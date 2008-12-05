Скумбрия «Сливочная неженка»

Затем все так же никуда не спешим, добираемся до кишок, убираем их, присоединяем к хребту.

Соскребаем черную пленку. Реберные кости аккуратно вынимаем. Что уж говорить, но тут придется набраться чуть терпения, минут так на 5.

Не забываем ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить жабры, которые как ложка дегтя в бочке меда, если их не убрать.

Потрошеную скумбрию посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона снаружи и изнутри, оставить мариноваться, пока занимаемся начинкой.

Вот у нас получается такая рыба-урод))

Надеюсь все понятно, а то делаю и фоткаю всего лишь двумя руками, получается только так))

