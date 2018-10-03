Вкусные, ароматные кусочки курочки, напитанные ароматами специй в нежнейшем соусе из ряженки. Можно брать любые кусочки курочки, и не жарить, а запечь. Маринад универсальный, можно использовать любой кисломолочный продукт.
- 3 октября 2018, 15:02
- 2587
Куриные голени "Орсики"
Ингредиенты для «Куриные голени "Орсики"»:
Ряженка
Куриные голени
- Голень куриная (можно 2 кг) — 1,5 кг
- Ряженка — 200 мл
- Карри — 2 ст. л.
- Чеснок (1 головка) — 1 шт
- Имбирь (см корня имбиря) — 2,5
- Перец зеленый (горький) — 1 шт
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Соль (по вкусу)
- Масло растительное (для жарки)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2788.7 ккал
|
белки
266.4 г
|
жиры
142.5 г
|
углеводы
107.9 г
|100 г блюда
|ккал
97.8 ккал
|белки
9.3 г
|жиры
5 г
|углеводы
3.8 г
Рецепт «Куриные голени "Орсики"»:
Приготовим ряженку.
Емкость для приготовления ряженки простерилизуем. Вольем молоко топленное комнатной температуры. В молоко добавим бактериальную закваску для ряженки Oursson, тщательно перемешаем чистой, сухой ложкой до полного растворения закваски. Емкость закроем крышкой. В термос- йогуртницу нальем кипяток, до указанной метки. Поставим контейнер с молоком в термос-йогуртницу на 6-10 часов.
Готовую ряженку охладим.
Для маринада возьмем стакан ряженки, добавим порошок карри, измельченный чеснок, корень имбиря и порезанный острый перчик. Добавим соевый соус, томатную пасту и соль по вкусу.
Обильно польем нашу курочку маринадом и оставим мариноваться под крышкой в прохладном месте часа на 4 ( можно и больше), чтобы оно напиталось вкусами и ароматами.
В разогретую сковородку ( казан) добавляем растительное масло и кладем нашу курочку вместе с маринадом.
Как только мясо будет мягким, открываем крышку, увеличиваем огонь. И жарим, помешивая, пока жидкость испариться.
Комментарии и отзывы
8 октября 2018 года petrova pet ro va #
7 октября 2018 года dmarkin1972 #
5 октября 2018 года Леночка 53 #
5 октября 2018 года Silverina1 #
4 октября 2018 года мисс #
3 октября 2018 года wise1288 #
3 октября 2018 года Janecheh # (автор рецепта)
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