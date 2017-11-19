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Версия для печати Рецепты Заготовки Соленья Помидоры соленые
  • 19 ноября 2017, 16:07
  • 43158

Солёные зелёные помидоры

Рецепт: Солёные зелёные помидоры

Бочковые соленые зеленые помидоры - мое воспоминание детства. Они и сейчас есть, но тогда они реально пахли бочкой и продавались в овощных магазинах, лёжа в мутном рассоле в больших круглых аквариумах. Они были соленые и ядреные, а запах... у них был такой аромат, что казалось невозможным повторить такие помидоры в домашних условиях. Да, собственно никто особо и не пытался. Потом на рынках стали продавать свежие зеленые помидоры, которые спросом не пользовались особо, хотя иногда их покупали и делали на зиму очень неплохие салаты, нарезая помидоры дольками и добавляя туда морковь, перец и огурцы. А соленые зеленые помидоры покупались исключительно в магазинах и только с ними ассоциировались. Впрочем, рецепты засолки попадались, и я их собирала. Но не готовила, увы. Наверно, каждому рецепту свое время. Не так давно я разжилась несколькими килограммами зеленых помидоров и решила все-таки попробовать. Начиталась разных рецептов, насмотрелась видео, что-то было общее, что-то показалось мне не тем, что-то не приняла сразу... одним словом, из всего просмотренного родился вот этот рецепт, который с первого раза оказался попаданием в десятку, ибо вкус получился тем самым... из детства...

Категория: Заготовки Соленья Помидоры соленые

Ингредиенты для «Солёные зелёные помидоры»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
95.8 ккал 		белки
0.6 г 		жиры
0.6 г 		углеводы
22.1 г
100 г блюда
ккал
8.5 ккал		 белки
0.1 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
2 г


Рецепт «Солёные зелёные помидоры»:

Пошаговых не делала, все очень просто. Но результат такой, что захотелось поделиться.

Для начала подготовим емкости для соления. Это могут быть удобные банки с широким горлом, ведра... любые удобные емкости... По-хорошему, их нужно вымыть и обдать кипятком. Далее - все просто.

1. Тщательно моем помидоры. Каждый помидор протыкаем в районе попки вилкой или зубочисткой и укладываем в емкости.

2. Рассол удобно делать в каком-нибудь литровом (или больше) кувшине. Его лучше делать порциями: удобнее размешивать, добавлять ингредиенты, да и лишнего почти не остается. Вливаем воду, добавляем остальные ингредиенты, тщательно перемешиваем ложечкой и заливаем помидоры, чтобы они были покрыты. Рассол должен быть очень соленым, не пугайтесь. Какая вода? Если вашу сырую воду можно использовать - то сырая. Если нет - бутилированная, кипяченая... любая...

Вот, собственно и все. Емкости остаются при комнатной температуре на недельку, без крышки, а потом можно вынести в более прохладное место, например - на балкон. И закрыть крышкой. И забыть как минимум недели на 2, а лучше на месяц. Сначала помидоры будут просто кислыми, а потом начнут отчаянно просаливаться. Белесый налет на рассоле пусть вас не пугает - его перед употреблением можно просто смыть с помидоров. Горчичный порошок мешает образованию плесени. Для усиления этого эффекта, после засолки сразу можно положить на помидоры чистые кусочки марли, на которые так же насыпать горчичный порошок, соорудив что-то наподобие крышки. Заодно и помидоры этим притопите, чтобы не всплывали.

Стоят помидоры долго, поэтому засаливать можно большими партиями. Самый идеальный вкус - после месячного просаливания.



Готовые помидоры можно есть так, а можно использовать для салата.

Вкусных вам заготовок! Приятного аппетита вам и вашей семье!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание

Теги: закуска

Вкусы: соленый квашеный

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Солёные зелёные помидоры
Рецепт: Солёные зелёные помидоры

Бочковые соленые зеленые помидоры - мое воспоминание детства. Они и сейчас есть, но тогда они реально пахли бочкой и продавались в овощных магазинах, лёжа в мутном рассоле в больших круглых аквариумах. Они были соленые и ядреные, а запах... у них был такой аромат, что казалось невозможным повторить такие помидоры в домашних условиях. Да, собственно никто особо и не пытался. Потом на рынках стали продавать свежие зеленые помидоры, которые спросом не пользовались особо, хотя иногда их покупали и делали на зиму очень неплохие салаты, нарезая помидоры дольками и добавляя туда морковь, перец и огурцы. А соленые зеленые помидоры покупались исключительно в магазинах и только с ними ассоциировались. Впрочем, рецепты засолки попадались, и я их собирала. Но не готовила, увы. Наверно, каждому рецепту свое время. Не так давно я разжилась несколькими килограммами зеленых помидоров и решила все-таки попробовать. Начиталась разных рецептов, насмотрелась видео, что-то было общее, что-то показалось мне не тем, что-то не приняла сразу... одним словом, из всего просмотренного родился вот этот рецепт, который с первого раза оказался попаданием в десятку, ибо вкус получился тем самым... из детства...

Ингредиенты для «Солёные зелёные помидоры»:

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Фотографии «Солёные зелёные помидоры» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Делаю почти так же уж какой год, НО... кладу на дно банки листья хрена, черной смородины, чеснок, зонтики укропа, перчик черный горошком. Могу еще чего-нибудь кинуть, если левая нога укажет.... Короче, засаливаю, как огурцы ))) И неделю-полторы стоят в комнатной температуре, слегка прикрытые крышками - газики выпускают. )) Ну а потом в холод. Мне кажется, совсем без "травы", в простом солевом растворе, как у Вас, не очень ароматно.
Но, каждый рецепт имеет право на жизнь, тем более, что людям нравится, судя по комментариям.
Прочитала рецепт 3 раза. Так и не поняла с горчицей.
1ч.л./л. - это идёт сразу с рассолом ( когда добавляется соль и сахар)?
Марля с горчицей добавляется через неделю под крышку ( когда отправляем в прохладу)?
Гнёт вообще не нужен ни на каком этапе?
Когда отпрпавляем в холод крышку завинчиваем, или просто сверху накрываем?
Да, горчица идёт в рассол, но вы можете её использовать и для "крышки". От нескольких граммов хуже не будет.
Да, добавляем прямо под крышку.
Гнёт нигде не нужен, марля помогает подтопить помидорки.
Крышку просто сверху кладём.
Спасибо за оперативный ответ, как раз сегодня поставила огромный бак!
Во вкусности рецепта даже не сомневаюсь!
Спасибо за хороший рецепт! Помидорки получились супер! Делала первый раз. Думали, что долго будем их есть, 4 бутыля. Уже улетели! Теперь друзья и родные спрашивают: "А помидоры еще есть?"
Мне очень приятно) Спасибо за отзыв! Готовьте на здоровье!
Сделал точно по рецепту и получил именно те "правильные" помидоры. Спасибо!
Очень рада, что все получилось и понравилось Спасибо, что доверились рецепту.
Добрый день! Сейчас у нас время зеленых помидор. Буду делать по Вашему рецепту третий раз. В прошлом году делала 2 раза, небольшие порции. Всем очень понравилось. Спасибо за классный рецепт👍💕
Готовьте с удовольствием!
Делала по вашему рецепту в начале сентября, открыла банку, и из нее пузырьки пошли,на вкус чувствуется легкая кислинка,забродили.Не подскажете как можно спасти?
Вы то, закручивали?? А банка большая? Легкая кислинка не так страшно.
Винтовая крышка,банка 3 литровая. Я просто думала может горчичного порошка еще добавить,ни разу с ним дела не имела,не знаю как он работает))
Уже никак не надо добавлять. Если начали скисать на вкус, промойте, сделайте новый раствор, залейте и переставьте в холодильник.
Классные помидорчики, мы квасим такие помидоры всю жизнь, раньше в кадках, сейчас в пластмассовых пищевых бочках. Они могут храниться целый год до следующего сезон, оставаясь твердыми и вкусными.
Оля, бомбические помидорки! Как-то так получилось, что они давно и с удовольствием съедены, а моей благодарности тут до сих пор нет. Действительно воспоминание из детства)) делала уже из неказистых остатков, но получилась вкуснятина!!! Спасибо большое!!!
Ух, какие аппетитные! А я уж подумала, где ты сейчас зеленые помидоры взяла)))
Да, это те самые бочковые зеленые помидоры. Те самые, что давным-давно продавались в овощных магазинах из огромных бочек. Ядреные, кисло-соленые, нереально ароматные. Вкуснейшие! Сколько я искала этот рецепт...Спасибо огромное, Оля! Огромное и от души СПАСИБО.
Маш, знала бы ты, сколько я искала этот рецепт Очень понравился результат. Рада, что и тебе тоже. Фотка бомбезная просто!
Отличный рецепт!!! Прям то что надо, как из бочки. Сделала на пробу 2 двухлитровые банки маленьких помидор!)
Слопали уже, осталось ровно на 1 раз поесть. Сегодня в магазине купила 3 кг средних зелёных и засолила.
Рекомендую 100% попадание в рецепт соленых помидор из бочки.
Спасибо огромное!
Спасибо большое за отзыв! Очень рада, что помидорки удались
Люблю зеленые помидорки. Обязательно приготовлю по Вашему рецепту и тоже как все буду ждать. А то все ждут, а я как здрасьте-не жду.
Действительно, а я чего? Надо присоединяться, не делала давно)
Огромное спасибо! Отличный рецепт! Вкус именно тот самый.....
Я только рада
Олечка,не сомневаюсь,что будут вкусные помидоры.А,я пока подожду,я терпеливая...............Засолила в выходные.,пришлось и уже краснеющих добавить,но они очень жесткие,посмотрим кто быстрее-зеленые или красные дойдут.Спасибо огромное за рецепт.
Вот через месяц ты их не узнаешь! Ждем! Надеюсь, что вкус не разочарует!
Ответ для Демоника
Оля,мое любопытство сыграло на руку,я не выдержала,попробовала вчера помидор,сегодня,пока они еще есть в продаже купила еще.Это СУПЕР,БОМБА
Добрый день! Подскажите, а красные помидоры можно делать по этому рецепту?!
Не пробовала. Но думаю, тут скорее зеленые все-таки, они долго просаливаются. Для красных и без того рецептов море.
Ответ для ВВИИККАА
Что-то я подумала, а не о бурых ли вы твердых помидорах, которые поздние? Такие отлично просаливаются. У меня плавали в ведре несколько бурых и с розовыми бочками. Очень вкусные были.
Этот прекрасный рецепт осенью спас остатки моего урожая)))
Я люблю зеленые соленые помидоры, но сама солила первый раз. Очень понравилось! Банки отлично стояли на холодном балконе всю зиму (да и сейчас еще одна стоит), просто брала, сколько нужно.
Оля, огромное спасибо!
Отличные какие получились! Да, стоят отлично! Крайне редко появляется небольшой налет, но он сразу уходит, когда из рассола вынимаешь. Очень удобная засолка! Спасибо, Катюша, что приготовила!
Олечка! А вот и мои помидорчики! Какие они вкусные!!! Чуть остренькие! От них тяжело оторваться! Очень и очень понравились! Обязательно буду ещё готовить, но уже в следующем году! Спасибо большое за рецепт!
Какие аппетитные! А мне мои еще кислыми кажутся, пробуем, но ждем просолки
Ответ для Сурик
Хороши, хороши!
Ооооочень!!! Нам так понравились!!!
Ответ для Сурик
ОООО, УУУУ, слов нет просто, как аппетитно!
Спасибо большое!!!
Наконец то прошёл месяц и удалось попробовать Ваши помидорчики. Спасибо за рецепт, получилось вкусно!
Спасибо, что отписались) очень рада, что помидорки вам понравились
здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу горчичного порошка, т.е я расстилаю по поверхности марлю и на неёё сыплю чу-чуть горчицы? это не испортит вкус рассола?
Нет. Но можно этого не делать, я не делаю марлевую прокладку, и так все в порядке и слизи нет.
Олечка! Приготовила в субботу помидорчики по твоему рецепту (2 литровую банку с широким корлышком). Пока стоят. Через неделю уберу в холодильник. А как попробуем обязательно напишу свой отзыв.
Людочка. у меня тоже лежат 4 кг помидоров, собираюсь сделать сегодня-завтра. Будем вместе ждать)
Ответ для Сурик
Ты вдохновила, сделала сегодня, будет точно вместе ждать) для эксперимента кинула несколько красных.
Мне свекровь привезла с дачи своих помидорчиков зеленых, последний урожай собрала. Да так много! Они краснеют лежат на лоджии, мы едим. Уже наелись! А зеленые решила приготовить по твоему рецепту. Я и ей (свекрови) дала рецепт, тоже приготовила. Теперь все в ожидании!!!
А я сейчас собираюсь салатик из бурых помидоров выставить) Тоже попробуй!
Чудесные зеленые помидоры, сегодня лично попробовал, но я добавил еще красный острый перец, пальчики оближешь.
Перчик никогда не помешает) Очень рада, что вам понравились.
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