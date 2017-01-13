Не совсем приветствовала в салатах ананас, но попробовав этот, несколько дней подряд баловала себя любимую. Также новинкой для меня было добавление сельдерея. Салат получается нежный, легкий. Еще долго могу описывать свои ощущения, но лучше давайте приступим к трапезе.
- 13 января 2017, 21:06
- 32545
Салат "Незабываемая нежность"
Ингредиенты для «Салат "Незабываемая нежность"»:
- Грудка куриная (целая) — 1 шт
- Ананас (580 мл) — 1 бан.
- Сельдерей черешковый (7-8 черешков) — 350 г
- Яблоко (крупное) — 1 шт
- Майонез (натуральный йогурт)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
608 ккал
|
белки
75.7 г
|
жиры
20.8 г
|
углеводы
32 г
|100 г блюда
|ккал
73.3 ккал
|белки
9.1 г
|жиры
2.5 г
|углеводы
3.9 г
Рецепт «Салат "Незабываемая нежность"»:
Все хорошо перемешиваем, заправляем натуральным йогуртом или майонезом, еще раз перемешиваем. Наш салат готов!
Комментарии и отзывы
24 октября 2018 года Л-лька2805 #
8 января 2018 года nerolis #
14 мая 2017 года cypuna #
А если ещё с заправкой "поиграть" - то это будут абсолютно разные салаты
21 мая 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
19 февраля 2017 года UralSib #
1 марта 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
15 февраля 2017 года UralSib #
15 февраля 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
28 января 2017 года Lena-Alena #
29 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
22 января 2017 года victoria ms #
23 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
19 января 2017 года плотная #
20 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
18 января 2017 года veronika1910 #
18 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
17 января 2017 года n chigirenko #
17 января 2017 года mtb72 #
18 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
17 января 2017 года Мария Лагойкина #
18 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
17 января 2017 года whiteroza #
18 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
14 января 2017 года Суслик Маринка #
18 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
14 января 2017 года sentyabr #
18 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
14 января 2017 года irenchik1 #
18 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
14 января 2017 года lelikloves #
18 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
14 января 2017 года тататима #
18 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
14 января 2017 года Демурия #
14 января 2017 года ленушка87 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: