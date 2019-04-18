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  • 18 апреля 2019, 13:05
  • 17055

Сдобные булочки с сахаром и корицей

Рецепт: Сдобные булочки с сахаром и корицей

Сдобные булочки с коричным сахаром. Вкусные, ароматные, воздушные, красивые. Настоящая праздничная выпечка к пасхальному столу. Попробуйте!

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Сдобные булочки с сахаром и корицей»:

Тесто

Дополнительно

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1508.8 ккал		 белки
31.6 г		 жиры
29.5 г		 углеводы
283.6 г
100 г блюда
ккал
264.7 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
5.2 г		 углеводы
49.8 г

Рецепт «Сдобные булочки с сахаром и корицей»:

Теплое молоко смешать с натуральным йогуртом и растопленным (но не горячим!) сливочным маслом. Всыпать просеянную муку, сахар, ванильный сахар, соль и дрожжи.

Замесить тесто.
Тесто должно получиться пластичным, мягким и нежным, не забитым мукой.
Так как мука бывает разной, то сразу все ее количество добавлять в тесто не стоит. Муки может понадобиться чуть меньше. (или больше)
Положить тесто в чашу, смазанную растительным маслом, затянуть пищевой пленкой и поставить в тепло на 45-50 минут.

Тесто через 45 минут.

Подошедшее тесто выложить на рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой, обмять, разделить на 8 (9,10...) равных частей.

Каждую заготовку раскатать в круглую лепешку толщиной 0,4-0,5 см.
Равномерно присыпать поверхность лепешки коричным сахаром (примерно 0,5 ч. л., больше или меньше, это дело вкуса), отступив от краев по 1 см. Я использую сахар с корицей Dr. Oetker. За неимением такого просто смешайте мелкий сахар с корицей.
Разрезать лепешку на восемь равных сегментов.

Сложить треугольники стопочкой, один на один.

Тыльной стороной ножа с небольшим усилием надавить на стопочку тестовых треугольников. (продавить до самого нижнего треугольника, но постараться не разрезать их)

Поставить получившийся конус на широкую сторону, тщательно (тщательно! иначе булочки во время выпекания могут раскрыться и потерять форму) слепить верхний конец конуса, слегка вдавив его к середине и придать булочке округлую форму.

Выложить булочки на противень, простеленный тефлоновым листом/силиконовым ковриком. Прикрыть салфеткой и поставить в тепло на 15-20 минут.
Подошедшие булочки смазать молоком (1 ст. л.). Выпекать в заранее разогретой до 180° духовке 17-20 минут. До румяности. (всегда учитывайте особенности вашей техники)

Готовые булочки выложить на решетку, немного остудить, присыпать сахарной пудрой.
Все готово!



Приятного вам чаепития.





Автор идеи Ninik Becker
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Пасхальная выпечка и десерты с Dr. Oetker" На завтрак На обед На полдник На праздничный стол : Пасха На ужин

Теги: выпечка чаепитие праздник

Вкусы: сдобный коричный сладкий

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Сдобные булочки с сахаром и корицей
Описание: Сдобные булочки с коричным сахаром. Вкусные, ароматные, воздушные, красивые. Настоящая праздничная выпечка к пасхальному столу. Попробуйте!


Комментарии и отзывы

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Поздравляю с победой в конкурсе! Ваши рецепты не могут не побеждать, они выверены и по граммам и по вкусу. Испекла булочки, вкусные и мягкие, всем понравились. Спасибо. Ваши рецепты для меня, как "икона стиля", в прекрасном исполнении. Браво!
Спасибо Вам большое за поздравление!
Право слово...я даже растрогалась, прочитав Ваш комментарий. Но приятно...словами не передать насколько приятно. Благодарю Вас от души за такую высокую оценку моих трудов.
И я очень рада, что булочки по этому рецепту пришлись по вкусу Вашей семье. Готовьте на доброе здоровье и заходите в гости почаще.
Машенька, поздравляю с победой!
Спасибо, Ксюша!
Машенька, поздравляю с победой в конкурсе "Пасхальная выпечка и десерты с Dr. Oetker"!!!
Спасибо большущее, Лилечка!
Машенька! Поздравляю с победой в конкурсе!!! Очень красивые булочки!!!
Любаша, СПАСИБО!!!
Машенька, очень красивые и вкусные булочки!
Большущее спасибо тебе, Настюша.
Изумительнейшие булочки!!!!! Просто само совершенство!!!Не оторваться.У меня получилось 10 штук,все смели за один присест,так что ничего не осталось на утро Советую всем испечь, не разочаруетесь.
Спасибо Вам огромное, Надежда, что воспользовались рецептом и высоко его оценили. Очень-очень рада, что выпечка произвела такое благоприятное впечатление и пришлись к столу и по вкусу. Готовьте на доброе здоровье!
Благодарю Вас за прекрасное фото. Чудесные булочки! Красивые и аппетитные. Прекрасная работа.
Прежде всего вам спасибо за замечательный рецепт! Без него ничего бы не вышло.
Спасибо большое за рецепт, обязательно попробую
И Вам большое спасибо за внимание. Готовьте в удовольствие.
Машуля! Потрясающие булочки! Удачи на конкурсе!
Благодарю тебя, Натуся.
Машенька, бесподобные булочки!
Спасибо большущее, Викуля.
Мои булочки-красавицы! Маша, спасибо за рецепт! Приготовлю еще с сыром и чесноком.
Расчудесные булочки получились! Прелесть! Прекрасная работа, Таня.
Спасибо Вам большущее, что воспользовались рецептом и так высоко его оценили. Мне очень приятно, что выпечка пришлась по вкусу. Готовьте на доброе здоровье.
Машенька,спасибо огромное за чудесный рецепт! Супер ароматные булочки, сдобные и вкусные!
И ещё очень понравилась формовка, буду обязательно использовать и для других булочек.
Замечательно всё получилось!
Ещё раз огромная благодарность!
Какая красота! Шикарные булочки, Женечка!
Мариш,спасибо огромное!
Ответ для Евгения 1976
Женя, до чего ароматные и аппетитные булочки!!!
Лиля, спасибо большое за похвалу!
Ответ для Евгения 1976
Женечка, улёт! Хочу хотя бы маленький кусочек попробовать! Насладиться!
Валюша,спасибо большущее Угощайся,на здоровье!
Ответ для Евгения 1976
Женечка...и слов то нет! Настолько все идеально и безупречно. Браво, браво тебе!
Спасибо огромное и от души, что не прошла мимо этого рецепта и воспользовалась им. Даже не представляешь, как я рада, что выпечка понравилась. Отдельная и большущая благодарность за красивейшее фото.
Будет желание, попробуй вместо сахара с корицей добавить тертый сыр с чесноком и зеленью. Бомба!
Тебе СПАСИБО!
Слушай, идея с сырной начинкой просто класс!
Это мне 100% понравится, не капли не сомневаюсь!
Машенька, замечательные , шикарные булочки !!!
Очень красивые !!!
Какая интересная формовка !!!
Танюша, спасибо тебе большое за внимание и высокую оценку.
Наичудеснейшие булочки
Благодарю сердечно.
Машенька, браво! Нежные булочки и шикарная формовка!
Спасибо большое за внимание.
Маша, восхитительный рецепт! Все так ловко, складно! Мастерица!Браво!
Большущее спасибо, Таня.
Вкусные, ароматные и красивые булочки. Сразу весной повеяло!
Спасибо
Оля, какая ты молодец! Вот, что значит загореться рецептом.
Ответ для Демурия
Олечка, как же красиво и аппетитно!
Спасибо
Ответ для Демурия
Шикарные булочки! Красивые, аппетитные, супер! Прекрасное фото. Олечка, спасибо.
Мне несказанно приятно, что ты воспользовалась рецептом и оценила его на отлично. Очень рада, что выпечка понравилась. Благодарю от души.
Машенька, чудесный рецеп! Я по фото сразу поняла, что это твой рецепт, чувствуется рука мастера, изящество и стиль! Шикарный рецепт!
Наташенька, спасибо огромное за такой приятный комментарий и за высокую оценку.
Невероятно Красивые булочки, Машенька!!! Просто Суперрр!!!
Огромное спасибо, Танечка.
Машенька, до чего ж красивые булочки! Интересная формовка! Замечательный рецепт!
Благодарю от души за внимание и поддержку, Олюшка.
Машенька, красота какая! Интересная формовка!!!
Огромное спасибо, Жанночка.
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