Очень, очень вкусные рулетки. Понравятся всем, как постящимся, так и не постящимся. Ну кто же не любит картофель, да ещё и с грибами, а если добавить сюда чеснок и обжаренный лук, то совсем вкусно-вкусно будет. Очень хорошо подавать такие рулетики горячими.
- 14 марта 2017, 18:41
- 122833
Картофельно-грибные рулетики из лаваша
Ингредиенты для «Картофельно-грибные рулетики из лаваша»:
- Лаваш — 2 шт
- Картофель (сырой, очищенный) — 500 г
- Грибы (отварные) — 100 г
- Отвар (картофельный) — 50 мл
- Зелень (любая) — 1 пуч.
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 3 зуб.
- Соль — по вкусу
- Масло растительное (3ст. ложки для обжаривания лука +масло для обжаривания рулетиков) — 3 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2141 ккал
|
белки
58.2 г
|
жиры
44.8 г
|
углеводы
391.9 г
|Порции
|ккал
428.2 ккал
|белки
11.6 г
|жиры
9 г
|углеводы
78.4 г
|100 г блюда
|ккал
161 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
3.4 г
|углеводы
29.5 г
Рецепт «Картофельно-грибные рулетики из лаваша»:
-
Картофель отварить в подсоленой воде. Пока варится картофель обжарить мелко рубленный лук в растительном масле до прозрачности. Грибы и зелень порубить мелко, чеснок пропустить через пресс. Слить отвар с готового картофеля оставив 50 мл. Пюрировать картофель добавив отвар. Смешать картофельное пюре с грибами, луком, чесноком и зеленью.
-
Разделить пюре на две части. Промазать лист лаваша половиной картофельного пюре, накрыть вторым листом лаваша, промазать второй половиной пюре.
-
Скрутить рулет с широкой стороны лаваша.
-
Разрезать рулет на кусочки около 2 см. Резать хорошо наточенным ножом.
-
Обжарить рулетики с двух сторон на растительном масле. Подавать горячими.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6821
Комментарии и отзывы
29 января 2023 года blinova sn #
29 января 2023 года blinova sn #
10 июня 2021 года svetik5552 #
10 февраля 2021 года vsegvkusno #
22 января 2020 года leskina nataliya #
19 мая 2019 года felix032 #
19 мая 2019 года virgola71 #
Очень аппетитные, ароматные и вкусные!
19 мая 2019 года felix032 #
8 апреля 2019 года stark2 #
8 апреля 2019 года PYMA-2016 #
9 апреля 2019 года stark2 #
7 апреля 2019 года lakshmi-777 #
7 апреля 2019 года Лилек3011 #
7 апреля 2019 года lakshmi-777 #
7 апреля 2019 года Аллочка-уралочка #
8 апреля 2019 года lakshmi-777 #
8 апреля 2019 года PYMA-2016 #
8 апреля 2019 года lakshmi-777 #
2 апреля 2019 года Гали-28 #
2 апреля 2019 года Valushka2003 #
2 апреля 2019 года Гали-28 #
2 апреля 2019 года акчуч #
19 апреля 2019 года Dama-Lorik #
5 мая 2019 года Гали-28 #
18 марта 2019 года marfutak # (модератор)
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22 марта 2019 года lakshmi-777 #
23 марта 2019 года marfutak # (модератор)
23 марта 2019 года lakshmi-777 #
23 марта 2019 года marfutak # (модератор)
23 марта 2019 года lakshmi-777 #
2 апреля 2019 года PYMA-2016 #
3 апреля 2019 года marfutak # (модератор)
16 марта 2019 года PYMA-2016 #
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25 декабря 2018 года blig #
17 декабря 2018 года Юлетта1977 #
13 декабря 2018 года натали24 #
10 декабря 2018 года Аллочка-уралочка #
9 декабря 2018 года александра-анна #
9 декабря 2018 года mbolsakova16 #
8 декабря 2018 года ориола #
Приглянулся оранжевый салат к рулетикам Расскажите что это?
8 декабря 2018 года shaherezada-2016 #
8 декабря 2018 года venera ivanova 48 #
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