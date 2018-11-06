Баклажан - сезонный овощ и, несмотря на то, что благодаря турецким фермерам, он есть в магазинах практически всегда, самые вкусные баклажаны - осенние и самое большое удовольствие и пользу получаешь от них именно осенью. А если из баклажанов готовится любимое блюдо, то и удовольствие получаешь двойное. Вот и я сегодня к вам с любимым блюдом. А еще оно самое простое и вкусное.
- 6 ноября 2018, 0:52
- 37913
Баклажаны "Любимые"
Ингредиенты для «Баклажаны "Любимые"»:
- Баклажан — 3 шт
- Чеснок — 5 зуб.
- Масло растительное — 5 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
- Вода — 30 мл
- Уксус (или лимонный сок) — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
936 ккал
|
белки
13.2 г
|
жиры
61.4 г
|
углеводы
530.9 г
|100 г блюда
|ккал
84.3 ккал
|белки
1.2 г
|жиры
5.5 г
|углеводы
47.8 г
Рецепт «Баклажаны "Любимые"»:
Баклажан тонко порезать. Пластинками или лепестками - как вам больше нравится. Сложить в емкость, посолить, добавить растительное масло и перемешать. Оставить минут на 10.
Приготовим заправку. Чеснок измельчить на чеснокодавилке, добавить воду, черный перец и уксус на свой вкус: должна быть приятная вам кислота. Уксус можно с легкостью заменить на лимонный сок. Можно немного подсолить или добавить соевый соус. Хорошо разболтать вилкой. Наши баклажаны будут совсем нежирные, поэтому при желании в соус можно добавить немного оливкового масла. Я не добавляла.
Жарим баклажаны на сухой сковороде до румяности.
В принципе, баклажаны можно пожарить самым стандартным образом: не смешивать с маслом, а обжарить в масле, но баклажаны очень любят при жарке впитывать масло и в этом случае получатся совсем не диетическими.
Когда кусочки баклажанов обжарятся с двух сторон, накалываем каждый кусочек на вилку и "купаем" в подготовленном соусе.
Аккуратно стряхиваем излишки соуса и укладываем баклажаны рядами на тарелку, к которой будете подавать. Если вы готовите сразу большое количество, то уложить можно в банку или контейнер.
Слои баклажанов также можно пересыпать зеленью, а еще можно прокладывать тонкими ломтиками помидоров. Баклажаны получаются очень вкусные, а блюдо подходит и как закуска, и на гарнир. А как вкусно положить лепесток баклажана на свежий хлебушек! Одним словом, готовьте - не пожалеете!
Когда-то, много лет назад этому рецепту меня научила моя тетя - Лариса и с тех пор он остается моим любимым, какие бы другие я не пробовала. А моя тетя в данный момент проходит реабилитацию после инсульта и этим рецептом я хочу передать ей привет и пожелание здоровья.
Здоровья и всем вам! Готовьте вкусно! и приятного аппетита вам и вашей семье!
Комментарии и отзывы
3 февраля golub1901 #
5 февраля Демоника # (автор рецепта)
11 ноября 2019 года Евгения 1976 #
Очень вкусные, остренькие, смачные баклажаны. Прокладывала, по твоему совету, помидорами. Сложила всё в контейнер и залила остатками заправки, часа 4 они простояли - это чудо, как вкусно!
И очень мне понравился способ приготовления, почти без масла. Баклажаны не жирные, но прожариваются отлично.
И экономия и печени радость))))
СПАСИБО!
12 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
26 августа 2019 года Voronenok75 #
28 августа 2019 года Демоника # (автор рецепта)
16 июля 2019 года Л-лька2805 #
21 июля 2019 года Демоника # (автор рецепта)
11 декабря 2018 года вита110 #
12 декабря 2018 года mazziadri #
12 декабря 2018 года вита110 #
12 декабря 2018 года Демоника # (автор рецепта)
12 декабря 2018 года вита110 #
12 декабря 2018 года wise1288 #
12 декабря 2018 года вита110 #
12 декабря 2018 года jannasimf #
12 декабря 2018 года вита110 #
12 декабря 2018 года Леночка 53 #
12 декабря 2018 года вита110 #
12 декабря 2018 года Zirkap #
12 декабря 2018 года вита110 #
13 декабря 2018 года Лиса Петровна #
13 декабря 2018 года вита110 #
3 декабря 2018 года Ася09 #
3 декабря 2018 года Демоника # (автор рецепта)
9 декабря 2018 года ksandra16 #
Очень вкусные баклажаны! Но мне больше понравилось перемазывать томатным соусом домашним с чесночком))
Благодарю!!!!!!
9 декабря 2018 года Демоника # (автор рецепта)
9 декабря 2018 года ksandra16 #
Но все равно съели и было вкусно)
9 декабря 2018 года Демоника # (автор рецепта)
26 ноября 2018 года mtata #
26 ноября 2018 года mazziadri #
26 ноября 2018 года mtata #
26 ноября 2018 года virgola71 #
26 ноября 2018 года mtata #
26 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
26 ноября 2018 года mtata #
26 ноября 2018 года felix032 #
27 ноября 2018 года mtata #
26 ноября 2018 года jannasimf #
27 ноября 2018 года mtata #
26 ноября 2018 года акчуч #
27 ноября 2018 года mtata #
26 ноября 2018 года Ирушенька #
27 ноября 2018 года mtata #
27 ноября 2018 года Покусаева Ольга #
27 ноября 2018 года mtata #
27 ноября 2018 года Глушец #
27 ноября 2018 года mtata #
27 ноября 2018 года laka-2014 #
28 ноября 2018 года mtata #
28 ноября 2018 года laka-2014 #
16 ноября 2018 года mazziadri #
16 ноября 2018 года Глушец #
16 ноября 2018 года mazziadri #
16 ноября 2018 года Глушец #
16 ноября 2018 года mazziadri #
16 ноября 2018 года felix032 #
16 ноября 2018 года mazziadri #
16 ноября 2018 года virgola71 #
16 ноября 2018 года mazziadri #
16 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
16 ноября 2018 года mazziadri #
16 ноября 2018 года Просто Мэри #
16 ноября 2018 года mazziadri #
16 ноября 2018 года jannasimf #
16 ноября 2018 года mazziadri #
17 ноября 2018 года Dama-Lorik #
17 ноября 2018 года mazziadri #
17 ноября 2018 года Михеева76 #
17 ноября 2018 года mazziadri #
17 ноября 2018 года Михеева76 #
17 ноября 2018 года mazziadri #
17 ноября 2018 года Михеева76 #
17 ноября 2018 года Покусаева Ольга #
19 ноября 2018 года mazziadri #
19 ноября 2018 года mtata #
19 ноября 2018 года mazziadri #
20 ноября 2018 года mtata #
15 ноября 2018 года r_sveta #
Теперь коротко буду. ... Искала именно этот рецепт много лет! В бытность мою работы в школе коллега приносила такие баклажаны на обед.
Спасибо Вам огромное!!!!!
16 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
16 ноября 2018 года r_sveta #
15 ноября 2018 года r_sveta #
15 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
15 ноября 2018 года virgola71 #
15 ноября 2018 года Лиса Петровна #
15 ноября 2018 года virgola71 #
15 ноября 2018 года nnutty #
15 ноября 2018 года virgola71 #
Я много приготовила, на всех хватит!!!
15 ноября 2018 года nnutty #
15 ноября 2018 года mazziadri #
15 ноября 2018 года virgola71 #
Очень вкусные баклажанчики! готовь на здоровье!
15 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
15 ноября 2018 года virgola71 #
Спасибо ещё раз за прекрасный рецепт!
15 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
15 ноября 2018 года lina0710 #
15 ноября 2018 года virgola71 #
Баклажаны мы любим!
Угощайся на здоровье, солнышко!!!
16 ноября 2018 года lina0710 #
15 ноября 2018 года Глушец #
15 ноября 2018 года virgola71 #
Угощайся на здоровье!
15 ноября 2018 года Глушец #
15 ноября 2018 года jannasimf #
15 ноября 2018 года virgola71 #
14 ноября 2018 года rafiqa kqit #
15 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
13 ноября 2018 года Rollacosta #
13 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
13 ноября 2018 года tanzsha23 #
13 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
12 ноября 2018 года elenka pegushina #
12 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
12 ноября 2018 года Вика-camomile #
12 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
11 ноября 2018 года lacunoza #
11 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
12 ноября 2018 года Alena_Ukr #
12 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
11 ноября 2018 года cypuna #
У меня вопос: а в Ваши баклажаны, когда они остынут, не пробовали завернуть Ваш вариативный паштет из курицы?
https://www.povarenok.ru/recipes/show/66822
Или смешивать все-таки не стОит?
11 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
11 ноября 2018 года cypuna #
11 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
9 ноября 2018 года sentyabr #
9 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
9 ноября 2018 года wownaolka #
9 ноября 2018 года Демоника # (автор рецепта)
10 ноября 2018 года wownaolka #
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