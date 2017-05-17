На мой взгляд, в этом салате все ингредиенты на своем месте. Попробуйте приготовить этот салат, думаю вам понравится.
- 17 мая 2017, 12:17
- 18830
Салат с горбушей и крабовыми палочками
Ингредиенты для «Салат с горбушей и крабовыми палочками»:
- Крабовые палочки — 5 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Консервы рыбные (горбуша) — 1 бан.
- Морковь — 1 шт
- Маслины — 10 шт
- Майонез — 3 ст. л.
- Укроп
- Петрушка
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1517.1 ккал
|
белки
72.7 г
|
жиры
113.6 г
|
углеводы
34 г
|100 г блюда
|ккал
178.5 ккал
|белки
8.6 г
|жиры
13.4 г
|углеводы
4 г
Рецепт «Салат с горбушей и крабовыми палочками»:
Хочу обратить внимание, что для удобства выемки салата, можно дно и края миски покрыть пищевой пленкой. На дно миски добавить белковую соломку, на поверхности сделать майонезную сеточку
Миску перевернуть на плоское блюдо. Поверхность салата посыпать натертым на терке яичным желтком, покрыть сеточкой из майонеза, посыпать укропом. В качестве украшения могут служить отварные перепелиные яйца и веточки петрушки
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
10 октября allakurina #
11 октября obukhov11 # (автор рецепта)
8 октября Ксения Мочалова #
8 октября obukhov11 # (автор рецепта)
21 марта 2020 года Essa_22 #
23 марта 2020 года obukhov11 # (автор рецепта)
6 мая 2019 года MineyKa #
7 мая 2019 года lakshmi-777 #
8 мая 2019 года MineyKa #
10 мая 2019 года lakshmi-777 #
7 мая 2019 года virgola71 #
8 мая 2019 года MineyKa #
7 мая 2019 года Tanushechka-2017 #
8 мая 2019 года MineyKa #
7 мая 2019 года obukhov11 # (автор рецепта)
24 сентября 2018 года Old_14 #
правда, вместо морковки (её дома не оказалось) я свежей капустки добавила, но, думаю, вкус от этого не пострадал)))
20 октября 2018 года obukhov11 # (автор рецепта)
12 марта 2018 года Просто Мэри #
12 марта 2018 года obukhov11 # (автор рецепта)
14 ноября 2017 года тане4ка87 #
14 ноября 2017 года Просто Мэри #
15 ноября 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
11 июля 2017 года hvostiktv #
13 июля 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
11 июня 2017 года Аллочка-уралочка #
11 июня 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
10 июня 2017 года mega lana1981 #
10 июня 2017 года Сельская Мишка #
10 июня 2017 года mega lana1981 #
11 июня 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
11 июня 2017 года mega lana1981 #
11 июня 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
30 июня 2017 года Tatka_ua #
30 июня 2017 года mega lana1981 #
2 июня 2017 года korobkovairina1979 #
2 июня 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
24 мая 2017 года Юнона Лайф #
26 мая 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
21 мая 2017 года moalinka #
22 мая 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
20 мая 2017 года Сирень-2015 #
20 мая 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
20 мая 2017 года Maria Schmidt #
20 мая 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
20 мая 2017 года volleta #
20 мая 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
19 мая 2017 года veronika1910 #
20 мая 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
19 мая 2017 года Angel-Wise #
19 мая 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
18 мая 2017 года Елена_Хелена_1 #
Подача красивая и шикарная!!!Забрала в копилочку
19 мая 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
18 мая 2017 года luneva_e #
18 мая 2017 года obukhov11 # (автор рецепта)
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