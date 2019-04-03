Говядина «Кремлевская»

Говядину нарезать средними кусочками. Выложить в сковороду или кастрюлю с толстым дном. Лук нарезать полу кольцами и выложить сверху на мясо. Масло нарезать небольшими кусочками и выложить сверху на лук. Влить кипяченую холодную воду. Ничего не перемешивать. Сковороду накрыть крышкой и поставить огонь на максимум. Как только мясо закипит, огонь убавить до слабого. И оставить тушиться мясо при закрытой крышке, не перемешивая на час.