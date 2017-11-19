Солёные зелёные помидоры

Бочковые соленые зеленые помидоры - мое воспоминание детства. Они и сейчас есть, но тогда они реально пахли бочкой и продавались в овощных магазинах, лёжа в мутном рассоле в больших круглых аквариумах. Они были соленые и ядреные, а запах... у них был такой аромат, что казалось невозможным повторить такие помидоры в домашних условиях. Да, собственно никто особо и не пытался. Потом на рынках стали продавать свежие зеленые помидоры, которые спросом не пользовались особо, хотя иногда их покупали и делали на зиму очень неплохие салаты, нарезая помидоры дольками и добавляя туда морковь, перец и огурцы. А соленые зеленые помидоры покупались исключительно в магазинах и только с ними ассоциировались. Впрочем, рецепты засолки попадались, и я их собирала. Но не готовила, увы. Наверно, каждому рецепту свое время. Не так давно я разжилась несколькими килограммами зеленых помидоров и решила все-таки попробовать. Начиталась разных рецептов, насмотрелась видео, что-то было общее, что-то показалось мне не тем, что-то не приняла сразу... одним словом, из всего просмотренного родился вот этот рецепт, который с первого раза оказался попаданием в десятку, ибо вкус получился тем самым... из детства...

Пошаговых не делала, все очень просто. Но результат такой, что захотелось поделиться.Для начала подготовим емкости для соления. Это могут быть удобные банки с широким горлом, ведра... любые удобные емкости... По-хорошему, их нужно вымыть и обдать кипятком. Далее - все просто.1. Тщательно моем помидоры. Каждый помидор протыкаем в районе попки вилкой или зубочисткой и укладываем в емкости.2. Рассол удобно делать в каком-нибудь литровом (или больше) кувшине. Его лучше делать порциями: удобнее размешивать, добавлять ингредиенты, да и лишнего почти не остается. Вливаем воду, добавляем остальные ингредиенты, тщательно перемешиваем ложечкой и заливаем помидоры, чтобы они были покрыты. Рассол должен быть очень соленым, не пугайтесь. Какая вода? Если вашу сырую воду можно использовать - то сырая. Если нет - бутилированная, кипяченая... любая...Вот, собственно и все. Емкости остаются при комнатной температуре на недельку, без крышки, а потом можно вынести в более прохладное место, например - на балкон. И закрыть крышкой. И забыть как минимум недели на 2, а лучше на месяц. Сначала помидоры будут просто кислыми, а потом начнут отчаянно просаливаться. Белесый налет на рассоле пусть вас не пугает - его перед употреблением можно просто смыть с помидоров. Горчичный порошок мешает образованию плесени. Для усиления этого эффекта, после засолки сразу можно положить на помидоры чистые кусочки марли, на которые так же насыпать горчичный порошок, соорудив что-то наподобие крышки. Заодно и помидоры этим притопите, чтобы не всплывали.Стоят помидоры долго, поэтому засаливать можно большими партиями. Самый идеальный вкус - после месячного просаливания.Готовые помидоры можно есть так, а можно использовать для салата.