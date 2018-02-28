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Версия для печати Рецепты Бульоны и супы Горячие супы Другие супы
  • 28 февраля 2018, 12:01
  • 5311

Простой грибной суп

Рецепт: Простой грибной суп

Постный суп из жаренных шампиньонов с луком, картофелем и манной крупой. Можно сказать, что суп больше картофельный с добавлением грибов. Суп из минимума ингредиентов, а получается вкусным, лёгким и в то же время насыщенным.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Простой грибной суп»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
702.3 ккал 		белки
20.5 г 		жиры
33 г 		углеводы
84 г
Порции
ккал
234.1 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
11 г		 углеводы
28 г
100 г блюда
ккал
42.6 ккал		 белки
1.2 г		 жиры
2 г		 углеводы
5.1 г


Рецепт «Простой грибной суп»:

Картофель режем мелким кубиком и отправляем в кипящую воду в кастрюлю, где будем варить суп. Картофель варим до готовности.

Это всё, что нам для супа пригодится. Лук режем мелко, шампиньоны "грибочками". Для супа нам понадобится всего 1 ст л манки, не переложите, чтобы суп не стал кашей. Она нам нужна для густоты и насыщенности бульона и она соединит наш бульон с продуктами в супе.

Пока картофель варится, обжариваем лук с шампиньонами. Лук я позолотила в разогретом масле и выложила грибы. Больше притомила, вы можете обжарить грибы посильней.

Выкладываем содержимое сотейника в кастрюлю. Солим по вкусу. Варим ещё минуы 3 и постоянно помешивая, всыпаем манную крупу. Варим ещё минутку на минимальном огне, под крышкой и снимаем суп с огня. Даём постоять чуть. Суп готов к употреблению.

В Пост едим лёгкую еду. Вот сегодня я приготовила такой не затейливый супчик с отличным результатом. С удовольствием едим







Шампиньоны — одни из рекордсменов по низкой калорийности. Одновременно с этим, по питательности грибы не уступают мясу. Тем паче, что они содержат большое количество растительного белка. Все вместе эти факты дают шампиньонам дорогу в любую, даже самую строгую диету. Потому что быстрое насыщение плюс малая калорийность дают прекрасный похудательный эффект. Именно высокое содержание легкоусваиваемого белка позволяет широко использовать шампиньоны в диетической и вегетарианской кухне. На столе шампиньоны могут быть круглый год. Благо продаются везде и по демократичным ценам. Однако, не стоит бездумно употреблять их в пищу немеренными порциями. Потому что у них есть свои преимущества и недостатки
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Конкурс "Новая жизнь! Вкусная и легкая" На обед : Легкий / На первое Специальное питание : Для беременных и кормящих / Для диеты / Постное питание

Теги: первое обед пост

Вкусы: грибной картофельный насыщенный

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Простой грибной суп
Описание: Постный суп из жаренных шампиньонов с луком, картофелем и манной крупой. Можно сказать, что суп больше картофельный с добавлением грибов. Суп из минимума ингредиентов, а получается вкусным, лёгким и в то же время насыщенным.


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Фотографии «Простой грибной суп» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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спасибо за рецепт, с манкой не варила,буду пробовать., как раз муж привез опят два ведра.
Еще вопрос а в уху можно манку добавить?
В уху я иногда немного пшена кладу.
вот , теперь мне все стало понятно, все таки пшено ,а не манка. Угощали несколько раз меня ухой, и что то я не спросила , что хозяйка туда добавляет, потом поняла,что крупу, а какую не знала. Спасибо и за манку и пшено., ну и за вкусный рецепт, а я опят только ведро переработала , еще одно осталось, ой еще и ведро клюквы(заморожу это быстро), за один день все принесет, не знаешь за что хвататься.
Удачи!!!
Благодарю за чудесный рецепт! Очень просто, но очень вкусно! Определенно в любимки!
вкусно-красиво! Спасибо за фотоотчёт!
Замечательный суп. Простой в приготовлении, но результат очень радует. Впервые использовала манку для загущения. Супчик получился таким наваристым, сытным и ооочень вкусным. Даже дочке понравился, а она у меня большааая привереда. Только у меня почему-то получился вот такой темный, да и фото не очень удачное. Но это ведь не главное.
грибы наверно поджарила побольше. Я люблю такие супы! Спасибо за фотоотчёт!
Да, точно, грибы подольше поджарила.
Наташа! Замечательный быстрый супчик! Ароматный! Грибные супы очень любим со сметаной!!! Ммм… Как вкусно!!! Спасибо большое за рецепт!
Тоже очень люблю грибные супы! Спасибо за фотоотчёт!
Наташенька спасибо огромное за рецепт.Суп получился нежный,вкусный,у меня консервированные белые грибые.
спасибо за фотоотчёт! Вкусно - красиво!
Попробовала - вкусно. Грибы - подберезовики. Спасибо, буду готовить еще!
С подберёзовиками ещё вкуснее! Спасибо за фотоотчёт!
Вкуснейший супчик для любителей грибов! Шампиньонов не было взяла лесные из морозилки! Манка хорошо загустила суп (беру на вооружение). Спасибо за ароматный, сытный и вкусный суп!
Я очень люблю грибные супы, в них ничего лишнего не нужно, чтобы не перебивать аромат и вкус грибов! А вот манка делает бульон насыщенней и тягучим! Очень вкусно! Спасибо за фотоотчёт!
Только что сварила - аромат умопомрачительный! Спасибо за рецепт
Такой супчик варю и из лесных грибов!
спасибо огромное! очень вкусно получилось! забираю в КК.
Вкусно!
Никогда супы с манкой не готовила, поэтому и решила попробовать. Но начав готовить всё равно побоялась, что она может получится комками (как в каше).От себя в суп ещё добавила натертую морковь и одну, без дела лежащую, помидору. Вышло красиво и вкусно. Но всё же жалею, что манку побоялась ложить. В следующий раз обязательно с ней попробую. Спасибо!
Обязательно попробуйте! Манку нужно сыпать, постоянно помешивая суп!
Спасибо, за рецепт. Супчик хороший, для разнообразия постного стола.
Скажите пожалуйста шампиньоны консервированные или сырые? Если сырые вы их предварительно варили или только обжарили
Сырые. Я их только обжарила, а потом варила в супе. Их даже для вторых блюд достаточно только обжарить сырыми.
Очень интересно, очень! Никогда не пробовала, упущение...Спасибо за рецепт, забрала
Очень интересно, очень! Никогда не пробовала, упущение...Спасибо за рецепт, забрала
попробуйте!
Спасибо. Однако, неужели за 1 минуту манка сварится?
Конечно сварится, да постоит немного!
Вкусно!Тоже манку кладу.
Моя мама всегда варила грибные супы с манкой. И хотя я в детстве манку терпеть не могла (из-за детсадовской каши, ага, психическая травма ), но в супе манка очень уместна.
Хороший и бюджетный супчик, поставила в список "приготовить в ближайшее время". Спасибо!
Вот и хорошо!
Наталья, прелестный суп! Как интересно, с манной крупой!
Да!
Вот точно: легко и просто!
Да!
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