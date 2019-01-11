Очень вкусный, сытный пирог из теста, имеющего намек на некоторую слоистость, с ароматной и сочной начинкой. Приготовление не требует огромных усилий и затрат, а использование начинки на выбор позволяет вкусно накормить семью и в праздники, и в будни. Угощайтесь!
- 11 января 2019, 6:41
- 74804
Пирог для праздников и будней
Ингредиенты для «Пирог для праздников и будней»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (примерное количество) — 500 г
- Масло сливочное — 250 г
- Кефир (сметана пополам с молоком) — 100 г
- Разрыхлитель теста — 0.5 ч. л.
- Соль — 0.5 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
Начинка праздничная
- Курица (филе или бескостный окорочек) — 500 г
- Лук репчатый (средние) — 2 шт
- Шампиньоны — 250 г
- Картофель (средний) — 1 шт
- Масло растительное (для жарки) — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Бекон — 50 г
Начинка будничная
- Капуста белокочанная / Капустa — 1 кг
- Лук репчатый (средний) — 1 шт
- Морковь (средняя) — 1 шт
- Яйцо куриное (С1) — 4 шт
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Масло сливочное — 1 ст. л.
Обмазка
- Желток яичный — 1 шт
- Молоко — 1 ст. л.
- Семечки (для обсыпки) — 1 горст.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
6373.3 ккал
|
белки
235.4 г
|
жиры
385.3 г
|
углеводы
521.1 г
|100 г блюда
|ккал
181.1 ккал
|белки
6.7 г
|жиры
10.9 г
|углеводы
14.8 г
Рецепт «Пирог для праздников и будней»:
Для приготовления теста все ингредиенты должны быть холодными. Муку, просеянную с разрыхлителем теста, щепоткой соли, сахаром, быстро и аккуратно растереть со сливочным маслом в крошку. При приготовлении рубленого теста с помощью комбайна необходимо пробить все ингредиенты металлическим ножом в мелкую масляную крошку.
В середине мучной смеси сделать углубление, разбить куриное яйцо, влить холодный кефир (либо сметану, разбавленную водой или молоком).
Замесить тесто. Не нужно добиваться особой гладкости и однородности, долго вымешивая тесто, достаточно руками сформировать заготовку из теста, чтобы оно собралось в один ком. При использовании очень сухой муки возможно добавление жидкости дополнительно! Отправить готовое тесто в холодильник на полчаса или морозилку минут на 10. Такое тесто отлично хранится несколько дней в холодильнике или пару месяцев в морозильной камере.
Для приготовления "праздничной" начинки мякоть курицы нарезать мелким кусочком или соломкой, филе удобно нарезать слегка подмороженным. Быстро обжарить до полуготовности на разогретой с растительным маслом сковороде. Довести до вкуса, добавив соль и свежемолотый перец. Переложить в тарелку.
Средний картофель очистить, нарезать кубиком или соломкой, быстро поджарить на растительном масле, слегка посолить. Если не любите картофель в начинке, то этот шаг пропустить.
Тесто разделить на куски в соотношении 1/3 части и 2/3 части. Больший кусок теста раскатать в пласт размером, равным диаметру формы (24 см или 26 см) + высота стенок формы, застелить им форму.
Верхний пласт вырезать по размеру формы, накрыть им пирог, оформить бортик. Верх украсить по-своему вкусу. Сделать разрезы для выхода пара.
Верх пирога смазать желтком, разбавленным молоком или сливками, сверху посыпать семечками, кунжутом. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 С духовке примерно 40-60 минут до готовности (проба на сухую лучинку).
Для приготовления "будничной" начинки покрошить мелко лук, обжарить его на смеси подсолнечного и сливочного масла (1:1), затем добавить натертую морковь к луку, продолжить обжаривание ещё несколько минут. Нарезанную капусту посолить, обмять руками и продолжить тушение с овощами, если используется "зимняя" капуста, то возможно добавление воды или бульона в процессе тушения.
Готовую начинку выложить на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости. Сварить 4-5 штук куриного яйца, покрошить, добавить к капусте, довести до вкуса, добавив соль и перец, перемешать. Использовать для начинки пирога.
Комментарии и отзывы
14 часов назад nesbyt #
11 апреля ovcharenko elvira06 #
11 апреля Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
23 августа 2019 года hristalla #
24 августа 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
7 июля 2019 года ksunya_loves_cook #
8 июля 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
22 февраля 2019 года galina27 1967 #
22 февраля 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
22 февраля 2019 года Антонина Скорина #
22 февраля 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
27 января 2019 года KarAlRus #
Начинка: куриная грудка, грибы, лук. Вкусно получилась.
Тесто очень понравилось - пропеклось несмотря на толщину. Обычно в подобных пирогах оно на половину сырое (даже у автора на фото)
27 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
26 января 2019 года людмиилка #
И все равно, получилось вкусно. Не так много теста, как в дрожжевом,непривычный вкус. Все остались довольны.
26 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
16 января 2019 года ovandr7 #
16 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
17 января 2019 года elen korshun #
16 января 2019 года Щербакова Елена #
16 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
15 января 2019 года Djulia777 #
16 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
15 января 2019 года vasil2205 #
16 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
14 января 2019 года wise1288 #
14 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
14 января 2019 года Полина Муханова #
Только начинку делаю из сырой грудки, мелко порезанного лука. Соль, перец. На начинку выкладываю кусочки сливочного масла. Все пропекается! Как то добавляла мелко порезаный картофель. Тоже вкусно было!
14 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
14 января 2019 года Елена Ананьева #
14 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
14 января 2019 года Карецкая2018 #
14 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
14 января 2019 года ivaslarisa #
14 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
13 января 2019 года Annushka_Zh #
13 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
13 января 2019 года Annushka_Zh #
Я люблю начинку из сыра плавленного, туда же добавляю яица, она совсем жидкая выходит. Ну и верхушку практически никогда не делаю из теста, просто засыпаю тёртым сыром.
Спасибо, что напомнили о таком пироге
13 января 2019 года Kurasoka #
Я не знаю что получится, но я это хочу))
14 января 2019 года Annushka_Zh #
Пропорции:3луковицы, 4 сырка, 3 яйца.
Соль, перец.
Это основа, вариации дальше с курицей, грибами, ветчиной и тд, тут от фантазии зависит.
Да, крышку из теста не делаю, за 10-15 минут до готовности посыпаю тёртым сыром.
14 января 2019 года Полина Муханова #
7 февраля 2019 года Тамара Петрукович #
14 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
22 часа назад elenaozerova #
13 января 2019 года Вика-camomile #
13 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
13 января 2019 года Маргарита2512 #
13 января 2019 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
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