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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 4 октября 2017, 9:01
  • 26371

Тушеная капуста с баклажанами

Рецепт: Тушеная капуста с баклажанами

Простое и доступное блюдо - капуста тушеная с баклажанами. Сытное, питательное и вкусное. Угощайтесь.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Тушеная капуста с баклажанами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
735.9 ккал 		белки
14.2 г 		жиры
51.1 г 		углеводы
204.9 г
100 г блюда
ккал
57.9 ккал		 белки
1.1 г		 жиры
4 г		 углеводы
16.1 г


Рецепт «Тушеная капуста с баклажанами»:

Капусту нарезать тонкой соломкой. Выложить в сотейник или кастрюлю, залить холодной водой, прикрыть кастрюлю крышкой и тушить на среднем огне минут 15-17. За это время капуста станет достаточно мягкой, а жидкость выпарится.

Пока капуста тушится, лук и морковь нарезать мелким кубиком и обжарить в растительном масле 5-6 минут.

Добавить к овощам очищенные и нарезанные небольшими кубиками баклажаны. Тушить все вместе еще минут 7-10, до полной готовности овощей.

Добавить в сковороду к луку, моркови и баклажанам капусту. Перемешать.

Приправить овощи солью, перцем и паприкой. Прогреть все вместе еще пару минут. Все готово! Перед подачей посыпать блюдо зеленью.



Приятного вам аппетита.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На второе На ужин Специальное питание : Постное питание

Теги: второе гарнир

Вкусы: капустный баклажановый овощной

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Фотографии «Тушеная капуста с баклажанами» от приготовивших (15)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Мария , благодарю за рецепт ! Вкусная получилась капуста, рецепт остается на долгое использование!
Отличный овощной гарнир! Баклажан использовала с кожурой.
Инна, мне бесконечно приятно, что блюдо пришлось к столу и рецепт остается в кк. Спасибо огромное за высокую оценку и за совершенно бесподобное фото. Очень красивое! Очень аппетитное! Благодарю от души за это украшение рецепта.
Спасибо за рецепт еще раз Мария!
Увидела рецепт в ленте у Людмилы и пришла за ним. Замечательное блюдо!
Спасибо, Инна. Буду очень рада, если блюдо понравится.
Машенька! Шикарная капуста получилась! Очень вкусно, ароматно! Баклажан я не чистила, а сразу нарезала кубиками. С картофельным пюре …. не оторваться! И мясо никакое не надо! Спасибо большое за рецепт!
Огромное спасибо тебе, Людочка, за выбор этого рецепта и за такую высокую его оценку. Мне несказанно приятно, что блюдо пришлось к столу и по вкусу. Готовь в удовольствие и на здоровье.
Благодарю сердечно за расчудесное фото. Красивое и такое аппетитное.
Вкуууусненько! Хорошо сфотала на сковороде, в тарелке бы не успела Готовила с консервированными целиком баклажанами, в который раз убедилась, что такой способ заготовки баклажанов самый удачный, все можно с ними приготовить и икру и капусту, как в вашем рецепте, и даже шубу готовила с ними, все гадали, что за рыба Спасиииибо!
Спасибо Вам большое за аппетитное фото. Рада, что рецепт оказался полезен, а блюдо пришлось по вкусу. Готовьте на доброе здоровье.
Простое, быстрое блюдо, но очень вкусно Идеальный гарнир Спасибо!
Очень, очень рада, что блюдо пришлось по вкусу. Спасибо большущее, Милана, за высокую оценку и за красивейшее фото, настоящее украшение рецепта. Бесподобный натюрморт!
Ответ для Cherry Berry 2017
Как аппетитно и красиво, Миланочка!
спасибо, Юляшенька
Ответ для Cherry Berry 2017
Миланочка, великолепное блюдо! С удовольствием приготовлю!
Готовь на здоровье, Мариша! Нам понравилось
Ответ для Cherry Berry 2017
Прекрасное блюдо, Миланочка! Оформление на высоте!
Спасибо, Жанночка
Ответ для Cherry Berry 2017
Миланочка, очень аппетитно, красиво и вкусно!
Спасибо, Ларочка
Ответ для Cherry Berry 2017
Как ты так умеешь, Милана! Всю красоту в кадр собрать!
Натуся, ты меня захвалишь Спасибо, милая!
Ответ для Cherry Berry 2017
Миланочка,красивая подача получилась Цветочки так забавно разложила Как будто их кушать тоже надо,под каждую ручку добавленны
спасибо, Алечка а что? тоже витамины
ну да,с ними тоже аджику готовят
как ни странно, но мне нравится как от бархатцев пахнет не аромат конечно, но какой-то свежестью и настоящей природой
я тоже люблю их запах
Ответ для Cherry Berry 2017
Какое вкусное блюдо, Миланочка ! Очень аппетитное фото !
спасибо, Ларочка очень актуальное блюдо сейчас, как раз по сезону
Простое и вкусное овощное блюдо! Нам понравилось! Спасибо за рецепт, Маша!
Лорочка, замечательное овощное блюдо!
Ириш, спасибо! Да, пока сезон овощей, решила приготовить этот рецепт.
Ответ для Хлоркина
Очень люблю тушеную капусту, с баклажанами еще не пробовала. Исправлюсь. ))) Спасибо за наводку на интересный рецепт. Отличное аппетитное исполнение!
Благодарю! Спасибо за внимание к моему отчету!
С баклажанчиками вкуснее! И буду рада, если пригодится ссылочка!
Ответ для Хлоркина
Большое спасибо, Лора, за внимание к рецепту и высокую его оценку. Очень, очень рада, что блюдо понравилось.
Благодарю за чудесное фото. Аппетитная тарелочка!
Машенька, спасибо большое за чудесный рецепт! Это ОЧЕНЬ вкусно! Баклажаны получились с ярким вкусом грибов. Свежей зелени не оказалось, добавила сухую зелень петрушки и в конце мелко нарубленный чеснок. Буду готовить и впредь.
Ириша, спасибо большущее за высокую оценку и за аппетитное фото. Мне несказанно приятно, что блюдо пришлось по вкусу. Готовь на доброе здоровье.
Мне очень понравилось блюдо) От себя добавила еще патиссон ( свекровка наделила-теперь ищу им применение ) Невероятно вкусно получилось. Спасибо, что выложили рецепт!
Благодарю Вас за внимание. Замечательно, что рецепт оказался полезным и блюдо пришлось по вкусу. Готовьте на доброе здоровье.
Мои дети не едят баклажаны от слова - вообще, а капусту только в борще и бигусе - исключительно. А я очень люблю и баклажаны и капусту. Нашла ваш рецепт. Готовила соответственно только для себя, приготовила и ушла по делам. Пришла домой, а жаровня в раковине пустая стоит. С тех пор уже год готовлю - едят. И больше баклажаны нигде нельзя, а капусту только в борще, бигусе и капусте с баклажанами
Как здорово, что блюдо пришлось по вкусу и Вам, и Вашим деткам. Я очень рада.
Готовьте на доброе здоровье. Благодарю Вас за внимание к рецепту и приятнейший комментарий.
урожайное вкусное блюдо
Благодарю за внимание, Оля.
У нас мужем возникло желание посидеть на правильном питании. Соответственно отбирали рецепты. Отбирая варианты приготовления капусты мы решили, что твой рецепт Машенька , больше всех подходит. Сегодня приготовила, нам очень понравилось! Спасибо большое, Машенька! Очень вкусно, готовить просто!
Какое хорошее желание, Танюша. Целиком и полностью поддерживаю.
Спасибо вам с супругом огромное, что остановились на моем рецепте. Мне очень приятно, что вам было вкусно (и полезно!). Готовь на доброе здоровье. Буду только рада.
Благодарю, Танечка, за такое бесподобное фото. Красивое, аппетитное, яркое.
Невероятно вкусно и ароматно! Обожаю и капусту, и баклажаны, а тут 2 в 1! Плюс ко всему очень просто и быстро. Огромное спасибо за прекрасный рецепт!
Спасибо большое, Танечка, что воспользовалась рецептом. Очень рада, что блюдо оказалось в твоем вкусе. Готовь на доброе здоровье. Благодарю от души за чудесное фото. Очень красивая и аппетитная тарелочка!
Машенька, какое интересное овощное блюдо! Я сегодня купила баклажаны, так что есть возможность приготовить .
Ни в коем случае не надо упускать такую возможность. Спасибо за внимание, Аллочка.
Машенька, и я с запоздалым отчетом! Готовила давно, да все никак не могла отчитаться! Нам очень понравилась капустка! Интересное и не обычное блюдо! Спасибо тебе огромное за чудесный рецепт!
Очень аппетитная капустка ! А я все никак не приготовлю, а собиралась сразу после публикации
Галочка, спасибо, дорогая! Капусточку рекомендую!
Ответ для lina0710
Баклажаны в капусту- самое милое дело, они почему-то именно в этом сочетании очень напоминают по вкусу грибы!
Танюш, ты права! Постоянно удивляюсь на Поваренке, вот как я сама раньше не додумалась до такого , бывает всего лишь один ингредиент, а так кардинально меняет блюдо.
Ответ для lina0710
Лмночка, я очень рада, что блюдо по вкусу пришлось. Спасибо тебе большое пребольшое, что воспользовалась рецептом и приложила свое бесподобное фото. Красота какая! Сколько солнца...Будто лето заглянуло на минутку ко мне. Благодарю тебя от души.
Ответ для lina0710
Витаминка на витаминке в этом салатнике. Браво, Линочка!
Наташенька, от всей души благодарю!
Ответ для lina0710
Чудесная капусточка, Линочка!
Светуля, спасибо, дорогая!
Машенька, я с запоздалым отчетом. Великолепная капуста, мне очень понравилось, что она не жарится, а именно тушится. У меня попалась дубовая капуста, которую я ела-еле пополам разрезала, думала из неё ничего хорошего не выйдет, но как оказалось, она прекрасна приготовилась! Все как-то само собой приготовилось, быстро и легко без лишних телодвижений. Но самое главное, что очень вкусно! Большое спасибо, Машенька, за прекрасный рецепт!
Светик, спасибо тебе огромное, что обратила внимание на рецепт и воспользовалась им. Очень и очень рада, что блюдо пришлось по вкусу. Готовь на доброе здоровье. Благодарю тебя от души за высокую оценку и за совершенно очаровательное фото. Аппетитнейшая тарелочка.
Спасибо, Машуленька!
Ответ для subsidii66
Светочка , соблазнительная у тебя капустка !
Угощайся, Алсу! Очень вкусно!
Спасибо , дорогая , за угощение !
Ответ для subsidii66
Светочка прекрасное исполнение рецепта,красивое фото
Танечка, большое спасибо за твое внимание!
Ответ для subsidii66
Светочка, какая замечательная нарезка капусты у тебя! Очень аппетитно и эффектно.
Наташенька, большое спасибо, дорогая, за твое внимание!
Ответ для subsidii66
Очень аппетитная капустка, Светик!
Благодарю, Светик! Очень вкусно получилось.
Готовили.вкусно.Добавила еще перец,помидор.И мою любимую травку кумин.Сказали изысканно
Рада, что блюдо пришлось по вкусу.
Спасибо большое за комментарий.
Великолепное блюдо В таком сочетании не пробовала
Спасибо большое.
Потушила! Вкусненько. Спасибо за рецепт
И Вам спасибо. Готовьте на здоровье.
СПАСИБО ЗА ВКУСНЕНЬКУЮ КАПУСТУ, БАКЛАЖАНЫ ЛЮБЛЮ...БУДЕТ ОБЪЕДЕНИЕ!!!
Благодарю Вас за внимание.
Вкусно
Люблю баклажаны
Спасибо большое.
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