Предлагаю Вам попробовать вкусный, нежный и яркий тыквенный пирог в мультиварке с превосходным ароматом корицы. Заходите, угощайтесь.
- 3 марта 2017, 20:13
- 72318
Тыквенный пирог в мультиварке
Ингредиенты для «Тыквенный пирог в мультиварке»:
- Тыква (чистый вес) — 250 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Соль — 1 щепот.
- Сахар — 100 г
- Корица — 1/2 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 7 г
- Ванильный сахар — 1/2 ч. л.
- Масло сливочное (ТМ Милье, 82,5%) — 40 г
- Мука пшеничная / Мука — 160 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1540.8 ккал
|
белки
32.6 г
|
жиры
48.1 г
|
углеводы
252.1 г
|100 г блюда
|ккал
223.3 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
7 г
|углеводы
36.5 г
Параметры приготовления в мультиварке:
Мощность: 490 Ватт
Программа: Выпечка (85 минут)
Рецепт «Тыквенный пирог в мультиварке»:
В емкости соединить яйца, соль и сахар. Взбить миксером до образования пузырей. Затем добавить ванильный сахар, корицу, разрыхлитель и взбить слегка.
Далее добавить растопленное сливочное масло (я использую ТМ Милье), измельченную тыкву и просеянную муку. Перемешать до однородности. Муки может уйти больше, зависит от сочности Вашей тыквы. Тесто должно быть как на оладьи, чуть гуще сметаны.
Тесто вылить в смазанную чашу мальтиварки и выпекать в режиме "Выпечка". У меня мощность мультиварки 490 Вт, я выпекала 85 минут. Объем чаши 2,5 литра. После выпекания оставьте пирог в мультиварке еще на 15 минут (в выключенном режиме), пусть пирог настоится.
Комментарии и отзывы
вчера в 9:53 Алмушка #
3 марта 2018 года инга140874 #
29 апреля 2018 года lelikloves # (автор рецепта)
28 января 2018 года Ира_Водолей #
25 февраля 2018 года lelikloves # (автор рецепта)
22 ноября 2017 года sozmaria #
22 ноября 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
22 ноября 2017 года sozmaria #
20 ноября 2017 года sozmaria #
22 ноября 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
19 ноября 2017 года Светлана Неменшая #
22 ноября 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
12 ноября 2017 года Ялорис #
наказ получила от домашних)
16 ноября 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
16 ноября 2017 года Ялорис #
P.S. Пекла пирог уже несколько раз, всегда удачно
22 ноября 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
23 ноября 2017 года Ялорис #
6 ноября 2017 года LNataly #
16 ноября 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
16 ноября 2017 года LNataly #
22 ноября 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
2 ноября 2017 года Наталья Щучкина #
16 ноября 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
1 ноября 2017 года JeSeKi # (модератор)
2 ноября 2017 года Наталья Щучкина #
2 ноября 2017 года JeSeKi # (модератор)
2 ноября 2017 года mega lana1981 #
3 ноября 2017 года JeSeKi # (модератор)
16 ноября 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
16 ноября 2017 года JeSeKi # (модератор)
28 октября 2017 года chrysallis #
16 ноября 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
7 июля 2017 года vin80 #
7 июля 2017 года veronika1910 #
7 июля 2017 года vin80 #
8 июля 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
8 июля 2017 года vin80 #
8 июля 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
8 июля 2017 года vin80 #
8 июля 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
15 июля 2017 года Елена Превкусная #
15 июля 2017 года vin80 #
15 июля 2017 года Елена Превкусная #
9 апреля 2017 года svetlanaboyko75 #
9 апреля 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
7 апреля 2017 года LNataly #
7 апреля 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
4 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
4 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
4 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2017 года Светланка g980 #
4 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2017 года Светланка g980 #
4 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2017 года Светланка g980 #
4 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2017 года Светланка g980 #
4 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
5 апреля 2017 года Светланка g980 #
5 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2017 года felix032 #
4 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2017 года акчуч #
4 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2017 года Vicentina #
5 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
10 апреля 2017 года Сурик #
10 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
2 июля 2017 года mtata #
3 июля 2017 года Покусаева Ольга #
1 апреля 2017 года gorelgena #
2 апреля 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
31 марта 2017 года Savvein #
31 марта 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
31 марта 2017 года Savvein #
31 марта 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
30 марта 2017 года Pingvin72 #
30 марта 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
16 марта 2017 года toma0507 #
16 марта 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
15 марта 2017 года anna1958anna #
15 марта 2017 года lelikloves # (автор рецепта)
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