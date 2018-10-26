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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 26 октября 2018, 13:37
  • 16714

Армянский хохоп с курицей

Рецепт: Армянский хохоп с курицей

Хохоп - простое и быстрое горячее блюдо армянской кухни. Несмотря на свою простоту, выходит потрясающе вкусно: сочные куриные голени в сочетании с огромным количеством карамелизированного лука, легкой кислинкой от граната и нежностью сливочного масла. Как только я увидела этот рецепт, я уже не могла успокоиться, пока не приготовила. Подают это блюдо традиционно с отварным картофелем. При тушении получается очень вкусная подливка, которую можно вымакивать белым хлебом. Очень рекомендую приготовить в качестве быстрого ужина без заморочек, но также говорят, что это блюдо подают и на новогодние праздники, благодаря гранату оно действительно выглядит празднично.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Кухня: Армянская

Ингредиенты для «Армянский хохоп с курицей»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2223.2 ккал 		белки
141.1 г 		жиры
137.3 г 		углеводы
122.6 г
Порции
ккал
1111.6 ккал		 белки
70.6 г		 жиры
68.7 г		 углеводы
61.3 г
100 г блюда
ккал
128.5 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
7.9 г		 углеводы
7.1 г


Рецепт «Армянский хохоп с курицей»:

Куриные голени посолить и поперчить.

Обжарить на растительном масле до румяности со всех сторон. Голени убрать со сковороды.

Лук нарезать полукольцами, обжарить до карамельного цвета (следите, чтобы не сгорел).

Добавить гранат, выложить курицу и сливочное масло. Посолить, поперчить по вкусу. Тушить под крышкой 20 минут.

В качестве гарнира можно отварить картофель. Это нереально вкусно! Наслаждайтесь!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На второе На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе обед ужин горячее жарить тушить

Вкусы: соленый кислый кисло-сладкий

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Армянский хохоп с курицей
Описание: Хохоп - простое и быстрое горячее блюдо армянской кухни. Несмотря на свою простоту, выходит потрясающе вкусно: сочные куриные голени в сочетании с огромным количеством карамелизированного лука, легкой кислинкой от граната и нежностью сливочного масла. Как только я увидела этот рецепт, я уже не могла успокоиться, пока не приготовила. Подают это блюдо традиционно с отварным картофелем. При тушении получается очень вкусная подливка, которую можно вымакивать белым хлебом. Очень рекомендую приготовить в качестве быстрого ужина без заморочек, но также говорят, что это блюдо подают и на новогодние праздники, благодаря гранату оно действительно выглядит празднично.


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Комментарии и отзывы

Ну что тут скажешь...? Вкусно, но очень на любителя. Дети были не в восторге, мужу понравилось... так что повторять не буду
соблазнили! вроде бы просто, но в тоже время вкус должен получится отличный и причина тому - гранат. ПРИГОТОВЛЮ и отпишусь . Спасибо.
подскажите, пожалуйста, в описании рецепта сказано, что лук карамелизирован, в пошаговке Вы пишите, что лук обжаривается, про сахар Вы забыли упомянуть или, действительно, сахара не должно быть?
Нет, скорее всего)) в рецепте указывается именно карамельный цвет
Обычная курица. А сколько восторгов.
Очень вкусно! Ароматы на весь дом, оторваться невозможно. Думала лука сильно много, но нет - в самый раз!
Какая прелесть! А я жарила курицу с сырым луком, а теперь буду ещё и с жареным
спасибо!
Снова видео-рецепт с нарушением правил публикации - в видео активные ссылки с переходом на канал, с переходом на рецепты.
Предупреждения уже были, видео-рецепт переведен в пошаговый.
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Это конечно вкусно!
Вкусно, аппетитно
Замечательный рецепт!
Очень аппетитно! Непременно надо попробовать.
Замечательный рецепт!
Большое спасибо)
Какое аппетитное блюдо!
спасибо)
Да, выглядит и правда аппетитно! А в оригинале из специй только соль и перец? Всё таки армянская кухня...
Спасибо, в тех источниках, которые я изучала перед приготовлением, были соль и перец) Я так хотела сначала приготовить, чтобы понять понравится ли такое сочетание) В итоге, очень довольны, 3 вечера подряд готовила))
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