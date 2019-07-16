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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 16 июля 2019, 7:15
  • 18194

Заливной пирог "Капустняк" с сыром

Рецепт: Заливной пирог Капустняк с сыром

Простой, быстрый и не сложный пирог. Нежнейшая начинка, которая не оставит равнодушным никого. Тесто тонкое и невесомое. Из серии: мало теста, много начинки. Угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Заливной пирог "Капустняк" с сыром»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3060.63 ккал		 белки
78.2805 г		 жиры
235.798 г		 углеводы
150.3645 г
100 г блюда
ккал
256.33 ккал		 белки
6.56 г		 жиры
19.75 г		 углеводы
12.59 г


Рецепт «Заливной пирог "Капустняк" с сыром»:

Молодую капусту нашинковать и отварить в кастрюле до готовности. Откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней воде. Полностью остудить. К остывшей капусте добавить специи, нашинкованный укроп. Яйца и сыр натереть на крупной тёрке. Начинку хорошо перемешать.

Пару яйц взбить с щепоткой соли и майонезом. Добавить соду и просеянную муку. Вымесить тесто. Оно получается нежным неохотливо стекает с ложки, густоватое.

У меня железная форма 26 см, поэтому я ее выстелила пекарской бумагой слегка смазанной растительным маслом. В форму выложить половину теста и разровнять ложкой, сверху всю начинку и закрыть пирог остатками теста. Отправить пирог в духовку при 190 гр до готовности.

Приятного аппетита!!!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На обед На полдник На ужин

Теги: выпечка обед ужин чаепитие

Вкусы: сырный капустный яичный нежный

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Заливной пирог Капустняк с сыром
Описание: Простой, быстрый и не сложный пирог. Нежнейшая начинка, которая не оставит равнодушным никого. Тесто тонкое и невесомое. Из серии: мало теста, много начинки. Угощайтесь!


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Фотографии «Заливной пирог "Капустняк" с сыром» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Оля спасибо большое за рецепт быстрого,вкусного пирога.
Спасибо моя хорошая за доставленное удовольствие от просмотра вкусной фото улики . Мне очень приятно и лестно , что воспользовалась рецептом и он не разочаровал . На душе прям уютно и тепло стало от добрых слов . На здоровье мои дорогие
Пекла уже 2 раза, ну очень вкусно! Только сразу увеличиваю все пропорции в 2-3 раза
На здоровье
Отличный рецепт . Быстро и получается вкусно!
Спасибо моя хорошая за доставленное удовольствие от просмотра вкусной фото улики . Мне очень приятно и лестно , что воспользовалась рецептом и он не разочаровал . На душе прям уютно и тепло стало от добрых слов . На здоровье мои дорогие
Пирог испекла, но для меня немного жирный, может майонез такой. Очень понравился, спасибо, буду печь снова.
На здоровье
Ответ для solaris-7
Замените майонез кефиром, либо напополам 150 майонеза, 150 кефира, и вам тогда все понравится.
Оля, очень аппетитный пирог!
Спасибо
Безумное количество майонеза! Увидела и дальше не стала даже читать! Ужасно!
Отлично
Ответ для Tatulek-2
Замените половину майонеза кефиром - будет еще вкуснее.
Спасибо!
Просто! Вкусно! Аппетитно!
Спасибо
Так и не дождавшись ответа, , я вчера испекла этот чудесный пирог!
Это просто волшебно!!!! Миксер не нужен. Всё замешивается даже вилкой! Пирог - нежнейший!
Олечка! Спасибо большое за простой, ( а для меня это главное в выпечке ), бюджетный и очень вкусный рецепт!!!
Всем рекомендую!!!
Наташенька, замечательный, очень аппетитный пирог!
Ларочка! Спасибо, милая! Делается на раз-два! Приготовь - не пожалеешь!
Ответ для ирпенчанка
Спасибо моя хорошая за доставленное удовольствие от просмотра вкусной фото улики . Мне очень приятно и лестно , что воспользовалась рецептом и он не разочаровал . На душе прям уютно и тепло стало от добрых слов . На здоровье мои дорогие
Оленька! Спасибо за твой труд и прекрасные рецепты! С именинами!
Ольга! Замечательный пирог, прекрасная начинка
Спасибо
Ух ты, какая прелесть!!! Оля! Забираю с большой благодарностью!
А если форма круглая, какого диаметра можно взять, чтобы он получился, как у тебя, пышненьким? Майонез обычно пишут в граммах. Они совпадут с мл? Или, нужно, как-то по другому измерять?
На магазинных пачках майонеза объём указан в мл, поэтому и я указала мл
А у нас в гр. Всё это мелочи! Главное, что пирог вкусный!
Ответ для ирпенчанка
Наташенька, под отчётом не могу оставить отзыв, поэтому здесь напишу Обалденный пирог у тебя получился ! Такой пышный, румяный ...представляю, какой он вкусный ! Отличное исполнение !
Ларочка! Ты меня захвалила! Спасибо, милая!
Присоединяюсь к словам Лары.Пирог суперский!
Алечка! Рада тебя видеть! Спасибо огромное, что не прошла мимо!!!!
Ответ для ирпенчанка
Наташенька и мне пирог твой очень понравился ,благо есть место куда впихнуться с коментом
Спасибо, милая!
Ответ для ирпенчанка
Наташа, под твоим отчетом не могу написать коммент, поэтому здесь.

Очень аппетитный пирог у тебя получился, высокий красавец!
Катюша! Огромное спасибо за внимание и похвалу!!!
Нежный пирожок с молодой капустой - это вещь!
Как всегда, очень красивое фото! Мало теста, много начинки, это по мнеее...
Вкусный и аппетитный пирог!!!
Спасибо
Заинтересовал рецепт...
Нооооооо.........
А без майонеза никак??????
Не надо много читать о вреде продуктов и т д, мы умрем точно не от этого думаю вода и экология нас доканают. Так что готовьте смело. Такое нежное тесто без майонеза ну ни как. Но решать вам
Не нужно бояться майонеза - человек сидит перед компьютером 8-10 часов, спит с мобильным (излучение), дышит выхлопными газами и пищит от ужаса, увидев майонез в рецепте Прекрасный рецепт, всегда в тесто добавляю м., даже в брауниз и в имбирную коврижку. Спасибо, автор! Шепотом: докОнают, опечатка
Благодарю за поддержку
Оленька, очень красивый пирог!
Спасибо
Олечка, прекрасный пирог! Очень аппетитно. С большой благодарностью забираю себе в КК.
Спасибо
Замечательная выпечка, очень аппетитно!
Благодарю
Благодарю
замечательное приготовление!
Спасибо
Отличный пирог, Олечка!!!
Спасибо
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