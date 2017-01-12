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Версия для печати Рецепты Заготовки Варенье
  • 12 января 2017, 13:21
  • 41748

Безотходный мандариновый джем

Рецепт: Безотходный мандариновый джем

У нас сейчас активно распродают остатки новогодних запасов мандаринов и апельсинов. Самое время сварить вкусный джем и сделать цитрусовую заготовку для выпечки и десертов. В ход пойдет все, и мякоть и цедра. Самый вкусный джем получается из тонкокожих плодов. Количество сахара регулируйте по своему вкусу.

Категория: Заготовки Варенье

Ингредиенты для «Безотходный мандариновый джем»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3228.5 ккал 		белки
29.1 г 		жиры
9.1 г 		углеводы
772.9 г
100 г блюда
ккал
165.6 ккал		 белки
1.5 г		 жиры
0.5 г		 углеводы
39.6 г


Рецепт «Безотходный мандариновый джем»:

Мандарины вымыть, четыре-пять штук отложить, остальные очистить и разобрать на дольки. Отложенные мандарины разрезать на четыре части вместе с кожурой. Всё вместе измельчить блендером или пропустить через мясорубку.
Перекладываем массу в посуду для варки варенья ( у меня толстостенная сковорода, добавляем сахар, перемешиваем и ставим на огонь.

Пока джем закипает, нарезаем цедру небольшими кусочками и заливаем кипятком. Даем постоять пять минут и сливаем воду.
Перекладываем в жаропрочную посуду, засыпаем сахарным песком, добавляем 200 мл воды и ставим в микроволновку на 8 минут при 600 вт мощности.
У кого нет МВ печи, в посуде для варки варенья ставит на плиту и доводит до кипения.

Тем временем у нас начинает закипать джем. Снимаем пенку.
Теперь добавляем наш "пектин". У меня -это "Желфикс" 1:3 (это означает, что в джем можно класть сахара в три раза меньше нормы). Пакетик рассчитан на 1 кг мякоти. Имеющийся у вас пектиновый загуститель, добавляйте по инструкции на пакетике. ВНИМАНИЕ! Пектин-это абсолютно натуральный продукт, получаемый либо из цитрусовых, либо из яблок. Поэтому все вышеперечисленные загустители не несут никакого вреда ни детскому, ни взрослому организму (за исключением аллергии на цитрусы).

Даем джему повариться 5-10 минут, добавляем несколько тычинок гвоздики и горячий разливаем по банкам. Банки я не стерилизую, только ополаскиваю кипятком.
Банки на сутки ставим в холодное место. За сутки-двое джем загустевает.

Пока мы занимались джемом, корочки успели пропитаться сиропом. Еще раз ставим их в МВ печь на 6 минут при 500 Вт мощности, или еще раз доводим до кипения.
Горячими раскладываем в банки и накрываем теплым пледом до утра. Сколько хранится не могу сказать, обычно уходит очень быстро и в начинку, и как джем.


И бисквитный рулет с начинкой из корочек:

Джем:


Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6560
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На полдник На ужин : На десерт

Теги: варенье десерт заготовка полуфабрикат чаепитие

Вкусы: цитрусовый сладкий пряный

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Безотходный мандариновый джем
Описание: У нас сейчас активно распродают остатки новогодних запасов мандаринов и апельсинов. Самое время сварить вкусный джем и сделать цитрусовую заготовку для выпечки и десертов. В ход пойдет все, и мякоть и цедра. Самый вкусный джем получается из тонкокожих плодов. Количество сахара регулируйте по своему вкусу.
Рецепты: Заготовки -> Варенье


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Фотографии «Безотходный мандариновый джем» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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Джем чудесный яркий, но пока не могу с мандаринами, а с яблоками и грушами? их в саду девать некуда, варенье наварила, что то др. хочется
Кроме джемов можно приготовить домашнюю пастилу или цукаты в духовке. Посмотрите, есть отличные рецепты. Как их найти, можно задать вопрос в рубрике "Вопросы".
Спасибо! Про пастилу не догадалась, когда то очень давно готовила и др. рассказывала как это сделать
Насыщенный, яркий, вкусный джем, несложный в приготовлении. Цукаты вкусны даже просто с чаем и кофе. Спасибо за рецепт!
Как красиво и аппетитно!!! Браво!
Браво - Вам ! За гениальную идею безотходности рецепта
Порция мандаринов оказалась поменьше, чем в рецепте, но очень хотелось попробовать такой интересный джем! В итоге, всё получилось отлично! И цукаты приготовила, теперь они ждут своего применения! Светочка, спасибо большое за рецепт!
Шикарно выглядит! Просто объеденье!Очень рада, что понравился!
Отличный вариант! Очень довольна! Спасибо большое за такое приятное одобрение!
И я с благодарностью! На днях приготовила Ваш джем из апельсинов. Цедру срезала картофелечисткой, белую прослойку счистила, удалила косточки и измельчила блендером. Цедру залила кипятком минут на 5-7, а потом тоже измельчила и добавила к основной массе. Джем получился с очень насыщенным вкусом, пикантный, яркий! Одним словом - восторг! И готовится очень быстро, не хлопотно! Спасибо за чудесный рецепт!
А вам огромное спасибо за добрые слова!
Давно собиралась приготовить этот джем, но все руки не доходили. Готовила согласно рецепту без отступлений. Джем получился вкусный, с цитрусовой горчинкой, которая мне очень нравится. У меня мандарины были толстокорые. Загустел он у меня сразу, даже не стал дожидаться охлаждения! Цукаты ещё готовятся в МВ. Светик, большое спасибо за прекрасный рецепт! Очень вкусно!
Какой солнечно-оранжевый! Вот это красота! Светочка, спасибо за коммент, из толстокожих я еще не делала, буду теперь знать, что тоже подходят! Очень рада. что понравилось!
Ответ для subsidii66
Светочка, какой изумительный яркий джем! Ты и сегодня трудилась, как пчелка!
Угу! И сегодня тружусь! цукаты ещё доделываю!
Удачи тебе в нашем нелегком деле!
Линочка, тебе тоже желаю удачи и оптимизма! Слушай, мне показалось, или ты впрямь сегодня сачкуешь?
Спасибо, моя хорошая! Да ты что, как можно , кручусь, как белка в колесе.
Сейчас схожу проверю!
Ответ для subsidii66
Светочка, какое великолепие, шикарный джем !!!
Спасибо большое, Галочка! Мне очень понравился, но не все любят цитрусовые джемы, так что -на любителя. Но готовить очень быстро и просто, дольше мандарины чистить!
Здравствуйте!
Приготовила Ваш джем, но с использованием желатина. Понравилось очень, правда муж сказал, что "ядреный" вышел - очень мандариновый=))
Делала два раза, оба раза брала порошковый желатин, примерно 2 десертных ложки. В первый раз застыл отлично, а второй не очень, хотя желатин был одной и той же фирмы.

Про корочки - не могли бы Вы более подробно написать, как делать на плите?

Заранее благодарю за ответ и спасибо за рецепт - очень солнечный и радостный, вкусно и с кашей и с булочкой!
Всего Вам самого доброго!
Добрый день! Спасибо за отклик. Единственное хочу заметить, что желатин и пектин-это немного разные вещи. С желатином я ни разу не делала, но если понравилось...
Про корочки вроде всё написала, спросите конкретно, что непонятно?
Да,я знаю, что пектин и желатин - разные, но не смогла найти ничего более подходящего.
Я хотела уточнить - довести до кипения и сколько-то еще времени проварить? А сироп в итоге должен получиться густой или жидкий?
Проварить буквально 3-5 минут. Сироп жидкий, но он обычно почти весь впитывается в корочки, остается мало.
Спасибо!
Здравствуйте. А можно сделать такой джем из апельсинов?
Заранее спасибо за ответ.
Конечно, можно. Если перемолоть апельсины с кожурой(сладкие сорта с достаточно тонкой коркой), можно и пектин не добавлять. Джем сам становится густым после остывания.
Здравствуйте!Можно ли все мандарины не чистить,то есть,не оставляя для цукатов или будут горчить? Можно ли сделать из клементинов (они такие красивые). Спасибо!
Думаю, можно. Клементины тоже подойдут, но у них есть косточки, надо вынимать.
А косточки вынимать или можно блендером перемолоть?
Если есть косточки, обязательно удалять. Я не написала об этом, потому что мне практически не попадаются с косточками. Вот и упустила этот момент из виду.
Супер!
С вашим рецептом сразу убила двух зайцев: давно хотела сделать цитрусовый джем и цукаты.
Пектина и гвоздики в магазинах не нашла. Использовала желатин и добавила немного мускатного ореха. Получилось красиво, вкусно и ароматно (в следующий раз добавлю четверть лимона для кислинки).
Цукаты по рецепту два раза грела в микроволновке, а потом подсушила в духовке. Сложила в баночку и пересыпала сахарной пудрой. Буду с чаем пить и, если получится, попробую в кекс впихнуть.
Спасибо за рецепт!!!
Очень рада, что всё понравилось!
Ответ для rusilo o
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как Вы делали с желатином, сколько добавляли и какой брали (в пластинках или порошком)? Боюсь, что пектина не найду.
Желатин брала порошковый. Подгоняла количество порошка под количество воды, указанное в рецепте (на упаковке обычно пишут соотношение). Удачи
Необыкновенно вкусный и солнечный джем! Спасибо!
От всей души, на здоровье!
Шикарный рецепт
Большое спасибо, Вероничка!
Спасибо! Очень вкусно! Понравилось девочкам! Чему я очень рада!!! Теперь они копят корочки для пирожков...
М-м-м-м!!! Слюнки потекли при взгляде на эту чудесную баночку! Спасибо, Ниночка, за виртуальное наслаждение!
Я сегодня ещё баночку сделала в одно лицо. Лежу перед телевизором и смакую... пока не видит никто. Это я таким образом корочки собираю для пирога.
Ой какую красоту пропустила! Срочно беру на вооружение!
На здоровье!
Просто сказочный джем! Спасибо!
От всей души-на здоровье!
Светик, думала будет горько, ничего подобного, получилось безумно вкусно! Готовила всё по рецепту с "желфиксом"! Спасибо тебе большое за чудесный мандариновый джем!!!
Ах, какое красочное фото, какая восхитительная старинная салфеточка, сейчас такой раритет не найдешь.
Спасибо Танюш! А салфеточке и правда уже много лет!
Ответ для marfutak
И я залюбовалась!
Ответ для СНежк_а
Светочка, как мне приятно, что тебе понравилось! А фото, вообще-козырное! Хоть прямо в "глянец"!
Да ладно, мне до вас ещё далеко!
Отличный джем! Делала без загустителей, но джем и так достаточно густой после охлаждения. Очень понравился мужу.
Спасибо!
Верочка, какой красавчик! Порадовала ты меня несказанно!
Спасибо, Светлана, мне тоже очень приятно, когда готовят по моим рецептам, а кому не приятно...
Вот какой у меня джем получился. Добавила для желирования яблочный пектин.
Какая красота!
Уже приготовила! Спасибо большое!!! Джем замечательный! Еле устояла чтобы не начать есть его горячим
Как я рада, что понравилось!
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