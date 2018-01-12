Очень ароматный и вкусный, по-настоящему зимний пирог! Долго сомневалась выставлять ли его на конкурс, видя какие шедевры готовят наши кулинары, но всё же решилась. В нашей семье Новый год всегда сопровождается покупкой цитрусовых, особенно мандаринов и я всегда пеку какой-нибудь пирог с ними. Этот пирог в числе любимых. Фрукты в пудинговой заливке, а сверху хрустящая корочка - уверена, вам понравится такой тандем!
- 12 января 2018, 3:25
- 7080
Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом
Ингредиенты для «Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом»:
Тесто:
- Сахар — 70 г
- Масло сливочное — 180 г
- Разрыхлитель теста («Dr. Oetker») — 1.5 ч. л.
- Желток яичный — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — 240 г
Начинка:
- Сахар — 100 г
- Яблоко — 3 шт
- Мандарин — 4 шт
- Пудинг ванильный («Dr. Oetker») — 2 пач.
- Молоко — 650 мл
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3516.5 ккал
|
белки
57.6 г
|
жиры
175.5 г
|
углеводы
473.5 г
|Порции
|ккал
293 ккал
|белки
4.8 г
|жиры
14.6 г
|углеводы
39.5 г
|100 г блюда
|ккал
159.8 ккал
|белки
2.6 г
|жиры
8 г
|углеводы
21.5 г
Рецепт «Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом»:
Для приготовления нашего пирога подготовим все необходимые продукты. В этом рецепте я использовала пудинг со вкусом ванили и разрыхлитель «Dr. Oetker»
Начнём с приготовления теста. В чашу комбайна насыпать просеянную муку вместе с разрыхлителем. Добавить сахар и нарезанное кусочками сливочное масло. Крутануть до образования крошки. Используем насадку "металлический нож".
Тесто разделить на 2 части. Одна часть должна быть немного больше другой. Каждую часть теста нужно положить в целлофановый пакет и убрать в морозилку на 1 час.
Через время форму проложить пергаментом и заломить края дна, чтоб видеть на сколько раскатывать тесто. Моя форма 22*22. Большую часть теста натереть при помощи тёрки прямо на пергамент, затем руками прижать к дну по намеченному контуру. Аккуратно переложить пергамент с тестом в форму и сформировать бортики. Тесто наколоть вилкой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 12-14 минут.
В сотейник налить половину молока, добавить пудинг и сахар, хорошо размешать. Влить оставшееся молоко и поставить сотейник на огонь. Помешивая довести смесь до кипения.
Яблоки разрезать на 4 части, очистить от шкурки и разрезать на ломтики толщиной около 5 мм. Мандарины разделить на дольки. Выложить фрукты на испечённый корж.
Горячий пудинг вылить на фрукты равномерно. Достать из морозилки вторую часть теста и натереть её сверху.
После остывания пирог нужно убрать в холодильник на несколько часов. Я убрала на ночь. После этого при разрезании кусочки будут ровными и красивыми.
Дорогие поварята, всех поздравляю с новогодними праздниками и желаю здоровья, мира и тепла в ваших семьях!
Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6862
Комментарии и отзывы
17 марта wise1288 #
17 марта lakshmi-777 # (автор рецепта)
3 марта Nika #
Вкусный пирог! Делала его на свой д.р. У меня не было двух ванильных пудингов и я использовала один ванильный, а другой шоколадный, поэтому получился такой цвет. Мандарина было только два и вместо других двух положила апельсин. Яблока 3. Сахар в начинку не добавляла. Пирог мне и сыновьям понравился. Угостила соседу. Она передавала тебе большое спасибо.
3 марта lakshmi-777 # (автор рецепта)
3 марта Nika #
1 февраля Демурия #
Спасибо
2 февраля lakshmi-777 # (автор рецепта)
26 января Хлоркина #
26 января lakshmi-777 # (автор рецепта)
26 января Хлоркина #
26 января lakshmi-777 # (автор рецепта)
16 апреля 2018 года korobkovairina1979 #
10 марта 2018 года catbagira81 #
25 февраля 2018 года Jenna #
13 февраля 2018 года veronika1910 #
15 февраля 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
25 января 2018 года F-M #
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить пудинг какой-нибудь другой начинкой? Более натуральной по вкусу.
26 января 2018 года Ксения40 #
26 января 2018 года F-M #
26 января 2018 года Ксения40 #
27 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
28 января 2018 года Ксения40 #
27 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
25 января 2018 года Ирина Епенкова #
27 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
27 января 2018 года Ирина Епенкова #
27 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
17 января 2018 года Т-пушка #
17 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
17 января 2018 года Юлетта1977 #
17 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
15 января 2018 года Ola-Olchik #
15 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
15 января 2018 года svetlanaboyko75 #
15 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
15 января 2018 года Pachita #
15 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
14 января 2018 года helgazh #
15 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
13 января 2018 года Леночка 53 #
14 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
13 января 2018 года IrikF #
14 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
13 января 2018 года Nikusya love #
14 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
13 января 2018 года Елена Превкусная #
14 января 2018 года lakshmi-777 # (автор рецепта)
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