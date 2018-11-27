Печенье "Сим-сим"

Не печенье, а полезная сладость. В этом печенье очень много кунжута, в котором, в свою очередь, содержится огромное количество кальция. Главной особенностью теста является то, что семечки кунжута не отделяются и не обсыпаются в готовой выпечке, вы можете спокойно брать их на перекус. Всем, кто любит похрустеть - печенье для вас.