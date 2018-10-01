Девочки и особенно мальчики, сегодня я хочу представить вам совершенно удивительный суп. Суп КЕСМЕ по-киргизски - пикантный суп с лапшой, бараниной и овощами. Насыщенный, острый и невероятно вкусный! Этот суп очень нравится мужчинам. Мой муж от него просто обалдел. Причем, мы ели его три дня и муж утверждает, что, на его взгляд, с каждым днем суп становился все вкуснее. Так что, его смело можно отнести к категории блюд завтрашнего дня.