Сдобные булочки с сахаром и корицей

Замесить тесто.

Тесто должно получиться пластичным, мягким и нежным, не забитым мукой.

Так как мука бывает разной, то сразу все ее количество добавлять в тесто не стоит. Муки может понадобиться чуть меньше. (или больше)

Положить тесто в чашу, смазанную растительным маслом, затянуть пищевой пленкой и поставить в тепло на 45-50 минут.