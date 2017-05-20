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  • 20 мая 2017, 20:19
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Слойки "Закусочные" с ветчиной и сыром

Рецепт: Слойки Закусочные с ветчиной и сыром

Слойки с сыром и ветчиной беспроигрышный вариант закуски. Можно подать как на завтрак так и на праздничный стол. Хороши и в горячем виде и в холодном виде, со стола улетают на Ура! Остаются только крошки)

Категория: Выпечка Изделия из теста Слойки

Ингредиенты для «Слойки "Закусочные" с ветчиной и сыром»:

Время приготовления:

Количество порций: 15

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3376.9 ккал 		белки
116.8 г 		жиры
231.6 г 		углеводы
220.4 г
Порции
ккал
225.1 ккал		 белки
7.8 г		 жиры
15.4 г		 углеводы
14.7 г
100 г блюда
ккал
301.5 ккал		 белки
10.4 г		 жиры
20.7 г		 углеводы
19.7 г


Рецепт «Слойки "Закусочные" с ветчиной и сыром»:

Подготовим продукты для слоек. Тесто слоеное, у меня два пласта (1 упаковка). Сыр натереть на терке, ветчину порезать соломкой. Чеснок и укроп измельчить, перемешать с майонезом.

Тесто немного раскатать, до толщины 2-3 мм. Смазать майонезной смесью, при этом нижний край пласта оставить не смазанным

Ветчину разложить на тесто, также не заступая на не смазанный край.

Сверху на ветчину кладем сыр

Начинаем аккуратно сворачивать рулет, потуже, но стараемся не порвать тесто.

Оставленный, не смазанный край теста, смачиваем водой и докручиваем наш рулет, то место которое смазали водой прижать посильнее, чтобы тесто "схватилось" и рулет не раскрутился.

Готовый рулет режем на порционные рулетики толщиной 4-5 см. Перекладываем срезом на противень смазанный маслом. Взбиваем яйцо и смазываем стеночки наших рулетиков, особенно тщательно смазать "шов" - место скрепления рулета. Отправляем в духовку на 30 мин при температуре 180 градусов

Вот такие румяные, хрустящие и ароматные слойки у нас получились. А какой вкус! Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: выпечка закуска духовка

Вкусы: ветчинный чесночный сырный

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Слойки Закусочные с ветчиной и сыром
Описание: Слойки с сыром и ветчиной беспроигрышный вариант закуски. Можно подать как на завтрак так и на праздничный стол. Хороши и в горячем виде и в холодном виде, со стола улетают на Ура! Остаются только крошки)




Комментарии и отзывы

Вкусные и горячие, и холодные! Прекрасно подходят на пикник, уютно себя чуствуют они и на празднечном столе. Большое спасибо за прекрасный рецепт!
Получились очень вкусные
Супер. Рада что вам понравилось! Приятного аппетита!
Забыла добавить... сыр подходит любой, но вкусней для меня сулугун.
Спасибо за рецепт, тоже возьму на заметку... А я приноровилась делать хачапури (всегда в морозилке мороженое слоёное тесто из Магнита) . Разрезаю каждый из пластов по диагонали, ложу на середину максимально вмещаемое количество сыра, и залепляю. Получаются красивые треугольнички. Отправляю их в разогретую духовку минут на 20. Оченььььь вкусно.
т.е у вас получается из одного пласта теста-один большой хачапури?
Класс! Из серии "палочка-выручалочка": и для дома и для нежданных гостей.
Реально беспроигрышный вариант!!!
Да, это так, нравятся абсолютно всем!
ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ!!!!ОСОБЕННО ТЁПЛЫЕ!!! СПАСИБО ЗА РЕЦЕПТИК
Красивенько
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