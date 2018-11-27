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Версия для печати Рецепты Десерты Печенье Песочное печенье
  • 27 ноября 2018, 14:09
  • 38857

Печенье "Сим-сим"

Рецепт: Печенье Сим-сим

Не печенье, а полезная сладость. В этом печенье очень много кунжута, в котором, в свою очередь, содержится огромное количество кальция. Главной особенностью теста является то, что семечки кунжута не отделяются и не обсыпаются в готовой выпечке, вы можете спокойно брать их на перекус. Всем, кто любит похрустеть - печенье для вас.

Категория: Десерты Печенье Песочное печенье

Ингредиенты для «Печенье "Сим-сим"»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1859.7 ккал		 белки
44.5 г		 жиры
134.6 г		 углеводы
117.2 г
Порции
ккал
464.9 ккал		 белки
11.1 г		 жиры
33.7 г		 углеводы
29.3 г
100 г блюда
ккал
464.9 ккал		 белки
11.1 г		 жиры
33.7 г		 углеводы
29.3 г


Рецепт «Печенье "Сим-сим"»:

Кунжут пожарить на сухой сковороде. Охладить.

Масло растопить. Яйцо взбить с солью и сахаром до увеличения в объеме, добавить масло и продолжить взбивать.

В яично - масляную смесь добавить кунжут, муку, ванилин, разрыхлитель. Тесто вымешать. Тесто получается жидковатое. Не добавляйте больше муки!!!

Тесто поставить в морозильную камеру на 30 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. Сформировать печенье. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. Остудить на решетке.

Приятного чаепития!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: десерт печенье духовка детям гости

Вкусы: ореховый сливочный изысканный

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Печенье Сим-сим
Описание: Не печенье, а полезная сладость. В этом печенье очень много кунжута, в котором, в свою очередь, содержится огромное количество кальция. Главной особенностью теста является то, что семечки кунжута не отделяются и не обсыпаются в готовой выпечке, вы можете спокойно брать их на перекус. Всем, кто любит похрустеть - печенье для вас.


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Фотографии «Печенье "Сим-сим"» от приготовивших (21)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Шикарное печенье получилось! Хрустящее, ароматное, невероятно вкусное! Светочка, огромное спасибо за прекрасный рецепт!
Линочка! Огромное спасибо за прекрасный фотоотчет Шикарное исполнение - прекрасное печенье получилось Рада, что пришлось по вкусу
Готовлю второй раз строго по рецепту. Это необычайно вкусно но мало
Ксюшенька! Огромное спасибо за доверие к рецепту
Очень вкусное, быстрое и простое печенье. Уменьшила сахар до 30гр и добавила в массу около 30-40 гр изюма. Получилось сочно и не приторно. Спасибо за рецепт!
Спасибо, что рецепт приглянулся. Да... с изюмом очень даже интересный вариант, нужно попробовать
Светочка, отличное печенье получилось! Хрустящее, румяное и очень вкусное! Вот именно такое я иногда покупаю, спасибо за рецепт !
Татьяна! С огромной благодарностью за потрясающе аппетитный фотоотчет к рецепту печенья. Очень приятно, что рецепт привлёк внимание. Спасибо большое за приготовление Рада, что всё пришлось по вкусу Печенье получилось очень красивое, золотистое - так и просится к чаепитию Вот теперь и покупать не нужно тем более, что на такое печень цены кусаются ( у нас точно) От души признательна за теплый, душевный отзыв
А нам печеньице понравилось! Вкусное и хрустящее! Светочка, спасибо тебе!
Ларочка,замечательное печенье,такое золотистое!
Юляш, спасибо! Печенье замечательное, нам очень понравилось! Пекла половину нормы, нам в самый раз
Ответ для Хлоркина
Лорачка! С огромной благодарностью за потрясающе аппетитный, красивый фотоотчет к рецепту печенья Очень приятно, что рецепт привлёк внимание Спасибо большое за приготовление, рада, что всё пришлось по вкусу. Печенье получилось изумительное, ровненькое, золотистое От души признательна за теплый, душевный отзыв
Светочка, спасибо за приятный отзыв!
Ответ для wise1288
Света, забыла спросить: как печенье сохранить на второй день?
Лора! Я печенье храню в стеклянной банке (декоративной конечно с широким горлышком и крышкой или жестяной. Форму сохраняет и не высыхает.
Светочка, спасибо за ответ. Жестянка у меня такая есть.
Я как раз люблю похрустеть!!!!... Это для меня печенье!
Dina! Спасибо за внимание к рецепту
Обожаю кунжут! Утащила в КК
Ирина! Спасибо за доверие к рецепту
Бесподобное печенье! Вкуснейшее и невероятно ароматное! Очень трудно остановиться и не съесть всё и сразу! Готовится быстро и просто, что тоже очень понравилось! Светочка, огромнейшее спасибо тебе за такой замечательный рецепт! Забираю в "любимчики"!
Ларисочка, как аппетитно-красиво!!! Класс!!!
Роби, спасибо большущее за похвалу ! Вкуснотища, скажу я тебе, это печенье.... ! А аромат... ...аромат-то какой ! Одним словом- !
Ответ для mazziadri
Ларочка, восхитительное печенье! Как же красиво у тебя на фото! Шикарное исполнение! Браво!
Линочка, спасибо большое за поддержку, хорошая моя ! Печенье просто восхитительное ! Мы в восторге ! ...надо будет ещё кунжута прикупить !
Ответ для mazziadri
Ларочка! Какое аппетитное и ароматное печенье! А полезное какое!
Замечательное, во всех отношениях, печенье, Юленька ! Быстро, вкусно....а что ещё надо ! Спасибо большое, солнышко, за поддержку и внимание !
Ответ для mazziadri
Какое Фото Соблазнительное, Ларочка!!! Суперрр!!! Шикарнейшее печенье!!! надо тоже приготовить у меня кунжута много!
Танюша, спасибо большущее, дорогая, за поддержку ! Неимоверно вкусно ! Это что-то !
Ответ для mazziadri
Ларисочка! Спасибо за великолепный, вкусный, яркий фотоотчет и доверие к рецепту. Мне очень приятно, что печеньице пришлось по вкусу
Светочка, ещё раз огромное спасибо ! Прекрасный рецепт !
Ответ для mazziadri
Ларисочка, великолепное печенье!
Вкуснота неимоверная, Светочка ! И ароматно...ммм... ! Печенье исчезает сразу ! Спасибо большущее, солнышко, за внимание добрые слова
Ответ для mazziadri
Ларочка, вкусное и аппетитное печенье!
Спасибо большое, Жанночка ! Чудесное печенье получилось !
Ответ для mazziadri
Ларочка, прекрасное печенье и фото очень красивое !!!
Галочка, милая, спасибо большое за добрые слова поддержки ! Очень вкусное и ароматное печенье !
Ответ для mazziadri
Ммм... какая вкуснятина! Я бы сама все съела
Фото красивенное!
Ох, Виолетточка, есть такой риск, самой всё съесть и ничего никому не сказать, вроде-бы и не было того печенья Очень вкусно ! Спасибо большое, дорогая, за поддержку и чудесную похвалу !
Ответ для mazziadri
Ларочка, нет слов... невероятно красивое фото и удивительно привлекательные печенья!
Олюшка, как же это вкусно ! Волшебное печенье, вкуснющее...ммм... Спасибо большое, звёздочка моя, за такую высокую оценку и приятную похвалу !
Ответ для mazziadri
Ларисочка исполнение рецепта на ОТЛИЧНО,роскошное фото
Печенье полностью состоящее из кунжута, который соединяется между собой с помощью муки, яйца, масла. Воздушное С пустотами, лёгкими дырочками, ничуть его не портящими. Сложно поверить, что все это богатство скрывает хрупкая сахарная корочка. Спасибо автору рецепта за лёгкость и в приготовлении, и в отсутствии тяжести в желудке после
Наташенька! Спасибо за доверие к рецепту и конечно за похвалу - это всегда приятно
Вы несомненно ее заслужили!
Очень вкусно получается. Беру двойную порцию продуктов, в морозильник не кладу, а выпекаю в формочках.
"zahurskaya"! Спасибо за доверие к рецепту. Беру на вооружение : выпекать в формочках - не допетрила и бумажных много...
Вкусные очень понравились, мука была пополам с кукурузной на 3 ст.л. больше чем в рецепте на двойную порцию т.к. хотелось попышнее, буду делать еще , спасибо
"mashenka1980str"! Спасибо за доверие к рецепту и прекрасное фото Вашего рукоделия Печеньки очень аппетитно выглядят
Чудесное печенье! Хрустящее сверху, мягкое внутри. Любителям кунжута должно понравится! Кунжут я не сильно обжарила. И в холодильнике (не в морозилке) тесто стояло пару часов, не было времени выпекать. Очень-очень вкусное печенье! Автору огромное спасибо!!!
Жанночка! Спасибо за доверие к рецепту и прекрасный фотофакт выпечки Вашего замечательного печенья
Светочка, печенье чудесное! Я его готовила несколько раз!!! Обожаю этот рецепт! Он - лучший!!!
Спасибо, что поделились рецептом!
Люблю кунжутное печенье, по-разному пеку (сладкое и несладкое).
Благодаря Вам -- еще один вид!
Люмана! Спасибо за доверие к рецепту
Великолепный рецепт.
Сделала из черного кунжута, добавила в тесто пару ложек орехового урбеча.
С трудом удержалась, чтоб не съесть ещё до выпечки. Две порции для нас очень мало ). В морозилку не убирала, 15 мин в холодильнике и тесто прекрасно формируется.
ok0812! Спасибо за доверие к рецепту и прекрасный фотоотчет. А с черным кунжутом замечательно выглядит и бесспорно полезнее.
Спасибо за рецепт.Для тех кто любит кунжут и...похрустеть...самое ТО!
Ирина! Спасибо за доверие к рецепту
Шикарное печенье! Настолько легкий, простой, но потрясающе вкусный рецепт, что нет слов. Печеньки воздушные, хрустящие с абалденным вкусом кунжута. Мои дети, как истинные любители всяческих орешков и семечек оценили на 5+++
"барвинокк"! Спасибо за доверие к рецепту и замечательный фотофакт, очень аппетитно выглядит
Спасибо большое за рецепт, печенье восхитительное!!!
Оленька! Спасибо за доверие к рецепту
Светлана, извините. Печенье неплохое, готовится быстро и просто. Но, видимо, на любителя. Моим не понравилось, к сожалению.
Ириша, а вид у печенья очень красивый!
Спасибо, Наташа! Да и вкус неплохой. Просто не наш
Ответ для Zirkap
Ирина! Какие могут быть извинения Конечно, на вкус на цвет приятелей нет. Спасибо за откровенный комментарий.
Вкусное печенье, готовится просто, быстро. Кунжута под рукой оказалось критично мало, но получилось все равно чудесно. Буду повторять с указанным количеством. Спасибо, Светик, печеники прелестные!
Лариса! Спасибо за доверие к рецепту Прекрасный фотофакт, аппетитненько смотрятся . Да, от малого количества муки они плоские
На вкус и цвет товарищей - нет. Ни мне ни моей семье - не понравилось.
Ничего не поделаешь Спасибо за комментарий!
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