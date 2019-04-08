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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/157261/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Фасолевый салат с блинчиками и креветками" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2019apr/08/21/2519450_43711-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/157261/">Фасолевый салат с блинчиками и креветками</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Доброго времени дня, дорогие Поварятки! Я очень по вам скучала ))) Для любителей фасоли, орехов и нежных салатов, представляю Вам свою версию эдакого "лобио-салата". За счет яичных блинчиков и тонкой нарезки он совсем не кажется тяжелым, тем не менее, это сытный салат, на мой вкус, вполне достоин праздничного стола. Угощайтесь!</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/12">Салаты</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/18">Салаты из овощей, грибов, сыра</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/160">Салаты из бобовых</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2299">Фасоль консервированная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2246">Крабовые палочки</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/875">Креветки</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1131">Морковь</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2213">Зелень</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011">Лук репчатый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1695">Соус</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/61/">салат</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/20/">закуска</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/157261/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>