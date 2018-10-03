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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 3 октября 2018, 15:02
  • 2587

Куриные голени "Орсики"

Рецепт: Куриные голени Орсики

Вкусные, ароматные кусочки курочки, напитанные ароматами специй в нежнейшем соусе из ряженки. Можно брать любые кусочки курочки, и не жарить, а запечь. Маринад универсальный, можно использовать любой кисломолочный продукт.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриные голени "Орсики"»:

Ряженка

Куриные голени

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2788.7 ккал 		белки
266.4 г 		жиры
142.5 г 		углеводы
107.9 г
100 г блюда
ккал
97.8 ккал		 белки
9.3 г		 жиры
5 г		 углеводы
3.8 г


Рецепт «Куриные голени "Орсики"»:

Приготовим ряженку.
Емкость для приготовления ряженки простерилизуем. Вольем молоко топленное комнатной температуры. В молоко добавим бактериальную закваску для ряженки Oursson, тщательно перемешаем чистой, сухой ложкой до полного растворения закваски. Емкость закроем крышкой. В термос- йогуртницу нальем кипяток, до указанной метки. Поставим контейнер с молоком в термос-йогуртницу на 6-10 часов.
Готовую ряженку охладим.

Для маринада возьмем стакан ряженки, добавим порошок карри, измельченный чеснок, корень имбиря и порезанный острый перчик. Добавим соевый соус, томатную пасту и соль по вкусу.

Добавим все в чашу блендера и хорошо прокрутим, до получения однородной массы.

Обильно польем нашу курочку маринадом и оставим мариноваться под крышкой в прохладном месте часа на 4 ( можно и больше), чтобы оно напиталось вкусами и ароматами.

В разогретую сковородку ( казан) добавляем растительное масло и кладем нашу курочку вместе с маринадом.

Помешивая жарим минут 10.

Добавляем 50 мл воды, уменьшаем огонь, накрываем крышкой. Жарим минут 30, изредка помешивая.

Как только мясо будет мягким, открываем крышку, увеличиваем огонь. И жарим, помешивая, пока жидкость испариться.

Подаем с салатом из овощей.


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Мастер-класс с заквасками Oursson На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости

Теги: второе

Вкусы: куриный

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Куриные голени Орсики
Описание: Вкусные, ароматные кусочки курочки, напитанные ароматами специй в нежнейшем соусе из ряженки. Можно брать любые кусочки курочки, и не жарить, а запечь. Маринад универсальный, можно использовать любой кисломолочный продукт.
Тэги: второе.


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Комментарии и отзывы

А мне кажется, что запечённые в духовке будут не менее вкусные.
Одного понять не могу в чем нужда перемалывать старые рецепты под оурссон ??????????
Вкусно!!!
Аппетитно выглядят)
Евгения! Голени куриные вкуснота
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