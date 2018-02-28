Простой грибной суп

Постный суп из жаренных шампиньонов с луком, картофелем и манной крупой. Можно сказать, что суп больше картофельный с добавлением грибов. Суп из минимума ингредиентов, а получается вкусным, лёгким и в то же время насыщенным.

Это всё, что нам для супа пригодится. Лук режем мелко, шампиньоны "грибочками". Для супа нам понадобится всего 1 ст л манки, не переложите, чтобы суп не стал кашей. Она нам нужна для густоты и насыщенности бульона и она соединит наш бульон с продуктами в супе.

В Пост едим лёгкую еду. Вот сегодня я приготовила такой не затейливый супчик с отличным результатом. С удовольствием едимШампиньоны — одни из рекордсменов по низкой калорийности. Одновременно с этим, по питательности грибы не уступают мясу. Тем паче, что они содержат большое количество растительного белка. Все вместе эти факты дают шампиньонам дорогу в любую, даже самую строгую диету. Потому что быстрое насыщение плюс малая калорийность дают прекрасный похудательный эффект. Именно высокое содержание легкоусваиваемого белка позволяет широко использовать шампиньоны в диетической и вегетарианской кухне. На столе шампиньоны могут быть круглый год. Благо продаются везде и по демократичным ценам. Однако, не стоит бездумно употреблять их в пищу немеренными порциями. Потому что у них есть свои преимущества и недостатки