Хохоп - простое и быстрое горячее блюдо армянской кухни. Несмотря на свою простоту, выходит потрясающе вкусно: сочные куриные голени в сочетании с огромным количеством карамелизированного лука, легкой кислинкой от граната и нежностью сливочного масла. Как только я увидела этот рецепт, я уже не могла успокоиться, пока не приготовила. Подают это блюдо традиционно с отварным картофелем. При тушении получается очень вкусная подливка, которую можно вымакивать белым хлебом. Очень рекомендую приготовить в качестве быстрого ужина без заморочек, но также говорят, что это блюдо подают и на новогодние праздники, благодаря гранату оно действительно выглядит празднично.
- 26 октября 2018, 13:37
- 16714
Армянский хохоп с курицей
Ингредиенты для «Армянский хохоп с курицей»:
- Голень куриная — 600 г
- Лук репчатый — 700 г
- Гранат — 1 шт
- Масло сливочное — 50 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2223.2 ккал
|
белки
141.1 г
|
жиры
137.3 г
|
углеводы
122.6 г
|Порции
|ккал
1111.6 ккал
|белки
70.6 г
|жиры
68.7 г
|углеводы
61.3 г
|100 г блюда
|ккал
128.5 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
7.9 г
|углеводы
7.1 г
Рецепт «Армянский хохоп с курицей»:
Добавить гранат, выложить курицу и сливочное масло. Посолить, поперчить по вкусу. Тушить под крышкой 20 минут.
Комментарии и отзывы
31 мая 2019 года volia-2015 #
31 мая 2019 года volia-2015 #
31 мая 2019 года volia-2015 #
31 мая 2019 года volia-2015 #
23 января 2019 года alena-хозяюшка 1947 #
21 января 2019 года omari #
21 января 2019 года Аннета Асмольская #
3 ноября 2018 года shaherezada-2016 #
1 ноября 2018 года Essa_22 #
31 октября 2018 года ap-1973 #
спасибо!
29 октября 2018 года Wera13 #
27 октября 2018 года Galinka1705 # (модератор)
Предупреждения уже были, видео-рецепт переведен в пошаговый.
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27 октября 2018 года mamaliza #
27 октября 2018 года wise1288 #
27 октября 2018 года мисс #
26 октября 2018 года Евгения 1976 #
26 октября 2018 года Tatanj #
26 октября 2018 года foodee2018 # (автор рецепта)
26 октября 2018 года Ирушенька #
26 октября 2018 года foodee2018 # (автор рецепта)
26 октября 2018 года elle024 #
26 октября 2018 года foodee2018 # (автор рецепта)
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