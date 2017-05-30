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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/141561/]Мадьярский гуляш[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/141561/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2017may/30/32/2029668_45675-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из мяса -> Горячие блюда из говядины В нашей семье очень любят говядину. Предлагаю Вашему внимаю простой рецепт приготовления вкусной, мягкой говядины, которая просто тает во рту. Ингредиенты: Говядина, Лук красный, Паприка сладкая, Томатная паста, Тмин, Бульон, Перец красный жгучий, Масло растительное, Соль, Укроп. Тэги: второе, обед, ужин.