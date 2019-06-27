Люблю готовить разнообразные закуски и лепешки. Этот рецепт выручает меня когда нужно что-то взять с собой в дорогу, так как лепешки могут долго сохранятся и не портится. Главное сделать побольше, так как в процессе приготовления большую часть успевают съесть еще горячей.
- 27 июня 2019, 13:45
- 11044
Лепешки с кабачками или цукини
Ингредиенты для «Лепешки с кабачками или цукини»:
- Кабачок — 500 г
- Чеснок — 4 зуб.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Соль — 1 ч. л.
- Творог — 200 г
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Зелень — 10 г
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1942 ккал
|
белки
80.4 г
|
жиры
55.7 г
|
углеводы
274.1 г
|Порции
|ккал
388.4 ккал
|белки
16.1 г
|жиры
11.1 г
|углеводы
54.8 г
|100 г блюда
|ккал
159.2 ккал
|белки
6.6 г
|жиры
4.6 г
|углеводы
22.5 г
Рецепт «Лепешки с кабачками или цукини»:
Всыпать разрыхлитель и постепенно вводить муку. У меня ушло около 300 грамм пшеничной муки, но количество может отличатся из-за сочности кабачков и величины яйца.
Вымешать мягкое тесто что бы оно слегка липло к рукам.
Хорошо смазать растительным маслом стол и руки. Формировать тонкие лепешки, как показано в видео, прямо руками. Толщина лепешек должна быть около 5 мм, не больше.
Обжариваем на сухой сковороде, на среднем огне, что бы лепешки успели пропечься.
Подавать можно как горячими так и холодными.
Комментарии и отзывы
30 июня 2019 года Аллочка-уралочка #
30 июня 2019 года Глушец #
1 июля 2019 года Аллочка-уралочка #
1 июля 2019 года tatabilga-2015 #
1 июля 2019 года Аллочка-уралочка #
1 июля 2019 года kapitonchick #
1 июля 2019 года Аллочка-уралочка #
1 июля 2019 года Покусаева Ольга #
1 июля 2019 года Аллочка-уралочка #
1 июля 2019 года felix032 #
1 июля 2019 года Аллочка-уралочка #
1 июля 2019 года felix032 #
1 июля 2019 года jannasimf #
1 июля 2019 года Аллочка-уралочка #
29 июня 2019 года kapitonchick #
29 июня 2019 года Лиса Петровна #
30 июня 2019 года kapitonchick #
30 июня 2019 года Лиса Петровна #
30 июня 2019 года wise1288 #
30 июня 2019 года kapitonchick #
28 июня 2019 года ingrida abraityte #
28 июня 2019 года wise1288 #
27 июня 2019 года Alefniunia #
27 июня 2019 года Ирушенька #
27 июня 2019 года gorschkovaov #
27 июня 2019 года anilah #
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