ТианиПоваренок 4 уровня 27 июня 2019, 13:45

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Лепешки с кабачками или цукини

Люблю готовить разнообразные закуски и лепешки. Этот рецепт выручает меня когда нужно что-то взять с собой в дорогу, так как лепешки могут долго сохранятся и не портится. Главное сделать побольше, так как в процессе приготовления большую часть успевают съесть еще горячей.

Ингредиенты для «Лепешки с кабачками или цукини»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

1942 ккал белки

80.4 г жиры

55.7 г углеводы

274.1 г Порции ккал

388.4 ккал белки

16.1 г жиры

11.1 г углеводы

54.8 г 100 г блюда ккал

159.2 ккал белки

6.6 г жиры

4.6 г углеводы

22.5 г

Рецепт «Лепешки с кабачками или цукини»:

Кабачки или цукини натереть на крупной терке. Добавить творог, соль, измельченный чеснок и яйцо. Хорошо размешать и добавить, при желании, немного свежей зелени.

Всыпать разрыхлитель и постепенно вводить муку. У меня ушло около 300 грамм пшеничной муки, но количество может отличатся из-за сочности кабачков и величины яйца.

Вымешать мягкое тесто что бы оно слегка липло к рукам.

Хорошо смазать растительным маслом стол и руки. Формировать тонкие лепешки, как показано в видео, прямо руками. Толщина лепешек должна быть около 5 мм, не больше.

Обжариваем на сухой сковороде, на среднем огне, что бы лепешки успели пропечься.

Подавать можно как горячими так и холодными.