В нашей семье очень любят говядину. Предлагаю Вашему внимаю простой рецепт приготовления вкусной, мягкой говядины, которая просто тает во рту.
- 30 мая 2017, 18:36
- 9302
Мадьярский гуляш
Ингредиенты для «Мадьярский гуляш»:
- Говядина — 750 г
- Лук красный — 5 шт
- Паприка сладкая — 1 ст. л.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Тмин — 1 ч. л.
- Бульон (мясной) — 2 стак.
- Перец красный жгучий — 0,3 ч. л.
- Масло растительное — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Укроп — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1932.2 ккал
|
белки
193.4 г
|
жиры
107 г
|
углеводы
50.8 г
|Порции
|ккал
386.4 ккал
|белки
38.7 г
|жиры
21.4 г
|углеводы
10.2 г
|100 г блюда
|ккал
113 ккал
|белки
11.3 г
|жиры
6.3 г
|углеводы
3 г
Комментарии и отзывы
29 ноября Мяучелло #
29 ноября Мяучелло #
29 ноября slkaterina # (автор рецепта)
4 декабря 2018 года Хлоркина #
4 декабря 2018 года slkaterina # (автор рецепта)
4 декабря 2018 года Хлоркина #
4 декабря 2018 года nnutty #
4 декабря 2018 года Хлоркина #
27 сентября 2017 года Mariyadoli #
А, главное, всем по вкусу пришелся!
27 сентября 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
22 сентября 2017 года Neukrotimaya Bestiya #
22 сентября 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
30 июня 2017 года Машхура #
2 июля 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
1 июня 2017 года Wera13 #
1 июня 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
31 мая 2017 года Magister SZB #
Справка. Гуля́ш (венг. gulyás, гу́яш) — национальное блюдо венгров: кусочки говядины или телятины, тушённые с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов. Изначально суп с различными добавками был традиционной едой венгерских пастухов и готовился в котлах на костре.
Мясо предварительно надо обжарить в кастрюле или глубокой сковороде на свином сале с луком до образования румяной корочки. После этого в кастрюлю добавляется горячая вода, предварительно обжаренный картофель, томатная паста или свежие помидоры, сладкий перец, мука и доводится до готовности.
В Советском Союзе гуляшом как в общепите, так и в домашнем быту называлось рагу из мяса без костей, обычно приготовленное в два приёма — сначала обжарка, а затем тушение в подливе, главный ингредиент которой — томатный соус. Такой гуляш мог подаваться с любым гарниром — картофельным пюре, макаронами, рисом, гречкой.
Вот и источник Ваших предпочтений.
Мне это всё понятно, я тоже из тех времён.
Но дополните и чуть видоизмените свой рецепт - и иначе назовите. Может получиться удачно.
Успехов.
31 мая 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
В моем "кулинарном арсенале", помимо данного гуляша, есть еще украинский борщ, узбекский плов, черногорская чорба, итальянская паста и пицца, венгерский суп-гуляш и пр. И, предполагаю, что большинство моих рецептов не соответствую или не вполне соответствуют классическим рецептам, и вариантов приготовления этих блюд множество. Да у каждого шеф-повара свой рецепт приготовления всех этих блюд.
А это кулинарный сайт, где непрофессиональные повара делются своими проверенными рецептами, любимыми в их семьях. А вовсе не сайт умников и умниц или знатоков классической кухни.
31 мая 2017 года Magister SZB #
2. За умника спасибо.
3. Отказ изменять рецепт - жаль. Пробовать новое надо. А этот рецепт явно нуждается в экспериментировании. И разве этот сайт только для "проверенных" рецептов? Да, мы с Вами - из СССР.
Успехов.
1 июня 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
А этот рецепт я узнала не так давно, видимо, как и те Поварята, которые забрали его себе в кулинарную книгу. Так что не все родом из СССР, и кому-то этот самый "советский" гуляш - в новинку. Блюдо не самое шедевральное, но оно тоже имеет право на существование. Порой такие упрощенные варианта действительно очень к месту, когда вкусно и не хлопотно нужно накормить семью или разнообразить привычный рацион.
Вам тоже успехов! Было интересно пообщаться, но уж очень много времени отнимает, не хочу тратить больше ни свое, ни Ваше на эту полемику. У каждого своя правда.
6 июня 2017 года Magister SZB #
2. Такая молодая, а всё же из СССР. Отрадно.
Отличного Вам кориандра!
1 июня 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
А это мой рецепт, который я узнала не так давно, видимо как и те Поварята, которые забрали его в кулинарную книгу. Так что не все родом из СССР. И рецепт "советского" гуляша тоже имеет право на существования. Да, рецепт не самый шедевральный, но он тоже имеет место быть, когда вкусно и не хлопотно нужно накормить семью и/или разнообразить привычный рацион.
Вам тоже удачи! Было интересно пообщаться, но уж очень много времени отнимает. Давайте закончим эту бесполезную полемику. У каждого своя правда.
21 ноября andi200766 #
31 мая 2017 года larabest #
31 мая 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
23 ноября rusijasrbija #
И существует ли один единственный рецепт именно "мадярский"?
23 ноября larabest #
24 ноября rusijasrbija #
31 мая 2017 года larabest #
31 мая 2017 года Инночка07 #
31 мая 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
31 мая 2017 года Петроффич #
Оценка отлично
31 мая 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
31 мая 2017 года jihljj #
31 мая 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
31 мая 2017 года morozova-iv #
31 мая 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
31 мая 2017 года morozova-iv #
31 мая 2017 года joop7 #
31 мая 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
30 мая 2017 года ЧМВ #
31 мая 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
30 мая 2017 года weta-k #
30 мая 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
30 мая 2017 года Ирушенька #
30 мая 2017 года slkaterina # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: