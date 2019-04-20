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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Куличи
  • 20 апреля 2019, 22:56
  • 3525

Кулич творожный "Интересный"

Рецепт: Кулич творожный Интересный

Предлагаю испечь куличи с творогом, рикоттой и варёной сгущёнкой. Воздушные! Мягкие! Нежные! Удивительный аромат и вкус! Приступаем!

Категория: Выпечка Изделия из теста Куличи

Ингредиенты для «Кулич творожный "Интересный"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5813.1 ккал 		белки
137.7 г 		жиры
197.2 г 		углеводы
886.3 г
Порции
ккал
726.6 ккал		 белки
17.2 г		 жиры
24.7 г		 углеводы
110.8 г
100 г блюда
ккал
279.5 ккал		 белки
6.6 г		 жиры
9.5 г		 углеводы
42.6 г


Рецепт «Кулич творожный "Интересный"»:

В миске взбить миксером горячее молоко с вареной сгущенкой.

Добавить дрожжи быстродействующие универсальные от ТМ "Dr. Oetker" и размешать до полного их растворения.

Затем всыпать немного муки (4 ст. л. без горки), перемешать. Накрыть и убрать в тёплое место на 30 минут.

За это время объём должен увеличиться вдвое.

Добавить тёплую воду, сахар, соль, яйца. Всё перемешать.

Добавить размягчёное сливочное масло, рикотту и творог. Хорошо перемешиваем.

Всыпать изюм.

Частями добавляем оставшуюся муку и вымешиваем тесто. Накрываем миску и ставим в тёплое место на час до увеличения в размере вдвое.

По истечении времени поднявшееся тесто нужно обмять. Подготовить формы для куличиков, заполнить их готовым тестом на 1/3. Формы с тестом накрыть полотенцем и дать подняться в тёплом месте.

Подросшие куличи выпекать в разогретой духовке до 180°. В зависимости от размера кулича 30-40 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой, если она выходит сухой, значит кулич готов. С этого количества теста у меня получилось 5 штук небольших 3 средних. Куличи украшаем по своему вкусу.

Приятного аппетита!
Всех с наступающим праздником!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Пасхальная выпечка и десерты с Dr. Oetker" На завтрак На обед На полдник На праздничный стол : Пасха На ужин

Теги: праздник десерт выпечка обед ужин завтрак полдник

Вкусы: сладкий оригинальный карамельный сдобный творожный

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Кулич творожный "Интересный"
Рецепт: Кулич творожный Интересный

Предлагаю испечь куличи с творогом, рикоттой и варёной сгущёнкой. Воздушные! Мягкие! Нежные! Удивительный аромат и вкус! Приступаем!

Ингредиенты для «Кулич творожный "Интересный"»:

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Фотографии «Кулич творожный "Интересный"» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Какой невероятно вкусный кулич получился! Нежный, пушистый, с карамельным вкусом! Вместо рикотты творожный сыр. Изюм заменила грецкими орехами - моим детям так больше нравится! Валентина, огромное спасибо за рецепт! Кулич действительно очень интересный
Наташенька, спасибо Вам за столько добрых слов в адрес рецепта! Рада, что куличи получились воздушными и понравились на вкус! Готовьте на радость! Эти куличи долго остаются мягкими.
P. S. С праздником Светлой Пасхи!
Спасибо за рецепт! Кулич просто супер !!!
Рада, что всё получилось! Готовьте на радость и спасибо за такие роскошные доказательства!
Вам спасибо за рецепт, очень вкусные куличи получились! В холодильнике была банка рикотты и я не знала, что с ней сделать, а тут Ваш рецепт. Забираю в копилочку
Чудесные куличики!!
Настюша, спасибо за твоё внимание и оценку рецепта!
Спасибо за прекрасный рецепт! Аромат потрясающий, единственное добавила чуть больше изюма и чернослив! С наступающим праздником святой Пасхи!
Валерия, какая красота, всё ярко и украшено со вкусом! Рада, что получилось ароматно! Надеюсь, будет ещё и вкусно! С наступающим праздником!
Валерия, какая красота, всё ярко и украшено со вкусом! Рада, что получилось ароматно! Надеюсь, будет ещё и вкусно! С наступающим праздником!
А иначе и быть не может, набор продуктов, сразу дал понять, что будет вкусняшка! И вас с наступающим праздником!!!
Валерия, какая красота, всё ярко и украшено со вкусом! Рада, что получилось ароматно! Надеюсь, будет ещё и вкусно! С наступающим праздником![/quote
Дополняю отзыв! Безумнооо вкусно! Влажный, не крошится, можно без чая кушать. Ещё раз спасибо за вкусняшку, теперь это мой фаворит!!!
Валечка, очень красивые, пышные куличи!
Танечка, спасибо!
Валечка, шикарные куличики!!! Очень красиво и вкусно!!!
Светочка, большое спасибо!
Валюша, кулики чудесные!
Марьямушка, благодарю сердечно!
Валечка, чудесные, ароматные и вкусные куличи!
Ларисочка, большущее спасибо!
Валя, замечательные куличи! Очень интересный состав, богатый, по настоящему праздничный!
Екатерина, спасибо! Рецепт и правда очень порадовал своей нежностью, ароматом, цветом родных и друзей, всем выделила по куличику, сказали вкусновато, но маловато!
Вкусные и ароматные куличи, Валечка!!!
Жанночка, благодарю!
Ароматные и красивые, Валюшка, молодец !
Людочка, дорогая, спасибо!
Какрй необычный рецепт,Валюша!
Забираю с удовольствием! хочу-хочу!!!
Инночка, рада, что заглянула на воздушную, ароматную вкуснятину! Угощайся, дорогая!
Ароматные и вкусные куличики,Валенька!!!
Танечка, милая, спасибо!
Восхитительные куличи, Валечка!!! Ооочень аппетитные!!!
Танечка, большущее спасибо!
Валечка, сплошное великолепие твои куличики!
Такие воздушные, пористые, яркие, ароматные, вкусные!!!
БРАВО!!!
Не могу устоять, возьму с собой, с твоего разрешения!
Олесенька, милая, спасибо за столько похвалы и внимание! Куличики и правда удались, пробуй, наслаждайся! Тебе самый аппетитный, самый воздушый!
Большущее спасибо!!!
Такая вкуснятина!!!
Вкусные и красивые куличи, Валюша!
Настюша, благодарю сердечно!
шикарные куличики!
Спасибооооооо!
Валюша, шикарные куличики! Ну вот как здесь устоять Я уже 5 рецептов осилила в этом сезоне и не останавливаюсь
Анжелика, спасибо! А как тут устоять, когда столько вкусного?!
Ой не говори! Я прям незнаю как это всё совместить Через 2 дня у дочки день рождения, надо готовить торт и за завтра доесть куличи, иначе когда будет торт - будут есть его , а как потом печь куличи, если торт будет, нам его дня на 3 точно хватит. Вообщем дилемма у меня
Пеки по минимуму, дели ингредиенты! День Рождение без тортика не праздник, как и Пасха без куличей Пусть будет два три куличика
Валюша, я так и делаю, но иногда быстрее норму на 3-4 куличика сделать, чем высчитывать на один, но впереди ещё и следующая неделя, так что я продолжу
Я в тебя верю , будем ждать и наслаждаться вкусными фото отчётами!
Да Валюша, обязательно!
Ответ для lakshmi-777
Сколько доченьке исполняется?
Взрослая уже...29
Детки, как быстро они растут!
Ага, это точно
Валечка, какие интересные куличи!
Иришенька, благодарю!
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