Девочки и особенно мальчики, сегодня я хочу представить вам совершенно удивительный суп. Суп КЕСМЕ по-киргизски - пикантный суп с лапшой, бараниной и овощами. Насыщенный, острый и невероятно вкусный! Этот суп очень нравится мужчинам. Мой муж от него просто обалдел. Причем, мы ели его три дня и муж утверждает, что, на его взгляд, с каждым днем суп становился все вкуснее. Так что, его смело можно отнести к категории блюд завтрашнего дня.
- 1 октября 2018, 9:52
- 27292
Суп "Кесме" по-киргизски
Ингредиенты для «Суп "Кесме" по-киргизски»:
- Баранина — 400 г
- Лук репчатый (крупная) — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Редька — 1/2 шт
- Перец сладкий — 1 шт
- Лук зеленый — 4 шт
- Чеснок — 4 зуб.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Кориандр (молотый) — 0,5 ч. л.
- Перец красный жгучий — 0,5 ч. л.
- Лапша (уже отваренная) — 400 г
- Соль — по вкусу
- Вода — 2,5 л
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1654.3 ккал
|
белки
95.1 г
|
жиры
136.5 г
|
углеводы
157.6 г
|100 г блюда
|ккал
47.3 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
3.9 г
|углеводы
4.5 г
Рецепт «Суп "Кесме" по-киргизски»:
Сварить овощной бульон. Процедить. Овощи отжать и выкинуть.
Если нет возможности приготовить овощной бульон, возьмите просто воду.
Овощи вымыть и очистить. Репчатый лук измельчить, морковь нарезать кружочками, перец – полосками, редьку – брусочками.
Мясо нарезать удобными кусочками и обжарить в растительном масле до румяной корочки. После обжарки мясо посолить.
Вот тут я допустила ошибку. Позвонила подруга. У меня плохо получается одновременно разговаривать по телефону и что-то делать. Не могу держать плечом телефон. Римма так отвлекла меня разговором, что я на автомате опустила мясо с луком в бульон. А надо было сделать так: "Добавить томатную пасту, специи (с перцем будьте осторожны, особенно, если не любите острое), перемешать и потомить 3-4 минуты, постоянно помешивая. Залить мясо водой или бульоном. Довести до кипения, снять пену. Варить на маленьком огне до мягкости мяса."
Добавила пару половников бульона и проварила. После этого выложила все это в суп и продолжила варить на маленьком огне.
Пока баранина варится, надо отварить лапшу - домашнюю или магазинную - не имеет особого значения. Сейчас можно купить специальную лапшу для азиатским блюд и она нисколько не хуже домашней. Лапшу откинуть на дуршлаг и хорошо промыть теплой водой. Можно слегка смазать ее растительным маслом, чтобы не слипалась.
В готовый суп добавить рубленый чеснок, перемешать и довести до нужного вкуса, затем выключить огонь.
Подавать сразу же. В глубокие миски положить лапшу, залить горячим супом и подать, посыпав зеленью или зеленым луком.
К супу подать горячие лепешки. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
3 ноября 2020 года Асенька27 #
9 ноября 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 марта 2020 года mad yu #
30 ноября 2019 года Ирина Александр #
30 ноября 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
31 марта 2019 года Stillet #
31 марта 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
10 февраля 2019 года nelliundco #
Сочетание сладкого перца, репы и моркови прекрасное, а ещё с остреньким бульоном, пальчики оближешь . Муж сьел две порции . Не проходите мимо этого рецепта, РЕКОМЕНДУЮ!!!
10 февраля 2019 года virgola71 #
10 февраля 2019 года nelliundco #
11 февраля 2019 года PYMA-2016 #
11 февраля 2019 года nelliundco #
11 февраля 2019 года Гали-28 #
11 февраля 2019 года nelliundco #
11 февраля 2019 года mazziadri #
11 февраля 2019 года nelliundco #
17 февраля 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
17 февраля 2019 года nelliundco #
17 февраля 2019 года nelliundco #
18 февраля 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
19 января 2019 года OlgaCarda #
19 января 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 декабря 2018 года belix #
13 декабря 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
26 октября 2018 года Натали Паршикова #
26 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
26 октября 2018 года Натали Паршикова #
17 октября 2018 года Ksio #
20 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 октября 2018 года ugrumy #
10 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 октября 2018 года madam Ziw #
8 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 октября 2018 года Ludmilla Tuuleorg #
8 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 октября 2018 года Олюшка01 #
Спасибо за рецепт!
8 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 октября 2018 года Voronenok75 #
8 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 октября 2018 года Voronenok75 #
8 октября 2018 года vasilevg #
8 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 октября 2018 года hyazinthetmprename # (модератор)
В Вашем случае, скорее, это: "Для куурма кесме мясо, овощи, приправы обжаривают, как для куурма шорпо, заливают водой и по готовности мяса закладывают в бульон лапшу."
А рецепт
8 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 октября 2018 года Анатолий Мотыльков #
8 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 октября 2018 года Анатолий Мотыльков #
10 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 октября 2018 года Наст-нка 84 #
8 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
2 октября 2018 года т-тя-ля #
3 октября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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