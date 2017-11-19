Бочковые соленые зеленые помидоры - мое воспоминание детства. Они и сейчас есть, но тогда они реально пахли бочкой и продавались в овощных магазинах, лёжа в мутном рассоле в больших круглых аквариумах. Они были соленые и ядреные, а запах... у них был такой аромат, что казалось невозможным повторить такие помидоры в домашних условиях. Да, собственно никто особо и не пытался. Потом на рынках стали продавать свежие зеленые помидоры, которые спросом не пользовались особо, хотя иногда их покупали и делали на зиму очень неплохие салаты, нарезая помидоры дольками и добавляя туда морковь, перец и огурцы. А соленые зеленые помидоры покупались исключительно в магазинах и только с ними ассоциировались. Впрочем, рецепты засолки попадались, и я их собирала. Но не готовила, увы. Наверно, каждому рецепту свое время. Не так давно я разжилась несколькими килограммами зеленых помидоров и решила все-таки попробовать. Начиталась разных рецептов, насмотрелась видео, что-то было общее, что-то показалось мне не тем, что-то не приняла сразу... одним словом, из всего просмотренного родился вот этот рецепт, который с первого раза оказался попаданием в десятку, ибо вкус получился тем самым... из детства...
- 19 ноября 2017, 16:07
- 43158
Солёные зелёные помидоры
Ингредиенты для «Солёные зелёные помидоры»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
95.8 ккал
|
белки
0.6 г
|
жиры
0.6 г
|
углеводы
22.1 г
|100 г блюда
|ккал
8.5 ккал
|белки
0.1 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
2 г
Рецепт «Солёные зелёные помидоры»:
Для начала подготовим емкости для соления. Это могут быть удобные банки с широким горлом, ведра... любые удобные емкости... По-хорошему, их нужно вымыть и обдать кипятком. Далее - все просто.
1. Тщательно моем помидоры. Каждый помидор протыкаем в районе попки вилкой или зубочисткой и укладываем в емкости.
2. Рассол удобно делать в каком-нибудь литровом (или больше) кувшине. Его лучше делать порциями: удобнее размешивать, добавлять ингредиенты, да и лишнего почти не остается. Вливаем воду, добавляем остальные ингредиенты, тщательно перемешиваем ложечкой и заливаем помидоры, чтобы они были покрыты. Рассол должен быть очень соленым, не пугайтесь. Какая вода? Если вашу сырую воду можно использовать - то сырая. Если нет - бутилированная, кипяченая... любая...
Вот, собственно и все. Емкости остаются при комнатной температуре на недельку, без крышки, а потом можно вынести в более прохладное место, например - на балкон. И закрыть крышкой. И забыть как минимум недели на 2, а лучше на месяц. Сначала помидоры будут просто кислыми, а потом начнут отчаянно просаливаться. Белесый налет на рассоле пусть вас не пугает - его перед употреблением можно просто смыть с помидоров. Горчичный порошок мешает образованию плесени. Для усиления этого эффекта, после засолки сразу можно положить на помидоры чистые кусочки марли, на которые так же насыпать горчичный порошок, соорудив что-то наподобие крышки. Заодно и помидоры этим притопите, чтобы не всплывали.
Стоят помидоры долго, поэтому засаливать можно большими партиями. Самый идеальный вкус - после месячного просаливания.
Готовые помидоры можно есть так, а можно использовать для салата.
Вкусных вам заготовок! Приятного аппетита вам и вашей семье!
Комментарии и отзывы
29 августа elenarf #
Но, каждый рецепт имеет право на жизнь, тем более, что людям нравится, судя по комментариям.
26 августа davgyn #
1ч.л./л. - это идёт сразу с рассолом ( когда добавляется соль и сахар)?
Марля с горчицей добавляется через неделю под крышку ( когда отправляем в прохладу)?
Гнёт вообще не нужен ни на каком этапе?
Когда отпрпавляем в холод крышку завинчиваем, или просто сверху накрываем?
26 августа Frize #
Да, добавляем прямо под крышку.
Гнёт нигде не нужен, марля помогает подтопить помидорки.
Крышку просто сверху кладём.
27 августа davgyn #
Во вкусности рецепта даже не сомневаюсь!
24 декабря 2020 года kosvetana #
25 декабря 2020 года Демоника # (автор рецепта)
21 ноября 2020 года Goranflo #
21 ноября 2020 года Демоника # (автор рецепта)
15 ноября 2020 года elenakisova #
17 ноября 2020 года Демоника # (автор рецепта)
12 ноября 2020 года Alena Fomina 86 #
13 ноября 2020 года Демоника # (автор рецепта)
13 ноября 2020 года Alena Fomina 86 #
14 ноября 2020 года Демоника # (автор рецепта)
8 октября 2020 года nesbyt #
13 октября 2020 года Демоника # (автор рецепта)
23 апреля 2020 года kitipi #
24 апреля 2020 года Демоника # (автор рецепта)
9 ноября 2019 года Mary Stone #
10 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
30 октября 2019 года sdstanusha #
Слопали уже, осталось ровно на 1 раз поесть. Сегодня в магазине купила 3 кг средних зелёных и засолила.
Рекомендую 100% попадание в рецепт соленых помидор из бочки.
Спасибо огромное!
30 октября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
22 октября 2019 года Ленчик Дашик #
22 октября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
12 октября 2019 года Navadi #
12 октября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
16 сентября 2019 года Михеева76 #
16 сентября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
17 сентября 2019 года Михеева76 #
3 октября 2019 года Михеева76 #
15 сентября 2019 года ВВИИККАА #
15 сентября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
5 октября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
22 марта 2019 года kotenochkin #
Я люблю зеленые соленые помидоры, но сама солила первый раз. Очень понравилось! Банки отлично стояли на холодном балконе всю зиму (да и сейчас еще одна стоит), просто брала, сколько нужно.
Оля, огромное спасибо!
25 марта 2019 года Демоника # (автор рецепта)
9 ноября 2018 года Сурик #
9 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
9 ноября 2018 года акчуч #
10 ноября 2018 года Сурик #
10 ноября 2018 года PYMA-2016 #
10 ноября 2018 года Сурик #
8 ноября 2018 года Л-лька2805 #
8 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
22 октября 2018 года ksushkav #
22 октября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
16 октября 2018 года Сурик #
16 октября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
16 октября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
18 октября 2018 года Сурик #
18 октября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
13 октября 2018 года pagulvlad #
13 октября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
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