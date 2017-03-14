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Версия для печати Рецепты Блюда из лаваша Рулеты из лаваша
  • 14 марта 2017, 18:41
  • 122833

Картофельно-грибные рулетики из лаваша

Рецепт: Картофельно-грибные рулетики из лаваша

Очень, очень вкусные рулетки. Понравятся всем, как постящимся, так и не постящимся. Ну кто же не любит картофель, да ещё и с грибами, а если добавить сюда чеснок и обжаренный лук, то совсем вкусно-вкусно будет. Очень хорошо подавать такие рулетики горячими.

Категория: Блюда из лаваша Рулеты из лаваша

Ингредиенты для «Картофельно-грибные рулетики из лаваша»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2141 ккал 		белки
58.2 г 		жиры
44.8 г 		углеводы
391.9 г
Порции
ккал
428.2 ккал		 белки
11.6 г		 жиры
9 г		 углеводы
78.4 г
100 г блюда
ккал
161 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
3.4 г		 углеводы
29.5 г

Рецепт «Картофельно-грибные рулетики из лаваша»:

  • Картофель отварить в подсоленой воде. Пока варится картофель обжарить мелко рубленный лук в растительном масле до прозрачности. Грибы и зелень порубить мелко, чеснок пропустить через пресс. Слить отвар с готового картофеля оставив 50 мл. Пюрировать картофель добавив отвар. Смешать картофельное пюре с грибами, луком, чесноком и зеленью.

  • Разделить пюре на две части. Промазать лист лаваша половиной картофельного пюре, накрыть вторым листом лаваша, промазать второй половиной пюре.

  • Скрутить рулет с широкой стороны лаваша.

  • Разрезать рулет на кусочки около 2 см. Резать хорошо наточенным ножом.

  • Обжарить рулетики с двух сторон на растительном масле. Подавать горячими.



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6821
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее Специальное питание : Постное питание

Теги: обед ужин горячее пост рулет

Вкусы: картофельный грибной чесночный

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Картофельно-грибные рулетики из лаваша
Рецепт: Картофельно-грибные рулетики из лаваша

Очень, очень вкусные рулетки. Понравятся всем, как постящимся, так и не постящимся. Ну кто же не любит картофель, да ещё и с грибами, а если добавить сюда чеснок и обжаренный лук, то совсем вкусно-вкусно будет. Очень хорошо подавать такие рулетики горячими.

Ингредиенты для «Картофельно-грибные рулетики из лаваша»:

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Фотографии «Картофельно-грибные рулетики из лаваша» от приготовивших (21)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6
Как же вкусно получилось! Понравилось всем членом семьи, а они у меня ещё те привереды! В копилочку однозначно!
Вкусно получилось в холодном ввиде понравились больше.Спасибо.
Это так просто и одновременно очень вкусно!
Готовила эти вкуснейшие рулеты уже не раз, так как они очень нравятся мужу. Спасибо автору!
Замечательные рулетики, очень вкусные!!! Готовила уже несколько раз и каждый раз уходили на "ура"!!!Спасибо большое за рецепт!!!
Галочка! Прекрасные рулетики!
Очень аппетитные, ароматные и вкусные!
Юлечка, спасибо , солнышко, так приятно !!!
Оля, спасибо большое за чудесный рецепт! Очень понравились рулетики абсолютно всем, без искючения. Буду повторять и очень часто!
Красиво, слов нет!!!!!!
Спасибо большое!!!
Олечка, несу тебе отчёт по этому блюду! Рулетики замечательные! Вся семья осталась довольна! Огромное спасибо за рецептик!
Анжелика, замечательные аппетитные столбики!!!
Лилечка, огромное спасибо!
Ответ для lakshmi-777
Анжелочка, великолепная подача!
Спасибо Аллочка!
Ответ для lakshmi-777
Чудесные, аппетитные рулетики!
Настюша, спасибо большое!
Олечка, очень понравились рулетики, готовила уже дважды и всегда на ура уходили. Спасибо за чудесный рецептик.
Галочка, как аппетитно у тебя получилось, чувствую все ароматы!
Валюшечка, спасибо дорогая за внимание
Ответ для Гали-28
Галочка, какая красота!!!
Ответ для Гали-28
Галочка, чудесные рулетики, очень аппетитные и вкусные!
Ларисочка, спасибо моя дорогая за внимание и поддержку
Рецепт зацепил необычностью подачи, приготовила и осталась довольна. Вкусные рулетики получились, нам особенно понравились в горячем виде. Спасибо.
Танюша! До чего удачный снимок и прекраснейшая композиция! Невероятно аппетитные рулетики получились, мимо не пройти. это точно! Обожаю твои работы!
Людочка, спасибо тебе большое за внимание к моим работам и сердечные слова.
Ответ для marfutak
Танечка, шикарные рулетики! Очень хочется такие приготовить!
Спасибо большое, мне очень приятно, что фотография привлекла внимание к рецепту.
А то! Я вдохновившись тоже уже приготовила
С нетерпением жду отчета
Ответ для marfutak
Какая красота! На роллы получилось похоже...
Спасибо. Совершенно верно, если сделать не очень крупными, то можно подать, как русские роллы. Кстати, я их макала в соус Унаги, мне такое сочетание очень понравилось.
Очень вкусно! И в горячем виде и в холодном. Грибов положила побольше, мои их очень уважают. Получились очень грибные рулетики. Сытно. В общем, рецепт класс, большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Настюш, отличная работа!!!!
Спасибо, Оленька!
Отличная закуска! Спасибо за идею! Добавила немного сыра чеддар на мелкой тёрке. Вкусные рулетики. Слопали в один момент!
Всем понравилось, только я переборщила с начинкой, еле скрутила рулет, получилось " по богатому". А в остальном- супер.
Симпатичные рулетики!
]Хотелось бы сделать такие рулетики с картофелем и грибами для загородной поездки, но греть там негде, поэтому смущает, что подавать их автор советует горячими. А холодными как они на вкус?
Просто и вкусно !!! СПАСИБО !
Присоединяюсь к восторженным откликам Замечательная идея из серии "Просто, но очень вкусно".
Приглянулся оранжевый салат к рулетикам Расскажите что это?
500 сотый лайк от меня.
Чудо-рецепт, часто готовлю с лавашом, обязательно попробую!
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