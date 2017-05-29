О пользе гречневой крупы знают все, к тому же она прекрасно сочетается с различными овощами. Предлагаю вам попробовать это незатейливое, но вкусное блюдо, с самым популярным дачным овощем). Запеканка получается сочной и сытной. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде.
- 29 мая 2017, 18:34
- 19065
Запеканка с гречкой и кабачком "Удачная"
Ингредиенты для «Запеканка с гречкой и кабачком "Удачная"»:
- Крупа гречневая (торговой марки "Мистраль") — 1 пакет.
- Кабачок (среднего размера) — 1 шт
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сыр твердый (у меня сулугуни) — 100 г
- Сметана (с горкой) — 2 ст. л.
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Чеснок (сухой, молотый) — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3373.4 ккал
|
белки
145 г
|
жиры
45.3 г
|
углеводы
626.3 г
|100 г блюда
|ккал
234.3 ккал
|белки
10.1 г
|жиры
3.1 г
|углеводы
43.5 г
Рецепт «Запеканка с гречкой и кабачком "Удачная"»:
Соединить в миске отварную гречку, кабачок. Добавить яйцо, сметану, перец черный молотый, соль и сухой чеснок.
Все тщательно перемешать, разложить по формочкам и щедро присыпать тертым сыром. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6796
Комментарии и отзывы
3 сентября marinoshka2011 #
3 сентября agar #
4 сентября Sea-green # (автор рецепта)
3 сентября Щербакова Елена #
23 июня 2019 года Мартынова Алина #
Очень-очень вкусно!
23 октября 2018 года mazziadri #
23 октября 2018 года jannasimf #
23 октября 2018 года mazziadri #
23 октября 2018 года terry-68 #
23 октября 2018 года mazziadri #
23 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
23 октября 2018 года mazziadri #
23 октября 2018 года Natkati #
23 октября 2018 года mazziadri #
23 октября 2018 года Natkati #
23 октября 2018 года lina0710 #
23 октября 2018 года mazziadri #
23 октября 2018 года virgola71 #
23 октября 2018 года mazziadri #
23 октября 2018 года virgola71 #
23 октября 2018 года beautiful woman # (модератор)
23 октября 2018 года mazziadri #
23 октября 2018 года lioliy1967 #
24 октября 2018 года mazziadri #
24 октября 2018 года lioliy1967 #
23 октября 2018 года stark2 #
24 октября 2018 года mazziadri #
23 октября 2018 года Dama-Lorik #
24 октября 2018 года mazziadri #
24 октября 2018 года felix032 #
24 октября 2018 года mazziadri #
24 октября 2018 года Покусаева Ольга #
24 октября 2018 года mazziadri #
24 октября 2018 года Покусаева Ольга #
24 октября 2018 года mazziadri #
24 октября 2018 года Покусаева Ольга #
24 октября 2018 года Лиса Петровна #
24 октября 2018 года mazziadri #
25 октября 2018 года Лиса Петровна #
24 октября 2018 года Просто Мэри #
24 октября 2018 года mazziadri #
24 октября 2018 года Vicentina #
24 октября 2018 года mazziadri #
18 октября 2018 года lioliy1967 #
Вика, большое спасибо за рецепт!
19 октября 2018 года virgola71 #
19 октября 2018 года lioliy1967 #
19 октября 2018 года Просто Мэри #
19 октября 2018 года lioliy1967 #
19 октября 2018 года Лиса Петровна #
19 октября 2018 года lioliy1967 #
19 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
19 октября 2018 года lioliy1967 #
19 октября 2018 года Покусаева Ольга #
19 октября 2018 года lioliy1967 #
19 октября 2018 года jannasimf #
19 октября 2018 года lioliy1967 #
19 октября 2018 года mazziadri #
19 октября 2018 года lioliy1967 #
20 октября 2018 года mtata #
20 октября 2018 года lioliy1967 #
23 октября 2018 года Dama-Lorik #
24 октября 2018 года lioliy1967 #
6 сентября 2018 года Лилек3011 #
6 сентября 2018 года Natkati #
6 сентября 2018 года Лилек3011 #
6 сентября 2018 года Natkati #
6 сентября 2018 года Просто Мэри #
6 сентября 2018 года Лилек3011 #
6 сентября 2018 года jannasimf #
6 сентября 2018 года Лилек3011 #
6 сентября 2018 года mazziadri #
7 сентября 2018 года Лилек3011 #
6 сентября 2018 года lioliy1967 #
7 сентября 2018 года Лилек3011 #
7 сентября 2018 года lioliy1967 #
7 сентября 2018 года Светланка g980 #
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7 сентября 2018 года Cherry Berry 2017 #
7 сентября 2018 года Лилек3011 #
7 сентября 2018 года Покусаева Ольга #
7 сентября 2018 года Лилек3011 #
7 сентября 2018 года Покусаева Ольга #
7 сентября 2018 года Sea-green # (автор рецепта)
23 августа 2018 года Natkati #
23 августа 2018 года stark2 #
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24 августа 2018 года Natkati #
24 августа 2018 года Светланка g980 #
24 августа 2018 года Natkati #
24 августа 2018 года Лиса Петровна #
24 августа 2018 года Natkati #
24 августа 2018 года Cherry Berry 2017 #
24 августа 2018 года Natkati #
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24 августа 2018 года Sea-green # (автор рецепта)
24 августа 2018 года Natkati #
24 августа 2018 года jannasimf #
24 августа 2018 года Natkati #
24 августа 2018 года Лилек3011 #
24 августа 2018 года Natkati #
24 августа 2018 года mega lana1981 #
25 августа 2018 года Natkati #
22 июля 2018 года Л-лька2805 #
30 мая 2018 года mrrmyakmyak #
30 мая 2018 года Sea-green # (автор рецепта)
13 апреля 2018 года Шпиль #
13 апреля 2018 года Sea-green # (автор рецепта)
16 августа 2017 года Аллочка-уралочка #
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15 августа 2017 года lady farley #
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16 августа 2017 года lady farley #
14 июня 2017 года natalia986 #
16 июня 2017 года Sea-green # (автор рецепта)
10 июня 2017 года eleshanikolaevna #
12 июня 2017 года Sea-green # (автор рецепта)
7 июня 2017 года luchlarisa #
7 июня 2017 года Sea-green # (автор рецепта)
6 июня 2017 года Роса15 #
6 июня 2017 года Sea-green # (автор рецепта)
4 июня 2017 года eleshanikolaevna #
4 июня 2017 года Sea-green # (автор рецепта)
4 июня 2017 года eleshanikolaevna #
4 июня 2017 года Sea-green # (автор рецепта)
3 июня 2017 года Антония #
3 июня 2017 года Sea-green # (автор рецепта)
4 июня 2017 года verm2004 #
4 июня 2017 года Sea-green # (автор рецепта)
6 июня 2017 года Антония #
4 июня 2017 года Sea-green # (автор рецепта)
6 июня 2017 года Антония #
2 июня 2017 года winsreserva #
Я гречку не люблю. но с кабачками съем всё что угодно.
3 июня 2017 года Sea-green # (автор рецепта)
31 мая 2017 года sozmaria #
1 июня 2017 года Sea-green # (автор рецепта)
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