Тыквенные булочки с коричным маслом

Замесить тесто. Тесто можно замесить при помощи хлебопечки, руками или миксером с насадкой "крюк". Я замешивала с помощью электромиксера с насадкой "крюк". Количество муки может потребоваться больше или меньше, все зависит от ее качества.

В миску добавить дрожжи, теплое молоко, сахар, растопленное сливочное масло, тыквенное пюре, яйцо и соль и хорошо перемешать до однородного состояния с помощью электрического миксера с насадкой "крюк".



