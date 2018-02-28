Постный суп из жаренных шампиньонов с луком, картофелем и манной крупой. Можно сказать, что суп больше картофельный с добавлением грибов. Суп из минимума ингредиентов, а получается вкусным, лёгким и в то же время насыщенным.
- 28 февраля 2018, 12:01
- 5311
Простой грибной суп
Ингредиенты для «Простой грибной суп»:
- Вода — 1 л
- Шампиньоны — 7 шт
- Картофель (крупный) — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Крупа манная — 1 ст. л.
- Масло подсолнечное — 2 ст. л.
- Соль (по вкусу) — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
702.3 ккал
|
белки
20.5 г
|
жиры
33 г
|
углеводы
84 г
|Порции
|ккал
234.1 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
11 г
|углеводы
28 г
|100 г блюда
|ккал
42.6 ккал
|белки
1.2 г
|жиры
2 г
|углеводы
5.1 г
Рецепт «Простой грибной суп»:
Картофель режем мелким кубиком и отправляем в кипящую воду в кастрюлю, где будем варить суп. Картофель варим до готовности.
Это всё, что нам для супа пригодится. Лук режем мелко, шампиньоны "грибочками". Для супа нам понадобится всего 1 ст л манки, не переложите, чтобы суп не стал кашей. Она нам нужна для густоты и насыщенности бульона и она соединит наш бульон с продуктами в супе.
Пока картофель варится, обжариваем лук с шампиньонами. Лук я позолотила в разогретом масле и выложила грибы. Больше притомила, вы можете обжарить грибы посильней.
Выкладываем содержимое сотейника в кастрюлю. Солим по вкусу. Варим ещё минуы 3 и постоянно помешивая, всыпаем манную крупу. Варим ещё минутку на минимальном огне, под крышкой и снимаем суп с огня. Даём постоять чуть. Суп готов к употреблению.
Шампиньоны — одни из рекордсменов по низкой калорийности. Одновременно с этим, по питательности грибы не уступают мясу. Тем паче, что они содержат большое количество растительного белка. Все вместе эти факты дают шампиньонам дорогу в любую, даже самую строгую диету. Потому что быстрое насыщение плюс малая калорийность дают прекрасный похудательный эффект. Именно высокое содержание легкоусваиваемого белка позволяет широко использовать шампиньоны в диетической и вегетарианской кухне. На столе шампиньоны могут быть круглый год. Благо продаются везде и по демократичным ценам. Однако, не стоит бездумно употреблять их в пищу немеренными порциями. Потому что у них есть свои преимущества и недостатки
Комментарии и отзывы
вчера в 5:38 alenanat #
Еще вопрос а в уху можно манку добавить?
вчера в 7:10 Okoolina # (автор рецепта)
вчера в 7:44 alenanat #
вчера в 7:51 Okoolina # (автор рецепта)
27 марта ksunya_loves_cook #
27 марта Okoolina # (автор рецепта)
22 февраля акчуч #
22 февраля Okoolina # (автор рецепта)
22 февраля акчуч #
11 февраля Сурик #
11 февраля Okoolina # (автор рецепта)
8 февраля mtata #
9 февраля Okoolina # (автор рецепта)
25 сентября 2019 года Щербакова Елена #
25 сентября 2019 года Okoolina # (автор рецепта)
14 мая 2019 года Шевченко Надежда #
14 мая 2019 года Okoolina # (автор рецепта)
16 января 2019 года Angelina Wain #
16 января 2019 года Okoolina # (автор рецепта)
7 апреля 2018 года жужа6 #
7 апреля 2018 года Okoolina # (автор рецепта)
14 марта 2018 года tbieliaievskaia-2017 #
14 марта 2018 года Okoolina # (автор рецепта)
11 марта 2018 года elal08 #
11 марта 2018 года Okoolina # (автор рецепта)
9 марта 2018 года pussycat16 87 #
9 марта 2018 года Okoolina # (автор рецепта)
4 марта 2018 года Марина Indus #
4 марта 2018 года Марина Indus #
4 марта 2018 года Okoolina # (автор рецепта)
4 марта 2018 года Федотова Людмила #
4 марта 2018 года Okoolina # (автор рецепта)
1 марта 2018 года Wera13 #
1 марта 2018 года Okoolina # (автор рецепта)
1 марта 2018 года Данилова Елена #
Хороший и бюджетный супчик, поставила в список "приготовить в ближайшее время". Спасибо!
1 марта 2018 года Okoolina # (автор рецепта)
28 февраля 2018 года Ирушенька #
1 марта 2018 года Okoolina # (автор рецепта)
28 февраля 2018 года snmelevnikolay2019 #
28 февраля 2018 года Okoolina # (автор рецепта)
28 февраля 2018 года Таня-кофеманка #
28 февраля 2018 года Okoolina # (автор рецепта)
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