Мягкие воздушные булочки с коричным маслом - что может быть лучше к чашечке ароматного чая холодным осенним утром! С их приготовлением справится любая, даже начинающая хозяйка. Заходите, угощу!
- 18 октября 2017, 10:04
- 10367
Тыквенные булочки с коричным маслом
Ингредиенты для «Тыквенные булочки с коричным маслом»:
Для булочек
- Мука пшеничная / Мука — 3,5-4 стак.
- Соевый соус (ТМ Киккоман) — 1 ч. л.
- Дрожжи (сухие, 2 и 1/4 ч.л) — 1 пач.
- Молоко — 1 стак.
- Сахар — 1/4 стак.
- Масло сливочное — 40-45 г
- Тыква (пюре, 120 мл) — 1/2 стак.
- Яйцо куриное (+ 1 шт. для смазки) — 2 шт
- Орехи (арахис, кешью, пекан) — 15 шт
- Соль — 1/2 ч. л.
Для коричного масла
- Масло сливочное — 115 г
- Сахарная пудра — 1/4 стак.
- Мед — 1/4 стак.
- Корица — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 15
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
6721.3 ккал
|
белки
91.4 г
|
жиры
205.8 г
|
углеводы
1147.6 г
|Порции
|ккал
448.1 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
13.7 г
|углеводы
76.5 г
|100 г блюда
|ккал
311.2 ккал
|белки
4.2 г
|жиры
9.5 г
|углеводы
53.1 г
Рецепт «Тыквенные булочки с коричным маслом»:
Тыкву поместить в кастрюлю, залить горячей водой, довести до кипения и варить на среднем огне до готовности, примерно 10-12 минут.
Отмерить необходимое количество тыквенного пюре, остальное использовать на другие цели или заморозить.
Добавить соевый соус для усиления вкуса. Я использую натурально сваренный соевый соус ТМ Киккоман. Хорошо перемешать.
Замесить тесто. Тесто можно замесить при помощи хлебопечки, руками или миксером с насадкой "крюк". Я замешивала с помощью электромиксера с насадкой "крюк". Количество муки может потребоваться больше или меньше, все зависит от ее качества.
В миску добавить дрожжи, теплое молоко, сахар, растопленное сливочное масло, тыквенное пюре, яйцо и соль и хорошо перемешать до однородного состояния с помощью электрического миксера с насадкой "крюк".
Постепенно добавлять муку и вымешивать на средне-низкой скорости, пока тесто не начнет отделяться от стенок чаши. Выключить миксер и дать тесту отдохнуть в течение 3-5 минут.
Продолжать месить тесто на средне-низкой скорости в течение 5 минут, или пока тесто не станет мягким и гладким. Если тесто слишком липкое, добавить еще муки, по 1 столовой ложке за раз. Сильно забивать тесто мукой не стоит.
Переложить тесто в большую, смазанную маслом миску, затянуть полиэтиленовой пленкой и дать тесту подняться в теплом месте, пока не удвоится в размере, около 45 минут - до 1 часа.
Слегка придавить каждый колобок ладонью. С помощью ножа сделать 6-8 разрезов вокруг диска, не доходя до центра 2-3 см, чтобы придать форму тыквы.
Переложить булочки на противень. Накрыть пленкой и дать булочкам подняться, пока не удвоятся в размере, около 45 минут - до 1 часа.
Разогреть духовку до 180°С.
С помощью деревянного черенка или пальца сделать углубление в центре каждой булочки, чтобы создать пространство для "стебелька". Поместить по одному ореху в углубление каждой булочки.
В небольшой миске взбить оставшееся яйцо с 2 чайными ложками воды и кулинарной кистью смазать все булочки.
Приготовить коричное масло. В миску добавить сливочное масло комнатной температуры и взбить электрическим миксером в течение 30 секунд или до побеления. Добавить сахарную пудру, мед, корицу и взбить до легкой и пушистой консистенции 1 - 2 минуты.
Подать сразу же или хранить в герметически закрытом контейнере в холодильнике до 1 недели. Перед подачей довести масло до комнатной температуры.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6693
Комментарии и отзывы
23 июля bagura #
13 апреля 2018 года vredinka 92 #
Отдельно хочу отметить, что булочки остаются мягкими даже на второй-третий день, что очень круто для нашей маленькой семьи, которая не успевает съедать все сразу
22 марта 2018 года Бархатные ручки #
22 марта 2018 года Лиса Петровна #
22 марта 2018 года Бархатные ручки #
22 марта 2018 года DIALux #
До чего ж хороши булочки!
22 марта 2018 года Бархатные ручки #
22 марта 2018 года jannasimf #
22 марта 2018 года Бархатные ручки #
22 марта 2018 года lina0710 #
22 марта 2018 года Бархатные ручки #
22 марта 2018 года Galiniya #
22 марта 2018 года Бархатные ручки #
22 марта 2018 года mazziadri #
22 марта 2018 года Бархатные ручки #
23 марта 2018 года Dama-Lorik #
23 марта 2018 года Бархатные ручки #
24 марта 2018 года felix032 #
24 марта 2018 года Бархатные ручки #
14 марта 2018 года DIALux #
Опыт Yulya-zefirka меня вдохновляет, ибо с дрожжевым тестом я никак
14 марта 2018 года galina27 1967 #
19 ноября 2017 года inulia68 #
20 ноября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
15 ноября 2017 года Олюшен #
Не сомневаюсь что буду печь еще не раз, спасибо за вкусный рецепт.
15 ноября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
16 ноября 2017 года veronika1910 #
16 ноября 2017 года Олюшен #
5 ноября 2017 года ayukhanovi #
5 ноября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
5 ноября 2017 года Yulya-zefirka #
5 ноября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
На счёт теста. Чтобы тесто было гладким, его нужно хорошо вымесить, с опытом все приходит. Чем больше муки, тем тесто плотнее, но оно очень хорошо держит форму. Чем меньше муки, тем тесто нежнее и воздушнее, оно хуже удерживает свою форму, при расстройка расплывается. А чтобы такое тесто не липло к рукам и столу, я смазываю рабочую поверхность и руки растительным маслом.
Юлечка, огромное спасибо тебе за такое великолепное фото, украсившее это рецепт! Как же красиво, не могу налюбоваться!
5 ноября 2017 года Yulya-zefirka #
5 ноября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
5 ноября 2017 года Yulya-zefirka #
14 марта 2018 года DIALux #
Я была бы счастлива, если у меня получились такие аппетитные и воздушные булочки!
Говорю так, потому что, не дружу с дрожжевым тестом. Но глядя на твой опыт - а почему бы и не попробовать!!!
14 марта 2018 года Yulya-zefirka #
14 марта 2018 года DIALux #
Молодец Юлечка!
14 марта 2018 года Yulya-zefirka #
28 октября 2017 года Вика-camomile #
29 октября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
23 октября 2017 года kalipso3012 #
23 октября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
22 октября 2017 года Koko-Choko #
Спасибо
22 октября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
22 октября 2017 года nndv #
22 октября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
21 октября 2017 года Casina #
22 октября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
21 октября 2017 года veronika1910 #
21 октября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
21 октября 2017 года ogiway #
21 октября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
22 октября 2017 года ogiway #
20 октября 2017 года Daryal #
21 октября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
20 октября 2017 года Тигренок на подсолнухе #
20 октября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
20 октября 2017 года Wera13 #
20 октября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
19 октября 2017 года Алевтина Семенова #
19 октября 2017 года subsidii66 # (автор рецепта)
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