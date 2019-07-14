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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Чебуреки
  • 14 июля 2019, 10:06
  • 40818

Чебуреки

Рецепт: Чебуреки

Хотела поэкспериментировать с рецептом, получилось вкусно! Даже на следующий день чебуреки оставались такими же пузырчатыми и в тоже время мягкими, с нежной и сочной начинкой. Этим рецептом я хотела бы поделиться с вами, друзья мои.

Категория: Выпечка Изделия из теста Чебуреки

Ингредиенты для «Чебуреки»:

Для теста

Для начинки

Для обжарки чебуреков

  • Масло растительное (Масла добавить на сковороду такое количество, что бы чебурек был погружен в масло наполовину.)

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1513.1 ккал 		белки
36.1 г 		жиры
27.8 г 		углеводы
250.1 г
100 г блюда
ккал
196.5 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
3.6 г		 углеводы
32.5 г


Рецепт «Чебуреки»:

В миску добавить минеральную воду (в рецепте использовалась минеральная вода "Боржоми"), добавить яичный желток, добавить соль (1/3 ч. ложки). Смесь взбить вилочкой. Далее, постепенно, порциями добавить муку. Замесить мягкое, не очень плотное тесто.
Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и оставить на 15-20 мин.

Подготовленный для чебуреков фарш отбить, добавить по вкусу соль, белый молотый перец, соль, добавить пряности. Затем небольшими порциями добавить кипяченую воду, нарезанный мелкими кубиками репчатый лук. Фарш по консистенции должен быть чуть жидким. Затем добавить 1 столовую ложку сметаны. Фарш еще раз хорошо вымешать.

Тесто разделить на равные кусочки. Всего получилось 12 кусочков. Каждый кусочек раскатать в очень тонкий пласт, толщиной около 1,5 - 2 мм.!!! Не более!
Вырезать круг. На круг выложить тонким слоем подготовленный мясной фарш, отступив от внешнего края на расстояние около 1,5 см.

Затем аккуратно, от середины круга, сгоняя пузырьки воздуха к краю раскатанного сочня, накрыть начинку из фарша второй половинкой круга, слегка придавить ладонью таким образом, что бы склеить обе половинки сочня. Края чебурека защипнуть.

По краю можно сделать фигурный срез при помощи резца для теста (не обязательно!)

Вот такой тоненький у вас должен получиться чебурек.

На сковороду добавить растительное масло. Сковороду с маслом разогреть на среднем огне. Обжарить чебуреки с двух сторон.

Обжаренные в масле чебуреки выложить на бумажное полотенце для удаления излишков масла.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На полдник На праздничный стол : Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: выпечка жарить обед ужин

Вкусы: жареный луковый мясной соленый

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Чебуреки
Описание: Хотела поэкспериментировать с рецептом, получилось вкусно! Даже на следующий день чебуреки оставались такими же пузырчатыми и в тоже время мягкими, с нежной и сочной начинкой. Этим рецептом я хотела бы поделиться с вами, друзья мои.


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Фотографии «Чебуреки» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Сколько едоков, столько и мнений. Мне ПОНРАВИЛОСЬ!
дякую за черговий смачний рецепт! Велика подяка від моєї нагодованої родини
Это по принципу не может быть не вкусно! Сочные, хрустящие чебуреки мммм... Вкуснота!
Спасибо
Спасибо за рецепт. Вкусно получилось и тесто с пузырьками. Единственное, не пойму, у меня одной из этого количества продуктов получилось 8 маленьких тоненьких чебуреков
Чебуреки просто сказочно красивые,просто нет слов! Спасибо что показали свой Мастер-класс по приготовлению таких чебуреков! Попробую приготовить с бараниной.
Очень приятное в работе тесто. Главное, вкусное！
Обминала и раскатывала на столе смазанном раст.маслом.
В начинку натерла маленькую сырую картофелинку, чтобы впитала сок （это, конечно, на ваше усмотрение）.
Холодными стали еще вкуснее. Спасибо большое за рецепт
у нас тоже семья небольшая, но осталось через час только три штуки , которые и удалось запечатлеть
Спасибо! Сегодня приготовила чебуреки по вашему рецепту. Мне очень понравились. Прекрасное тесто. Чебуреки получились воздушными (если так можно выразиться о чебуречном тесте) и вкусными.
Тесто для чебуреков с желтком никогда раньше не готовила. Вот приготовила чебуреки по рецепту. Чебуреки понравились. Рецепт взяла в КК. Буду готовить такое тесто. Автору спасибо.
нельзя боржоми - она с мочой!
Прекрасные, очень аппетитные чебуречки!
Шикарный рецепт! У меня такие красивые еще никогда не получались. Спасибо за подсказки, как сделать эту красоту и вкусноту!
Отличные чебуреки!!!Фото как всегда супер аппетитнейшие!!!!!!!!
Спасибо за рецепт. Обязательно попробую ( а пробую воплотить чебуреки уже лет так ...цать). Последними можно было убить кого-нибудь нечаянно. Только фарш перевела. Но муж отважно ел и говорил :"Вкусно, правда!" Обидно - дружу с любой выпечкой, а чебуреки со мной не хотят.
Я тоже люблю экспериментировать с тестом , да и начинка у вас интересная получилась , на днях приготовлю по вашему рецепту Чебуреки для моих сыновей . Большое спасибо . А рецепт взяла я на заметку
Надо добавить в тесто 1 ст. л. водки и 1 ст.л. яблочного уксуса. Вот это будет тесто! Постоянно так делаю, все в восторге!
Скажите, пожалуйста, а зачем в тесто и водка, и уксус? Что они дают? Я никогда так не делала
Плюсую! Выглядят чебуреки очень аппетитно. Ну и почему бы не поэкспериментировать с минералкой и сметаной?
Прекрасные чебуреки, Танюша! Как всегда, рецепт приготовлен душевно и с любовью. Спасибо.
все что с яйцами-это пирожки. Настоящий чебурек готовится из оч простого теста.и именно сделать из него вкуснятину-искусство!
Настоящий чебурек готовится из оч простого теста.и именно сделать из него вкуснятину-искусство!
Да, это пока с пылу с жару. Горяченькие. На следующий день это засохшая корка, о которую язык и нЁба раздерешь. Мне такие чебуреки не нравятся, хотя знаменитые шеф- повара предлагают именно такие рецептуры, в составе которых мука и вода, нуу может чуть- чуть растительного масла и соль. Мы же все стараемся готовить блюда ориентируясь на свой вкус, так? Я пробовала различные рецепты и на воде, и на минералке, с добавлением целого яйца и без яиц и т.д., вышеприведенный рецепт меня вполне устроил. Вот как чувствовала рецепт, так и приготовила.
все что с яйцами-это пирожки
Вообще- то пирожки бывают дрожжевые или НЕ дрожжевые, т.е. из дрожжевого теста или НЕ дрожжевого, т.е. пресного, но тогда для подъема добавляются разрыхлители или сода. Иначе это будет плоская подошва от ботинка. Зачем мне рецепт таких пирожков?
Вкусные чебуреки не остаются на след день)))) Просто название может быть "вариации на тему", а не аутентичное. Про это я вам и писала. Все равно, что приготовить щи и назвать их шурпой с капустой )))
У меня семья маленькая, остались на следующий день. Из- за трех штук заморачиваться не хотелось со стряпней. Поужинали, а утром позавтракали. Сейчас стоит жара невыносимая, даже не знаешь, что готовить. Салаты и те надоедают.
Как вариант: налепить сколько получается, а лишнее можно заморозить до лучших времен
Ответ для obukhov11
Спасибо Вам за рецепт. Именно такой и искала. Хочется не только семью накормить, но и коллег угостить, а для этого нужно, чтоб изделие и на следующий день оставалось мягким или хрустящим и сочным. Дама одна тут все подкалывала, и совершенно напрасно. Я лично не готова вставать в 4 утра, чтоб с пылу с жару коллегам принести угощение. Мне именно такие рецепты и нужны, чтоб на следующий день была не подошва. Спасибо, что поделились опытом!
Ответ для SMS_ka Crimea
Совершенно согласна! В настоящих чебуреках тесто из воды, муки и жира (масла). В начинке мясо, жир и много лука. И настоящие чебуреки надо поедать горячими, с пылу с жару.

И да, если тесто правильное (никаких яиц там и близко быть не должно), то тесто на следующий дено просто мягкие, но никак не дубовые.
Хмм... в таком случае и котлеты должны состоять только из фарша, лука, соли, хлеба и перца. Ну а как иначе?! ? Но мы хорошо знаем, что некоторые хозяйки добавляют чеснок, морковь, зелень, кабачки, тыкву, манку, отварной или сырой, натертый на тёрке картофель и т.д. А как быть с беляшами, эчпочмаками, это бдюда татарской и башкирской кухонь, там никогда не добавляется мясо свинины? Можно перечислять такие блюда до бесконечности. Поэтому полностью согласна с автором, каждый из нас адаптирует блюда под свои вкусовые предпочтения. К вам пришли гости, а вы выносит на тарелке беляши, при этом говорите: "Это, я тут навыпекала не весть что, типа вариации на тему беляшей, кушайте!" Абсурд!! Или с чебуреками.... "Я тут нажарила мяса в пресном тесте, ну короче вы поняли..., сама не знаю как называется".
Настоящие котлеты как раз и состоят из фарша, лука, соли, хлеба и перца. Кулинарное искусство в том, чтобы из небольшого набора простых продуктов получался шедевр. А не напихивать целую кучу всего, чтобы получать комбикорм. Что касается жира, то я ни слова не писала о свинине. Используется бараний курдюк. В беляшах, мантах, самсе, чебуреках и прочих блюдах тех народов, где не едят свинину. И да, вполне можно сказать, что выпечка "по мотивам беляшей, с моими изменениями".
Настоящие котлеты как раз и состоят из фарша, лука, соли, хлеба и перца.
т. е. если туда добавили добавили чеснок, укроп, это уже не котлеты, да? ? Ну а если у меня, к примеру, аллергия на лук, как быть? Получается, что не видать мне котлет, как собственных ушей?
И да, вполне можно сказать, что выпечка "по мотивам беляшей, с моими изменениями".
Славненько! Если я, к примеру, в борщ не добавлю чеснок, то это будет уже не борщ, а нечто, по мотивам борща? ПросветИли! Теперь при подаче домашним на стол, буду говорить, что это не борщ, а суп по мотивам борща, что это не котлеты, а блюдо по мотивам котлет, что это не беляши, а нечто, напоминающее беляши.
Знаете, даже знаменитые шеф- повара, авторы книг по кулинарии готовят всем известные блюда по своему. И каждый с уверенностью говорит, что у него самый правильный рецепт. Совсем недавно посмотрела на ютубе приготовление хаша, готовили, кстати, известные в области кулинарии, авторы книг. И состав и метод были совершенно разные, исключением была только свинина, т. е свинины там не было. Один готовил из говяжьих ног, второй из ног и говяжьих хвостов. Хотя вики нам говорит, что хаш готовят из говяжьих ног и рубца. Каково?!!!
И да, вполне можно сказать, что выпечка "по мотивам беляшей, с моими изменениями".
Нууу.... , это у себя дома, как вам будет угодно.... ?
И да, если тесто правильное (никаких яиц там и близко быть не должно), то тесто на следующий дено просто мягкие, но никак не дубовые.
Никогда! Никогда!!! Тесто на одной муке и воде не будет на второй день мягким. Потому, что оно пустое. В нем ничего нет. Даже микроволновка не спасает. Засохшее пельменное тесто....
Если у Вас тесто из муки, воды и масла дубовое, то руки у Вас из попы. Удачи.
Если у Вас тесто из муки, воды и масла дубовое, то руки у Вас из попы. Удачи.
Нууу... Зачем так категорично? Для некоторых и каша без масла, на воде, верх пилотажа. У каждого свои предпочтения. Лепите чебуреки смЕло на муке и воде
Удачи.
И вам не хворать!
Ответ для SMS_ka Crimea
Вот так трактуют энциклопедии слово чебурек: Слово, заимствованное из крымско-татарского языка, в переводе означает "сырой пирожок". Но никто, конечно, не ел чебуреки в сыром виде. "Сырой", значит, что его не пекут, а жарят. Это такая игра слов.
Про состав с яйцом или безинформации нет. Каждый делал как умел и как ему нравится. Так что, Ваша НЕправда.
ну именно потому что я являюсь представительницей крымскотатарского народа и соответственно,данное блюдо у нас традиционное. Так что в щи с капустой не лезу ,а пишу исходя из того,как готовят у нас
все что с яйцами-это пирожки. Настоящий чебурек готовится из оч простого теста.и именно сделать из него вкуснятину-искусство!
Извините, но не все, что с яйцами - пирожки. Бисквит тоже с яйцами, а также масса других блюд. Но главное не в этом. Желток - это не яйцо. Яйцо - это желток и белок. Например, в котлеты добавляю желток, если фарш суховатый. Но не яйцо, так как тогда фарш становится жестким. Добавить в тесто желток - все равно, что немного растительного масла, вкус становится богаче и мягче. Рецепт абсолютно аутентичный, газированная вода и желток его просто улучшили, но не изменили ни внешний вид, ни вкус изделия. Так делается уже много лет и многими хозяйками. Рецепт ОЧЕНЬ хороший. Тесто просто супер. А красиво как - глаз не оторвать. А уж сказать, что вкусные чебуреки не остаются на следующий день - просто бестактно. Любое, очень вкусное блюдо остается на следующий день, если приготовлено много. Что же теперь, лопнуть - лишь бы на следующий день не осталось? Мы же дома, на семью готовим, и с удовольствием доедаем на следующий день.
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