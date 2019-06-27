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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Лепешки
  • 27 июня 2019, 13:45
  • 11044

Лепешки с кабачками или цукини

Рецепт: Лепешки с кабачками или цукини

Люблю готовить разнообразные закуски и лепешки. Этот рецепт выручает меня когда нужно что-то взять с собой в дорогу, так как лепешки могут долго сохранятся и не портится. Главное сделать побольше, так как в процессе приготовления большую часть успевают съесть еще горячей.

Категория: Выпечка Изделия из теста Лепешки

Ингредиенты для «Лепешки с кабачками или цукини»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1942 ккал 		белки
80.4 г 		жиры
55.7 г 		углеводы
274.1 г
Порции
ккал
388.4 ккал		 белки
16.1 г		 жиры
11.1 г		 углеводы
54.8 г
100 г блюда
ккал
159.2 ккал		 белки
6.6 г		 жиры
4.6 г		 углеводы
22.5 г


Рецепт «Лепешки с кабачками или цукини»:

Кабачки или цукини натереть на крупной терке. Добавить творог, соль, измельченный чеснок и яйцо. Хорошо размешать и добавить, при желании, немного свежей зелени.
Всыпать разрыхлитель и постепенно вводить муку. У меня ушло около 300 грамм пшеничной муки, но количество может отличатся из-за сочности кабачков и величины яйца.
Вымешать мягкое тесто что бы оно слегка липло к рукам.
Хорошо смазать растительным маслом стол и руки. Формировать тонкие лепешки, как показано в видео, прямо руками. Толщина лепешек должна быть около 5 мм, не больше.
Обжариваем на сухой сковороде, на среднем огне, что бы лепешки успели пропечься.
Подавать можно как горячими так и холодными.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На природу На ужин : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: кабачковый чесночный

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Лепешки с кабачками или цукини
Рецепт: Лепешки с кабачками или цукини

Люблю готовить разнообразные закуски и лепешки. Этот рецепт выручает меня когда нужно что-то взять с собой в дорогу, так как лепешки могут долго сохранятся и не портится. Главное сделать побольше, так как в процессе приготовления большую часть успевают съесть еще горячей.

Ингредиенты для «Лепешки с кабачками или цукини»:

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Фотографии «Лепешки с кабачками или цукини» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

К сожалению, рецепт не сложился((( Тесто замешивалось очень сложно, липкое, неудобно работать. С формовкой в конце концов справилась. В испеченных лепешках не чувствовался ни вкус кабачков, ни вкус творога. Доминировал вкус муки, который "забил" все остальные вкусы. Бывает и так...
Какая Красивая подача, Аллочка!!! жаль, конечно,что не понравилось...
Спасибо, Танечка! Наверное, сегодня - не мой день в кулинарии .
Ответ для Аллочка-уралочка
Аллочка,очень красиво у тебя получилось жалко,что не понравилось ,я пеку всегда оладушки из цукини или кабачков не переживай подача шикарная
Кулинария - дело тонкое . Спасибо, Танечка за позитив !
Ответ для Аллочка-уралочка
Мне кажется, так и должно быть в плане вкуса, это ведь лепешки. А для творожно-кабачкового вкуса лучше тогда оладьи испечь, там муки меньше. Смотрю, многие девочки выкладывают отчеты по оладьям. А лепешки и есть лепешки.
Ответ для Аллочка-уралочка
Аллочка, жаль, что вкус тебя не порадовал! Зато подача такая, что я бы их все слопала! Очень красивое фото!
Олечка, спасибо, моя дорогая, за поддержку ! Фото сложилось - это да !
Ответ для Аллочка-уралочка
Аллочка, ооочень красивая подача !!! Не переживай , всякое бывает, а фото супер !!!
Спасибо, Галочка, за доброту твоего сердца! Не сложилось вчера, сложилось сегодня с завтраком и обедом .
Ответ для Аллочка-уралочка
Аллочка, жаль, что не сложилось. А фото нежное и красивое!!!
Спасибо, Жанночка! А с фото - сложилось .
Люблю лепешки! Эти тоже понравились. Вкусно и теплом виде, и в остывшем. Делала без чеснока и зелени, добавила немного гречневой муки. Вкус получился нейтральный у лепешек. Спасибо за рецепт!
Леночка,прикольная лепёшка получилась!Почти оладушка Ты их на сухой сковороде готовила?
Аля, получилась именно лепешка. Точнее, лепешки. на фото "остатки роскоши". Пекла на сухой сковородке. ?з половины порции получилось 4 шт. примерно 21 см в диаметре.
Ответ для kapitonchick
Леночка! Восхитительно приготовлено
Света, спасибо!
Аппетитные лепешки
Очень аппетитно , люблю кабачки!
Какие аппетитные лепешки! Очень интересный рецепт!
Замечательный рецепт. Обожаю кабачки. В КК
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