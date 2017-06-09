Рецепт из моей молодости, когда работать приходилось очень много и долго, да без выходных. И не было ни сил, ни времени особо заниматься готовкой... Как же меня выручал в то время этот рецепт! Быть может, и вам он пригодится. Не кулинарный изыск, конечно, но вкусно, просто и доступно.
- 9 июня 2017, 0:03
- 174162
Ленивые голубцы "Самые простые"
Ингредиенты для «Ленивые голубцы "Самые простые"»:
- Фарш мясной (говядина/курица/индейка) — 600 г
- Рис — 100 г
- Капуста белокочанная / Капустa — 400 г
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
- Крахмал картофельный — 1 ст. л.
- Вода — 300 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1187 ккал
|белки
14.737 г
|жиры
3 г
|углеводы
104.352 г
|100 г блюда
|ккал
82.6 ккал
|белки
1.03 г
|жиры
0.21 г
|углеводы
7.26 г
Рецепт «Ленивые голубцы "Самые простые"»:
Рис хорошо промыть и залить крутым кипятком. ( на 10-15 минут, пока мы занимаемся дальнейшей подготовкой продуктов ) Рис лучше брать НЕ пропаренный.
С риса слить воду, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
В фарш ( у меня смешанный ) выложить капусту, рис, крахмал. Добавить ваши любимые специи ( чесночный порошок, черный перец, острый перец ), посолить и хорошо перемешать.
Влажными руками сформовать биточки-голубцы и выложить их в форму для запекания. (25*18*7) Укладывать плотно друг к другу.
В форму аккуратно влить холодную воду, примерно 300 мл. Нужно, чтобы вода была налита вровень с голубцами.
Форму плотно запечатать фольгой.
Поставить в разогретую до 180* духовку на 50 минут. В это время можно сделать массу полезных дел:постирать, заняться уборкой, посмотреть телевизор или заглянуть на любимый сайт.
Через 50 минут снять фольгу (очень осторожно, не обожгитесь!!!), увеличить температуру в духовке до 200* и запекать голубцы ещё минут 10-12.
За это время жидкость практически вся выпарится и голубцы немного подрумянятся. Если же вам нужен получившийся бульон в голубцах, то через 50 минут снимите фольгу с формы, выключите духовку и подержите голубцы в духовке минут 10-15.
Все готово!
Подавать голубцы со свежими овощами...
С белым сметанным соусом...
Или с красным томатным. Дело вкуса!
Приятного аппетита.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6642
Комментарии и отзывы
вчера в 20:34 krasava 66 #
вчера в 16:20 duduka05 #
вчера в 14:23 gnomik170957 #
вчера в 14:34 Mary Stone # (автор рецепта)
вчера в 11:32 Bension #
вчера в 14:26 Mary Stone # (автор рецепта)
вчера в 8:56 alenanat #
вчера в 14:26 Mary Stone # (автор рецепта)
вчера в 8:15 olga 939 2 #
вчера в 14:25 Mary Stone # (автор рецепта)
позавчера kukarola #
вчера в 14:24 Mary Stone # (автор рецепта)
3 января sus natalia2015 #
4 января Mary Stone # (автор рецепта)
9 декабря 2019 года ОКСАНА-НЕПОВАР #
10 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
14 ноября 2019 года Натуша-мамуша #
20 ноября 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
12 ноября 2019 года Infi-ti #
12 ноября 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Спасибо Вам большое за аппетитное фото.
31 октября 2019 года julcook #
Чуть отошла от рецепта и вместо воды у меня овощи+томатный сок+сметана.. Подавала со сметаной! Очень вкусно большое спасибо!)
31 октября 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Благодарю Вас за аппетитнейшее фото, настоящее украшение рецепта.
21 октября 2019 года Elwira80 #
21 октября 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
20 сентября 2019 года Ирина Глумова #
23 сентября 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
27 мая 2019 года elenakrosh lenina #
30 мая 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
27 мая 2019 года elenakrosh lenina #
22 мая 2019 года Венса #
23 мая 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Благодарю от души за чудесное фото. Красивое и аппетитное!
15 мая 2019 года laka-2014 #
15 мая 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
5 апреля 2019 года Л-лька2805 #
Спасибо за рецепт!
5 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
10 марта 2019 года crafttreasure #
12 марта 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
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