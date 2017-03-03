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Версия для печати Рецепты Готовим в мультиварке Блюда из теста в мультиварке Пирог в мультиварке
  • 3 марта 2017, 20:13
  • 72318

Тыквенный пирог в мультиварке

Рецепт: Тыквенный пирог в мультиварке

Предлагаю Вам попробовать вкусный, нежный и яркий тыквенный пирог в мультиварке с превосходным ароматом корицы. Заходите, угощайтесь.

Категория: Готовим в мультиварке Блюда из теста в мультиварке Пирог в мультиварке

Ингредиенты для «Тыквенный пирог в мультиварке»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1540.8 ккал 		белки
32.6 г 		жиры
48.1 г 		углеводы
252.1 г
100 г блюда
ккал
223.3 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
7 г		 углеводы
36.5 г


Параметры приготовления в мультиварке:

Мощность: 490 Ватт

Программа: Выпечка (85 минут)


Рецепт «Тыквенный пирог в мультиварке»:

Очищенную тыкву натереть на мелкой терке.

В емкости соединить яйца, соль и сахар. Взбить миксером до образования пузырей. Затем добавить ванильный сахар, корицу, разрыхлитель и взбить слегка.

Далее добавить растопленное сливочное масло (я использую ТМ Милье), измельченную тыкву и просеянную муку. Перемешать до однородности. Муки может уйти больше, зависит от сочности Вашей тыквы. Тесто должно быть как на оладьи, чуть гуще сметаны.

Тесто вылить в смазанную чашу мальтиварки и выпекать в режиме "Выпечка". У меня мощность мультиварки 490 Вт, я выпекала 85 минут. Объем чаши 2,5 литра. После выпекания оставьте пирог в мультиварке еще на 15 минут (в выключенном режиме), пусть пирог настоится.

Пирог готов. Прошу на чаепитие или кофепитие.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Вкусные истории с Милье" На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: выпечка десерт чаепитие полдник праздник обед ужин

Вкусы: тыквенный яркий нежный

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Тыквенный пирог в мультиварке
Описание: Предлагаю Вам попробовать вкусный, нежный и яркий тыквенный пирог в мультиварке с превосходным ароматом корицы. Заходите, угощайтесь.


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Фотографии «Тыквенный пирог в мультиварке» от приготовивших (9)

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Комментарии и отзывы

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Мы скушали. Но не особо понравилось. Тыква чувствуется. Спасибо за легкий рецептик. Теперь буду знать. Что сырая тыква в пироге не наш вариант
Приготовила точно по рецепту, пекла 3 часа. Ну ни как не пропекался. Может быть дело в мультиварке, хотя пеку в ней не первый раз и никогда не жаловалась. У меня чаша на 5 л. Возможно, поэтому пирог тоненький. Наверно в какой то момент надо было его перевернуть. В целом вкусный.
Инга, спасибо, что воспользовались рецептом Вы правы, тоненький из за разницы в объеме, на Вашу чашу нужно увеличивать ингредиенты пропорционально. А по поводу не пропекания, могу предположить только одно, возможно у Вас тыковка сочная была и тесто получилось жидкое, поэтому не пропекся.
Сегодня приготовила - очень вкусно! Как писала chrysallis - действительно ощущение яблочного пирога. Спасибо огромное за рецепт!
Ирина, благодарю за отзыв о пироге Пеките с удовольствием
Вкусно! Вкусно! Вкусно! Ну, очень вкусно!
Очень аппетитный разлом у пирога Спасибо огромное за фото-отчет и положительные эмоции о вкусовых ощущениях Пеките с удовольствием
Это Вам спасибо за такую вкусняшку!
Отличный пирог! Если доживет до утра, сфотографирую.
Мария, видимо пирог не дожил до утра Спасибо огромное, приятно, что пирог понравился
Скажите пожалуйста, а если я не добавлю масло слив, что нибудь получая из пирога? Стоит пробовать?
Пеките, но без масла пирог получится не такой нежный
Эмоции переполняют. Пирог волшебно вкусный! Готовить буду постоянно, такой
наказ получила от домашних)
Лариса, как приятно, что пирог понравился Очень соблазнительное исполнение Спасибо за приятный отзыв, пеките с удовольствием
Предлагаю перейти "на ты"
P.S. Пекла пирог уже несколько раз, всегда удачно
С удовольствием
Олечка, полностью присоединяюсь к отзыву Жени - нежный, вкусный, простой и полезный пирог!! Отличный способ накормить детей тыквой! Моим мальчишкам пирог очееень понравился!! Буду готовить ещё не раз!! Спасибо большое, дорогая!!
Наташенька, какой красавчик у тебя получился Ну а цветочки конечно красиво смотрятся
Моим мальчишкам пирог очееень понравился
Лучшая похвала для рецепта Мне очень приятно, что пирог по вкусу пришелся Пеки с удовольствием
Олечка! Рада тебя видеть! Спасибо еще раз!
Очень интересный рецепт. С благодарностью забираю в КК. Сезон тыквы начался. Надо побаловать себя лакомством!
Наташа, спасибо Пеките с удовольствием
Олечка, спасибо тебе за шикарный рецепт. Пирог в меру влажный, нежный, очень ароматный и, что не мало важно, простой и из доступных продуктов. Мультиварка у меня с большой чашей (на 5 л), поэтому получился низкий, но на вкус это не повлияло. Спасибо тебе огромное за рецепт. Буду часто повторять.
Женечка, восхитительно красивый и однозначно вкусный пирог!
Наташенька, спасибо за внимание и комментарий.
Ответ для JeSeKi
Евгения, какой у Вас аппетитный и красивый фотоотчет!!!
Ответ для JeSeKi
Женечка, очень красивое фото Чайный сервиз потрясающий, пирог в окружении такой посуды смотрится еще вкуснее Мне приятно, что пирог пришелся по вкусу Пеки с удовольствием
очень вкусно! Ребенок вообще сказал, что это с яблоками переубеждать не стали ... Огромное спасибо автору за этот изумительный рецепт
Спасибо Вам за приятный отзыв о рецепте Приятно, что ребенок остался доволен Готовьте с удовольствием
Отличный пирог! Домашние еще не пробовали, с работы не пришли, а лично я в восторге! Да с чашечкой ароматного чая по твоему рецепту, просто фантастика! Уже пожалела, что тыква закончилась! Вообщем спасибо большое за рецепт! Однозначно 5 баллов!
Прекрасное исполнение рецепта! Классное фото!
Спасибо большое дорогая!
Ответ для vin80
Наденька, как я рада, что ты попробовала этот пирог Приятно, что вкус тебе понравился Очень аппетитный пирог получился, да на фоне яркой клубники Спасибо огромное за доверие Семье пришелся по вкусу пирог?
Да, съели в момент. На очереде пирог с изюмом. Вот только пицу съедят , но это точно не надолго, да и займусь.
Значит понравилась им тыковка в выпечке Это хорошо, теперь можно спокойно разные вкусности им готовить из тыковки
Ну да и я о том же! Как тыква нарастет, так и начну!
Ответ для vin80
Надя отличный пиро! Приобщаешься к тыкве?
Ага стараюсь
Молодец!
Спешу с отчетиком, безумно вкусный пирог с выраженной тыквенной ноткой! От себя добавила еще изюм, очень вкусно. Спасибо за чудесный рецепт)
Светлана, спасибо за доверие и красивое, аппетитное фото Отличное дополнение к пирогу, изюм отличный вариант Пеките с удовольствием
Олечка, какой красавец! Идеальный!
Наташенька, пирог очень вкусный Угощайся, дорогая
Оленька, дорогая, я с отчетом и извинениями за свое неказистое фото! Чаша МВ у меня 5-литровая, так я решила испечь этот замечательный пирожок в духовке! Тыква попалась такая сочная, видимо поэтому текстура получилась влажная! Но хочу тебя заверить, что это просто сказочный пирог! Нежный, несмотря на влажность абсолютно не тяжелый, чудесного солнечного, позитивного цвета , с тонким ароматом корицы и очень-очень вкусный ! Обязательно повторю его в МВ , увеличив норму вдвое! Спасибо большое тебе,Олечка, за наивкуснейший рецепт пирога!
Оленька, фото великолепное, а вот пирог действительно влажный получился Может он просто не допекся? Наверное нужно тебе добавить муки, раз такая сочная тыковка, либо отжать тыкву Спасибо огромное за доверие к рецепту Я рада, что не смотря на влажность пирога, вкус понравился
Олечка, у меня тоже промелькнула такая мысль, что не допекся. Шпажку вытащила абсолютно сухую. Все-таки, наверное, тыковка увлажнила. С нее прямо сок сочился. Но я все-равно очень довольна пирогом! В МВ выпарилась бы влага! Спасибо,Оленька, за одобрение и прекрасный пирог!
Тогда точно из-за тыковки, т.к. с моей тыквы сок не сочился В меру влажная была. Спасибо за теплый отзыв о рецепте
Ответ для Покусаева Ольга
Оленька, замечательно, если пирог вкусный! Читаю и вспоминаю, как я на днях к приезду гостьи решила кекс-бабку испечь... История точь-в-точь, как у тебя! Я поняла, что дело было в очень сочных яблоках. Кекс мой не пропёкся, но был вкусным. Так что всё дело во влажности тыквы, а у меня яблока...
Светочка, спасибо, солнышко, за поддержку! В Мульте ,наверное, влага бы выпарилась! Но очень радует вкус этого пирога. Обязательно испеку его еще раз , и не один!
Наверное, у меня нет такой чудо-машины Удачи тебе, Оленька!
Как,наверное? Ты точно не знаешь? Спасибо, Светочка!
Про мультиварку ничегошеньки не знаю. Ну раз ты говоришь выпариться, значит выпарится! Я тебе верю, Оленька!
Светочка, я подумала, что ты не знаешь, есть ли у тебя мультиварка
Это я так написала, что ты так поняла! Бывает...
Мало ли? Может и затерялась среди другой техники
Да-да, и сомневаешься, есть она или нет.
Ответ для Покусаева Ольга
Олечка, прекрасный пирог, нежный и солнечный !!!
Галочка, спасибо, милая, за внимание и поддержку!
Ответ для Покусаева Ольга
Оленька, отличное исполнение рецепта! Солнечный аппетитный пирожок!!!
Спасибо,Олюшка, большое-пребольшое! Мне так приятны твоя похвала и внимание!
Ответ для Покусаева Ольга
Олечка, отличный пирог! Самое главное, что вкусный!
Жанночка, спасибо большое за поддержку! Пирог очень вкусный!
Ответ для Покусаева Ольга
Олечка! Как красиво!!! Великолепный пирог!!!
Людочка, дорогая, спасибо большущее ! Мне очень-очень приятно!
Ответ для Покусаева Ольга
Оленька замечательный пирог
Танюша, моя сердечная благодарность тебе за внимание и поддержку!
Пирог понравился, спасибо!
Спасибо за доверие и аппетитное фото
Рецепт хороший,вкусно, но не так пышно, ка на фото, возможно, связано как-то с мукой, у меня тестополучилось уж больно густое.
Конечно, тесто забивать мукой не следует, я указала, что тесто должно быть чуть гуще сметаны. Пирог и получается не пышный, он более плотный по структуре, но при этом нежный при употреблении.
Попробую поменьше положить, возможно тыква не такая сочная или мука такая. Часто повторно корректирую рецепты с мукой
Мука у всех разная, поэтому вводится обычно не вся сразу. Я всегда изначально кладу полпорции по рецепту, а дальше начинаю вводить понемногу. От сочности тыквы, конечно тоже зависит
Ура!!! Вчера я купила тыкву... Оля, и добралась до твоего рецепта... Получился очень ароматный и нежный пирог!!! Чудесная выпечка!!!! Спасибо за рецепт!!!
Наташа, какое шикарное исполнение Сердечки чудесные Кусочек пирога соблазнительный Как мне приятно, что ты доверилась рецепту и результат понравился Спасибо за превосходное фото, украсившее рецепт Пеки с удовольствием
Теперь знаю куда тыкву деть Пасибки
Пеките с удовольствием
Мне тоже понравился рецепт.Спасибо.У меня тыква ,"крошка" как раз на пирог хватит.
Буду рада если Вы свою "крошку" в этот вкусный пирог используете Спасибо за внимание к рецепту
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