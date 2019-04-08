Доброго времени дня, дорогие Поварятки! Я очень по вам скучала ))) Для любителей фасоли, орехов и нежных салатов, представляю Вам свою версию эдакого "лобио-салата". За счет яичных блинчиков и тонкой нарезки он совсем не кажется тяжелым, тем не менее, это сытный салат, на мой вкус, вполне достоин праздничного стола. Угощайтесь!
- 8 апреля 2019, 18:25
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Фасолевый салат с блинчиками и креветками
Ингредиенты для «Фасолевый салат с блинчиками и креветками»:
- Фасоль консервированная — 800 г
- Яйцо куриное (перемешать, подсолить и испечь 2 блинчика на растительном масле) — 3 шт
- Крабовые палочки — 360 г
- Креветки (очищенные для салата, приварить до готовности) — 150 г
- Морковь (отварить 20 минут до состояния "аль-денте") — 350 г
- Зелень (кинза, репчатый лук) — 1 пуч.
- Лук репчатый (мелко нашинковать полукольцами) — 1 шт
- Соус (ореховый соус, классический для салата чука)
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1627 ккал
|
белки
132.2 г
|
жиры
28.4 г
|
углеводы
211.5 г
|Порции
|ккал
162.7 ккал
|белки
13.2 г
|жиры
2.8 г
|углеводы
21.2 г
|100 г блюда
|ккал
83.4 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
1.5 г
|углеводы
10.8 г
Рецепт «Фасолевый салат с блинчиками и креветками»:
Крабовые палочки максимально тонко и вдоль волокон нарезаем соломкой. Я настаиваю в этом рецепте на аккуратной и тонкой нарезке, именно она придаст воздушность салату
Фасоль откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой, просушить. Луковицу нарезать максимально тонко полукольцами. Зелень нашинковать на Ваш вкус. Креветки приварить, остудить.
Морковь отварить 20 минут до почти до готовности, уже остывшую, нарезать как корейскую. Пожарить на блинной сковороде яичные блинчики и нарезать так же, тонкой и длинной соломкой. Добавить рубленую зелень, смешать все ингредиенты
Готовьте с удовольствием!
Комментарии и отзывы
9 апреля 2019 года Natair #
26 апреля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
9 апреля 2019 года Демурия #
9 апреля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
9 апреля 2019 года мисс #
9 апреля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
9 апреля 2019 года PYMA-2016 #
9 апреля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
8 апреля 2019 года tomi_tn #
8 апреля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
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