Невероятно вкусное, сливочное мясо. Готовится практически без вашего участия, с минимумом затрат сил. Говядина выходит нежнейшая. Попробовав мясо хотя бы раз, вы будете возвращаться к нему постоянно. Угощайтесь!
- 3 апреля 2019, 20:40
- 66187
Говядина «Кремлевская»
Ингредиенты для «Говядина «Кремлевская»»:
- Говядина — 700 г
- Масло сливочное — 70 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Вода — 250 мл
- Соль (По вкусу)
- Уксус (Винный) — 1 ст. л.
- Сахар — 1.5 ч. л.
- Перец черный (Молотый, по вкусу)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2008.5 ккал
|
белки
138.1 г
|
жиры
144.9 г
|
углеводы
41.8 г
|100 г блюда
|ккал
159.4 ккал
|белки
11 г
|жиры
11.5 г
|углеводы
3.3 г
Рецепт «Говядина «Кремлевская»»:
Говядину нарезать средними кусочками. Выложить в сковороду или кастрюлю с толстым дном. Лук нарезать полу кольцами и выложить сверху на мясо. Масло нарезать небольшими кусочками и выложить сверху на лук. Влить кипяченую холодную воду. Ничего не перемешивать. Сковороду накрыть крышкой и поставить огонь на максимум. Как только мясо закипит, огонь убавить до слабого. И оставить тушиться мясо при закрытой крышке, не перемешивая на час.
По прошествии часа, к мясу добавить соль, перец, сахар и уксус. Чеснок мелко нарезать. Только теперь все перемешать и оставить тушиться мясо еще минут на 10. Готовое мясо подавать с любимым гарниром посыпав мелко нарубленной свежей зеленью.
Комментарии и отзывы
8 часов назад old017 1 #
Подача обалденная. Еще раз спасибо!
10 часов назад Ярослав Барышников #
9 часов назад Демурия # (автор рецепта)
7 часов назад Ярослав Барышников #
6 часов назад Демурия # (автор рецепта)
вчера в 21:13 jelenaderevjanniha #
вчера в 19:48 marinachernenok #
25 января asesia2007 #
19 октября 2020 года Флаюшка #
20 октября 2020 года Демурия # (автор рецепта)
28 мая 2020 года Bazaza #
В этом варианте набор продуктов схож, но! время приготовления меньше на 50 минут. Поэтому готовила с любопытством
В результате мясо получилось таким же вкусным
28 мая 2020 года Демурия # (автор рецепта)
11 часов назад liyatana #
19 апреля 2020 года elensaraf #
24 апреля 2020 года Демурия # (автор рецепта)
9 февраля 2020 года Ольга Сенникова #
9 февраля 2020 года Демурия # (автор рецепта)
4 января 2020 года Narigela #
5 января 2020 года Демурия # (автор рецепта)
21 декабря 2019 года happydog37 #
24 декабря 2019 года Демурия # (автор рецепта)
10 декабря 2019 года АннаП #
11 декабря 2019 года Демурия # (автор рецепта)
25 ноября 2019 года sluzoksana #
Я просто охочусь за рецептами, где минимум усилий и продуктов при потрясающем результате. Буду думать, как его адаптировать под куру)
28 ноября 2019 года Демурия # (автор рецепта)
29 ноября 2019 года sluzoksana #
17 октября 2019 года glaros7 #
18 октября 2019 года Демурия # (автор рецепта)
1 сентября 2019 года nastywe4ka #
Сколько готовила, вечно забываю сделать фото
2 сентября 2019 года Демурия # (автор рецепта)
вчера в 21:42 leone02 #
Подскажите пожалуйста на каком режиме в мультиварке готовили ?
9 часов назад alenanat #
23 июля 2019 года nelliundco #
24 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
24 июля 2019 года nelliundco #
13 июня 2019 года Татьяна Хрусталёва #
14 июня 2019 года wise1288 #
18 июня 2019 года Демурия # (автор рецепта)
27 мая 2019 года iren0511 #
28 мая 2019 года wise1288 #
28 мая 2019 года iren0511 #
29 мая 2019 года Демурия # (автор рецепта)
30 мая 2019 года iren0511 #
18 июня 2019 года Демурия # (автор рецепта)
19 июня 2019 года iren0511 #
3 мая 2019 года Alefniunia #
3 мая 2019 года Tanushechka-2017 #
4 мая 2019 года Демурия # (автор рецепта)
4 мая 2019 года Ирушенька #
4 мая 2019 года Alefniunia #
29 апреля 2019 года akvamarin888 #
29 апреля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
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