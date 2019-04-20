Предлагаю испечь куличи с творогом, рикоттой и варёной сгущёнкой. Воздушные! Мягкие! Нежные! Удивительный аромат и вкус! Приступаем!
- 20 апреля 2019, 22:56
- 3525
Кулич творожный "Интересный"
Ингредиенты для «Кулич творожный "Интересный"»:
- Мука пшеничная / Мука — 500 г
- Молоко (Горячее) — 110 мл
- Молоко сгущенное (Вареное) — 5 ст. л.
- Соль — 0.5 ч. л.
- Масло сливочное (Мягкое) — 150 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Дрожжи (Универсальные быстродействующие ТМ "Dr.Oetker") — 1 пач.
- Сахар — 1.5 стак.
- Вода (Тёплая) — 200 мл
- Творог — 100 г
- Рикотта — 250 г
- Изюм — 100 г
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5813.1 ккал
|
белки
137.7 г
|
жиры
197.2 г
|
углеводы
886.3 г
|Порции
|ккал
726.6 ккал
|белки
17.2 г
|жиры
24.7 г
|углеводы
110.8 г
|100 г блюда
|ккал
279.5 ккал
|белки
6.6 г
|жиры
9.5 г
|углеводы
42.6 г
Рецепт «Кулич творожный "Интересный"»:
Добавить дрожжи быстродействующие универсальные от ТМ "Dr. Oetker" и размешать до полного их растворения.
Затем всыпать немного муки (4 ст. л. без горки), перемешать. Накрыть и убрать в тёплое место на 30 минут.
Частями добавляем оставшуюся муку и вымешиваем тесто. Накрываем миску и ставим в тёплое место на час до увеличения в размере вдвое.
По истечении времени поднявшееся тесто нужно обмять. Подготовить формы для куличиков, заполнить их готовым тестом на 1/3. Формы с тестом накрыть полотенцем и дать подняться в тёплом месте.
Подросшие куличи выпекать в разогретой духовке до 180°. В зависимости от размера кулича 30-40 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой, если она выходит сухой, значит кулич готов. С этого количества теста у меня получилось 5 штук небольших 3 средних. Куличи украшаем по своему вкусу.
Всех с наступающим праздником!
Комментарии и отзывы
24 апреля nat-talli1 #
24 апреля Valushka2003 # (автор рецепта)
P. S. С праздником Светлой Пасхи!
22 апреля arsw78 #
23 апреля Valushka2003 # (автор рецепта)
23 апреля arsw78 #
3 мая 2019 года Анастасия АГ #
3 мая 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
27 апреля 2019 года Валерия1507 #
27 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
27 апреля 2019 года Валерия1507 #
28 апреля 2019 года Валерия1507 #
23 апреля 2019 года tomi_tn #
23 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
22 апреля 2019 года Демурия #
22 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
22 апреля 2019 года mega lana1981 #
22 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года Алиева2012 #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года Dama-Lorik #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года MineyKa #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года jannasimf #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года yugai ludmila65 #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года inulia68 #
Забираю с удовольствием! хочу-хочу!!!
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года inulia68 #
21 апреля 2019 года тататима #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года Глушец #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года Mara2181 #
Такие воздушные, пористые, яркие, ароматные, вкусные!!!
БРАВО!!!
Не могу устоять, возьму с собой, с твоего разрешения!
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года Mara2181 #
Такая вкуснятина!!!
21 апреля 2019 года PYMA-2016 #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года мисс #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
20 апреля 2019 года lakshmi-777 #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года lakshmi-777 #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года lakshmi-777 #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
23 апреля 2019 года lakshmi-777 #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
21 апреля 2019 года lakshmi-777 #
21 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
23 апреля 2019 года lakshmi-777 #
20 апреля 2019 года Ирушенька #
20 апреля 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
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