Пирог с мандаринами, яблоками и пудингом

Очень ароматный и вкусный, по-настоящему зимний пирог! Долго сомневалась выставлять ли его на конкурс, видя какие шедевры готовят наши кулинары, но всё же решилась. В нашей семье Новый год всегда сопровождается покупкой цитрусовых, особенно мандаринов и я всегда пеку какой-нибудь пирог с ними. Этот пирог в числе любимых. Фрукты в пудинговой заливке, а сверху хрустящая корочка - уверена, вам понравится такой тандем!