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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины
  • 30 мая 2017, 18:36
  • 9302

Мадьярский гуляш

Рецепт: Мадьярский гуляш

В нашей семье очень любят говядину. Предлагаю Вашему внимаю простой рецепт приготовления вкусной, мягкой говядины, которая просто тает во рту.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины

Кухня: Венгерская

Ингредиенты для «Мадьярский гуляш»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1932.2 ккал 		белки
193.4 г 		жиры
107 г 		углеводы
50.8 г
Порции
ккал
386.4 ккал		 белки
38.7 г		 жиры
21.4 г		 углеводы
10.2 г
100 г блюда
ккал
113 ккал		 белки
11.3 г		 жиры
6.3 г		 углеводы
3 г


Рецепт «Мадьярский гуляш»:

Говядину нарезать кубиками, лук кольцами.

На растительном масле подрумянить лук.

Добавить мясо, обжарить.

Посолить. Добавить паприку, томатную пасту, тмин.

Влить бульон, тушить мясо под крышкой на медленном огне 2 часа.

По истечении 2 часов приправить гуляш молотым красным перцем, укропом и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе обед ужин

Вкусы: мясной острый томатный

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Мадьярский гуляш
Рецепт: Мадьярский гуляш

В нашей семье очень любят говядину. Предлагаю Вашему внимаю простой рецепт приготовления вкусной, мягкой говядины, которая просто тает во рту.

Ингредиенты для «Мадьярский гуляш»:

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Фотографии «Мадьярский гуляш» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Почему-то в первый раз не получилось вставить фото
Спасибо за рецепт. Готовил муж, получилось очень вкусно!
На здоровье! Рада, что мясо Вам понравилось!
Великолепный гуляш! Мясо очень вкусное и нежное. Тушила меньше: 1-40. Не добавляла жгучий перец. Спасибо огромное за вкусное мясо, Екатерина!
Спасибо, что воспользовались рецептом! Очень аппетитное мясо!!!
Ответ для Хлоркина
Лара, очень аппетитно!
Спасибо, Наташенька! Гуляш восхитительный! Нам очень понравился!
Мне понравился. Просто, мало времени тратится на процесс приготовления, хоть тушить потом и долго. Зато, пока тушился, гору дел переделала))
А, главное, всем по вкусу пришелся!
Очень рада, что рецепт Вам понравился! Спасибо за комментарий и аппетитное фото!
Дожили, пишут паприки в Омске нет. Совсем с ума посходили. В любом магазине можно купить.И в "Победе", и в "Магните" и в "Ленте". Я даже в простом магазине возле дома покупаю. Блюда с паприкой очень вкусны. Всегда в ней мясо мариную. И не понимаю, чего так придираются к названию. Главное ведь, чтоб вкусно было. А тут даже сомнений нет, что вкусно. И главное доступно в приготовлении даже новичку. автору спасибо за рецепт. И не обращайте внимания на "Великих" кулинаров. А мы будем экспериментировать и называть как нам нравится. А кому не нравится- вперед к своим рецептам.
Спасибо за поддержку и внимание к рецепту!
Вот из-за таких "Магистров" я побаиваюсь выкладывать свои простые рецепты. Автору спасибо за труд.
Спасибо за поддержку!
Спасибо!
А какой ещё может быть гуляш, если не венгерский (мадьярский)? И классика гуляша - кусочки мяса с жирком с одного конца.
Справка. Гуля́ш (венг. gulyás, гу́яш) — национальное блюдо венгров: кусочки говядины или телятины, тушённые с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов. Изначально суп с различными добавками был традиционной едой венгерских пастухов и готовился в котлах на костре.
Мясо предварительно надо обжарить в кастрюле или глубокой сковороде на свином сале с луком до образования румяной корочки. После этого в кастрюлю добавляется горячая вода, предварительно обжаренный картофель, томатная паста или свежие помидоры, сладкий перец, мука и доводится до готовности.
В Советском Союзе гуляшом как в общепите, так и в домашнем быту называлось рагу из мяса без костей, обычно приготовленное в два приёма — сначала обжарка, а затем тушение в подливе, главный ингредиент которой — томатный соус. Такой гуляш мог подаваться с любым гарниром — картофельным пюре, макаронами, рисом, гречкой.
Вот и источник Ваших предпочтений.
Мне это всё понятно, я тоже из тех времён.
Но дополните и чуть видоизмените свой рецепт - и иначе назовите. Может получиться удачно.
Успехов.
Спасибо за информацию. Но, не вижу смысла ни менять название, ни изменять рецепт. Он вполне удачен. К слову, он мной не придуман, а именно под таким названием был найден в журнале, типа "Лиза" или "Семейный очаг", уже и не вспомню.
В моем "кулинарном арсенале", помимо данного гуляша, есть еще украинский борщ, узбекский плов, черногорская чорба, итальянская паста и пицца, венгерский суп-гуляш и пр. И, предполагаю, что большинство моих рецептов не соответствую или не вполне соответствуют классическим рецептам, и вариантов приготовления этих блюд множество. Да у каждого шеф-повара свой рецепт приготовления всех этих блюд.
А это кулинарный сайт, где непрофессиональные повара делются своими проверенными рецептами, любимыми в их семьях. А вовсе не сайт умников и умниц или знатоков классической кухни.
1. На знатока не тяну, хоть и Магистр СЖБ.
2. За умника спасибо.
3. Отказ изменять рецепт - жаль. Пробовать новое надо. А этот рецепт явно нуждается в экспериментировании. И разве этот сайт только для "проверенных" рецептов? Да, мы с Вами - из СССР.
Успехов.
Я гораздо моложе, чем Вы думаете. А по поводу рецепта - Вы или кто-то другой вправе выложить свой экспериментальный, классический, какой угодно рецепт. И все, и нет проблем.
А этот рецепт я узнала не так давно, видимо, как и те Поварята, которые забрали его себе в кулинарную книгу. Так что не все родом из СССР, и кому-то этот самый "советский" гуляш - в новинку. Блюдо не самое шедевральное, но оно тоже имеет право на существование. Порой такие упрощенные варианта действительно очень к месту, когда вкусно и не хлопотно нужно накормить семью или разнообразить привычный рацион.
Вам тоже успехов! Было интересно пообщаться, но уж очень много времени отнимает, не хочу тратить больше ни свое, ни Ваше на эту полемику. У каждого своя правда.
1. "У каждого своя правда". Вот ведь банальность (в прошлом это называлось пошлость).
2. Такая молодая, а всё же из СССР. Отрадно.
Отличного Вам кориандра!
Ответ для Magister SZB
Вы или кто-то другой вправе выложить экспериментальный, классический, какой-угодно рецепт на этот сайт.
А это мой рецепт, который я узнала не так давно, видимо как и те Поварята, которые забрали его в кулинарную книгу. Так что не все родом из СССР. И рецепт "советского" гуляша тоже имеет право на существования. Да, рецепт не самый шедевральный, но он тоже имеет место быть, когда вкусно и не хлопотно нужно накормить семью и/или разнообразить привычный рацион.
Вам тоже удачи! Было интересно пообщаться, но уж очень много времени отнимает. Давайте закончим эту бесполезную полемику. У каждого своя правда.
Ответ для slkaterina
У меня, как у человека живущего в Венгрии, возник вопрос: куда исчезли из классического рецепта морковь, корень петрушки, сало и картофель, "живой" острый перец, etc.? Не хочу разводить полемику, но рецепт все-таки не "мадярский" и не стоит так обижать вкуснейшее блюдо национальной кухни Скорее, это просто вариант тушеной говядины- ИМХО. Автору удачи в кулинарных эксперимента!
Ну зачем же так обижаться. Ни в коем случае не претендую на классический рецепт, иначе в нем была бы морковь, картофель и т.д. Вы, как человек живущий в Венгрии, конечно лучше разбираетесь в мадьярской кухне. Ну, а для нас, сибиряков, любой гуляш - это, априори, венгерское блюдо. А рецептов гуляша, и в интернете, и в кулинарных книгах, и в телевизионных передачах, и в тетрадках наших мам и бабушек, множество, и ни во всех в них присутствует сало, или, например, картофель. Удачи Вам, надеюсь такое горькое разочарование Вас больше не постигнет!
Ответ для larabest
Знаете, я тоже встречаю в интернете кучу рецептов с национальными названиями, которые и близко не стояли с оригиналом. И что теперь? В суд подавать?
И существует ли один единственный рецепт именно "мадярский"?
Знаете, я тоже встречаю в интернете кучу рецептов с национальными названиями, которые и близко не стояли с оригиналом. И что теперь? В суд подавать?
И существует ли один единственный рецепт именно "мадярский"?
Господи, Вам что, поругаться не с кем и теперь ищете себе "спарринг-партнера" в интернете, что придиретесь к 3!- летнему комментарию? Извините, у меня нет на это времени и желания. Удачи!
Мне рассылка вчера пришла, так что не ко мне с претензиями. И не ругаюсь совсем, даже слова плохого о вас не сказала и не обвинила ни в чем. Не надо злиться и нападать.
У меня, как у человека живущего в Венгрии, возник вопрос: куда исчезли из классического рецепта морковь, корень петрушки, сало и картофель, "живой" острый перец, etc.? Не хочу разводить полемику, но рецепт все-таки не "мадярский" и не стоит так обижать вкуснейшее блюдо национальной кухни Скорее, это просто вариант тушеной говядины- ИМХО. Автору удачи в кулинарных эксперимента!
Спасибо, забрала в КК
Вам спасибо за внимание к рецепту! Надеюсь Вам будет вкусно, как и нам!
Рецепт обречен на удачу, ибо классика
Оценка отлично
Спасибо за высокую оценку!
Классика жанра,отлично
Спасибо!
Паприки нет нигде, надо ехать или в "Ленту" или куда-то. Она ведь не только для этого блюда нужна. Что за жизнь!
А у меня на кухне паприка есть всегда, ведь очень много рецептов, где она обязательна. И продается она у нас в любом продуктовом магазине или овощном киоске. Удачи Вам!
А у нас в Омске нету. Даже в "Планете Холидей", а это большой магазин. В киоске вроде заказала,обещали привезти два пакетика лично мне, а так типа никто не берет.
рецепт беспроигрышный!
Это правда. Спасибо!
Очень симпатично смотрится
Спасибо!
Отличное блюдо!
Спасибо! Уж очень любим мы говядину.
Екатерина, ароматный, очень аппетитный гуляш!
Ирина, спасибо! Такой у нас сегодня вкусный ужин был!
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