тесто, очень сочная и нежная начинка с орехами и яблоками, пропитанная джемом и коньяком.

Ингредиенты для «Открытый немецкий пирог с яблоками»:

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Фотографии «Открытый немецкий пирог с яблоками» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Очень вкусный, ароматный пирог! В следующий раз попробую с апельсиновой цедрой сделать))) и наверное я переборщила с гвоздикой))
Большое спасибо за доверие к рецепту и отчёт! Очень приятно, что блюдо Вам понравилось! Гвоздику, конечно, по вкусу добавляйте.
Большое спасибо за рецепт.Очень вкусно и красиво!
Огромное спасибо!
У меня вот такой получился. Остался один кусочек. Брала 2/3 нормы продуктов, пекла в разъемной круглой форме диаметром 28 см. Доставать из нее удобно. Яблоки при запекания стали подсыхать в духовке, поэтому минут за 10 до готовности достала и намазала их джемом, а потом допекла. Мне понравился. Спасибо.
Огромное спасибо за доверие к рецепту и фотоотчёт! Мне очень приятно, что пирог Вам понравился.
Спасибо! Я там тоже бываю, но не встречала! Буду внимательней смотреть
Красивый пирог, и уверенна вкусный!!!!
Огромное спасибо!
Шикарный пирог
Огромное спасибо!
Немного не по теме - но какая прекрасная у вас тарелочка, где вы такую купили, подскажиье, пожалуйста!
Спасибо! В магазине Fix прайс (я из Москвы) 40 руб. стоила тарелочка!
обалденная выпечка
Наташенька, очень соблазнительный пирог! Красота!
Ирочка, Огромное спасибо!
такая вкуснота-красота забираю и постараюсь приготовить в ближайшее время!!!!) спасибо Вам добра,счастья и с наступающим
Огромное спасибо! Вас тоже с Наступающим!
Наташа! Какая прелесть этот пирог!
Большущее спасибо!
ООО, как это вкусно должно быть ! После окончания поста непременно приготовлю!! Спасибо за рецепт
Мариночка, Огромное спасибо!
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