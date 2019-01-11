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  • 11 января 2019, 6:41
  • 74804

Пирог для праздников и будней

Рецепт: Пирог для праздников и будней

Очень вкусный, сытный пирог из теста, имеющего намек на некоторую слоистость, с ароматной и сочной начинкой. Приготовление не требует огромных усилий и затрат, а использование начинки на выбор позволяет вкусно накормить семью и в праздники, и в будни. Угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог для праздников и будней»:

Тесто

Начинка праздничная

Начинка будничная

Обмазка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
6373.3 ккал 		белки
235.4 г 		жиры
385.3 г 		углеводы
521.1 г
100 г блюда
ккал
181.1 ккал		 белки
6.7 г		 жиры
10.9 г		 углеводы
14.8 г

Рецепт «Пирог для праздников и будней»:

Для приготовления теста все ингредиенты должны быть холодными. Муку, просеянную с разрыхлителем теста, щепоткой соли, сахаром, быстро и аккуратно растереть со сливочным маслом в крошку. При приготовлении рубленого теста с помощью комбайна необходимо пробить все ингредиенты металлическим ножом в мелкую масляную крошку.

В середине мучной смеси сделать углубление, разбить куриное яйцо, влить холодный кефир (либо сметану, разбавленную водой или молоком).

Замесить тесто. Не нужно добиваться особой гладкости и однородности, долго вымешивая тесто, достаточно руками сформировать заготовку из теста, чтобы оно собралось в один ком. При использовании очень сухой муки возможно добавление жидкости дополнительно! Отправить готовое тесто в холодильник на полчаса или морозилку минут на 10. Такое тесто отлично хранится несколько дней в холодильнике или пару месяцев в морозильной камере.

Для приготовления "праздничной" начинки мякоть курицы нарезать мелким кусочком или соломкой, филе удобно нарезать слегка подмороженным. Быстро обжарить до полуготовности на разогретой с растительным маслом сковороде. Довести до вкуса, добавив соль и свежемолотый перец. Переложить в тарелку.

Бекон нарезать произвольно, обжарить на сковородке до румянца, переложить в тарелку.

В этой же сковородке быстро обжарить измельченные произвольно лук и грибы, слегка посолить.

Средний картофель очистить, нарезать кубиком или соломкой, быстро поджарить на растительном масле, слегка посолить. Если не любите картофель в начинке, то этот шаг пропустить.

Тесто разделить на куски в соотношении 1/3 части и 2/3 части. Больший кусок теста раскатать в пласт размером, равным диаметру формы (24 см или 26 см) + высота стенок формы, застелить им форму.

Смешать обжаренное филе, лук, грибы, бекон, картофель, охладить до теплого. Выложить в форму.

Верхний пласт вырезать по размеру формы, накрыть им пирог, оформить бортик. Верх украсить по-своему вкусу. Сделать разрезы для выхода пара.

Верх пирога смазать желтком, разбавленным молоком или сливками, сверху посыпать семечками, кунжутом. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 С духовке примерно 40-60 минут до готовности (проба на сухую лучинку).

Для приготовления "будничной" начинки покрошить мелко лук, обжарить его на смеси подсолнечного и сливочного масла (1:1), затем добавить натертую морковь к луку, продолжить обжаривание ещё несколько минут. Нарезанную капусту посолить, обмять руками и продолжить тушение с овощами, если используется "зимняя" капуста, то возможно добавление воды или бульона в процессе тушения.
Готовую начинку выложить на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости. Сварить 4-5 штук куриного яйца, покрошить, добавить к капусте, довести до вкуса, добавив соль и перец, перемешать. Использовать для начинки пирога.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На полдник На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: обед ужин выпечка закуска

Вкусы: мясной грибной куриный

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Пирог для праздников и будней
Описание: Очень вкусный, сытный пирог из теста, имеющего намек на некоторую слоистость, с ароматной и сочной начинкой. Приготовление не требует огромных усилий и затрат, а использование начинки на выбор позволяет вкусно накормить семью и в праздники, и в будни. Угощайтесь!


Комментарии и отзывы

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Замечательный пирог, обязательно приготовлю.
Пирог потрясающий . Спасибо большое за великолепный рецепт. Готовила с повседневной начинкой-капустой, так как дома не оказалось ни кунжута, ни семечек я посылала пирог арахисом .
Эльвира, спасибо огромное за слова одобрения и замечательный фото отчет! Очень рада, что рецепт пирога пришелся по вкусу!
Спасибо за рецепт! В капусту добавила немного курочки, получилось вкусно, будем готовить еще.
Спасибо!!!
Благодарю за рецепт! Я что-то пожадничала и сделала на большой противень Люблю пироги (кушать)), но овощные мне никак не поддаются. Видимо, чтобы научиться готовить, начинать с приготовления пирогов - не самая лучшая идея) Ваш пирог великолепен
Спасибо!
рецепт
Спасибо!!!
Спасибо за рецепт, делала с капустой и грибами. Все получилось
Антонина, спасибо огромное за доверие к рецепту и замечательный фото отчет! очень рада, что рецепт понравился!
Спасибо за рецепт.
Начинка: куриная грудка, грибы, лук. Вкусно получилась.

Тесто очень понравилось - пропеклось несмотря на толщину. Обычно в подобных пирогах оно на половину сырое (даже у автора на фото)
Спасибо огромное за слова одобрения и замечательный фото отчет!
У меня не было масла, только сливочный маргарин.Решила попробовать с ним.
И все равно, получилось вкусно. Не так много теста, как в дрожжевом,непривычный вкус. Все остались довольны.
Спасибо!!!
Очень жирное тесто
Иногда хочется и жирного, и сладкого, и острого!
Очень жирное тесто
Жирненько, вкусненько. Как раз для холодных дней.
Красиво!
Благодарю от души!
Хороший пирог- подтверждаю! Давно пеку такие пироги с разнообразными начинками( и со сладкими тоже,напримпр с яблочной)
Спасибо за слова одобрения и поддержку!
Люблю пирог! Надо приготовить! Спасибо за рецепт!
Спасибо большущее!
Марина! Замечательный рецепт
Света, благодарю дорогая!
Я тоже делаю такой пирог, очень вкусно
Только начинку делаю из сырой грудки, мелко порезанного лука. Соль, перец. На начинку выкладываю кусочки сливочного масла. Все пропекается! Как то добавляла мелко порезаный картофель. Тоже вкусно было!
Спасибо огромное!
Замечательный рецепт пирога! Спасибо!!!!
Спасибо огромное!
Отличный рецепт! Обязательно испеку для своих мужчин
спасибо!
У нас такой пирог называется курник, с картошкой не пошел что-то. Я делала с одной курицей, клала замаринованные куриные голени (любой маринад + нарезанный полукольцами лук), сверху в тесте делала отверстие и закрывала его крышечкой из теста, а через 25 минут запекания заливала внутрь через это отверстие 1/2 стакана воды и закрывала опять крышечкой из теста. И еще не добавляла в тесто кефир, а надо попробовать с ним. И да - подтверждаю - получается очень вкусно).
Спасибо!
Люблю такое тесто. Только на фото видно, что не пропеклось. Чтобы такого избежать, нужно тесто ставить в духовку на несколько минут.
В смысле поставить тесто без начинки, подсушить, потом выложить начинку и печь дальше? Я немного подпортила, положив горячую начинку, она "присадила" тесто!
Именно подсушить.
Я люблю начинку из сыра плавленного, туда же добавляю яица, она совсем жидкая выходит. Ну и верхушку практически никогда не делаю из теста, просто засыпаю тёртым сыром.
Спасибо, что напомнили о таком пироге
Именно подсушить.
Я люблю начинку из сыра плавленного, туда же добавляю яица, она совсем жидкая выходит. Ну и верхушку практически никогда не делаю из теста, просто засыпаю тёртым сыром.
Спасибо, что напомнили о таком пироге
Плавленый сыр смешать с сырым яйцом?
Я не знаю что получится, но я это хочу))
Я беру лук репчатый, режу мелким кубком, обжариваю до золотистого состояния. Когда лук немного остыл, добавляю тёртый плавленый сырок и сырые яйца.
Пропорции:3луковицы, 4 сырка, 3 яйца.
Соль, перец.
Это основа, вариации дальше с курицей, грибами, ветчиной и тд, тут от фантазии зависит.
Да, крышку из теста не делаю, за 10-15 минут до готовности посыпаю тёртым сыром.
Мне кажется, что этот комментарий достоин стать новым рецептом
согласна с Вами. Именно отдельный рецепт получается. Спасибо за разрооразие.
Ответ для Annushka_Zh
Думаю, что вкусно будет очень!
Ответ для Annushka_Zh
это вариант киша... много жидкой начинки в песочном тесте
Красиво Вкусно
Спасибо огромное!
Красивый пирог. Спасибо.
Благодарю!
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