Сдобные булочки с коричным сахаром. Вкусные, ароматные, воздушные, красивые. Настоящая праздничная выпечка к пасхальному столу. Попробуйте!
- 18 апреля 2019, 13:05
- 17055
Сдобные булочки с сахаром и корицей
Ингредиенты для «Сдобные булочки с сахаром и корицей»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 280 г
- Молоко — 150 мл
- Йогурт — 30 г
- Масло сливочное — 30 г
- Сахар — 30 г
- Ванильный сахар (Dr. Oetker) — 5 г
- Дрожжи (сухие быстродействующие Dr. Oetker, без горки) — 1 ч. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
Дополнительно
- Сахар (сахар с корицей Dr. Oetker) — 20 г
- Сахарная пудра (Dr. Oetker) — по вкусу
- Молоко — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1508.8 ккал
|белки
31.6 г
|жиры
29.5 г
|углеводы
283.6 г
|100 г блюда
|ккал
264.7 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
5.2 г
|углеводы
49.8 г
Рецепт «Сдобные булочки с сахаром и корицей»:
Теплое молоко смешать с натуральным йогуртом и растопленным (но не горячим!) сливочным маслом. Всыпать просеянную муку, сахар, ванильный сахар, соль и дрожжи.
Замесить тесто.
Тесто должно получиться пластичным, мягким и нежным, не забитым мукой.
Так как мука бывает разной, то сразу все ее количество добавлять в тесто не стоит. Муки может понадобиться чуть меньше. (или больше)
Положить тесто в чашу, смазанную растительным маслом, затянуть пищевой пленкой и поставить в тепло на 45-50 минут.
Подошедшее тесто выложить на рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой, обмять, разделить на 8 (9,10...) равных частей.
Каждую заготовку раскатать в круглую лепешку толщиной 0,4-0,5 см.
Равномерно присыпать поверхность лепешки коричным сахаром (примерно 0,5 ч. л., больше или меньше, это дело вкуса), отступив от краев по 1 см. Я использую сахар с корицей Dr. Oetker. За неимением такого просто смешайте мелкий сахар с корицей.
Разрезать лепешку на восемь равных сегментов.
Тыльной стороной ножа с небольшим усилием надавить на стопочку тестовых треугольников. (продавить до самого нижнего треугольника, но постараться не разрезать их)
Поставить получившийся конус на широкую сторону, тщательно (тщательно! иначе булочки во время выпекания могут раскрыться и потерять форму) слепить верхний конец конуса, слегка вдавив его к середине и придать булочке округлую форму.
Выложить булочки на противень, простеленный тефлоновым листом/силиконовым ковриком. Прикрыть салфеткой и поставить в тепло на 15-20 минут.
Подошедшие булочки смазать молоком (1 ст. л.). Выпекать в заранее разогретой до 180° духовке 17-20 минут. До румяности. (всегда учитывайте особенности вашей техники)
Приятного вам чаепития.
Автор идеи Ninik Becker
Комментарии и отзывы
20 мая 2019 года solaris-7 #
20 мая 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Право слово...я даже растрогалась, прочитав Ваш комментарий. Но приятно...словами не передать насколько приятно. Благодарю Вас от души за такую высокую оценку моих трудов.
И я очень рада, что булочки по этому рецепту пришлись по вкусу Вашей семье. Готовьте на доброе здоровье и заходите в гости почаще.
17 мая 2019 года Ксения40 #
18 мая 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
14 мая 2019 года Лилек3011 #
15 мая 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
14 мая 2019 года lubashka55 #
14 мая 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
3 мая 2019 года Анастасия АГ #
3 мая 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
25 апреля 2019 года nadyahonya #
25 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Благодарю Вас за прекрасное фото. Чудесные булочки! Красивые и аппетитные. Прекрасная работа.
25 апреля 2019 года nadyahonya #
23 апреля 2019 года solejnikova65 #
23 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
22 апреля 2019 года ирпенчанка #
22 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
22 апреля 2019 года victoria ms #
22 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года migga #
21 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Спасибо Вам большущее, что воспользовались рецептом и так высоко его оценили. Мне очень приятно, что выпечка пришлась по вкусу. Готовьте на доброе здоровье.
20 апреля 2019 года Евгения 1976 #
И ещё очень понравилась формовка, буду обязательно использовать и для других булочек.
Замечательно всё получилось!
Ещё раз огромная благодарность!
20 апреля 2019 года ved-marina #
20 апреля 2019 года Евгения 1976 #
20 апреля 2019 года Лилек3011 #
20 апреля 2019 года Евгения 1976 #
20 апреля 2019 года Valushka2003 #
20 апреля 2019 года Евгения 1976 #
20 апреля 2019 года Valushka2003 #
20 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Спасибо огромное и от души, что не прошла мимо этого рецепта и воспользовалась им. Даже не представляешь, как я рада, что выпечка понравилась. Отдельная и большущая благодарность за красивейшее фото.
Будет желание, попробуй вместо сахара с корицей добавить тертый сыр с чесноком и зеленью. Бомба!
20 апреля 2019 года Евгения 1976 #
Слушай, идея с сырной начинкой просто класс!
Это мне 100% понравится, не капли не сомневаюсь!
20 апреля 2019 года TANCHITTA #
Очень красивые !!!
Какая интересная формовка !!!
20 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
19 апреля 2019 года МурКатеринка #
20 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
19 апреля 2019 года 50511 #
20 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
19 апреля 2019 года tomi_tn #
20 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
19 апреля 2019 года Демурия #
Спасибо
19 апреля 2019 года tomi_tn #
19 апреля 2019 года Демурия #
19 апреля 2019 года Vishnja #
19 апреля 2019 года Демурия #
20 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Мне несказанно приятно, что ты воспользовалась рецептом и оценила его на отлично. Очень рада, что выпечка понравилась. Благодарю от души.
19 апреля 2019 года Moravanka #
20 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
19 апреля 2019 года Глушец #
20 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
19 апреля 2019 года Покусаева Ольга #
19 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
19 апреля 2019 года jannasimf #
19 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
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