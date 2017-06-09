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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша
  • 9 июня 2017, 0:03
  • 174162

Ленивые голубцы "Самые простые"

Рецепт: Ленивые голубцы Самые простые

Рецепт из моей молодости, когда работать приходилось очень много и долго, да без выходных. И не было ни сил, ни времени особо заниматься готовкой... Как же меня выручал в то время этот рецепт! Быть может, и вам он пригодится. Не кулинарный изыск, конечно, но вкусно, просто и доступно.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Ингредиенты для «Ленивые голубцы "Самые простые"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1187 ккал		 белки
14.737 г		 жиры
3 г		 углеводы
104.352 г
100 г блюда
ккал
82.6 ккал		 белки
1.03 г		 жиры
0.21 г		 углеводы
7.26 г


Рецепт «Ленивые голубцы "Самые простые"»:

Рис хорошо промыть и залить крутым кипятком. ( на 10-15 минут, пока мы занимаемся дальнейшей подготовкой продуктов ) Рис лучше брать НЕ пропаренный.

Капусту измельчить. Я это делаю с помощью блендера.

С риса слить воду, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
В фарш ( у меня смешанный ) выложить капусту, рис, крахмал. Добавить ваши любимые специи ( чесночный порошок, черный перец, острый перец ), посолить и хорошо перемешать.

Влажными руками сформовать биточки-голубцы и выложить их в форму для запекания. (25*18*7) Укладывать плотно друг к другу.

В форму аккуратно влить холодную воду, примерно 300 мл. Нужно, чтобы вода была налита вровень с голубцами.

Форму плотно запечатать фольгой.
Поставить в разогретую до 180* духовку на 50 минут. В это время можно сделать массу полезных дел:постирать, заняться уборкой, посмотреть телевизор или заглянуть на любимый сайт.
Через 50 минут снять фольгу (очень осторожно, не обожгитесь!!!), увеличить температуру в духовке до 200* и запекать голубцы ещё минут 10-12.

За это время жидкость практически вся выпарится и голубцы немного подрумянятся. Если же вам нужен получившийся бульон в голубцах, то через 50 минут снимите фольгу с формы, выключите духовку и подержите голубцы в духовке минут 10-15.
Все готово!



Подавать голубцы со свежими овощами...



С белым сметанным соусом...



Или с красным томатным. Дело вкуса!



Приятного аппетита.





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6642
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе горячее

Вкусы: мясной капустный рисовый

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Ленивые голубцы Самые простые
Описание: Рецепт из моей молодости, когда работать приходилось очень много и долго, да без выходных. И не было ни сил, ни времени особо заниматься готовкой... Как же меня выручал в то время этот рецепт! Быть может, и вам он пригодится. Не кулинарный изыск, конечно, но вкусно, просто и доступно.


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Фотографии «Ленивые голубцы "Самые простые"» от приготовивших (55)

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Комментарии и отзывы

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Удивительно просто и удивительно вкусно. СПАСИБО !
Очень своевременно - как раз сегодня собралась голубцы делать, рис уже сварила
ДА! Спасибо за рецепт и, меня тронуло предупреждение о том, что при открытии фольги будет ГОРЯЧО))) - отдельное спасибо! Обязательно попробую приготовить Ваши голубцы.
И Вам больше спасибо за внимание к рецепту и за комментарий. Буду рада, если блюдо придется по вкусу. Готовьте на доброе здоровье.
Изумительный рецепт! Добавлю 5 копеек. Вместо крахмала добавить яйцо. Фарш на пол часа положить в морозозильник. В фарш добавить 2-3 ложки майонеза(можно собственного приглашения)
моя мама примерно так делала и я тоже, только заливала не водой а томатной заправкой и побольше, когда время есть , еще с двух сторон обжариваю, и не в духовку а в мультиварку, и чтобы соуса побольше, спасибо
Благодарю Вас за внимание и за комментарий.
Хочу поблагодарить автора за рецепт. Готовила пару недель назад. Это - бомба! Понравились Ваши ленивые голубцы всем: от внучки до зятя (обычные голубцы они оба разворачивают и едят одну начинку). Однозначно рецепт станет "семейным". Завтра опять буду готовить "по заказу". Всем рекомендую.
Благодарю Вас за выбор этого рецепта и за высокую его оценку. Очень рада, что блюдо пришлось по вкусу Вам и Вашим близким. Готовьте на доброе здоровье и в удовольствие.
Спасибо Вам большое за рецепт очень просто и вкусно, в воду добавила томат буду готовить еще
Благодарю Вас, что обратили внимание на рецепт и воспользовались им. Рада, что результатом Вы остались довольны. Готовьте на доброе здоровье!
Благодарю вас! Блюдо вкусное и простое, именно так как я люблю. Моим мальчикам понравилось, а они привереды ещё те В воду для тушения я добавила немного томатной пасты
И Вам большое спасибо, что воспользовались рецептом и потрудились написать о своих впечатлениях. Очень рада, что блюдо пришлось по вкусу Вашей семье. Готовьте на доброе здоровье.
Сделала такие голубцы, только заливку сделала с томатной пастой и водой-вкуснятина!
Благодарю Вас за выбор этого рецепта и за фото. Очень рада, что результатом Вы остались довольны и блюдо пришлось по вкусу. Готовьте на доброе здоровье.
Спасибо за рецепт. Голубцы получились сочные и мягкие. Тушила я их в овощной заливке с томатом и сметаной. Мужу очень понравилось, в следующий раз приготовлю побольше. Действительно - возни мало, а результат очень радует.
Благодарю Вас за выбор этого рецепта и за высокую его оценку. Очень рада, что блюдо пришлось к столу и по вкусу. Готовьте на доброе здоровье.
Спасибо Вам большое за аппетитное фото.
Мария, я к Вам с большой благодарностью! Этот рецепт для меня находка...муж любит голубцы, а я не очень люблю с ними возиться, но, меня на днях осенило и я решила приготовить ленивые голубцы, а вдруг понравятся!)))) Ваш рецепт долго ждал своей участи и не зря! Обалденные "голубцы" получились, нежные, сочные и главное - минимум хлопот...)))
Чуть отошла от рецепта и вместо воды у меня овощи+томатный сок+сметана.. Подавала со сметаной! Очень вкусно большое спасибо!)
Спасибо Вам огромное и от души, Юля, за выбор этого рецепта и за такой приятнейший комментарий. Очень и очень рада, что результатом Вы остались довольны и блюдо пришлось к столу и по вкусу. Готовьте на доброе здоровье и в удовольствие.
Благодарю Вас за аппетитнейшее фото, настоящее украшение рецепта.
Рис получился суховат. в следующий раз отварю предварительно до полуготовности. А так, очень быстро
Благодарю Вас за внимание и за комментарий.
Вкусные,практически диетические получились голубцы. Я, правда, решила перестраховаться- сначала без воды поставила- боялась, что развалятся, но.... зря. Суховаты получились. А в остальном всё банально просто, спасибо.
Благодарю Вас за внимание к рецепту и за комментарий.
Спасибо за такой хороший рецепт! приготовила, готовится быстро, получается полезное и вкусное блюдо!
Спасибо Вам большое за внимание. Очень рада, что блюдо пришлось по вкусу. Готовьте на доброе здоровье.
Как же просто и очень вкусно с большим удовольствием вчера поужинали спасибо большое
Огромное спасибо за внимание к рецепту и высокую его оценку. Мне очень приятно, что блюдо пришлось по вкусу и ужин удался.
Благодарю от души за чудесное фото. Красивое и аппетитное!
Машулька, супер!!!!!
Спасибо, Ленчик.
Довольно неплохие голубцы и можно сказать, что даже диетические.
Спасибо за рецепт!
Всегда пожалуйста.
Благодарю за простой и вкусный рецепт. В моем варианте со свининой - другого мяса в закромах не нашла. И рис оказался только пропаренный . Супруг оценил
Благодарю Вас за внимание к рецепту и за комментарий. Рада, что результат не разочаровал и блюдо пришлось по вкусу.
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