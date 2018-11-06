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  • 6 ноября 2018, 0:52
  • 37913

Баклажаны "Любимые"

Рецепт: Баклажаны Любимые

Баклажан - сезонный овощ и, несмотря на то, что благодаря турецким фермерам, он есть в магазинах практически всегда, самые вкусные баклажаны - осенние и самое большое удовольствие и пользу получаешь от них именно осенью. А если из баклажанов готовится любимое блюдо, то и удовольствие получаешь двойное. Вот и я сегодня к вам с любимым блюдом. А еще оно самое простое и вкусное.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Баклажаны "Любимые"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
936 ккал 		белки
13.2 г 		жиры
61.4 г 		углеводы
530.9 г
100 г блюда
ккал
84.3 ккал		 белки
1.2 г		 жиры
5.5 г		 углеводы
47.8 г


Рецепт «Баклажаны "Любимые"»:

Баклажан тонко порезать. Пластинками или лепестками - как вам больше нравится. Сложить в емкость, посолить, добавить растительное масло и перемешать. Оставить минут на 10.

Приготовим заправку. Чеснок измельчить на чеснокодавилке, добавить воду, черный перец и уксус на свой вкус: должна быть приятная вам кислота. Уксус можно с легкостью заменить на лимонный сок. Можно немного подсолить или добавить соевый соус. Хорошо разболтать вилкой. Наши баклажаны будут совсем нежирные, поэтому при желании в соус можно добавить немного оливкового масла. Я не добавляла.

Жарим баклажаны на сухой сковороде до румяности.
В принципе, баклажаны можно пожарить самым стандартным образом: не смешивать с маслом, а обжарить в масле, но баклажаны очень любят при жарке впитывать масло и в этом случае получатся совсем не диетическими.

Когда кусочки баклажанов обжарятся с двух сторон, накалываем каждый кусочек на вилку и "купаем" в подготовленном соусе.

Аккуратно стряхиваем излишки соуса и укладываем баклажаны рядами на тарелку, к которой будете подавать. Если вы готовите сразу большое количество, то уложить можно в банку или контейнер.

Когда баклажаны будут пережарены и "выкупаны" полностью, блюдо можно присыпать зеленью. Я посыпала укропом.



Слои баклажанов также можно пересыпать зеленью, а еще можно прокладывать тонкими ломтиками помидоров. Баклажаны получаются очень вкусные, а блюдо подходит и как закуска, и на гарнир. А как вкусно положить лепесток баклажана на свежий хлебушек! Одним словом, готовьте - не пожалеете!



Когда-то, много лет назад этому рецепту меня научила моя тетя - Лариса и с тех пор он остается моим любимым, какие бы другие я не пробовала. А моя тетя в данный момент проходит реабилитацию после инсульта и этим рецептом я хочу передать ей привет и пожелание здоровья.

Здоровья и всем вам! Готовьте вкусно! и приятного аппетита вам и вашей семье!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На полдник На праздничный стол На ужин Неожиданные гости Специальное питание

Теги: закуска ужин обед праздник гости

Вкусы: баклажановый острый пряный соленый

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Баклажаны Любимые
Описание: Баклажан - сезонный овощ и, несмотря на то, что благодаря турецким фермерам, он есть в магазинах практически всегда, самые вкусные баклажаны - осенние и самое большое удовольствие и пользу получаешь от них именно осенью. А если из баклажанов готовится любимое блюдо, то и удовольствие получаешь двойное. Вот и я сегодня к вам с любимым блюдом. А еще оно самое простое и вкусное.


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Фотографии «Баклажаны "Любимые"» от приготовивших (10)

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Комментарии и отзывы

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Брала такие баклажанчики в столовой. Пробовала дома воссоздать, получались жирными, мокрыми. Рылась поздней осенью в рецептах и тут ваше чудо! Вот, тот рецепт который искала с уксусом, чесноком, перцем. Но синенькие то уже закончились давно, а новые не скоро. А как хочется то. И вот чудо - февраль, снег, а у меня волшебные 🍆. И чудо само не приходит, муж отказывается их попробовать - изжога, а сын просто не ест их по определению. Так что вся тарелочка моя!
У меня по определению не ест баклажаны племянник. Но эти попробовал - ест) Но только эти. Рада, что вы нашли, что искали) Готовьте на здоровье!
Оленька, спасибо большое за идею чудеснейшей закуски.
Очень вкусные, остренькие, смачные баклажаны. Прокладывала, по твоему совету, помидорами. Сложила всё в контейнер и залила остатками заправки, часа 4 они простояли - это чудо, как вкусно!
И очень мне понравился способ приготовления, почти без масла. Баклажаны не жирные, но прожариваются отлично.
И экономия и печени радость))))
СПАСИБО!
Очень люблю этот рецепт, самый простой и самый вкусной - все как я люблю! Рада, что и тебе понравился, спасибо, Женечка, что приготовила Фотка светлая, вкусная такая!
Вкусные чесночные баклажанчики! Жарила тонкими кружочками, складывала в банку и пересыпала зеленью. Очень вкусно! Надо наделать таких в банку побольше! Эти слишком быстро съели
На здоровье Это и правда вкусно)
Очень вкусные баклажаны! Спасибо за рецепт!
Готовьте на здоровье!
Оля, спасибо за рецепт вкусных баклажан! Получились такие остренькие, я бы сказала, запоминающиеся! Прекрасная закуска , мне понравилось, особенно с шашлыками! Такое блюдо хорошо и в пир, и в мир, и в добрые люди!
Ой, Витуля, какое вкусное и ароматное блюдо ты приготовила ! Я его просто обожаю ! Представляю, как было вкусно с шашлыком !
Ларочка, спасибо я давно заприметила, вот только вчера руги дошли, теперь буду чаще!
Ответ для вита110
Какие красивые розочки баклажанные! Очень рада, что баклажанчики понравились! Викуля, готовь на здоровье!
Розочками легче есть было на улице))) спасибо еще раз!
Ответ для вита110
Виктория! Прекрасный результат
Спасибо, Света!
Ответ для вита110
Викочка, очень вкусно и ароматно!!!
Спасибо, Жанночка!
Ответ для вита110
Вика, вкусно!
Вкусно! Спасибо, Леночка
Ответ для вита110
Вика, острые баклажаны к шашлычку самое то!
Согласна! Спасибо, ?ра!
Ответ для вита110
Виточка,разнообразила нашу ГВ ты своим букетом,а то всё мандаринки да елочки Здорово придумала баклажанчики скрутить
случайно вышло, спасибо, Алечка
Я жарила такими полосками баклажаны, потом смазывала их чесноком. Иногда посыпала кинзой. Но, конечно, уходило много масла. В этом рецепте масла мала, но не останутся ли баклажаны полусырыми, если их жарить на сухой сковородке без масла?
Ну почему без масла? Перечитайте рецепт. Баклажаны прожариваются полностью.
Я плохо прочитала рецепт тоже и пожарила без масла..... И все равно вкусно))) Все прожаривается, но лучше все таки, как в рецепте)))))
Очень вкусные баклажаны! Но мне больше понравилось перемазывать томатным соусом домашним с чесночком))
Благодарю!!!!!!
Ну что ж вы так читаете-то) Но главное, что понравилось все) А еще можно сметанкой с чесноком и укропом смазать ... рулетиками завернуть... полный простор фантазии...
Вышли почти что чипсы))))))
Но все равно съели и было вкусно)
Ну и слава богу
Оля спасибо большое за рецепт быстрой,вкусной,сочной,пикантной закуски.Добавила перец чили.
Как же аппетитно у тебя, Танечка ! Какие же вкусные баклажанчики !
Ларисочка спасибо огромное за внимание ,мне твой отчет не давал покоя,давно купила баклажаны,пролежали неделю в холодильнике,мужу после операции нельзя было острое,сегодня отвели душу
Ответ для mtata
Танечеа! Какие аппетитные и вкусные баклажанчики!
Юленька спасибо огромное за комментарий,очень вкусно было
Ответ для mtata
Танюша, спасибо, что приготовила! Как же у тебя аппетитно!
спасибо
Ответ для mtata
Танечка, замечательные баклажаны, вкуснятина !!!
Галочка спасибо огромное за комментарий
Ответ для mtata
Танечка, аппетитные баклажанчики!!!
Жанночка спасибо большое за внимание ,давно не готовила,так очень понравились
Ответ для mtata
Танюша, аппетитный и красивый получился цветочек!!!
Оленька благодарю за комментарий ,размер котелка не позволили делать большими кусками
Ответ для mtata
Танюша, какие аппетитные колечки! Красота!
Иришечка спасибо большое за комментарий и поддержку
Ответ для mtata
Танечка, очень аппетитные баклажанчики! Вкуснятина!
Оленька спасибо огромное за комментарий и поддержку
Ответ для mtata
Какие баклажанчики ароматные, Танечка!!! Суперрр!!!
Танюшечка спасибо большое за высокую оценку
Ответ для mtata
Танюша, конечно же вкусно и, как всегда, шикарная подача!
Леночка спасибо огромное за комментарий
Восхитительные, потрясающие баклажаны! Взрыв вкуса, умопомрачительные ароматы! Я ещё перец чили добавила, очень люблю всё острое и пикантное. Однозначно, буду часто повторять! Спасибо большое, Оленька, за такой великолепный и простой рецепт!
Как Вкуснооо, Ларочка!!! Тоже люблю всё острое, особенно чили!
Спасибо большое, Танечка ! Обалденно вкусное блюдо ! А какие ароматы ! Я тоже чили люблю, да побольше, чтоб слезу вышибало !
Вот-вот я тоже!Шикарное у тебя фото!!!
Спасибо большое, солнышко !
Ответ для mazziadri
Ларочка, бесподобные баклажаны, объедение !!!
Галочка, восхитительные баклажаны ! Чудесная закуска ! Спасибо большое за поддержку, солнышко !
Ответ для mazziadri
Ларочка! Какие аппетитные баклажанчики приготовила !
Спасибо большое, Юленька ! Ты же знаешь, какие они вкусные !
Ответ для mazziadri
Какой взрыв цвета! перчик не помешает однозначно, тоже люблю острое( Спасибо, Ларочка, за эстетическое удовольствие, ада, что баклажанчики понравились
Это тебе ещё раз огромное спасибо, Оленька ! Как же это вкусно
Ответ для mazziadri
Прекрасное фото, Ларочка! Ооочень аппетитно!
Мариночка, спасибо большое ! Какие же вкусные баклажаны получились ! Благо, муж их не любит, сама слопала и делиться ни с кем не пришлось !
Ответ для mazziadri
Ларисочка, шикарные баклажаны. Очень вкусно!!!
Невероятно вкусно, Жанночка ! Люблю я такие ароматные и насыщенные блюда ! Спасибо большое, дорогая !
Ответ для mazziadri
Ларочка, замечательное блюдо, очень красиво и вкусно!
Роскошное, очень ароматное блюдо, Ларочка ! Спасибо большое, милая, за внимание и поддержку !
Ответ для mazziadri
Ларочка,я немного хапнула у тебя,обожаю такие баклажанчики,могу порядочно за раз схомячить
Угощайся, Ленчик ! Невероятно вкусные баклажаны ! Я сама могу их есть и есть ! Такие рецепты- моя слабость !
какие-то мы слабые женщины
И в этом наша прелесть !
Ответ для mazziadri
Ларочка, как у тебя вкусно! Шикарное блюдо и замечательное, яркое фото!
Ой, как вкусно, Оленька ! Я бы такими штучками только и питалась бы ! Ароматно, пикантно ! Спасибо большое, солнышко, за поддержку !
Ответ для mazziadri
Ларисочка роскошные баклажанчики
Спасибо большое, солнышко ! Как же это вкусно ! Я в полном восторге !
нужно мне о них подумать
Надо же, написала целую поэму, а интернет заглючил и на стену попала какая-то непонятная фиготенька вместо моей благодарности. ...
Теперь коротко буду. ... Искала именно этот рецепт много лет! В бытность мою работы в школе коллега приносила такие баклажаны на обед.
Спасибо Вам огромное!!!!!
Бывает) А я сомневалась, выставлять ли его) Готовьте на здоровье, коллега)
Оленька! Принимай мой фотоотчёт! Великолепные, очень вкусные, пикантные, с кислинкой! Супер! Я сделала на сковороде-гриль. Нам нравится вилкой подцепить кусочек, накрутить и в рот! Сказка!!! Спасибо большое за прекрасный рецепт!!!
Юлечка,отличные полосочки от гриль получились четкие!Аппетитным блюдо получилось!
Алечка! Спасибо, милая, за внимание и похвалу! Угощайся, очень вкусно!
Ответ для virgola71
Юлечка, какая вкуснота у тебя! Тоже хочу!
Наташенька, солнышко, не плачь! Угощайся на здоровье! Вкуснющие баклажанчики получились!
Я много приготовила, на всех хватит!!!
Спасибо!
Ответ для virgola71
Юленька, отличные баклажаны ! Какие же они у тебя аппетитные ! Я их завтра делать буду !
Лара! Большое спасибо за приятные слова!
Очень вкусные баклажанчики! готовь на здоровье!
Ответ для virgola71
Юлечка, как же красиво жарить на сковородке-гриль! Очень рада, что получилось вкусно! Тоже люблю накручивать на вилочку
Олечка! Это обалденно вкусно!
Спасибо ещё раз за прекрасный рецепт!
Ответ для virgola71
Юлечка, какие красивые баклажаны у тебя получились с полосочками! Очень вкусно и аппетитно выглядят!
Линочка! Спасибо огромное за похвалу!
Баклажаны мы любим!
Угощайся на здоровье, солнышко!!!
Спасибочки, дорогая! Очень вкусно!
Ответ для virgola71
Юлечка, Ооочень ароматные баклажаны!!! Такие красивые!!!
Танечка! Спасибо, милая, за комментарий и поддержку!
Угощайся на здоровье!
Очень вкусно Спасибо, Юлечка!!!
Ответ для virgola71
Юленька, отличные баклажанчики получились!
Жанночка! Спасибо большое!
Для меня-любительницы баклажанов в любом виде,это было не просто вкусно,а обалденно,ела и причмокивала(к стыду своему,аж сын посмеялся надо мной😂спасибо,что поделились рецептом,отличные баклажаны,подгоняля соус под свой вкус:чеснока меньше,соус посолила чуть ,соевый соус добавила и сок лимона
ой, какая вкусная коробочка! Тоже очень люблю баклажаны! Я очень-очень рада, что вам понравилось блюдо!
Подскажите, пожалуйста, "уксус на свой вкус" - это хотя бы ориентировочно сколько?
Сложный вопрос. Пробуйте соус. Я, например, люблю уксус. Кому-то кисло почти сразу. Попробуйте начать с половины чайной ложки. Пробуйте!
Большое-большое спасибо за рецепт! Очень вкусные, сочные и нежирные баклажаны получились, пересыпала зеленью и добавила немного соевого соуса и оливкового масла в маринад. Результат превзошел мои ожидания
Очень красивые получились! представляю как вкусно на кусочке хлеба, мммм... Рада, что все получилось и понравилось!
Очень аппетитно, обязательно приготовлю!
Аппетная закуска
Скажите, а Вы баклажаны изначально вымачиваете в воде?
нет, а зачем? никогда это не делаю. Сильная горечь - это миф, а терпкость легкая только украшает блюдо.
его вымачивают не от горечи, а что бы не впитывал в себя масло
Здесь показан другой способ обойтись без большого количества масла. А жарить мокрые мне никогда не нравилось.
За рецепт - респект, тетушке - выздоровления и новых фантазий на кухонной ниве.
У меня вопос: а в Ваши баклажаны, когда они остынут, не пробовали завернуть Ваш вариативный паштет из курицы?
https://www.povarenok.ru/recipes/show/66822
Или смешивать все-таки не стОит?
Спасибо А зачем? Эти баклажаны самодостаточны. Кислота будет перебивать вкус паштета. Лучше просто обжаренные баклажаны, на этапе до "купания".
Спасибо за ответ. Значит, паштетом начиню профитроли
начините и баклажаны, это очень вкусно) но не купайте)
Олечка, скорейшего восстановления тете Ларисе! Баклажаны обалденные!
спасибо
Сйажите пожалуйста можно приготовить и подавать через дня три? Хочу заранее приготовиться
можно, только тогда не перекисливайте, а то будет излишне кисло да, блюдо спокойно стоит в холодильнике, баклажаны просто сильнее промаринуются
Спасибо!
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