У меня опять праздник, рыбный день )) Нежнейшая, сочная и ароматная скумбрия, запеченная в сливках, фаршированная овощами и грибами, под необыкновенно вкусной, румяной сырной корочкой. Никаких изысков, лишних ингредиентов, всего в меру и необыкновенно вкусно. Рыбка просто тает во рту, овощи дополняют всю гамму вкусов, а хорошее вино великолепно дополнит картину тихого семейного ужина.
- 5 декабря 2008, 20:37
- 184146
Скумбрия «Сливочная неженка»
Ингредиенты для «Скумбрия «Сливочная неженка»»:
- Скумбрия (свежая, НЕ потрошеная тушка) — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Ассорти овощное (замороженая смесь овощей) — 1 /2 стак.
- Шампиньоны — 70-100 г
- Сыр твердый (тут сыр на ваш вкус, на сколько много вы его любите) — 30-70 г
- Сливки (20%) — 100 мл
- Сок лимонный — 1-2 ст. л.
- Перец черный (по вкусу)
- Соль
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1538.1 ккал
|
белки
140.8 г
|
жиры
100.2 г
|
углеводы
19.6 г
|Порции
|ккал
769.1 ккал
|белки
70.4 г
|жиры
50.1 г
|углеводы
9.8 г
|100 г блюда
|ккал
130.3 ккал
|белки
11.9 г
|жиры
8.5 г
|углеводы
1.7 г
Рецепт «Скумбрия «Сливочная неженка»»:
Выпотрошим рыбку задом наперед))) т. е., через спину, конечно же.
От головы до хвоста, вдоль одной стороны спинного плавника, острым ножом делаем надрез. По глубине лезвие должно входить до реберных костей. Узнать это легко, через мясо ножик идет как по маслу, как упрется в реберные кости, вы это почувствуете и услышите небольшой хруст.
Затем делаем второй надрез, параллельно первому, только с другой стороны спинного плавника. Т. е., получается, мы отделяем хребет от филейной части.
Затем аккуратно ножницами перекусываем хребет у головы и хвоста и аккуратно вынимаем хребетную кость.
Затем все так же никуда не спешим, добираемся до кишок, убираем их, присоединяем к хребту.
Соскребаем черную пленку. Реберные кости аккуратно вынимаем. Что уж говорить, но тут придется набраться чуть терпения, минут так на 5.
Не забываем ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить жабры, которые как ложка дегтя в бочке меда, если их не убрать.
Потрошеную скумбрию посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона снаружи и изнутри, оставить мариноваться, пока занимаемся начинкой.
Вот у нас получается такая рыба-урод))
Надеюсь все понятно, а то делаю и фоткаю всего лишь двумя руками, получается только так))
Добавить овощную смесь (у меня была мексиканская), посолить, поперчить и довести до готовности овощей.
Грибы порезать и обжарить до готовности, не забывая посолить и поперчить.
Грибы и овощи смешать, добавить порубленную свежую зелень. Я про нее совсем забыла.
Достаем нашу промаринованную тушку.
Укладываем на брюшко нашу рыбку на противень (смазать маслом или проложить бумагой), со стороны хвостика заколоть парочками зубочисток, чтобы приняла рыбка форму лодки. Наполняем подготовленным фаршем.
Все это заливаем сливками и отправляем в духовку на 25-30 минут при 180 С.
Скумбрия готовится ооооочень быстро, ее главное не передержать!!!
Лучше, чтобы тушка плотно лежала в форме, тогда она будет как бы тушиться на сливочных парах, либо запекать по 2 тушки. Хотя мне вот так нравится больше, она лучше зажаривается снизу.
Ну у нас, как всегда, любая еда у милого не обходится без картошки, вспомнила я об этом поздно и в быстром темпе просто отварила картофель, посыпала укропом и сдобрила сливочным маслом.
Для меня никакого гарнира не требуется, кроме свежих овощей и хорошего настроения своего благоверного!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6906
Комментарии и отзывы
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