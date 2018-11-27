Не печенье, а полезная сладость. В этом печенье очень много кунжута, в котором, в свою очередь, содержится огромное количество кальция. Главной особенностью теста является то, что семечки кунжута не отделяются и не обсыпаются в готовой выпечке, вы можете спокойно брать их на перекус. Всем, кто любит похрустеть - печенье для вас.
- 27 ноября 2018, 14:09
- 38857
Печенье "Сим-сим"
Ингредиенты для «Печенье "Сим-сим"»:
- Кунжут — 160 г
- Мука пшеничная / Мука — 60 г
- Масло сливочное — 60 г
- Сахар — 50 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванилин — 1 г
- Соль — 0.2 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1859.7 ккал
|белки
44.5 г
|жиры
134.6 г
|углеводы
117.2 г
|Порции
|ккал
464.9 ккал
|белки
11.1 г
|жиры
33.7 г
|углеводы
29.3 г
|100 г блюда
|ккал
464.9 ккал
|белки
11.1 г
|жиры
33.7 г
|углеводы
29.3 г
Рецепт «Печенье "Сим-сим"»:
Масло растопить. Яйцо взбить с солью и сахаром до увеличения в объеме, добавить масло и продолжить взбивать.
В яично - масляную смесь добавить кунжут, муку, ванилин, разрыхлитель. Тесто вымешать. Тесто получается жидковатое. Не добавляйте больше муки!!!
Тесто поставить в морозильную камеру на 30 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. Сформировать печенье. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. Остудить на решетке.
Комментарии и отзывы
13 ноября 2019 года lina0710 #
29 декабря 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
12 ноября 2019 года ksjusha20082008 #
29 декабря 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
15 сентября 2019 года af82 #
16 сентября 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
13 сентября 2019 года Бархатные ручки #
15 сентября 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
23 июня 2019 года Хлоркина #
23 июня 2019 года Julia1504 #
23 июня 2019 года Хлоркина #
24 июня 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
24 июня 2019 года Хлоркина #
24 июня 2019 года Хлоркина #
25 июня 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
25 июня 2019 года Хлоркина #
21 мая 2019 года Dina Sargsyan #
23 мая 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
13 мая 2019 года Irina_Gatta #
14 мая 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
10 мая 2019 года mazziadri #
10 мая 2019 года Robert1 #
10 мая 2019 года mazziadri #
10 мая 2019 года lina0710 #
10 мая 2019 года mazziadri #
10 мая 2019 года virgola71 #
10 мая 2019 года mazziadri #
10 мая 2019 года Глушец #
13 мая 2019 года mazziadri #
11 мая 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
13 мая 2019 года mazziadri #
11 мая 2019 года Светланка g980 #
13 мая 2019 года mazziadri #
11 мая 2019 года jannasimf #
13 мая 2019 года mazziadri #
11 мая 2019 года felix032 #
13 мая 2019 года mazziadri #
12 мая 2019 года виолетта соболева #
Фото красивенное!
13 мая 2019 года mazziadri #
13 мая 2019 года виолетта соболева #
12 мая 2019 года Покусаева Ольга #
13 мая 2019 года mazziadri #
22 мая 2019 года mtata #
24 апреля 2019 года Asma #
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
29 апреля 2019 года Asma #
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
30 марта 2019 года zahurskaya #
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
25 февраля 2019 года mashenka1980str #
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
22 февраля 2019 года Zhanna58 #
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
29 апреля 2019 года Zhanna58 #
14 мая 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
12 месяцев назад Люмана #
Люблю кунжутное печенье, по-разному пеку (сладкое и несладкое).
Благодаря Вам -- еще один вид!
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
2 февраля 2019 года ok0812 #
Сделала из черного кунжута, добавила в тесто пару ложек орехового урбеча.
С трудом удержалась, чтоб не съесть ещё до выпечки. Две порции для нас очень мало ). В морозилку не убирала, 15 мин в холодильнике и тесто прекрасно формируется.
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
31 января 2019 года Irina Vladimirrovna #
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
31 января 2019 года барвинокк #
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
31 января 2019 года Olenyatko #
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
29 января 2019 года Zirkap #
30 января 2019 года nnutty #
30 января 2019 года Zirkap #
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
27 января 2019 года Ялорис #
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
25 января 2019 года sockolikss #
29 апреля 2019 года wise1288 # (автор рецепта)
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