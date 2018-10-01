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  • 1 октября 2018, 9:52
  • 27292

Суп "Кесме" по-киргизски

Рецепт: Суп Кесме по-киргизски

Девочки и особенно мальчики, сегодня я хочу представить вам совершенно удивительный суп. Суп КЕСМЕ по-киргизски - пикантный суп с лапшой, бараниной и овощами. Насыщенный, острый и невероятно вкусный! Этот суп очень нравится мужчинам. Мой муж от него просто обалдел. Причем, мы ели его три дня и муж утверждает, что, на его взгляд, с каждым днем суп становился все вкуснее. Так что, его смело можно отнести к категории блюд завтрашнего дня.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Суп "Кесме" по-киргизски»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1654.3 ккал 		белки
95.1 г 		жиры
136.5 г 		углеводы
157.6 г
100 г блюда
ккал
47.3 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
3.9 г		 углеводы
4.5 г


Рецепт «Суп "Кесме" по-киргизски»:

Сварить овощной бульон. Процедить. Овощи отжать и выкинуть.
Если нет возможности приготовить овощной бульон, возьмите просто воду.
Овощи вымыть и очистить. Репчатый лук измельчить, морковь нарезать кружочками, перец – полосками, редьку – брусочками.

Можно взять баранину на кости или просто мякоть, а также то и другое одновременно.

Мясо нарезать удобными кусочками и обжарить в растительном масле до румяной корочки. После обжарки мясо посолить.

Добавить репчатый лук и прожарить все вместе до мягкости лука.

Вот тут я допустила ошибку. Позвонила подруга. У меня плохо получается одновременно разговаривать по телефону и что-то делать. Не могу держать плечом телефон. Римма так отвлекла меня разговором, что я на автомате опустила мясо с луком в бульон. А надо было сделать так: "Добавить томатную пасту, специи (с перцем будьте осторожны, особенно, если не любите острое), перемешать и потомить 3-4 минуты, постоянно помешивая. Залить мясо водой или бульоном. Довести до кипения, снять пену. Варить на маленьком огне до мягкости мяса."

Пришлось искать выход. Я обжарила томатную пасту со специями на сковороде.

Добавила пару половников бульона и проварила. После этого выложила все это в суп и продолжила варить на маленьком огне.

Пока баранина варится, надо отварить лапшу - домашнюю или магазинную - не имеет особого значения. Сейчас можно купить специальную лапшу для азиатским блюд и она нисколько не хуже домашней. Лапшу откинуть на дуршлаг и хорошо промыть теплой водой. Можно слегка смазать ее растительным маслом, чтобы не слипалась.

Чеснок очень мелко нарезать.

Когда баранина станет мягкой, добавить овощи и варить еще около 15 минут, до готовности овощей.


В готовый суп добавить рубленый чеснок, перемешать и довести до нужного вкуса, затем выключить огонь.


Подавать сразу же. В глубокие миски положить лапшу, залить горячим супом и подать, посыпав зеленью или зеленым луком.


К супу подать горячие лепешки. Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На первое На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: первое горячее обед

Вкусы: насыщенный мясной томатный острый

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Суп "Кесме" по-киргизски
Рецепт: Суп Кесме по-киргизски

Девочки и особенно мальчики, сегодня я хочу представить вам совершенно удивительный суп. Суп КЕСМЕ по-киргизски - пикантный суп с лапшой, бараниной и овощами. Насыщенный, острый и невероятно вкусный! Этот суп очень нравится мужчинам. Мой муж от него просто обалдел. Причем, мы ели его три дня и муж утверждает, что, на его взгляд, с каждым днем суп становился все вкуснее. Так что, его смело можно отнести к категории блюд завтрашнего дня.

Ингредиенты для «Суп "Кесме" по-киргизски»:

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Фотографии «Суп "Кесме" по-киргизски» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Спасибо. Достаточно необычный суп. Обилие нетипичной для нашего огорода редьки заставило эксперементировать. Порадовала мужа
На здоровье! Рада, что вам удалось вкусно накормить и порадовать мужа.
Нина Григорьевна, как всегда, суп выше всяческих похвал!!! Делала на бараньей шейке, вместо порошка добавила парочку жгучих маленьких перчиков. Редьку взяла дайкон. Всё далее по рецепту. Лапшу купила лагманную. Ну очень сытно и вкусно!
Очень понравился супчик,правда без редьки, но все равно очень вкусно. Спасибо за рецепт. Ещё один Ваш супчик копилочку рецептов.
Спасибо большое! Очень рада, что суп вам понравился!
похоже на лагман но есть свои отличия.
Да, немного похоже.
Готовила уже второй раз этот супчик, правда с говядиной, суп просто изумительный. Моим четверым мужчинам очень понравился .
Сочетание сладкого перца, репы и моркови прекрасное, а ещё с остреньким бульоном, пальчики оближешь . Муж сьел две порции . Не проходите мимо этого рецепта, РЕКОМЕНДУЮ!!!
Нелли! Какой вкусный, ароматный и сытный суп!
Юлечка, Ооочень вкусный супчик
Ответ для nelliundco
Аппетитный супчик!
Спасибо Настя, очень вкусный супчик
Ответ для nelliundco
Нелличка, замечательный, ароматный, очень аппетитный супчик
Спасибо Галочка, он действительно замечательный
Ответ для nelliundco
Какой вкусный и наваристый суп, Нелли ! Очень аппетитная тарелочка !
Спасибо Лариса, прекрасный супчик
Ответ для nelliundco
Спасибо большое, Нелличка, за чудесный отзыв! Очень приятно, что тебе удалось порадовать своих мужчин!
Нина, это вам спасибо за такой прекрасный рецепт . Мои сыновья не любят супы, а вот такие, как этот, лагман или кукси обожают . Хотя родились далеко от Союза, такое едят на ура
Ответ для Нина-супербабушка
Готовила уже два раза, и точно не последний раз
Я рада!
Классный суп!!!
Спасибо большое!
Очень вкусный суп! Густой, ароматный! Я только лапшу не отдельно варила, а сразу в суп кинула)) спасибо за рецепт!
На здоровье! Я очень рада, что суп вам понравился!
Неважно как называется, классный супец, упрощенный вариант лагмана. И мне он даже больше понравился по вкусу и без заморочек.
Я очень рада! Спасибо большое!
Неважно как называется, классный супец, упрощенный вариант лагмана. И мнемон даже больше понравился по вкусу и без заморочек.
Отличный рецепт, спасибо! Только баранину пришлось заменить говядиной. Очень сложно у нас баранину найти
У нас тоже практически невозможно. Я сама глазам не поверила, когда на рынке увидела баранину. Это большая редкость. Приятно, что суп вам понравился!
Редька наверное зеленая Маргеланская, а не черная? Все, нашел внизу комментариев.. Жалко что сразу не указали, а то если еще и комментарии "бабушек" читать, то жизни не хватит
Нет, не черная, конечно, но и не зеленая. Не нашла зеленой. У меня была белая редька. Она не слишком острая. Но лучше, конечно, зеленая.
Похоже на лагман .Приготовлю
На лагман похоже только отдаленно. Я буду очень рада, если вам понравится!
Лично для меня это очень вкусный суп ! Обязательно на днях приготовлю, только редьку добавлять не стану(просто не люблю). Большое спасибо за рецепт !
Спасибо большое! Я рада за вас!
Открываешь Поварёнка, листаешь рецепты, читаешь, встаёшь и идёшь варить, т.к. сознаёшь, что без этого блюда день не день)))))))
Спасибо за рецепт!
На здоровье! Я рада, что рецепт вас зацепил!
Фраза "Овощи отжать и выкинуть" убила очень претит продукты выбрасывать (только если конечно они не испортились ) так что мой вариант - вода однозначно) да, и какие овощи вы определяете для бульона? Вы не написали? или я что-то упустила?
Немножко ниже я перечислила! Посмотрите там.
Увидела, спасибо
Отличный суп!
Спасибо большое!
Нина, я тоже "погуглила", т.к. редактировала этот рецепт. И, ДА, есть такое блюдо в киргизской кухне! Кесме, как и кеспе - лапша домашняя.
В Вашем случае, скорее, это: "Для куурма кесме мясо, овощи, приправы обжаривают, как для куурма шорпо, заливают водой и по готовности мяса закладывают в бульон лапшу."
А рецепт
А что именно вы редактировали, если не секрет.
Ну и получился обыкновенный лагман.
Нет, не лагман.
Нет это лагман,в рецепте лагмана тоже присутствует редька и все остальные ингредиенты,а так то состава придерживаться строго не обязательно.У кого какая фантазия.
Подскажите, пожалуйста, из каких овощей варить бульон?( Чтоб потом их выбросить) я чего-то потерялась ...
Я кладу репчатую луковицу, обрезки овощей, которые никогда не выкидываю, а держу в холодильнике, пока не сварю из них бульон. Это могут быть морковь, корень и стебли сельдерея, стебли петрушки и укропа, кочерыжки от белокочанной и цветной капусты... Все, что есть под рукой.
Так это ж лагман. Во всяком случае очень похоже. Вкусно. Давно не готовила.
Только похоже. Однако, отличия все таки есть.
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