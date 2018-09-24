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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 24 сентября 2018, 6:43
  • 20336

Капуста, запеченная в рукаве

Рецепт: Капуста, запеченная в рукаве

Очень простой и очень вкусный рецепт. Америки не открою, но, возможно, кому-то и пригодится. Блюдо получается очень легким, насыщенным. Без мясной добавки - прекрасный гарнир. А добавим любые мясные остатки, получим основное блюдо. Пробуем?

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Капуста, запеченная в рукаве»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1122 ккал 		белки
10.1 г 		жиры
41.2 г 		углеводы
52.4 г
100 г блюда
ккал
108.9 ккал		 белки
1 г		 жиры
4 г		 углеводы
5.1 г


Рецепт «Капуста, запеченная в рукаве»:

Хотела сделать для себя капусту с овощами, но муж попросил добавить мясного, поэтому получилась капуста с овощами и мясом.
Капусту нашинковать.

Добавить перец болгарский и морковь, нашинкованные соломкой, добавить натертое на терке очищенное яблоко.

Добавить отварное мясо, нарезанное кусочками, или отварную курицу, добавить все специи, соль сахар (щепотку), влить растительное масло и бальзамик, хорошо перемешать. Добавить лавровый лист.
Бальзамик или уксус добавляю потому, что люблю капусту с деликатной кислинкой.

Перекладываем все в пакет для запекания.
Завязываем пакет, прокалываем в нескольких местах и ставим в разогретую до 180*С духовку.
У меня было готово через 30 минут.

Выкладываем, посыпаем зеленью и приятного аппетита!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: горячее гарнир обед ужин

Вкусы: овощной пикантный мясной

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Капуста, запеченная в рукаве
Рецепт: Капуста, запеченная в рукаве

Очень простой и очень вкусный рецепт. Америки не открою, но, возможно, кому-то и пригодится. Блюдо получается очень легким, насыщенным. Без мясной добавки - прекрасный гарнир. А добавим любые мясные остатки, получим основное блюдо. Пробуем?

Ингредиенты для «Капуста, запеченная в рукаве»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Капуста, запеченная в рукаве» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

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Попробую приготовить в медленноварке. Хороший рецепт.
Никогда бы не догадалась капусту в рукаве приготовить
Первый раз готовила капусту в рукаве! Как же вкусно получилось! Яблочко отлично вписалось в это блюдо! Я готовила с курочкой! Аллочка, большое спасибо!
Олечка ,спасибо за чудесное фото и отзыв!Очень приятно, что рецепт пригодился!
Замечательная капустка, а с мясом просто улет, вот она есть , а через мгновеннье -ее уже нет
спасибо за отзыв!!!На здоровье
Приготовила,спасибо.Получилось вкусно.Только по времени дольше.За 30-40 минут аль-денте.Чуть больше часа-мягкая.Духовка электрическая.
На здоровье! У меня духовка газовая,ровно 30 минут.
Алла, давненько я не захрдила! А ты тут такие вкусности готовишь! Супер!
Прекрасный рецепт
Никогда не готовила отдельно капусту в рукаве, подкупило, что после не нужно мыть кучи посуды.

Попробовала и не разочаровалась ☺

Одна маленькая замена, мясо заменила на лесные грибы : белые и подосиновики

Получилось вкусно, капуста немножко похрустывала, при том , что готовила 50 минут (духовка электрическая, 2-х сторонний нагрев, 180-200 _градусов ), но я такую люблю

Снизила бал за удвоенное время приготовления

Фотоотчет прилагается
Спасибо за очет и отзыв.Грибы добавляли сырые?На полкило овощей 50 минут??? Очень странно
Грибы отварные,
Время готовки 50 минут, ставила в разогретую уже духовку.
Готовлю так в рукаве с сырой курочкой, дольше запекаю. Овощи пропитываются мясным соком - очень и очень вкусно
Интересная капусточка получилась. Спасибо!
На здоровье!
Люблю капусту в любом виде, но в рукаве не запекала. Попробую Ваш рецепт. От меня +++++
Очень вкусный ужин получился, добавила ещё картошечки. Спасибо за рецепт!
Спасибо за отзыв и аппетитный фотоотчет!Очень рада,что понравилось!
Алла, пишу вам с огромной благодарностью за рецепт! Осень у нас сменилась бабьим летом, а вот отопление уже вкючили. Так что духовку всё таки включать не стала, а готовила в мультиварке. Яблочко - антоновка, удивительно гармонично вписалось!
Перец был квашеный по моему же рецепту, поэтому бальзамик добавлять не стала, кислинки хватило. И мясо не добавляла. Спасибо. Очень вкусно и просто. Рекомендую всем!
На здоровье!Я очень рада, что все понравилось! Фотоотчет чудесный Спасибо за теплый отзыв!
Алла, очень вкусная капусточка получилась! Яблоко отлично вписалось, было сладковатое поэтому сахара не добавляла, перец зелёный. Люблю запеченную капусту, а тут такой интересный эффект произошёл, когда открыла рукав понеслись ароматы квашеной печеной капусты! Это наверно бальзамик и яблоко дало, но вкус действительно деликатный, с лёгкой кислинкой! Нам все понравилось! Большое спасибо!
Отдельно хочу отметить лёгкость и доступность приготовления!
Катенька, как ты вкусно описала!!! Аромат через монитор передался, вкуууусно
Лиля, дорогая, спасибо за внимание! как же мне приятно! капуста удивительно вкусная получилась!
Ответ для MineyKa
Катенька! Великолепная, аппетитная, вкусная капусточка!
Юля, сердечно благодарю!
Ответ для MineyKa
На здоровье!Я очень рада, что все понравилось!Фотоотчет чудесный Спасибо за теплый отзыв!
Ответ для MineyKa
вкусненько у тебя, Катюш!!!
Спасибо большое, Наташа! люблю очень капусту
Ответ для MineyKa
Какая вкусная и аппетитная капустка у тебя получилась, Катенька ! Чудесная подача и очень красивое фото !
Лариса, большое спасибо!
Огромное спасибо за рецепт! Очень понравился результат. Правда, запекалась она у меня минут 40, и яблоко я положила не кислое так то капуста получилась сладковатой) Но все-равно очень понравилось! Обязательно возьму себе на вооружение.
На здоровье!
Среди инградиентов лук репчатый, но ни слов, на каком этапе его добавлять
А тут один этап-все порезал и в рукав)
ОК
Здорово, не надо у плиты стоять
Аллочка,хороший знакомый рецепт! Тоже так готовлю,вкусно! Мне не приходят уведомления к твоим рецептам... Случайно увидела в рассылке.Кошмар...
Надюша, вот мы и готовим одинаково!
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