Хотела поэкспериментировать с рецептом, получилось вкусно! Даже на следующий день чебуреки оставались такими же пузырчатыми и в тоже время мягкими, с нежной и сочной начинкой. Этим рецептом я хотела бы поделиться с вами, друзья мои.
- 14 июля 2019, 10:06
- 40818
Чебуреки
Ингредиенты для «Чебуреки»:
Для теста
- Вода минеральная (в рецепте использовалась минеральная вода "Боржоми") — 100 мл
- Желток яичный — 1 шт
- Соль (без горки) — 1/3 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (Муки, возможно, потребуется чуть больше или чуть меньше, все зависит от категории добавленного в тесто яичного желтка) — 2 стак.
Для начинки
- Фарш мясной (в рецепте использовался комбинированный фарш свинина+говядина+мясо курицы) — 200 г
- Лук репчатый (крупная луковица) — 1 шт
- Сметана — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец белый — по вкусу
- Зелень (сушеная зелень петрушки, базилика,укропа) — по вкусу
- Вода (для добавления в фарш) — по вкусу
Для обжарки чебуреков
- Масло растительное (Масла добавить на сковороду такое количество, что бы чебурек был погружен в масло наполовину.)
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1513.1 ккал
|
белки
36.1 г
|
жиры
27.8 г
|
углеводы
250.1 г
|100 г блюда
|ккал
196.5 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
3.6 г
|углеводы
32.5 г
Рецепт «Чебуреки»:
В миску добавить минеральную воду (в рецепте использовалась минеральная вода "Боржоми"), добавить яичный желток, добавить соль (1/3 ч. ложки). Смесь взбить вилочкой. Далее, постепенно, порциями добавить муку. Замесить мягкое, не очень плотное тесто.
Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и оставить на 15-20 мин.
Подготовленный для чебуреков фарш отбить, добавить по вкусу соль, белый молотый перец, соль, добавить пряности. Затем небольшими порциями добавить кипяченую воду, нарезанный мелкими кубиками репчатый лук. Фарш по консистенции должен быть чуть жидким. Затем добавить 1 столовую ложку сметаны. Фарш еще раз хорошо вымешать.
Тесто разделить на равные кусочки. Всего получилось 12 кусочков. Каждый кусочек раскатать в очень тонкий пласт, толщиной около 1,5 - 2 мм.!!! Не более!
Вырезать круг. На круг выложить тонким слоем подготовленный мясной фарш, отступив от внешнего края на расстояние около 1,5 см.
Затем аккуратно, от середины круга, сгоняя пузырьки воздуха к краю раскатанного сочня, накрыть начинку из фарша второй половинкой круга, слегка придавить ладонью таким образом, что бы склеить обе половинки сочня. Края чебурека защипнуть.
Вот такой тоненький у вас должен получиться чебурек.
На сковороду добавить растительное масло. Сковороду с маслом разогреть на среднем огне. Обжарить чебуреки с двух сторон.
Комментарии и отзывы
вчера в 18:29 tfurman8888 #
9 февраля Юлия Пустовойт #
10 февраля obukhov11 # (автор рецепта)
24 сентября 2019 года Демурия #
Спасибо
25 сентября 2019 года obukhov11 # (автор рецепта)
2 августа 2019 года svetl2010 #
31 июля 2019 года bilar54 #
30 июля 2019 года Махомяк #
Обминала и раскатывала на столе смазанном раст.маслом.
В начинку натерла маленькую сырую картофелинку, чтобы впитала сок （это, конечно, на ваше усмотрение）.
Холодными стали еще вкуснее. Спасибо большое за рецепт
у нас тоже семья небольшая, но осталось через час только три штуки , которые и удалось запечатлеть
30 июля 2019 года obukhov11 # (автор рецепта)
19 июля 2019 года Валентина Коленченко #
20 июля 2019 года obukhov11 # (автор рецепта)
18 июля 2019 года nadezhdanv-2 #
19 июля 2019 года obukhov11 # (автор рецепта)
17 июля 2019 года Bad Robot #
16 июля 2019 года Никифоров Александр #
16 июля 2019 года Kuss #
16 июля 2019 года Жанета2016 #
15 июля 2019 года olgatash1416 #
15 июля 2019 года loriot #
15 июля 2019 года Elly44 #
15 июля 2019 года Лилия Мицук #
31 июля 2019 года Lioness-70 #
15 июля 2019 года Раиса Морогова #
15 июля 2019 года beautiful woman #
15 июля 2019 года SMS_ka Crimea #
15 июля 2019 года obukhov11 # (автор рецепта)
Вообще- то пирожки бывают дрожжевые или НЕ дрожжевые, т.е. из дрожжевого теста или НЕ дрожжевого, т.е. пресного, но тогда для подъема добавляются разрыхлители или сода. Иначе это будет плоская подошва от ботинка. Зачем мне рецепт таких пирожков?
15 июля 2019 года SMS_ka Crimea #
15 июля 2019 года obukhov11 # (автор рецепта)
16 июля 2019 года Татьяна Гребнева #
15 июля 2019 года Жасмин-2017 #
18 июля 2019 года obukhov11 # (автор рецепта)
16 июля 2019 года Бондюэлька #
И да, если тесто правильное (никаких яиц там и близко быть не должно), то тесто на следующий дено просто мягкие, но никак не дубовые.
16 июля 2019 года klenovairina14 #
17 июля 2019 года Бондюэлька #
17 июля 2019 года klenovairina14 #
Славненько! Если я, к примеру, в борщ не добавлю чеснок, то это будет уже не борщ, а нечто, по мотивам борща? ПросветИли! Теперь при подаче домашним на стол, буду говорить, что это не борщ, а суп по мотивам борща, что это не котлеты, а блюдо по мотивам котлет, что это не беляши, а нечто, напоминающее беляши.
Знаете, даже знаменитые шеф- повара, авторы книг по кулинарии готовят всем известные блюда по своему. И каждый с уверенностью говорит, что у него самый правильный рецепт. Совсем недавно посмотрела на ютубе приготовление хаша, готовили, кстати, известные в области кулинарии, авторы книг. И состав и метод были совершенно разные, исключением была только свинина, т. е свинины там не было. Один готовил из говяжьих ног, второй из ног и говяжьих хвостов. Хотя вики нам говорит, что хаш готовят из говяжьих ног и рубца. Каково?!!!
Нууу.... , это у себя дома, как вам будет угодно.... ?
Никогда! Никогда!!! Тесто на одной муке и воде не будет на второй день мягким. Потому, что оно пустое. В нем ничего нет. Даже микроволновка не спасает. Засохшее пельменное тесто....
18 июля 2019 года Бондюэлька #
18 июля 2019 года klenovairina14 #
И вам не хворать!
30 июля 2019 года Махомяк #
Про состав с яйцом или безинформации нет. Каждый делал как умел и как ему нравится. Так что, Ваша НЕправда.
30 июля 2019 года SMS_ka Crimea #
15 июля 2019 года SMS_ka Crimea #
16 июля 2019 года Жанета2016 #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: