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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/141810/]Ленивые голубцы "Самые простые"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/141810/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2017jun/08/34/2037327_42716-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из фарша -> Горячие блюда из мясного фарша Рецепт из моей молодости, когда работать приходилось очень много и долго, да без выходных. И не было ни сил, ни времени особо заниматься готовкой... Как же меня выручал в то время этот рецепт! Быть может, и вам он пригодится. Не кулинарный изыск, конечно, но вкусно, просто и доступно. Ингредиенты: Фарш мясной, Рис, Капуста белокочанная, Соль, Специи, Крахмал картофельный, Вода. Тэги: второе, горячее.