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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты
  • 17 мая 2017, 12:17
  • 18830

Салат с горбушей и крабовыми палочками

Рецепт: Салат с горбушей и крабовыми палочками

На мой взгляд, в этом салате все ингредиенты на своем месте. Попробуйте приготовить этот салат, думаю вам понравится.

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты

Ингредиенты для «Салат с горбушей и крабовыми палочками»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1517.1 ккал 		белки
72.7 г 		жиры
113.6 г 		углеводы
34 г
100 г блюда
ккал
178.5 ккал		 белки
8.6 г		 жиры
13.4 г		 углеводы
4 г


Рецепт «Салат с горбушей и крабовыми палочками»:

Ингредиенты для приготовления салата

Крабовые палочки порезать мелкими кубиками

Морковь отварить до состояния Al dente, затем натереть на мелкой корейской терке

Маслины порезать мелкими кусочками

Консервированную горбушу порезать или раздавить вилочкой на мелкие кусочки

Яйца отварить. Отделить белки от желтков. Белки натереть на терке соломкой

Хочу обратить внимание, что для удобства выемки салата, можно дно и края миски покрыть пищевой пленкой. На дно миски добавить белковую соломку, на поверхности сделать майонезную сеточку

Добавить натертую на корейской терке морковную соломку. Сделать майонезную сеточку

Добавить измельченную горбушу. Сделать майонезную сеточку

Далее слой порезанных маслин. Сделать майонезную сеточку

Далее выложить слой порезанных крабовых палочек. Сделать майонезную сеточку.

Миску перевернуть на плоское блюдо. Поверхность салата посыпать натертым на терке яичным желтком, покрыть сеточкой из майонеза, посыпать укропом. В качестве украшения могут служить отварные перепелиные яйца и веточки петрушки

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На ужин : На закуску

Теги: салат

Вкусы: крабовый морковный рыбный соленый яичный

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Салат с горбушей и крабовыми палочками
Рецепт: Салат с горбушей и крабовыми палочками

На мой взгляд, в этом салате все ингредиенты на своем месте. Попробуйте приготовить этот салат, думаю вам понравится.

Ингредиенты для «Салат с горбушей и крабовыми палочками»:

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Фотографии «Салат с горбушей и крабовыми палочками» от приготовивших (8)

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Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт, думаю приготовлю еще не раз
О! Наконец-то действительно НОВЫЙ рецепт с крабовыми палочками! Благодарю! Приготовила не слоями , а перемешала, т.к. торопилась к ужину его добавить, но , думаю, вкус не пострадал. Нам очень понравился салат, сфоткать не успела, делала немного на пробу, постараюсь сделать фото на годовщину нашей с мужем свадьбы)
Однозначно салат уходит в "любимые". Супер свежий, вкусный. Даже фото толком сделать не успела
Таня, очень вкусный салат и быстр в приготовлении! Полностью согласна, что все ингредиенты на своём месте, ничего лишнего! Маслины приятно удивили и порадовали! Большое спасибо за рецепт, который украсил наше небольшое семейное торжество!
Катюша, красивенный салатик у тебя получился!
Анжелика, огромное спасибо!
Ответ для MineyKa
Катя! Какой прекрасный салат! Вкусный и аппетитный!
Юля, дорогая, большое спасибо!
Ответ для MineyKa
Шикарный салатик, Катюша
Спасибки, Танюша!
Ответ для MineyKa
Ну что же, очень даже салатик получился)))
правда, вместо морковки (её дома не оказалось) я свежей капустки добавила, но, думаю, вкус от этого не пострадал)))
Танечка, принимайте фотоотчет! Не совсем удачно я подобрала форму, в которой готовила салат, поэтому он получился невысокий. Но оооочень вкусный! Маслины добавили пикантности. Гостям Ваш салат понравился. Спасибо за рецепт!
Ух, шикарно! Отличная работа! Глаз радует.
Спасибо, разнообразили свое меню новым салатиком.
Очень красиво у Вас!
Ответ для тане4ка87
Пожалуйста. Готовьте с радостью
От меня много плюсиков!!! Салат очень вкусный, ничего лишнего. Мой супруг салаты не любит, а этот ел с огромным удовольствием. Скоро у моего сынули ДР, этот салат обязательно приготовлю.
Да, салатик простой и по- домашнему вкусный. Готовьте с радостью
Танечка, какой солнечный салат !!!
Спасибо, душа моя
Татьяна, спасибо за рецепт!!! Все ингредиенты очень сочетаются между собой и салат получается очень вкусный и нежный! Единственное, в моей семье не любят ни маслины, ни оливки...поэтому не добавляли. Салат готовил мой муж, а я быстренько его украсила )) В итоге... гости в восторге, а муж принимает похвалу!!!
Светик, салат изумительный! И фото прекрасное! А от меня еще дополнительная благодарность - я этот рецепт забыла записать в КК и потеряла, достала было все ингредиенты, собралась готовить - нету, и поиском никак не найти... Спасибо за находку!
Олечка, спасибо за добрые слова!!! Рада, что мой фотоотчетик помог найти рецепт, который затерялся ))
Ответ для mega lana1981
Это чудо. Великолепно. Это как раз тот случай, когда ученик превзошел учителя по качеству, красоте выполненного блюда. Очень красиво! Снимаю шляпу перед талантом ученика. Очень нежно и воздушно. Спасибо
Танюша, спасибо вам за похвалу, у вас действительно есть чему поучиться Все ваши рецепты очень хорошие и доступные, а ваши блюда с фотографий так и манят чтобы их съели...красивые и аппетитные!!!
Ответ для mega lana1981
Светуля! Красота, да ты художница!
Спасибо, Натуля!!! Мне очень-очень приятно!!!
Ну очень интересный рецепт. Вкусное сочетание ингредиентов, муж который не любит рыбные салаты, уплетал только в путь!))) Только, простит меня автор, собирала салат сразу, без переворотов, и верхний слой - яйца на терке (и желток, и белок вместе). Обязательно будем готовить ещё ни раз, спасибо за рецепт!
Ух, как сочно! Спасибо большое за красивый фотоотчет!
Вкусный салат. Делала просто на обед, очень быстро съели) буду делать еще. Спасибо за рецепт.
Спасибо за внимание к рецепту. Готовьте с радостью!
Интересный рецепт буду пробовать. Спасибо
Пожалуйста. Готовьте с радостью!
Действительно всё на своём месте. Браво!
Спасибо за рецепты, все очень вкусненько!
И Вам спасибо, что заглянули
Как давно однако, не забегала я на сайт!!! Сколько всего пропустила!!! Танюша, ты, как всегда, неподражаема!!! А фото(!!!),просто супер!!! Забрала и плюс, конечно же)).
Спасибо, моя хорошая
Шикарный салат, Танечка
Спасибо, Вероничка
Столько красивых салатиков, прям голова кругом...этот просто царский
Танюша, рецепт изумительный!!!
Подача красивая и шикарная!!!Забрала в копилочку
Готовь с радостью, душа моя
Танюша! Очень вкусно! И очень, очень красиво!!!
Спасибо, душа моя!
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