У нас сейчас активно распродают остатки новогодних запасов мандаринов и апельсинов. Самое время сварить вкусный джем и сделать цитрусовую заготовку для выпечки и десертов. В ход пойдет все, и мякоть и цедра. Самый вкусный джем получается из тонкокожих плодов. Количество сахара регулируйте по своему вкусу.
- 12 января 2017, 13:21
- 41748
Безотходный мандариновый джем
Ингредиенты для «Безотходный мандариновый джем»:
- Мандарин — 1,4 кг
- Сахар (500 г-на джем 200 г -на цедру) — 700 г
- Желирующая смесь (Желфикс, Квиттин, Конфитюрка, Желинка, Пектин и т.п.) — 1 пакет.
- Гвоздика — 5 шт
- Вода — 200 мл
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3228.5 ккал
|
белки
29.1 г
|
жиры
9.1 г
|
углеводы
772.9 г
|100 г блюда
|ккал
165.6 ккал
|белки
1.5 г
|жиры
0.5 г
|углеводы
39.6 г
Рецепт «Безотходный мандариновый джем»:
Мандарины вымыть, четыре-пять штук отложить, остальные очистить и разобрать на дольки. Отложенные мандарины разрезать на четыре части вместе с кожурой. Всё вместе измельчить блендером или пропустить через мясорубку.
Перекладываем массу в посуду для варки варенья ( у меня толстостенная сковорода, добавляем сахар, перемешиваем и ставим на огонь.
Пока джем закипает, нарезаем цедру небольшими кусочками и заливаем кипятком. Даем постоять пять минут и сливаем воду.
Перекладываем в жаропрочную посуду, засыпаем сахарным песком, добавляем 200 мл воды и ставим в микроволновку на 8 минут при 600 вт мощности.
У кого нет МВ печи, в посуде для варки варенья ставит на плиту и доводит до кипения.
Тем временем у нас начинает закипать джем. Снимаем пенку.
Теперь добавляем наш "пектин". У меня -это "Желфикс" 1:3 (это означает, что в джем можно класть сахара в три раза меньше нормы). Пакетик рассчитан на 1 кг мякоти. Имеющийся у вас пектиновый загуститель, добавляйте по инструкции на пакетике. ВНИМАНИЕ! Пектин-это абсолютно натуральный продукт, получаемый либо из цитрусовых, либо из яблок. Поэтому все вышеперечисленные загустители не несут никакого вреда ни детскому, ни взрослому организму (за исключением аллергии на цитрусы).
Даем джему повариться 5-10 минут, добавляем несколько тычинок гвоздики и горячий разливаем по банкам. Банки я не стерилизую, только ополаскиваю кипятком.
Банки на сутки ставим в холодное место. За сутки-двое джем загустевает.
Пока мы занимались джемом, корочки успели пропитаться сиропом. Еще раз ставим их в МВ печь на 6 минут при 500 Вт мощности, или еще раз доводим до кипения.
Горячими раскладываем в банки и накрываем теплым пледом до утра. Сколько хранится не могу сказать, обычно уходит очень быстро и в начинку, и как джем.
И бисквитный рулет с начинкой из корочек:
Джем:
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6560
Комментарии и отзывы
вчера в 9:59 pieriepiechienova #
вчера в 10:31 Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
7 часов назад pieriepiechienova #
25 марта 2018 года Елена Бельтан #
25 марта 2018 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
25 марта 2018 года Елена Бельтан #
14 февраля 2017 года Vishnja #
15 февраля 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
15 февраля 2017 года Vishnja #
6 февраля 2017 года катя торопова #
7 февраля 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
2 февраля 2017 года subsidii66 #
2 февраля 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
2 февраля 2017 года lina0710 #
2 февраля 2017 года subsidii66 #
2 февраля 2017 года lina0710 #
2 февраля 2017 года subsidii66 #
2 февраля 2017 года lina0710 #
2 февраля 2017 года subsidii66 #
3 февраля 2017 года felix032 #
3 февраля 2017 года subsidii66 #
29 января 2017 года Svetik-FrekenSnork #
Приготовила Ваш джем, но с использованием желатина. Понравилось очень, правда муж сказал, что "ядреный" вышел - очень мандариновый=))
Делала два раза, оба раза брала порошковый желатин, примерно 2 десертных ложки. В первый раз застыл отлично, а второй не очень, хотя желатин был одной и той же фирмы.
Про корочки - не могли бы Вы более подробно написать, как делать на плите?
Заранее благодарю за ответ и спасибо за рецепт - очень солнечный и радостный, вкусно и с кашей и с булочкой!
Всего Вам самого доброго!
30 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
Про корочки вроде всё написала, спросите конкретно, что непонятно?
30 января 2017 года Svetik-FrekenSnork #
Я хотела уточнить - довести до кипения и сколько-то еще времени проварить? А сироп в итоге должен получиться густой или жидкий?
30 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
31 января 2017 года Svetik-FrekenSnork #
28 января 2017 года cluch69 #
Заранее спасибо за ответ.
30 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
22 января 2017 года kirilyuchka #
22 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
22 января 2017 года Grondala #
22 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
20 января 2017 года Daryal #
20 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
19 января 2017 года rusilo o #
Пектина и гвоздики в магазинах не нашла. Использовала желатин и добавила немного мускатного ореха. Получилось красиво, вкусно и ароматно (в следующий раз добавлю четверть лимона для кислинки).
Цукаты по рецепту два раза грела в микроволновке, а потом подсушила в духовке. Сложила в баночку и пересыпала сахарной пудрой. Буду с чаем пить и, если получится, попробую в кекс впихнуть.
Спасибо за рецепт!!!
19 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
24 января 2017 года Svetik-FrekenSnork #
Скажите, пожалуйста, как Вы делали с желатином, сколько добавляли и какой брали (в пластинках или порошком)? Боюсь, что пектина не найду.
28 января 2017 года rusilo o #
18 января 2017 года nafanya2012 #
18 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
18 января 2017 года veronika1910 #
18 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
17 января 2017 года Nika #
17 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
17 января 2017 года Nika #
17 января 2017 года рева-2016 #
17 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
17 января 2017 года тататима #
17 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
16 января 2017 года СНежк_а #
17 января 2017 года marfutak # (модератор)
17 января 2017 года СНежк_а #
17 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
17 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
17 января 2017 года СНежк_а #
15 января 2017 года VeVeTa Tuk #
Спасибо!
17 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
18 января 2017 года VeVeTa Tuk #
15 января 2017 года Barna #
15 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
15 января 2017 года Barna #
15 января 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
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