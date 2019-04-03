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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины
  • 3 апреля 2019, 20:40
  • 66187

Говядина «Кремлевская»

Рецепт: Говядина «Кремлевская»

Невероятно вкусное, сливочное мясо. Готовится практически без вашего участия, с минимумом затрат сил. Говядина выходит нежнейшая. Попробовав мясо хотя бы раз, вы будете возвращаться к нему постоянно. Угощайтесь!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины

Ингредиенты для «Говядина «Кремлевская»»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2008.5 ккал 		белки
138.1 г 		жиры
144.9 г 		углеводы
41.8 г
100 г блюда
ккал
159.4 ккал		 белки
11 г		 жиры
11.5 г		 углеводы
3.3 г


Рецепт «Говядина «Кремлевская»»:

Говядину нарезать средними кусочками. Выложить в сковороду или кастрюлю с толстым дном. Лук нарезать полу кольцами и выложить сверху на мясо. Масло нарезать небольшими кусочками и выложить сверху на лук. Влить кипяченую холодную воду. Ничего не перемешивать. Сковороду накрыть крышкой и поставить огонь на максимум. Как только мясо закипит, огонь убавить до слабого. И оставить тушиться мясо при закрытой крышке, не перемешивая на час.

По прошествии часа, к мясу добавить соль, перец, сахар и уксус. Чеснок мелко нарезать. Только теперь все перемешать и оставить тушиться мясо еще минут на 10. Готовое мясо подавать с любимым гарниром посыпав мелко нарубленной свежей зеленью.

Приятного аппетита!!!






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: горячее обед ужин

Вкусы: мясной сливочный луковый нежный насыщенный

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Говядина «Кремлевская»
Рецепт: Говядина «Кремлевская»

Невероятно вкусное, сливочное мясо. Готовится практически без вашего участия, с минимумом затрат сил. Говядина выходит нежнейшая. Попробовав мясо хотя бы раз, вы будете возвращаться к нему постоянно. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Говядина «Кремлевская»»:

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Фотографии «Говядина «Кремлевская»» от приготовивших (11)

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Комментарии и отзывы

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Спасибо! Наконец -то к старости узнал, что это не просто тушеная говядина ( или не доготовленный гуляш), а Говядина «Кремлевская»! Правда уксус - под большим сомнением...
Подача обалденная. Еще раз спасибо!
А почему по-кремлевски?
А почему Оливье? )))) потому что автор рецепта так назвал
Автора салата оливье, зовут Люсьен Оливье. Название любого блюда всегда имеет в себе смысл, а не потому что, так назвал. Тем более, что разместил и не автор вовсе. Как повествует история создания этого блюда, оно есть плод совместного труда поваров, диетологов и врачей советского образца высшего уровня. Рецепт обкатывался длительное время, сопровождался многочисленными дегустациями, внесением правок и корректировок, пока не получил одобрение всех инстанций.
Dobrij vecer vsem.Etot recept govjadini prosto klass!Gotovlju mjaso tak let 15-slov net-palciki oblizesh
Когда ко мне приезжает подруга , я ей всегда делаю мясо по-кремлевски. Она наслаждается говорит: "Ум отъешь!". На Рождество была, сказала: "Язык проглотишь!")
Шикарное мясо, готовила все по рецепту, на гарнир булгур. Оленька, спасибо за чудесный рецепт, нам очень понравилось мясо. Легко и вкусно, непременно еще буду готовить.
Люблю такие рецепты - просто и вкусно! Делала не раз, всегда получала отличный результат: семья довольна, хозяйка, то есть я, не устала от готовки (в общем-то, не устаю в пррнципе - люблю готовить!) И доверяю Вашим рецептам! Спасибо, что делитесь опытом!
Спасибо за доверие и вкусную фото улику рада что рецепт пригодился очень аппетитное и вкусное фото на здоровье
Несколько лет готовлю говядину подобным образом, но по рецепту https://www.povarenok.ru/recipes/show/67731/
В этом варианте набор продуктов схож, но! время приготовления меньше на 50 минут. Поэтому готовила с любопытством
В результате мясо получилось таким же вкусным
На здоровье
Ответ для Bazaza
Зато здесь фотки красивее))))
Восхитительное мясо получается! Готовлю не один раз уже. Семья в восторге! Раздала рецепт коллегам - оценили! Спасибо за рецепт!
Спасибо солнышко за доверие и столь высокую оценку . Очень приятно что рецепт понравился и не разочаровал . Готовь с удовольствием
Очень вкусно получилось! Спасибо за рецепт!
Спасибо
Великолепный рецепт! Теперь только так и готовлю! Причем когда в первый раз решилась приготовить по этому рецепту, в наличии у меня была говяжья голяшка, и там было не столько мяса, сколько жилок! Так получилось что тушила я их два часа, а после добавления уксуса ещё час, и результат превзошел все мои ожидания! Говяжьи жилки, которые я готова была выкинуть, просто таяли во рту!!! Даже беззубый человек наслаждался такой нежной говядиной! Спасибо Вам большое что поделились таким замечательным рецептом! Низкий Вам поклон.
На здоровье и готовьте с удовольствием
Оля, огромное спасибо за замечательный рецепт! Очень вкусно, бесподобно!
Спасибо солнышко за доверие и столь высокую оценку . Очень приятно что рецепт понравился и не разочаровал . Готовь с удовольствием
Мясо получилось мяконьким и нежным.
Спасибо солнышко за доверие и столь высокую оценку . Очень приятно что рецепт понравился и не разочаровал . Готовь с удовольствием
Очень хочу попробовать, но едим только птицу. Как думаете, получится? Может, стоит попробовать, только вот как время рассчитать? Боюсь, что лук не успеет приготовиться
Я просто охочусь за рецептами, где минимум усилий и продуктов при потрясающем результате. Буду думать, как его адаптировать под куру)
Пробуйте, но курица быстро готовится. Не знаю как получится
Спасибо.
Спасибо автору рецепта!! Быстро все порезать можно, следить особо не надо и главное Очень Вкусно!!!
На здоровье
Готовила много раз, мясо очень нежное, сочное, со сливочным вкусом. Минимум завтра и максимум вкуса. Но правила в мультиварке готовлю почти 2 часа, оно тогда просто тает во рту. Очень люблю этот рецепт, спасибо Вам что поделились.
Сколько готовила, вечно забываю сделать фото
На здоровье
Готовила много раз, мясо очень нежное, сочное, со сливочным вкусом. Минимум завтра и максимум вкуса. Но правила в мультиварке готовлю почти 2 часа, оно тогда просто тает во рту. Очень люблю этот рецепт, спасибо Вам что поделились.
Сколько готовила, вечно забываю сделать фото

Подскажите пожалуйста на каком режиме в мультиварке готовили ?
я тоже делаю в Мультяшке на режиме тушения, но включаю два раза, т.к. за один раз говядина у меня не уваривается, но это совсем простой рецепт, простое тушеное мясо. мясо не солю, добавляю соевый соус ,вместо воды и соли,если есть грибы, тоже добавляю.
Готовила в мультиварке ,всё очень просто и очень очень вкусно! Спасибо Оля за рецепт, всей моей большой семье понравилось!
Спасибо моя хорошая за доставленное удовольствие от просмотра вкусной фото улики . Мне очень приятно и лестно , что воспользовалась рецептом и он не разочаровал . На душе прям уютно и тепло стало от добрых слов . На здоровье мои дорогие
Рецепт давно лежал в КК, но столько всего вкусного на сайте, не успеваешь всё приготовить , я так рада, что наконец-то добралась
Очень вкусно получается ! И готовится просто. У меня был лук-порей, поэтому так он "распустился". Спасибо за замечательный рецепт!
Татьяна! Прекрасный рецепт так замечательно исполнен
Ответ для Татьяна Хрусталёва
Спасибо солнышко за доверие и столь высокую оценку . Очень приятно что рецепт понравился и не разочаровал . Готовь с удовольствием
Оленька, изумительное, восхитительное получилось мясо! С огромной благодарностью прибираю рецепт в любимчики. Моя говядинка готовилась 2 часа. Очень моим домашним понравился рецепт!
Ирина! Как вкусно...ммм
Светлана, очень вкусно и просто! Советую и рекомендую!
Ответ для iren0511
Спасибо солнышко за доверие и столь высокую оценку . Очень приятно что рецепт понравился и не разочаровал . Готовь с удовольствием
Оленька, обожаю твои рецепты! Всегда очень вкусно!
Ответ для iren0511
Спасибо солнышко за доверие и столь высокую оценку . Очень приятно что рецепт понравился и не разочаровал . Готовь с удовольствием
Оленька, еще раз спасибо огромное за вкуснейший рецепт!
Оленька, прими мою благодарность . Готовила на пасхальный стол. Вкусное, мягкое мясо. У меня правда тушилось больше 2 часов и в конце я загустила подливку крахмалом, мои мальчики так любят . Спасибо большое за рецепт!
Очень аппетитная подливка получилась!
Ответ для Alefniunia
Спасибо огромное за доверие и столь высокую оценку . Готовьте с удовольствием мои хорошие
Ответ для Alefniunia
Аллуся, какой аппетитное блюдо! Красота!
?риш, спасибо огромное! Мяско действительно мягкое и вкусное.
Ммммм, очень люблю говядину. Обязательно попробую рецептик! Выглядит очень аппетитно!..
На здоровье
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