Тыквенный пирог в мультиварке

Далее добавить растопленное сливочное масло (я использую ТМ Милье), измельченную тыкву и просеянную муку. Перемешать до однородности. Муки может уйти больше, зависит от сочности Вашей тыквы. Тесто должно быть как на оладьи, чуть гуще сметаны.