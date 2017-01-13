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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/136777/]Салат "Незабываемая нежность"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/136777/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2017jan/13/06/1876657_74155-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из птицы -> Салаты из курицы Не совсем приветствовала в салатах ананас, но попробовав этот, несколько дней подряд баловала себя любимую. Также новинкой для меня было добавление сельдерея. Салат получается нежный, легкий. Еще долго могу описывать свои ощущения, но лучше давайте приступим к трапезе. Ингредиенты: Грудка куриная, Ананас, Сельдерей черешковый, Яблоко, Майонез. Тэги: закуска, праздник, ужин.