Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из бобовых
  • 8 апреля 2019, 18:25
  • 1015

Фасолевый салат с блинчиками и креветками

Рецепт: Фасолевый салат с блинчиками и креветками

Доброго времени дня, дорогие Поварятки! Я очень по вам скучала ))) Для любителей фасоли, орехов и нежных салатов, представляю Вам свою версию эдакого "лобио-салата". За счет яичных блинчиков и тонкой нарезки он совсем не кажется тяжелым, тем не менее, это сытный салат, на мой вкус, вполне достоин праздничного стола. Угощайтесь!

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из бобовых

Ингредиенты для «Фасолевый салат с блинчиками и креветками»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1627 ккал 		белки
132.2 г 		жиры
28.4 г 		углеводы
211.5 г
Порции
ккал
162.7 ккал		 белки
13.2 г		 жиры
2.8 г		 углеводы
21.2 г
100 г блюда
ккал
83.4 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
1.5 г		 углеводы
10.8 г


Рецепт «Фасолевый салат с блинчиками и креветками»:

Крабовые палочки максимально тонко и вдоль волокон нарезаем соломкой. Я настаиваю в этом рецепте на аккуратной и тонкой нарезке, именно она придаст воздушность салату

Фасоль откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой, просушить. Луковицу нарезать максимально тонко полукольцами. Зелень нашинковать на Ваш вкус. Креветки приварить, остудить.

Морковь отварить 20 минут до почти до готовности, уже остывшую, нарезать как корейскую. Пожарить на блинной сковороде яичные блинчики и нарезать так же, тонкой и длинной соломкой. Добавить рубленую зелень, смешать все ингредиенты

При подаче высыпать горкой на тарелку, аккуратно добавить ореховый соус, я не перемешивала, на мой вкус так смотрится хорошо и тому, кто кушает, можно добавить еще соуса или не весь вмешать в салат. Присыпать зеленью. Очень вкусный, в меру сытный, красивый нетривиальный салатик.
Готовьте с удовольствием!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: салат закуска

Вкусы: фасолевый яичный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Фасолевый салат с блинчиками и креветками
Описание: Доброго времени дня, дорогие Поварятки! Я очень по вам скучала ))) Для любителей фасоли, орехов и нежных салатов, представляю Вам свою версию эдакого "лобио-салата". За счет яичных блинчиков и тонкой нарезки он совсем не кажется тяжелым, тем не менее, это сытный салат, на мой вкус, вполне достоин праздничного стола. Угощайтесь!


Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Рецепт очень понравился, но озадачил соус. Чем его можно заменить, чтобы осталось вкусно?
К сожалению, я не знаю чем заменить этот соус, можно посмотреть состав орехового соуса в интернете и попробовать сделать, но зачем, если он продается в магазине Возможно, просто не обращали внимания, смотрите полки с пролуктами для восточных блюд
Красивый и яркий салатик! Очень нарядно!
Благодарю!
Машенька, чудесный салатик! Яркий и действительно имеет очень праздничный вид.
Спасибо!!!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Что для вас лучшее начало дня?


Уже 868 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки