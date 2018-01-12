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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 12 января 2018, 3:25
  • 7080

Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом

Рецепт: Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом

Очень ароматный и вкусный, по-настоящему зимний пирог! Долго сомневалась выставлять ли его на конкурс, видя какие шедевры готовят наши кулинары, но всё же решилась. В нашей семье Новый год всегда сопровождается покупкой цитрусовых, особенно мандаринов и я всегда пеку какой-нибудь пирог с ними. Этот пирог в числе любимых. Фрукты в пудинговой заливке, а сверху хрустящая корочка - уверена, вам понравится такой тандем!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом»:

Тесто:

Начинка:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3516.5 ккал 		белки
57.6 г 		жиры
175.5 г 		углеводы
473.5 г
Порции
ккал
293 ккал		 белки
4.8 г		 жиры
14.6 г		 углеводы
39.5 г
100 г блюда
ккал
159.8 ккал		 белки
2.6 г		 жиры
8 г		 углеводы
21.5 г


Рецепт «Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом»:

Для приготовления нашего пирога подготовим все необходимые продукты. В этом рецепте я использовала пудинг со вкусом ванили и разрыхлитель «Dr. Oetker»

Начнём с приготовления теста. В чашу комбайна насыпать просеянную муку вместе с разрыхлителем. Добавить сахар и нарезанное кусочками сливочное масло. Крутануть до образования крошки. Используем насадку "металлический нож".

Добавить в тесто 2 куриных желтка и перекрутить комбайном ещё раз. Тесто соберётся в ком.

Тесто разделить на 2 части. Одна часть должна быть немного больше другой. Каждую часть теста нужно положить в целлофановый пакет и убрать в морозилку на 1 час.

Через время форму проложить пергаментом и заломить края дна, чтоб видеть на сколько раскатывать тесто. Моя форма 22*22. Большую часть теста натереть при помощи тёрки прямо на пергамент, затем руками прижать к дну по намеченному контуру. Аккуратно переложить пергамент с тестом в форму и сформировать бортики. Тесто наколоть вилкой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 12-14 минут.

В сотейник налить половину молока, добавить пудинг и сахар, хорошо размешать. Влить оставшееся молоко и поставить сотейник на огонь. Помешивая довести смесь до кипения.

Яблоки разрезать на 4 части, очистить от шкурки и разрезать на ломтики толщиной около 5 мм. Мандарины разделить на дольки. Выложить фрукты на испечённый корж.

Горячий пудинг вылить на фрукты равномерно. Достать из морозилки вторую часть теста и натереть её сверху.

Пирог выпекать 50-60 минут, пока верх зарумянится.
Пирог должен полностью остыть.

После остывания пирог нужно убрать в холодильник на несколько часов. Я убрала на ночь. После этого при разрезании кусочки будут ровными и красивыми.

Теперь пирог можно подавать к чаю или кофе.
Дорогие поварята, всех поздравляю с новогодними праздниками и желаю здоровья, мира и тепла в ваших семьях!



Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6862
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодняя выпечка с Dr. Oetker" На обед : На десерт На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка чаепитие

Вкусы: яблочный мандариновый кисло-сладкий

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Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом
Рецепт: Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом

Очень ароматный и вкусный, по-настоящему зимний пирог! Долго сомневалась выставлять ли его на конкурс, видя какие шедевры готовят наши кулинары, но всё же решилась. В нашей семье Новый год всегда сопровождается покупкой цитрусовых, особенно мандаринов и я всегда пеку какой-нибудь пирог с ними. Этот пирог в числе любимых. Фрукты в пудинговой заливке, а сверху хрустящая корочка - уверена, вам понравится такой тандем!

Ингредиенты для «Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом»:

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Фотографии «Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Анжелика! Спасибо за рецепт забрала в КК.
Светочка, спасибо за внимание к рецепту!
Анжелочка, спасибо за рецепт!
Вкусный пирог! Делала его на свой д.р. У меня не было двух ванильных пудингов и я использовала один ванильный, а другой шоколадный, поэтому получился такой цвет. Мандарина было только два и вместо других двух положила апельсин. Яблока 3. Сахар в начинку не добавляла. Пирог мне и сыновьям понравился. Угостила соседу. Она передавала тебе большое спасибо.
Ниночка, какой же шикарный пирог у тебя получился! Я очень рада, что ты его испекла, да ещё и на день рождения Спасибо тебе огромное за великолепный отчёт А соседке и сыновьям передавай лучики моей радости
Очень вкусный, нежный, ароматный пирог. Правда у меня пудинг так сильно не засуфлировплся как должен, но вкуса это не испортило.
Спасибо
Какой же красивый пирог Оленька! Безумно рада что понравился! Большое спасибо за доверие и прекрасный отчёт! Готовь на здоровье для своих родных!
Очень пирог понравился! Очень вкусный! За счет заливки (я готовила на кукурузном крахмале) очень нежный. Пристроила кислые мандарины и яблоки. Анжеличка, спасибо за рецепт!
Ларочка, как же красиво у тебя получилось! Такой аппетитный пирожок! Очень рада, что понравился! Огромное спасибо Ларочка за доверие!
Спасибо, Анжеличка! Надо было прибавить пропорции и форму брать больше.
У меня кстати форма которая на фото, самая большая в доме Есть конечно разъёмные 26 и 28 см, но я в них уже очень давно ничего не пекла
Никогда не пробовала пироги с мандаринами, оказалось очень вкусно. Нежный, удивительный, домашний десерт. Спасибо, Лика, за рецепт.
Очень нежный и необычный пирог, спасибо большое за рецептик,детки оценили
Очень-очень вкусный и уютный домашний пирожок! Спасибо!
Лика, прекрасный пирог
Спасибо Вероника!
Понравился пирог, съели быстро.

Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить пудинг какой-нибудь другой начинкой? Более натуральной по вкусу.
Можно я отвечу, надеюсь Анжела не против , - можно делать такую заливку: йогурт/сметана+яйцо+крахмал+сахар по вкусу, - все взбить венчиком и залить. При запекании все отлично схватывается
Огромное спасибо, непременно попробую!
Ответ для Ксения40
Конечно я не против Такая заливка тоже подойдёт
Ответ для F-M
Очень рада, что пирог понравился! Пудинг можно заменить на крахмал и добавить ванилин
Очень вкусно, в меру сладкий. Рекомендую. Однозначно буду готовить ещё. Спасибо за рецепт.
Какой замечательный пирог получился! Очень рада, что понравился!
Большое спасибо за похвалу, мне очень приятно.
И мне приятно Ирочка!
Очень понравился пирог,несомненно,вкусный! Утащила...Спасибо,Анжелочка!
Виолетточка, буду рада! Спасибо за внимание к пирогу!
Пирог просто замечательный! Нежный, в меру сладкий, моя семья оценила на отлично. Спасибо!
Какой красавец! Спасибо вам за прекрасный отчёт!
ооочень вкусный пирог. Спасибо за рецепт. Даже муж, который совсем не сладкоежка - оценил. Готовила по рецепту, только сверху на слой пудинга сделала безе из оставшихся белков) Получилось все вместе просто объедение!
О, безе это очень вкусно! Спасибо вам за доверие, я рада что пирог понравился!
ШИКАРНЫЙ ПИРОГ
Спасибо!
Какой нарядный! Удачи в конкурсе!
Оля, спасибо большое!
Ну, что сказать: блистательный тандем!!!
Спасибо!
Анжелика, очень красивый пирог!
Спасибо Леночка!
Чудесный пирог！
Спасибо!
Какой красивый и аппетитный пирог!
Спасибо Вероничка, что заглянула!
Замечательный ароматный пирог!
Спасибо Леночка!
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