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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Булочки
  • 18 октября 2017, 10:04
  • 10367

Тыквенные булочки с коричным маслом

Рецепт: Тыквенные булочки с коричным маслом

Мягкие воздушные булочки с коричным маслом - что может быть лучше к чашечке ароматного чая холодным осенним утром! С их приготовлением справится любая, даже начинающая хозяйка. Заходите, угощу!

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Тыквенные булочки с коричным маслом»:

Для булочек

Для коричного масла

Время приготовления:

Количество порций: 15

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
6721.3 ккал 		белки
91.4 г 		жиры
205.8 г 		углеводы
1147.6 г
Порции
ккал
448.1 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
13.7 г		 углеводы
76.5 г
100 г блюда
ккал
311.2 ккал		 белки
4.2 г		 жиры
9.5 г		 углеводы
53.1 г


Рецепт «Тыквенные булочки с коричным маслом»:

Для начала приготовим тыквенное пюре. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать на ломтики.

Тыкву поместить в кастрюлю, залить горячей водой, довести до кипения и варить на среднем огне до готовности, примерно 10-12 минут.

Воду слить и пюрировать тыкву с помощью толкушки или блендера. Остудить.

Отмерить необходимое количество тыквенного пюре, остальное использовать на другие цели или заморозить.

Добавить соевый соус для усиления вкуса. Я использую натурально сваренный соевый соус ТМ Киккоман. Хорошо перемешать.

Замесить тесто. Тесто можно замесить при помощи хлебопечки, руками или миксером с насадкой "крюк". Я замешивала с помощью электромиксера с насадкой "крюк". Количество муки может потребоваться больше или меньше, все зависит от ее качества.
В миску добавить дрожжи, теплое молоко, сахар, растопленное сливочное масло, тыквенное пюре, яйцо и соль и хорошо перемешать до однородного состояния с помощью электрического миксера с насадкой "крюк".

Постепенно добавлять муку и вымешивать на средне-низкой скорости, пока тесто не начнет отделяться от стенок чаши. Выключить миксер и дать тесту отдохнуть в течение 3-5 минут.

Продолжать месить тесто на средне-низкой скорости в течение 5 минут, или пока тесто не станет мягким и гладким. Если тесто слишком липкое, добавить еще муки, по 1 столовой ложке за раз. Сильно забивать тесто мукой не стоит.
Переложить тесто в большую, смазанную маслом миску, затянуть полиэтиленовой пленкой и дать тесту подняться в теплом месте, пока не удвоится в размере, около 45 минут - до 1 часа.

Подошедшее тесто обмять и переложить на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность.

Разделить тесто на 15 равных частей и сформировать колобки.

Слегка придавить каждый колобок ладонью. С помощью ножа сделать 6-8 разрезов вокруг диска, не доходя до центра 2-3 см, чтобы придать форму тыквы.

Переложить булочки на противень. Накрыть пленкой и дать булочкам подняться, пока не удвоятся в размере, около 45 минут - до 1 часа.

Разогреть духовку до 180°С.
С помощью деревянного черенка или пальца сделать углубление в центре каждой булочки, чтобы создать пространство для "стебелька". Поместить по одному ореху в углубление каждой булочки.
В небольшой миске взбить оставшееся яйцо с 2 чайными ложками воды и кулинарной кистью смазать все булочки.

Выпекать 15 - 20 минут или до золотистого цвета.

Приготовить коричное масло. В миску добавить сливочное масло комнатной температуры и взбить электрическим миксером в течение 30 секунд или до побеления. Добавить сахарную пудру, мед, корицу и взбить до легкой и пушистой консистенции 1 - 2 минуты.
Подать сразу же или хранить в герметически закрытом контейнере в холодильнике до 1 недели. Перед подачей довести масло до комнатной температуры.

Приятного аппетита!

























Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6693
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Просто, вкусно + К" На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: выпечка полдник завтрак духовка детям обед ужин десерт

Вкусы: сладкий тыквенный коричный

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Тыквенные булочки с коричным маслом
Описание: Мягкие воздушные булочки с коричным маслом - что может быть лучше к чашечке ароматного чая холодным осенним утром! С их приготовлением справится любая, даже начинающая хозяйка. Заходите, угощу!


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Фотографии «Тыквенные булочки с коричным маслом» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

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Скажите сколько будет в граммах 3.5 - 4 стакана муки , хочу всё тесто испечь в хлебопечке ?
Булочки просто волшебные! Осенью забила холодильник тыквой, чтобы варить ребенку кашу, но дочь столько не съедает, надо куда-то девать Ваш рецепт очень понравился. Муж ел и закатывал глаза "какие они нежные, как мусс". Нашей двухлетке тоже понравилось) Правда я поленилась делать коричное масло и добавила корицу прямо в тесто.
Отдельно хочу отметить, что булочки остаются мягкими даже на второй-третий день, что очень круто для нашей маленькой семьи, которая не успевает съедать все сразу
Воздушные, ароматные, пушистые и красивые булочки! Тесто великолепное, сдобное и беспроблемное! Светочка! Обязательно буду повторять! Про орехи вспомнила, когда булочки были уже в духовке и коричное масло не делала.
Таня!Красивенные цветочные булочки Варенье янтарное - блеск!
Алечка, спасибо за внимание!
Ответ для Бархатные ручки
Какая прелесть!!!
До чего ж хороши булочки!
Танюша, спасибо за комментарии и внимание!
Ответ для Бархатные ручки
Танечка, очень вкусные булочки!!!
Жанночка, спасибо за внимание!
Ответ для Бархатные ручки
Шикарные булочки, Танюша! Фото изумительное!
Линочка, спасибо за комментарии и внимание!
Ответ для Бархатные ручки
Танечка, замечательная у тебя сегодня выпечка ! Булочки просто прелесть
Галочка, спасибо большое за поддержку!
Ответ для Бархатные ручки
Шикарное исполнение рецепта, Танюша ! До безобразия аппетитно !
Лариса, огромное спасибо за внимание!
Ответ для Бархатные ручки
Танечка, очень красивые и вкусные булочки!
Большое спасибо за поддержку, Лариса!
Ответ для Бархатные ручки
Прелестные булочки !!! Танюша, молодец !!!
Галочка, большое спасибо за внимание!
Светочка, забираю рецепт! Спасибо!
Опыт Yulya-zefirka меня вдохновляет, ибо с дрожжевым тестом я никак
Восхитительные тыковки,Светик,прелесть!
Инночка, большое спасибо за внимание к рецепту!
Люблю тыкву в любой выпечке, эти булочки не стали исключением - пушистые, невесомые, красивая формовка, долго сохраняют мягкость. Разрезать лучше сразу а противне, иначе немного теряют форму. Первый раз делала с коричным маслом, в этот раз чуть поленилась, а зря - оно прекрасно гармонирует с булочками.
Не сомневаюсь что буду печь еще не раз, спасибо за вкусный рецепт.
Олечка, большое спасибо за доверие и такое шикарное и аппетитнейшее фото! Великолепные желтенькие тыковки получились! Я очень рада, что булочки понравились! да, с коричным маслом она необычайно вкусны. Готовь с удовольствием!
Ответ для Олюшен
Оля, роскошные булочки!
спасибо
К сожалению,разрезы не получилось сделать(к ножу тесто липло),но...какая вкуснятина,тыква просто находка в тесте.Воздушные,ароматные,красивые.Внук сразу 2съел,это главное!да и Вся семья похвалила. Спасибо за необычный рецепт.
Гюзель, какие очаровательные булочки получились! Красота! Я очень рада, что булочки Вам понравились! Большое спасибо Вам за доверие и великолепный отчёт, мне очень приятно! Удачи и отличного настроения!
Светочка, принимай мою первую работу с дрожжевым тестом. Я таки опробовала вчера насадку "крюк", но до конца месить миксером у меня не получилось, он начал перегреваться. Домешивала руками. Тесто очень хорошо подошло, но не было гладкое как у тебя. Может из-за того, что муки у меня ушло больше. Аромат при выпечке стоял обалденный. У меня булочки больше получились похожими на цветочки, потому что я сделала не 6 надрезов, а 5 (обсчиталась в спешке). Булочки такие сдобные, просто мммм... вкуснятина! Мне оооочень понравились. Спасибо тебе, дорогая, за понятный и суперский рецепт! Обязательно попробую повторить, хочу тыковки как у тебя!
Юлечка! Вот это сюрпризище!!! Это, как я понимаю, твоя первая работа с дрожжевым тестом? Вот это дааааа! Если бы не знала, ни за что б не поверила, что ты до этого не работала с таким тестом!Отменные булочки у тебя получились, очень красивые, румяные и ровненькие! Умничка! Как я рада, что ты воспользовалась этим рецептом и результатом осталась довольна!
На счёт теста. Чтобы тесто было гладким, его нужно хорошо вымесить, с опытом все приходит. Чем больше муки, тем тесто плотнее, но оно очень хорошо держит форму. Чем меньше муки, тем тесто нежнее и воздушнее, оно хуже удерживает свою форму, при расстройка расплывается. А чтобы такое тесто не липло к рукам и столу, я смазываю рабочую поверхность и руки растительным маслом.
Юлечка, огромное спасибо тебе за такое великолепное фото, украсившее это рецепт! Как же красиво, не могу налюбоваться!
Спасибо за такую высокую оценку, Светик! Всё благодаря твоему подарку и понятному рецепту Руки и поверхность тоже смазывала маслом (брррр ) Буду пробовать с меньшим количеством муки. Расскажу еще. Я сделала 10 булочек, а из остального теста получился вкусненький батончик-рулет (внутри посыпан корицей и сахаром)
Прекрасный рулет получился! Я очень люблю корицу, моя любимая пряность!
С молоком
Ответ для Yulya-zefirka
Юля, для первой работы с дрожжевым тестом просто шикарно!
Я была бы счастлива, если у меня получились такие аппетитные и воздушные булочки!
Говорю так, потому что, не дружу с дрожжевым тестом. Но глядя на твой опыт - а почему бы и не попробовать!!!
Татьяна, спасибо огромное! Я вот попыталась подружиться очень рассчитывала на замес миксером с крюками, т.к. мне оооочень не нравится ощущение теста на руках (Света поэтому мне и подарила такой миксер), но мука подвела, миксер не осилил. больше пока не пробовала, но не теряю надежды А булочки просто восторг!
Такой подход и не импонирует!
Молодец Юлечка!
Какие хорошенькие
Спасибо большое, Вика!
Булочки - это, конечно, хорошо . Но меня больше заинтересовало коричное масло. Надо попробовать
Конечно попробуйте, его готовить - минутное дело!
Сегодня испекла эти булочки. Аромат стоял потрясающий, несмотря на скромное кол-во ингредиентов. Булочки вкусные! Единственное тесто у меня не было гладким и плохо складки "разглаживались". Можете подсказать в чем причина? Хотелось бы иметь гладкую поверхность.
Спасибо
Я очень рада, что булочки понравились, большое спасибо! По поводу теста: а Вы хорошо вымесили тесто? Тесто должно быть мягким, слегка липнущим к рукам. При расстройка изделия поднимаются и поверхность выравнивается. Мне трудно Вам что-то подсказать, не видя фото.
Какие красивые! Зарежем тыкву - обязательно приготовим. Очень понравилась салфеточка! Если человек талантлив, то талантлив во всем. Спасибо
Большое Вам спасибо за тёплые слова, мне очень приятно!
спекла по вашему рецепту сегодня батоны. Только внесла небольшое дополнение - добавила немного творога. Очень вкусные батоны получились. Хлеб получается не белый, а чуть с желтинкой. Тесто замешивала в хлебопечке. Спасибо за рецепт.
Я рада, что рецепт понравился! у меня тоже тесто желтенькое от тыквы было. Спасибо большое за доверие!
Света, прекрасные булочки
Благодарю, Вероника!
Светочка, какие красивые булочки, просто залюбовалась!
Оксаночка, спасибо большое, дорогая! Угощайся!
Глазами все съела!
жалко в разрезе нет фото, цвет интересно какой получается. очень красивые, мини-тыквы получаются
Спасибо большое! Фото разреза было, но я его случайно удалила. Фотографирую с айпада и не ту кнопку нажала, самой жалко.
Тыкву признаю только в виде украшения. Она прекрасна, она радует глаз, но... Что ни пробовала с ней готовить - не нравится. Так что из рецепта, скорей всего, позаимствую только форму булочек - красотки же!
Ну это Вы зря, она там нисколько не чувствуется, только цвет придает!
Верочка, спасибо большое за твое внимание!
Какие солнечные булочки!!!
Большое спасибо, Алечка, за твоё внимание!
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