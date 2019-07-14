В миску добавить минеральную воду (в рецепте использовалась минеральная вода "Боржоми"), добавить яичный желток, добавить соль (1/3 ч. ложки). Смесь взбить вилочкой. Далее, постепенно, порциями добавить муку. Замесить мягкое, не очень плотное тесто.

Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и оставить на 15-20 мин.



Подготовленный для чебуреков фарш отбить, добавить по вкусу соль, белый молотый перец, соль, добавить пряности. Затем небольшими порциями добавить кипяченую воду, нарезанный мелкими кубиками репчатый лук. Фарш по консистенции должен быть чуть жидким. Затем добавить 1 столовую ложку сметаны. Фарш еще раз хорошо вымешать.



Тесто разделить на равные кусочки. Всего получилось 12 кусочков. Каждый кусочек раскатать в очень тонкий пласт, толщиной около 1,5 - 2 мм.!!! Не более!

Вырезать круг. На круг выложить тонким слоем подготовленный мясной фарш, отступив от внешнего края на расстояние около 1,5 см.