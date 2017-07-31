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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 31 июля 2017, 7:40
  • 14823

Сочная запеканка из капусты и кабачков

Рецепт: Сочная запеканка из капусты и кабачков

Пирог по типу заливного или овощная запеканка - как ни назови, все равно очень вкусно, так по-домашнему. В сезон кабачков готовлю такую вкуснятину часто - продукты самые простые, всегда под рукой. И готовить одно удовольствие, и кушать. Почему решила поделиться с вами именно этим рецептом? Сейчас для него самое время - овощи молоденькие, нежные. Предупреждаю сразу - наесться невозможно, уж больно вкусно, хочется еще кусочек и еще...

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Сочная запеканка из капусты и кабачков»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1944.3 ккал 		белки
93.7 г 		жиры
96.5 г 		углеводы
182.8 г
100 г блюда
ккал
69.9 ккал		 белки
3.4 г		 жиры
3.5 г		 углеводы
6.6 г


Рецепт «Сочная запеканка из капусты и кабачков»:

Шинкуем молоденькую капусту и лук. Перетираем руками для сочности

Натираем на крупной терке половинку кабачка, у меня молоденький цуккини. Я не очищаю с них кожуру

Перемешиваем капусту, лук и кабачок.

Я использую соевый соус от ТМ Киккоман, 2 ст. л.
Добавляю его в овощи и все перемешиваю.
Нам вполне хватает его солености.
Но по вкусу при желании можно добавить соль, положить любимые специи, зелень.
Я ничего не добавляю, нам и так очень вкусно)

В смазанную форму кладем овощи и уплотняем их ложкой, утрамбовываем.
Получается такая овощная основа.

Перемешиваем ложкой сметану, яйца и муку. Солим по вкусу.

Выкладываем заливку на овощи и распределяем по всей поверхности.

Если я готовлю такую запеканку как гарнир, то ничего мясного не добавляю.
Если же, как в этот раз, она будет основным блюдом за нашим ужином, кладу пару сосисок или сарделек.
Нарезаю их и распределяю по верху.
Затем нарезаю помидор и выкладываю его.

Засыпаю натертым сыром и ставлю форму в горячую духовку - примерно 180 гр.
Готовится запеканка около 30 минут.
Учитывайте особенности своей духовки. Сыр должен как следует расплавиться и зарумяниться.









Получается вкуснейшая и очень сочная запеканка, которую замечательно кушать и в горячем виде,
и остывшей.
Много такой запеканки на столе не бывает, все время хочется добавки!
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Урожай + К" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На полдник На ужин : На горячее Неожиданные гости Специальное питание

Теги: горячее второе

Вкусы: овощной

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Сочная запеканка из капусты и кабачков
Рецепт: Сочная запеканка из капусты и кабачков

Пирог по типу заливного или овощная запеканка - как ни назови, все равно очень вкусно, так по-домашнему. В сезон кабачков готовлю такую вкуснятину часто - продукты самые простые, всегда под рукой. И готовить одно удовольствие, и кушать. Почему решила поделиться с вами именно этим рецептом? Сейчас для него самое время - овощи молоденькие, нежные. Предупреждаю сразу - наесться невозможно, уж больно вкусно, хочется еще кусочек и еще...

Ингредиенты для «Сочная запеканка из капусты и кабачков»:

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Фотографии «Сочная запеканка из капусты и кабачков» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

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Замечательный рецепт Очень вкусно получилось Спасибо
На здоровье!
Приготовила! Из таких простых продуктов, получилась такая вкусняшка!!! Всей семье очень понравилась запеканка! И даже кот отведал немного)) сыра только было мало, в следующий раз присыплю побольше! Спасибо большое за такой вкусный, бюджетный и быстрый рецепт от всей нашей семьи!
Спасибо большое за доверие и за фото!
У меня еще вопрос: какая зелень больше гармонирует по вкусу с запеканкой-укроп и петрушка или базилик. Как по вашему?
Мы очень любим укроп и базилик. Для нас - идеально)
Ответ для brechko irina
с овощами хорошо сочетаются: карри,прованские и итальянские травы,а также базилик ,укроп и если нравится более нейтральный,мягкий вкус -то петрушка.
Обожаю овощные запеканки!!! Замечательный рецепт! На сколько человек хватает этой порции? Мне нужно сориентироваться, может надо будет увеличить
Готовила для троих. Если любите запеканки - смело увеличивайте порцию. Очень вкусно!
Ларочка,принимай работу,мы вернулись с отчетом!!
Спасибо тебе,дорогая,нам было очень вкусно,будем готовить!!!
Как же я рада, милая моя, что тебе понравилось!
Тысячу раз - спасибо!
Тебе спасибо,за всё!!!
Ответ для inulia68
Инночка, какое аппетитное фото !
Аллочка,спасибо,милая!!
Кстати,очень быстрая штучка...один ньюанс,только,я в след.раз лучёк поджарю,может ,с морковкой,я его чувствовала.)))
Очень домашняя запеканка!
Ларочка, принимай фотоулику) Готовила внимательно и тщательно, а сфотографировала, как всегда, кое-как и на бегу. Но это же лучше, чем ничего!
Капустка у меня не очень молоденькая, чуть похрустывала - но очень приятственно) Делала с сосисками, а то мужики вообще бы не ели, ни капли не овощееды.) А тут умяли за милую душу!
С сыром мы в последнее время не дружим, ни один сыр не ведет себя так, как должен(( или горит, или не трется, или и то и другое. Так что сыр я в последнее время натираю, когда блюдо уже готово, тогда еще можно рассчитывать на ожидаемый эффект) может, это замечание пригодится тем, кто замечал "вредность" сыров в последнее время.
В общем, полные животы в восторге, велели кланяться))
Спасибо! Все прекрасно, все гармонично, сочно и МММММММММММ!
Спасибо, дорогая! Мне очень, очень приятно!!!!
Спасибо за такой прекрасный рецепт запеканки. Отличная запеканка. Капусту перетирала по привычке с солью, поэтому меньше соевого соуса. А так все по рецепту. Очень вкусно! СПАСИБО!!!
На здоровье! Спасибо за доверие!
Запеканка вкусная, сочная, но для себя в дальнейшем сделаю несколько поправок.Во-первых, капусту с луком перетирать с солью, не хватило солености соуса. Во-вторых, либо капусту натирать на терке, либо притушить с луком, либо увеличить время готовки, т.к. 30 минут для них маловато, получились с хрустом, капуста еще терпимо, но лук как-то не очень приятно. И в-третьих, сыром посыпать за 5 минут до окончания запекания. иначе он расплавится раньше времени и потом засохнет. Готовила на ужин и на овощи положила индюшиное филе,мелко порезанное. Автору спасибо за идею!
Спасибо за фото!
И за доверие!
У меня по этому рецепту всегда все получается)
Без отступлений
Лариса, прекрасная запеканка
Спасибо, дорогая!
Спасибо!
Замечательная запеканочка! Утащила! Давно хотелось приготовить что-то подобное!
На здоровье, буду рада!
Отличный легкий ужин
Спасибо большое!
Отличный летний рецепт!
Спасибо душевное!
Обязательно приготовлю эту вкусняшку,Ларочка!!!
Быстро,вкусно,красиво,да еще и дочь поглощает все овощи,неглядя,урa!
Спасибо, милая! Как повезло, что малышка любит овощи! Это счастье для материнского сердца! Растите красивые и здоровые!
Ну,да,как начали в 6 месяцев,так и продолжаем!!!Всё труды наши,материнские...дают всходы.))))
Спасибо,лапочка,от всего сердца!!
Спасибо за рецепт такой вкуснятины! Утащила в кулинарную книгу
На здоровье! Очень рада!
Аппетитная запеканка
Большое спасибо, дорогая!
Красота
Спасибо сердечное!
Ларочка, чудесная овощная запеканка!
Большое спасибо, дорогая!
аппетитно и красиво!
Спасибо, Светик!
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