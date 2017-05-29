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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из круп
  • 29 мая 2017, 18:34
  • 19065

Запеканка с гречкой и кабачком "Удачная"

Рецепт: Запеканка с гречкой и кабачком Удачная

О пользе гречневой крупы знают все, к тому же она прекрасно сочетается с различными овощами. Предлагаю вам попробовать это незатейливое, но вкусное блюдо, с самым популярным дачным овощем). Запеканка получается сочной и сытной. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде.

Категория: Горячие блюда Блюда из круп

Ингредиенты для «Запеканка с гречкой и кабачком "Удачная"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3373.4 ккал 		белки
145 г 		жиры
45.3 г 		углеводы
626.3 г
100 г блюда
ккал
234.3 ккал		 белки
10.1 г		 жиры
3.1 г		 углеводы
43.5 г


Рецепт «Запеканка с гречкой и кабачком "Удачная"»:

Первым делом нужно отварить гречневую крупу.

Кабачок почистить и натереть на крупной терке. Гречку высыпать из пакетика.

Соединить в миске отварную гречку, кабачок. Добавить яйцо, сметану, перец черный молотый, соль и сухой чеснок.

Все тщательно перемешать, разложить по формочкам и щедро присыпать тертым сыром. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!

Хорошо подходит к запеканке сметанный соус с чесноком. Угощайтесь!





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6796
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "уДачная пора" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе горячее завтрак обед ужин

Вкусы: гречневый нежный сырный кабачковый

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Запеканка с гречкой и кабачком "Удачная"
Рецепт: Запеканка с гречкой и кабачком Удачная

О пользе гречневой крупы знают все, к тому же она прекрасно сочетается с различными овощами. Предлагаю вам попробовать это незатейливое, но вкусное блюдо, с самым популярным дачным овощем). Запеканка получается сочной и сытной. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты для «Запеканка с гречкой и кабачком "Удачная"»:

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Фотографии «Запеканка с гречкой и кабачком "Удачная"» от приготовивших (8)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Добрый день. Подскажите, сколько грамм гречки в одном пакете ? Спасибо !
500/8 примерно 62 грамма.
Всё верно, так и есть
Интересно!
Спасибо за рецепт и идею
Очень-очень вкусно!
Прекрасное блюдо! Очень вкусная, сытная и ароматная запеканка, с замечательной сырной корочкой! Такие простые ингредиенты и такой чудесный результат! Спасибо большущее за великолепный рецепт!
Ларочка, аппетитная запеканочка! Яркая и вкусная, да ещё и с сырной корочкой!!!
Очень вкусная запеканка, Жанночка ! К такому блюду и мяса не надо ! Спасибо большое, солнышко !
Ответ для mazziadri
Ларочка, вкусная, яркая, ароматная запеканка!
Отличное блюдо, Иришка ! Очень вкусно получилось ! Спасибо за поддержку, солнце !
Ответ для mazziadri
румяная какая, красивенная
Прекрасная запеканочка, Миланочка ! Всё вкусно и очень просто ! Спасибо, милая !
Ответ для mazziadri
удалась запеканочка! Очень красиво и вкусно, Ларочка!
Спасибо большое, Наташенька ! Даже подумать не могла, что будет тааак вкусно ! Мужу с мясом подам, а я с салатом на ужин кушала !
с салатиком, вообще, шикарно!!!
Ответ для mazziadri
Ух, как красиво, Ларочка! Великолепное блюдо! Блестящее исполнение!
Замечательное, очень вкусное блюдо, Линочка ! Нежное, сочное и ароматное ! И корочка сырная такая аппетитная ! Спасибо за щедрую похвалу, милый дружочек !
Ответ для mazziadri
Ларочка! Я услышала аромат сырной корочки и мчусь к тебе!!! Прекрасная запеканочка!
Давай быстрее, Юленька ! Ооочень вкусная запеканочка получилась ! Тебе такая точно понравится !
Спасибочки, милая! Поужинаю вкуснятинкой!
Ответ для mazziadri
Дивная запеканка, Ларисонька! Такая аппетитная сырная корочка! Красота!
Спасибо большое, Людочка, за внимание и поддержку ! Запеканка очень вкусная ! Сочная, нежная ! А сырная корочка прекрасно завершила картину, не только украсив блюдо, но и обогатив вкус !
Ответ для mazziadri
Как красиво....! Шикарное исполнение!
Спасибо большое, Лиленька ! Это я по твоей наводке прибежала !
Ответ для mazziadri
Ларочка, у тебя как всегда мега - аппетитно и вкусно!
Спасибо большое, Аленька ! Очень вкусное блюдо, даже муж сказал, что запеканка вкуснее мяса, с которым я ему её подала !
Ответ для mazziadri
Ларочка, чудесная, очень аппетитная и вкусная запеканка!
Спасибо большое, Ларочка ! Простое, но очень вкусное и ароматное блюдо !
Ответ для mazziadri
Ларочка, замечательное блюдо, сытно и вкусно !!!
Очень вкусное блюдо, Галочка ! Даже не ожидала такого результата ! Спасибо за поддержку, дорогая !
Ответ для mazziadri
Ларочка, милая, какая у тебя тут гармония вкуса и цвета! Сплошное любование исполнением ! А оно восхитительное!
Оленька, хорошая моя, умеешь же ты меня так приятно похвалить ! Чудесная запеканочка, солнышко ! Даже мужу (который, заметь, не на диете ) она очень понравилась !
Ты с ним поделилась?
Да, честно поделилась ! Только ему ещё мяса добавила, кусочек курочки !
Ну, ему по статусу положено!
Ответ для mazziadri
Ларочка,чудесная подача ,красиво кто б мне так подал вкусно эх Умница!
Спасибо большое, Аленька ! Очень простая, но очень вкусная запеканка ! А вопрос: "Кто бы мне так подавал ?" меня тоже мучает !
Ответ для mazziadri
Прекрасная запеканка, Ларочка! Прелестное фото!
Маришка, спасибо большое, милая ! Очень вкусное блюдо !
Ответ для mazziadri
Чудесная, яркая и невероятно аппетитная запеканка, Ларочка!
Очень вкусная запеканка, Жанночка ! Простая, незамысловатая, но очень сочная и нежная ! Спасибо за поддержку, солнышко !
Отличная запеканка! Кабачок как то замаскировался здесь, мои подумали, что с капустой. Интересное сочетание гречки и кабачка, добавила зубчик чеснока. Ели со сметаной, моя семья одобрила, буду повторять! Полезное, нехлопотное, самодостаточное блюдо!
Вика, большое спасибо за рецепт!
Какая аппетитная запеканочка, Лиличка!
Юленька, спасибо тебе за похвалу!
Ответ для lioliy1967
Замечательное блюдо! И сытное, и полезное!
Мариша, спасибо!
Ответ для lioliy1967
Лиля,запеканка пышная получилась,жаль что фото таким обрезанным получилось
Не помещалось , отъели её и сметана сильно бликовала. Выбрала лучшее Спасибо за поддержку!
Ответ для lioliy1967
Очень аппетитный кусочек, Лилечка
Спасибо Милана!!!!
Ответ для lioliy1967
Лилечка, чудесная , вкусная запеканочка!
Оленька, спасибо тебе за похвалу!
Ответ для lioliy1967
Лилечка, аппетитная запеканочка!
Жанночка, большое спасибо за похвалу!
Ответ для lioliy1967
Лиленька, какое чудесное блюдо ты приготовила ! Вкусно и полезно ! Спасибо за адресок !
Спасибо дорогая Ларочка! На здоровье!!!!
Ответ для lioliy1967
Лиля прекрасное блюдо получилось
Спасибо большое Танечка! Мне очень приятно!
Ответ для lioliy1967
Лилечка,замечательная, очень вкусная запеканка!
Спасибо большое дорогая Ларочка
На самом деле очень удачная запеканка!!! Подавала с соусом из сметаны и соленых огурчиков, очень было вкусно. Вика, спасибо за рецепт!!!
Лилёк! Вкусненько у вас сегодня!!!
Спасибо!!! Это я у тебя подглядела. Кабачки даже не заметили
а у меня муженек подумал, что с творогом почему-то... Тоже кабачков не учуял...
Ответ для Лилек3011
Прекрасная запеканка, Лиля! Вкусная и полезная!
Мариночка, спасибо!!! Запеканка легкая и вкусная, рекомендую
Ответ для Лилек3011
Лилечка, аппетитная запеканка!!!
Жанночка, спасибо за поддержку!!!
Ответ для Лилек3011
Лиленька, классно ты кабачок припрятала ! Отличная запеканка ! Вкусная и полезная !
Лариса, спасибо!!! Я туда не только кабачок спрятала, а еще пристроила оставшуюся гречку! Получилось очень вкусно
Ответ для Лилек3011
Аппетитная запеканка
Спасибо!!! Она еще и очень нежная, кабачок совсем не ощущается!
Ответ для Лилек3011
Замечательная вкусная запеканка, Лилечка!
Светочка, благодарю!!!
Ответ для Лилек3011
Лиля, запеканка получилась такая прям вкусная на вид
Миланочка, она прям вкусная и нежная!!! Угощайся
Ответ для Лилек3011
Лилечка, отличное блюдо приготовила!
Оленька, спасибо!!! Нежнейшая запеканочка, угощайся!!!
Ответ для Лилек3011
Очень приятно, что рецепт пришелся по вкусу. Готовьте на здоровье
Какая же замечательная и удачная запеканка !!! Муженек просто в восторге от нее был !!! И, опять же, целый кабачок у меня сюда ушел, слава богу !!! Огромнейшее спасибо, Вика, за отличный рецепт !!!
Наталья, прекрасная запеканка Спасибо за адресок
спасибо, Аля!!! Приготовь, думаю, что понравится!!! Гречку особо так не пожуешь на гарнир, а здесь очень даже славненько получается!!!
Ответ для Natkati
Наташенька, замечательная запеканка!
спасибо, Лара!
Ответ для Natkati
Наташа, очень аппетитно, дорогая!
Мариша, спасибо за оценку!
Ответ для Natkati
Какая сочная, аппетитная запеканка, Наташа!
спасибо, Юля!
Ответ для Natkati
Наташенька, какая интересная запеканка, с гречкой! Аппетитно!
оч. вкусно, Светик! Сдобрить специями - и вкуснятина!!!
Ответ для Natkati
Наташа!Отличная запеканка получилась
спасибо, Аля!
Ответ для Natkati
Ох,, очередную битву с кабачком ты с блеском выиграла Запеканка отличная!
спасибочки!!! Борюсь !!!
Ответ для Natkati
Чудесная запеканка, Натуля ! А главное, что ты вышла победителем в матче Натали против Кабачка ! Бой был выигран в первом раунде, кабачок ушёл в нокаут
А я его .. и так... и эдак... этого Кабачка...
Ответ для Natkati
Очень приятно, что рецепт пришелся по вкусу
Ответ для Natkati
Наташенька, вкусная и аппетитная запеканочка! Главное , что мужу понравилась!!!
сказал, что в школе им такую готовили... А нам не готовили такую в школе...
Ответ для Natkati
Какая необычная запеканка!!! Поражаюсь терпению твоего мужа, мой давно уже отказывается есть кабачки
Лиль! А куда деваться... я их маскирую...
Ответ для Natkati
Наташенька, очень аппетитная запеканочка!!!
вкусно, Светик!
Готовила маленькому ребёнку запеканку, поэтому без чеснока и чёрного перца. Наверное, именно они добавляют пикантности этой запеканке, а то вышла как будто сладковатая.
Суперблюдо!!! Просто и вкусно! Большое спасибо за рецепт!
Готовьте на здоровье
Конечно, очень вкусно! К тому же полезно. Да и готовить просто. В общем, одни плюсы). Обожаю такие рецепты! Спасибо, Вика!
Готовьте на здоровье
Какая домашняя запеканка!
Прекрасная запеканка, даже не ожидала, что она получится настолько вкусной, да еще сытной и нежной при этом! Весьма интересное сочетание И совсем не хотелось добавлять ничего мясного - самодостаточное и самоценное блюдо, за которое уважаемому автору рецепта огромнейшее спасибо! В сезон кабачков просто необходимо разнообразить стол, а эта запеканка - отличное к тому средство. Я делала ее в керамических горшочках. Рекомендую всем
Спасибо за приготовление блюда. Безумно приятно, что рецепт пришелся по вкусу
Ответ для lady farley
Катюша, очень аппетитная запеканка!
Спасибо, Аллочка!
я готовила в мультикухне и с грибами и кабачком спасибо за рецепт
Готовьте на здоровье
Всё получилось. Хорошее диетическое блюдо. Без соуса вкус показался пресноватым, а с соусом - в самый раз. Спасибо за рецепт!
Мне с соусом тоже понравилось
Отличное блюдо. Спасибо!
Готовьте на здоровье
Вкусная и полезная запеканочка!
Спасибо
Спасибо за идею! Гречку заставляю себя есть, а кабачки люблю жареные и тушёные, но... жирного нельзя. А вот этот рецепт как раз для меня . Один вопрос только: кусочки кабачков чувствуются или совсем в пух и прах?
На последнем фото видно, что кабачок не совсем в пух и прах. Вкус его тоже чувствуется.
Спасибо! Да, фото я видела, но не знаю, насколько они мягкие становятся. Будем пробовать.
Кабачок сам по себе овощ нежный, поэтому не хрустит здесь, довольно мягкий получается, я бы сказала, деликатный).
А если без пакетиков крупу готовить, то сколько ее нужно для этого рецепта?
Стакан или немного меньше можно взять.
Стакан или немного меньше можно взять.
А не много, стакан? Судя по фотографии пачки, там 8 пакетиков, общий вес 500 г., т.е. один пакет весит 62,5 гр., а в стакане граненом примерно 170 г.
Стакан отварной гречки. А сырой возьмите полстакана. Гречки и кабачка должно быть примерно поровну по объему.
Ответ для Sea-green
Спасибо
Ответ для Антония
Стакан - это уже вареной. А если сырой, то полстакана можно взять. Гречки и кабачка должно быть примерно поровну по объему.
Спасибо
Спасибо! Обязательно приготовлю это полезное блюдо.
Я гречку не люблю. но с кабачками съем всё что угодно.
Готовьте на здоровье
Отлично!
Спасибо
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