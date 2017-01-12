Безотходный мандариновый джем

Тем временем у нас начинает закипать джем. Снимаем пенку.

Теперь добавляем наш "пектин". У меня -это "Желфикс" 1:3 (это означает, что в джем можно класть сахара в три раза меньше нормы). Пакетик рассчитан на 1 кг мякоти. Имеющийся у вас пектиновый загуститель, добавляйте по инструкции на пакетике. ВНИМАНИЕ! Пектин-это абсолютно натуральный продукт, получаемый либо из цитрусовых, либо из яблок. Поэтому все вышеперечисленные загустители не несут никакого вреда ни детскому, ни взрослому организму (за исключением аллергии на цитрусы).