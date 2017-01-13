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  • 13 января 2017, 21:06
  • 32545

Салат "Незабываемая нежность"

Рецепт: Салат Незабываемая нежность

Не совсем приветствовала в салатах ананас, но попробовав этот, несколько дней подряд баловала себя любимую. Также новинкой для меня было добавление сельдерея. Салат получается нежный, легкий. Еще долго могу описывать свои ощущения, но лучше давайте приступим к трапезе.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат "Незабываемая нежность"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
608 ккал 		белки
75.7 г 		жиры
20.8 г 		углеводы
32 г
100 г блюда
ккал
73.3 ккал		 белки
9.1 г		 жиры
2.5 г		 углеводы
3.9 г


Рецепт «Салат "Незабываемая нежность"»:

Режем некрупно сельдерей. У меня вышло 7-8 черешков.

Режем небольшими кусочками ананас (у меня были уже кусочки, но я их еще разрезала пополам).

Яблоко режем тонкими длинными брусочками (я натерла для моркови по-корейски).

Отварную куриную грудку режем средними кубиками.

Все хорошо перемешиваем, заправляем натуральным йогуртом или майонезом, еще раз перемешиваем. Наш салат готов!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска праздник ужин

Вкусы: ананасовый куриный яблочный сельдереевый

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Салат Незабываемая нежность
Описание: Не совсем приветствовала в салатах ананас, но попробовав этот, несколько дней подряд баловала себя любимую. Также новинкой для меня было добавление сельдерея. Салат получается нежный, легкий. Еще долго могу описывать свои ощущения, но лучше давайте приступим к трапезе.


Другие варианты рецепта

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Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт! Очень просто в приготовлении, очень нежно и очень вкусно!
Отведали ваш салатик на Рождество, было ожидаемо вкусно и свежо! Большое спасибо за прекрасный рецепт!
Урааа я нашла салатик для диеты, который можно есть с удовольствием, а не давиться от отвращения
А если ещё с заправкой "поиграть" - то это будут абсолютно разные салаты
Спасибо за теплые слова мне очень приятно, что салат вам понравился готовьте и пробуйте в удовольствие
Знаете, сегодня сделала салатик. Очень понравился. Но я его всё- таки подпортила . Яблочко дома было только рыхловатой текстуры и невнятного вкуса (красивое, красное). Для салата ну никак! Обязательно буду пробовать с другими. Спасибо за рецепт. Действительно лёгкий!
Пробуйте на здоровье и делитесь впечатлениями Я очень рада, что салатик пришелся по вкусу
Скажите пожалуйста, яблочко какого сорта? Вроде по шкурке не семеринка?
Сорт даже и не могу сказать, по вкусу было кисло-сладкое, думаю здесь не принципиально выбирать определенный сорт.
Обалдеть просто, какой вкусный салатик!!! Заправляла йогуртом с горчицей и капелькой лимонного сока. Просто улет!
Спасибо за выбор рецепта очень рада, что салат пришелся по вкусу
Леночка, отличный салатик!
Викуля, спасибо, дорогая!
Салат вкусный! Я как то натолкнулась на рецепт необычного салата,как мне показалось с несочетаемыми продуктами,но приготовив его, я ела салат всю неделю) так,что вас понимаю
Отличный рецепт
Спасибо, Вероничка
Если вы добавите креветки, то вам салат понравится еще больше. Только сельдерей я тру на терке для капусты, яблоко на крупной терке, укроп + петрушка, заправляю совсем немного майонезом. Поверьте, это будет ваш самый любимый салат.
Спасибо за подсказку про креветки!
Ответ для n chigirenko
Спасибо за дополнение к рецепту обязательно воспользуюсь советами
готовлю этот салат давно и очень люблю, но без яблока. думаю, оно там не лишнее. а еще там важный компонент - карри, попробуйте добавить. он салат очень преображает и делает интересным.
Спасибо за подсказку надо будет в следующий раз попробовать так сделать
Очень люблю такое сочетание продуктов! Обязательно приготовлю!
Готовьте и пробуйте с удовольствием
Замечательный салатик! Сочетание продуктов изумительное!
Мариночка, спасибо Салатик действительно получается очень вкусным
Я тоже к ананасу настороженно отношусь, надо попробовать. Выглядит аппетитно!
Попробуйте обязательно уверена, такой салатик не оставит вас равнодушными
Спасибо. Я для себя салаты с яблоками недавно открыла - вкусно)))
Спасибо А я для себя сельдерей и просто в него влюбилась
Леночка, очень аппетитный салат
Спасибо большое, Оленька
Очень вкусный салат!
Спасибо
Вкуснота
Спасибо, Оленька
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