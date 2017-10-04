Тушеная капуста с баклажанами

Капусту нарезать тонкой соломкой. Выложить в сотейник или кастрюлю, залить холодной водой, прикрыть кастрюлю крышкой и тушить на среднем огне минут 15-17. За это время капуста станет достаточно мягкой, а жидкость выпарится.