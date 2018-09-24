Очень простой и очень вкусный рецепт. Америки не открою, но, возможно, кому-то и пригодится. Блюдо получается очень легким, насыщенным. Без мясной добавки - прекрасный гарнир. А добавим любые мясные остатки, получим основное блюдо. Пробуем?
- 24 сентября 2018, 6:43
- 20336
Капуста, запеченная в рукаве
Ингредиенты для «Капуста, запеченная в рукаве»:
- Капуста белокочанная / Капустa (вес нашинкованной) — 400 г
- Морковь — 70 г
- Перец болгарский — 70 г
- Лук репчатый — 30 г
- Зелень (для подачи) — по вкусу
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Бальзамик — 1 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
- Перец чили — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Сахар — по вкусу
- Порошок чесночный — по вкусу
- Мясо (любое отварное мясо-птица) — 250 г
- Яблоко (кисло-сладкое) — 1 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1122 ккал
|
белки
10.1 г
|
жиры
41.2 г
|
углеводы
52.4 г
|100 г блюда
|ккал
108.9 ккал
|белки
1 г
|жиры
4 г
|углеводы
5.1 г
Рецепт «Капуста, запеченная в рукаве»:
Хотела сделать для себя капусту с овощами, но муж попросил добавить мясного, поэтому получилась капуста с овощами и мясом.
Капусту нашинковать.
Добавить перец болгарский и морковь, нашинкованные соломкой, добавить натертое на терке очищенное яблоко.
Добавить отварное мясо, нарезанное кусочками, или отварную курицу, добавить все специи, соль сахар (щепотку), влить растительное масло и бальзамик, хорошо перемешать. Добавить лавровый лист.
Бальзамик или уксус добавляю потому, что люблю капусту с деликатной кислинкой.
Перекладываем все в пакет для запекания.
Завязываем пакет, прокалываем в нескольких местах и ставим в разогретую до 180*С духовку.
У меня было готово через 30 минут.
Комментарии и отзывы
27 ноября Карельская Светлана #
27 ноября duduka05 #
27 ноября alarm clock # (автор рецепта)
23 марта Покусаева Ольга #
23 марта alarm clock # (автор рецепта)
23 марта Покусаева Ольга #
27 августа 2019 года Valushok #
28 августа 2019 года alarm clock # (автор рецепта)
30 июля 2019 года verookko #
31 июля 2019 года alarm clock # (автор рецепта)
31 июля 2019 года verookko #
30 октября 2018 года Елена Превкусная #
30 октября 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
27 октября 2018 года Катерина32 #
Никогда не готовила отдельно капусту в рукаве, подкупило, что после не нужно мыть кучи посуды.
Попробовала и не разочаровалась ☺
Одна маленькая замена, мясо заменила на лесные грибы : белые и подосиновики
Получилось вкусно, капуста немножко похрустывала, при том , что готовила 50 минут (духовка электрическая, 2-х сторонний нагрев, 180-200 _градусов ), но я такую люблю
Снизила бал за удвоенное время приготовления
Фотоотчет прилагается
27 октября 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
28 октября 2018 года Катерина32 #
Время готовки 50 минут, ставила в разогретую уже духовку.
26 октября 2018 года natali kin2009 #
26 октября 2018 года galina27 1967 #
24 октября 2018 года Matros7 #
24 октября 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
24 октября 2018 года gorschkovaov #
24 октября 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
24 октября 2018 года Fayina #
22 октября 2018 года molotok_natalia #
22 октября 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
20 октября 2018 года Natalia E Z #
16 октября 2018 года Зиглата #
Перец был квашеный по моему же рецепту, поэтому бальзамик добавлять не стала, кислинки хватило. И мясо не добавляла. Спасибо. Очень вкусно и просто. Рекомендую всем!
17 октября 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
6 октября 2018 года MineyKa #
Отдельно хочу отметить лёгкость и доступность приготовления!
6 октября 2018 года Лилек3011 #
6 октября 2018 года MineyKa #
7 октября 2018 года virgola71 #
7 октября 2018 года MineyKa #
7 октября 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
7 октября 2018 года MineyKa #
8 октября 2018 года Natkati #
8 октября 2018 года MineyKa #
8 октября 2018 года mazziadri #
8 октября 2018 года MineyKa #
4 октября 2018 года olik_b #
4 октября 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
1 октября 2018 года зыркало #
1 октября 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
1 октября 2018 года зыркало #
30 сентября 2018 года Вика-camomile #
30 сентября 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
30 сентября 2018 года красавица киса #
30 сентября 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
30 сентября 2018 года красавица киса #
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