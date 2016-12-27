Открытый немецкий пирог с яблоками

Смазать противень сливочным маслом. Выложить тесто и наколоть вилкой. По своему опыту хочу посоветовать делать этот пирог без формы - просто выложите тесто на противень и придайте ему форму прямоугольника или квадрата. Я делала в форме, и было очень неудобно резать и вынимать его из формы.