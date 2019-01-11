Пирог для праздников и будней

Замесить тесто. Не нужно добиваться особой гладкости и однородности, долго вымешивая тесто, достаточно руками сформировать заготовку из теста, чтобы оно собралось в один ком. При использовании очень сухой муки возможно добавление жидкости дополнительно! Отправить готовое тесто в холодильник на полчаса или морозилку минут на 10. Такое тесто отлично хранится несколько дней в холодильнике или пару месяцев в морозильной камере.