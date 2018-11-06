Баклажаны "Любимые"

Баклажан - сезонный овощ и, несмотря на то, что благодаря турецким фермерам, он есть в магазинах практически всегда, самые вкусные баклажаны - осенние и самое большое удовольствие и пользу получаешь от них именно осенью. А если из баклажанов готовится любимое блюдо, то и удовольствие получаешь двойное. Вот и я сегодня к вам с любимым блюдом. А еще оно самое простое и вкусное.

Приготовим заправку. Чеснок измельчить на чеснокодавилке, добавить воду, черный перец и уксус на свой вкус: должна быть приятная вам кислота. Уксус можно с легкостью заменить на лимонный сок. Можно немного подсолить или добавить соевый соус. Хорошо разболтать вилкой. Наши баклажаны будут совсем нежирные, поэтому при желании в соус можно добавить немного оливкового масла. Я не добавляла.

Жарим баклажаны на сухой сковороде до румяности. В принципе, баклажаны можно пожарить самым стандартным образом: не смешивать с маслом, а обжарить в масле, но баклажаны очень любят при жарке впитывать масло и в этом случае получатся совсем не диетическими.

Когда баклажаны будут пережарены и "выкупаны" полностью, блюдо можно присыпать зеленью. Я посыпала укропом.Слои баклажанов также можно пересыпать зеленью, а еще можно прокладывать тонкими ломтиками помидоров. Баклажаны получаются очень вкусные, а блюдо подходит и как закуска, и на гарнир. А как вкусно положить лепесток баклажана на свежий хлебушек! Одним словом, готовьте - не пожалеете!Когда-то, много лет назад этому рецепту меня научила моя тетя - Лариса и с тех пор он остается моим любимым, какие бы другие я не пробовала. А моя тетя в данный момент проходит реабилитацию после инсульта и этим рецептом я хочу передать ей привет и пожелание здоровья.