Заливной пирог "Капустняк" с сыром

У меня железная форма 26 см, поэтому я ее выстелила пекарской бумагой слегка смазанной растительным маслом. В форму выложить половину теста и разровнять ложкой, сверху всю начинку и закрыть пирог остатками теста. Отправить пирог в духовку при 190 гр до готовности.