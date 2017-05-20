Слойки с сыром и ветчиной беспроигрышный вариант закуски. Можно подать как на завтрак так и на праздничный стол. Хороши и в горячем виде и в холодном виде, со стола улетают на Ура! Остаются только крошки)
- 20 мая 2017, 20:19
- 26242
Слойки "Закусочные" с ветчиной и сыром
Ингредиенты для «Слойки "Закусочные" с ветчиной и сыром»:
- Тесто слоеное (1 упаковка) — 500 г
- Ветчина — 250 г
- Сыр твердый — 200 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Майонез — 3 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Укроп — 0,5 пуч.
- Яйцо куриное (Для смазывания) — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 15
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3376.9 ккал
|
белки
116.8 г
|
жиры
231.6 г
|
углеводы
220.4 г
|Порции
|ккал
225.1 ккал
|белки
7.8 г
|жиры
15.4 г
|углеводы
14.7 г
|100 г блюда
|ккал
301.5 ккал
|белки
10.4 г
|жиры
20.7 г
|углеводы
19.7 г
Рецепт «Слойки "Закусочные" с ветчиной и сыром»:
Подготовим продукты для слоек. Тесто слоеное, у меня два пласта (1 упаковка). Сыр натереть на терке, ветчину порезать соломкой. Чеснок и укроп измельчить, перемешать с майонезом.
Тесто немного раскатать, до толщины 2-3 мм. Смазать майонезной смесью, при этом нижний край пласта оставить не смазанным
Оставленный, не смазанный край теста, смачиваем водой и докручиваем наш рулет, то место которое смазали водой прижать посильнее, чтобы тесто "схватилось" и рулет не раскрутился.
Готовый рулет режем на порционные рулетики толщиной 4-5 см. Перекладываем срезом на противень смазанный маслом. Взбиваем яйцо и смазываем стеночки наших рулетиков, особенно тщательно смазать "шов" - место скрепления рулета. Отправляем в духовку на 30 мин при температуре 180 градусов
Комментарии и отзывы
9 июля 2017 года virgola71 #
7 июня 2017 года MarinaPermMa #
7 июня 2017 года puma86s # (автор рецепта)
26 мая 2017 года mar632 #
26 мая 2017 года mar632 #
28 мая 2017 года puma86s # (автор рецепта)
26 мая 2017 года merelin-2017 #
26 мая 2017 года Анна Авилова #
26 мая 2017 года буся Наташа #
26 мая 2017 года sheremeteva tn #
24 мая 2017 года Dinni #
24 мая 2017 года puma86s # (автор рецепта)
25 мая 2017 года Dinni #
24 мая 2017 года Лена Деревенская #
22 мая 2017 года vera1 #
22 мая 2017 года jihljj #
21 мая 2017 года Wera13 #
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