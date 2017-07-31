Пирог по типу заливного или овощная запеканка - как ни назови, все равно очень вкусно, так по-домашнему. В сезон кабачков готовлю такую вкуснятину часто - продукты самые простые, всегда под рукой. И готовить одно удовольствие, и кушать. Почему решила поделиться с вами именно этим рецептом? Сейчас для него самое время - овощи молоденькие, нежные. Предупреждаю сразу - наесться невозможно, уж больно вкусно, хочется еще кусочек и еще...
- 31 июля 2017, 7:40
- 14823
Сочная запеканка из капусты и кабачков
Ингредиенты для «Сочная запеканка из капусты и кабачков»:
- Капуста белокочанная / Капустa (половинка небольшого кочана) — 1/2 вилок
- Цуккини (половинка небольшого кабачка) — 1/2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Соевый соус (от ТМ Киккоман) — 2 ст. л.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сметана — 4 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Помидор — 1 шт
- Сыр твердый (натертый на крупной терке) — 70 г
- Сарделька (по желанию) — 2 шт
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
- Зелень — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1944.3 ккал
|
белки
93.7 г
|
жиры
96.5 г
|
углеводы
182.8 г
|100 г блюда
|ккал
69.9 ккал
|белки
3.4 г
|жиры
3.5 г
|углеводы
6.6 г
Рецепт «Сочная запеканка из капусты и кабачков»:
Я использую соевый соус от ТМ Киккоман, 2 ст. л.
Добавляю его в овощи и все перемешиваю.
Нам вполне хватает его солености.
Но по вкусу при желании можно добавить соль, положить любимые специи, зелень.
Я ничего не добавляю, нам и так очень вкусно)
В смазанную форму кладем овощи и уплотняем их ложкой, утрамбовываем.
Получается такая овощная основа.
Если я готовлю такую запеканку как гарнир, то ничего мясного не добавляю.
Если же, как в этот раз, она будет основным блюдом за нашим ужином, кладу пару сосисок или сарделек.
Нарезаю их и распределяю по верху.
Затем нарезаю помидор и выкладываю его.
Засыпаю натертым сыром и ставлю форму в горячую духовку - примерно 180 гр.
Готовится запеканка около 30 минут.
Учитывайте особенности своей духовки. Сыр должен как следует расплавиться и зарумяниться.
Получается вкуснейшая и очень сочная запеканка, которую замечательно кушать и в горячем виде,
и остывшей.
Много такой запеканки на столе не бывает, все время хочется добавки!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
11 января 2018 года elizabeth1986 #
11 января 2018 года Ялорис # (автор рецепта)
14 сентября 2017 года brechko irina #
14 сентября 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
48 месяцев назад brechko irina #
13 сентября 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
4 июня 2018 года lana3535 #
11 сентября 2017 года brechko irina #
48 месяцев назад Ялорис # (автор рецепта)
8 августа 2017 года inulia68 #
Спасибо тебе,дорогая,нам было очень вкусно,будем готовить!!!
8 августа 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
Тысячу раз - спасибо!
8 августа 2017 года inulia68 #
8 августа 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
9 августа 2017 года Аллочка-уралочка #
9 августа 2017 года inulia68 #
Кстати,очень быстрая штучка...один ньюанс,только,я в след.раз лучёк поджарю,может ,с морковкой,я его чувствовала.)))
8 августа 2017 года Аллочка-уралочка #
8 августа 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
8 августа 2017 года Кенга-а #
Капустка у меня не очень молоденькая, чуть похрустывала - но очень приятственно) Делала с сосисками, а то мужики вообще бы не ели, ни капли не овощееды.) А тут умяли за милую душу!
С сыром мы в последнее время не дружим, ни один сыр не ведет себя так, как должен(( или горит, или не трется, или и то и другое. Так что сыр я в последнее время натираю, когда блюдо уже готово, тогда еще можно рассчитывать на ожидаемый эффект) может, это замечание пригодится тем, кто замечал "вредность" сыров в последнее время.
В общем, полные животы в восторге, велели кланяться))
Спасибо! Все прекрасно, все гармонично, сочно и МММММММММММ!
8 августа 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
3 августа 2017 года snatta #
3 августа 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
2 августа 2017 года тильга #
2 августа 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
И за доверие!
У меня по этому рецепту всегда все получается)
Без отступлений
2 августа 2017 года veronika1910 #
2 августа 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
1 августа 2017 года Wera13 #
1 августа 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
1 августа 2017 года Kuss #
1 августа 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
1 августа 2017 года zmei0884 #
1 августа 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
31 июля 2017 года Ange77 #
31 июля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
31 июля 2017 года inulia68 #
Быстро,вкусно,красиво,да еще и дочь поглощает все овощи,неглядя,урa!
31 июля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
31 июля 2017 года inulia68 #
Спасибо,лапочка,от всего сердца!!
1 августа 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
31 июля 2017 года Катрин Лапка #
31 июля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
31 июля 2017 года lelikloves #
31 июля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
31 июля 2017 года Елена-13 #
31 июля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
31 июля 2017 года ludmilochkast_7 #
31 июля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
31 июля 2017 года мисс #
31 июля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
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