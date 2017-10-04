Простое и доступное блюдо - капуста тушеная с баклажанами. Сытное, питательное и вкусное. Угощайтесь.
- 4 октября 2017, 9:01
- 26371
Тушеная капуста с баклажанами
Ингредиенты для «Тушеная капуста с баклажанами»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 500 г
- Баклажан — 300 г
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Вода — 200 мл
- Паприка сладкая — 1/2 ч. л.
- Соль
- Перец черный
- Зелень
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
735.9 ккал
|
белки
14.2 г
|
жиры
51.1 г
|
углеводы
204.9 г
|100 г блюда
|ккал
57.9 ккал
|белки
1.1 г
|жиры
4 г
|углеводы
16.1 г
Рецепт «Тушеная капуста с баклажанами»:
Капусту нарезать тонкой соломкой. Выложить в сотейник или кастрюлю, залить холодной водой, прикрыть кастрюлю крышкой и тушить на среднем огне минут 15-17. За это время капуста станет достаточно мягкой, а жидкость выпарится.
Пока капуста тушится, лук и морковь нарезать мелким кубиком и обжарить в растительном масле 5-6 минут.
Добавить к овощам очищенные и нарезанные небольшими кубиками баклажаны. Тушить все вместе еще минут 7-10, до полной готовности овощей.
Приправить овощи солью, перцем и паприкой. Прогреть все вместе еще пару минут. Все готово! Перед подачей посыпать блюдо зеленью.
Приятного вам аппетита.
Комментарии и отзывы
24 сентября 2019 года inna_2107 #
Отличный овощной гарнир! Баклажан использовала с кожурой.
25 сентября 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
25 сентября 2019 года inna_2107 #
11 сентября 2019 года inna_2107 #
11 сентября 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
11 сентября 2019 года Сурик #
11 сентября 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Благодарю сердечно за расчудесное фото. Красивое и такое аппетитное.
19 февраля 2019 года nezabygka #
19 февраля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
1 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
1 октября 2018 года Mary Stone # (автор рецепта)
1 октября 2018 года virgola71 #
1 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
1 октября 2018 года Просто Мэри #
2 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
1 октября 2018 года Vicentina #
2 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
2 октября 2018 года Dama-Lorik #
2 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
2 октября 2018 года nnutty #
2 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
2 октября 2018 года Лиса Петровна #
2 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
2 октября 2018 года Лиса Петровна #
2 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
2 октября 2018 года Лиса Петровна #
2 октября 2018 года mazziadri #
2 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
17 июля 2018 года Хлоркина #
17 июля 2018 года terry-68 #
17 июля 2018 года Хлоркина #
17 июля 2018 года PYMA-2016 #
17 июля 2018 года Хлоркина #
С баклажанчиками вкуснее! И буду рада, если пригодится ссылочка!
31 июля 2018 года Mary Stone # (автор рецепта)
Благодарю за чудесное фото. Аппетитная тарелочка!
9 июля 2018 года ИРепка #
9 июля 2018 года Mary Stone # (автор рецепта)
6 июля 2018 года Юлия Пустовойт #
6 июля 2018 года Mary Stone # (автор рецепта)
6 апреля 2018 года Angelina Wain #
6 апреля 2018 года Mary Stone # (автор рецепта)
Готовьте на доброе здоровье. Благодарю Вас за внимание к рецепту и приятнейший комментарий.
1 февраля 2018 года ms olya1226 #
1 февраля 2018 года Mary Stone # (автор рецепта)
10 января 2018 года блю перл #
18 января 2018 года Mary Stone # (автор рецепта)
Спасибо вам с супругом огромное, что остановились на моем рецепте. Мне очень приятно, что вам было вкусно (и полезно!). Готовь на доброе здоровье. Буду только рада.
Благодарю, Танечка, за такое бесподобное фото. Красивое, аппетитное, яркое.
19 января 2018 года блю перл #
6 ноября 2017 года tata1108 #
6 ноября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
31 октября 2017 года Аллочка-уралочка #
31 октября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
31 октября 2017 года lina0710 #
31 октября 2017 года Galiniya #
1 ноября 2017 года lina0710 #
31 октября 2017 года korztat #
1 ноября 2017 года lina0710 #
31 октября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
1 ноября 2017 года Наталья Щучкина #
1 ноября 2017 года lina0710 #
1 ноября 2017 года weta-k #
1 ноября 2017 года lina0710 #
31 октября 2017 года subsidii66 #
31 октября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
31 октября 2017 года subsidii66 #
31 октября 2017 года alsunchik #
31 октября 2017 года subsidii66 #
31 октября 2017 года alsunchik #
1 ноября 2017 года mtata #
1 ноября 2017 года subsidii66 #
1 ноября 2017 года Наталья Щучкина #
1 ноября 2017 года subsidii66 #
1 ноября 2017 года weta-k #
1 ноября 2017 года subsidii66 #
22 октября 2017 года natasha tzy #
22 октября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
Спасибо большое за комментарий.
16 октября 2017 года lelikloves #
16 октября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
13 октября 2017 года Алмушка #
13 октября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
12 октября 2017 года Maria Schmidt #
12 октября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
12 октября 2017 года Вика-camomile #
Люблю баклажаны
12 октября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
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