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  • 5 декабря 2008, 20:37
  • 184146

Скумбрия «Сливочная неженка»

Рецепт: Скумбрия «Сливочная неженка»

У меня опять праздник, рыбный день )) Нежнейшая, сочная и ароматная скумбрия, запеченная в сливках, фаршированная овощами и грибами, под необыкновенно вкусной, румяной сырной корочкой. Никаких изысков, лишних ингредиентов, всего в меру и необыкновенно вкусно. Рыбка просто тает во рту, овощи дополняют всю гамму вкусов, а хорошее вино великолепно дополнит картину тихого семейного ужина.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Фаршированная рыба и морепродукты

Ингредиенты для «Скумбрия «Сливочная неженка»»:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1538.1 ккал 		белки
140.8 г 		жиры
100.2 г 		углеводы
19.6 г
Порции
ккал
769.1 ккал		 белки
70.4 г		 жиры
50.1 г		 углеводы
9.8 г
100 г блюда
ккал
130.3 ккал		 белки
11.9 г		 жиры
8.5 г		 углеводы
1.7 г

Рецепт «Скумбрия «Сливочная неженка»»:

Выпотрошим рыбку задом наперед))) т. е., через спину, конечно же.
От головы до хвоста, вдоль одной стороны спинного плавника, острым ножом делаем надрез. По глубине лезвие должно входить до реберных костей. Узнать это легко, через мясо ножик идет как по маслу, как упрется в реберные кости, вы это почувствуете и услышите небольшой хруст.

Затем делаем второй надрез, параллельно первому, только с другой стороны спинного плавника. Т. е., получается, мы отделяем хребет от филейной части.

Затем аккуратно ножницами перекусываем хребет у головы и хвоста и аккуратно вынимаем хребетную кость.

Выкидываем его, больше он нам не понадобится)))

Затем все так же никуда не спешим, добираемся до кишок, убираем их, присоединяем к хребту.
Соскребаем черную пленку. Реберные кости аккуратно вынимаем. Что уж говорить, но тут придется набраться чуть терпения, минут так на 5.
Не забываем ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить жабры, которые как ложка дегтя в бочке меда, если их не убрать.
Потрошеную скумбрию посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона снаружи и изнутри, оставить мариноваться, пока занимаемся начинкой.
Вот у нас получается такая рыба-урод))
Надеюсь все понятно, а то делаю и фоткаю всего лишь двумя руками, получается только так))

Лук порезать и обжарить на сливочном масле,

Добавить овощную смесь (у меня была мексиканская), посолить, поперчить и довести до готовности овощей.

Грибы порезать и обжарить до готовности, не забывая посолить и поперчить.
Грибы и овощи смешать, добавить порубленную свежую зелень. Я про нее совсем забыла.

Достаем нашу промаринованную тушку.
Укладываем на брюшко нашу рыбку на противень (смазать маслом или проложить бумагой), со стороны хвостика заколоть парочками зубочисток, чтобы приняла рыбка форму лодки. Наполняем подготовленным фаршем.

Сыр натереть на крупной терке и выложить поверх овощей.

Все это заливаем сливками и отправляем в духовку на 25-30 минут при 180 С.
Скумбрия готовится ооооочень быстро, ее главное не передержать!!!
Лучше, чтобы тушка плотно лежала в форме, тогда она будет как бы тушиться на сливочных парах, либо запекать по 2 тушки. Хотя мне вот так нравится больше, она лучше зажаривается снизу.

Достаем, украшаем, гарнируем свежими овощами и зеленью, обязательно подаем вино, милую улыбку и наслаждаемся приятным и вкусным ужином.
Ну у нас, как всегда, любая еда у милого не обходится без картошки, вспомнила я об этом поздно и в быстром темпе просто отварила картофель, посыпала укропом и сдобрила сливочным маслом.
Для меня никакого гарнира не требуется, кроме свежих овощей и хорошего настроения своего благоверного!



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6906
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: обед второе горячее ужин овощи рыба сыр грибы сливки скумбрия

Вкусы: нежный сырный грибной овощной рыбный сочный

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Скумбрия «Сливочная неженка»
Рецепт: Скумбрия «Сливочная неженка»

У меня опять праздник, рыбный день )) Нежнейшая, сочная и ароматная скумбрия, запеченная в сливках, фаршированная овощами и грибами, под необыкновенно вкусной, румяной сырной корочкой. Никаких изысков, лишних ингредиентов, всего в меру и необыкновенно вкусно. Рыбка просто тает во рту, овощи дополняют всю гамму вкусов, а хорошее вино великолепно дополнит картину тихого семейного ужина.

Ингредиенты для «Скумбрия «Сливочная неженка»»:

Комментарии и отзывы

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Отличный рецепт
Готовлю такую рыбу уже не первый раз! Очень вкусно!!!
Спасибо! Получилась вкусная рыбка, только сыр оказался немного с неприятным привкусом. То ли от скумбрия, то ли такого качества сыр.
Просто прелесть!
Нежная ароматная рыбка
Начинка чуть изменена, в остальном очень близко.
очень интересный рецепт!
Спасибо за рецепт. Рыбка очень вкусненькая.
Очень вкусная рыбка.Спасибо за рецепт.
Очень вкусная скумбрия ! И без дорады можно обойтись !
Рыбка получилась восхитительная! Просто пальчики оближешь! Действительно "неженка".
Вот так рыбка! Супер!
Должно быть очч вкусно!) Спасибо за рецепт!))
Вкуснейшая рыбка получилась! Набор овощей немного не такой как у Вас, но это не важно Теперь ждем лето, приготовить с овощами сезонными, не мороженными, будет еще вкуснее!!! Вам спасибо за рецепт!!!
Очень аппетитно!
Огромное СПАСИБО за прекрасный рецепт!!! Готовлю уже несколько раз, очень вкусное и эффектное блюдо! А сейчас наступил кабачковый сезон, делала с кабачками и шампиньонами - пальчики оближешь!
А для начинки беру картофель, лук и помидор тоже вкусно получается)но и Ваш вариант надо попробовать.Уже слюнки текут)
Получилось вкусно и красиво. Спасибо за рецепт.
Восхитительно, просто изумительно изысканный вкус блюда из доступных продуктов... Невероятно огромное СПАСИБО!!!!
третий год готовлю на праздники, всем очень нравиться! большоооооое спасибо за рецептик
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