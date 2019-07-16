Простой, быстрый и не сложный пирог. Нежнейшая начинка, которая не оставит равнодушным никого. Тесто тонкое и невесомое. Из серии: мало теста, много начинки. Угощайтесь!
- 16 июля 2019, 7:15
- 18194
Заливной пирог "Капустняк" с сыром
Ингредиенты для «Заливной пирог "Капустняк" с сыром»:
Тесто
- Яйцо куриное — 2 шт
- Майонез — 300 мл
- Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
- Сода — 0.5 ч. л.
Начинка
- Капуста белокочанная / Капустa — 350 г
- Яйцо куриное (Отварное) — 3 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Специи (По вкусу соль, молотый перец)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
3060.63 ккал
|белки
78.2805 г
|жиры
235.798 г
|углеводы
150.3645 г
|100 г блюда
|ккал
256.33 ккал
|белки
6.56 г
|жиры
19.75 г
|углеводы
12.59 г
Рецепт «Заливной пирог "Капустняк" с сыром»:
Молодую капусту нашинковать и отварить в кастрюле до готовности. Откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней воде. Полностью остудить. К остывшей капусте добавить специи, нашинкованный укроп. Яйца и сыр натереть на крупной тёрке. Начинку хорошо перемешать.
Пару яйц взбить с щепоткой соли и майонезом. Добавить соду и просеянную муку. Вымесить тесто. Оно получается нежным неохотливо стекает с ложки, густоватое.
У меня железная форма 26 см, поэтому я ее выстелила пекарской бумагой слегка смазанной растительным маслом. В форму выложить половину теста и разровнять ложкой, сверху всю начинку и закрыть пирог остатками теста. Отправить пирог в духовку при 190 гр до готовности.
Комментарии и отзывы
8 ноября 2019 года mtata #
8 ноября 2019 года Демурия # (автор рецепта)
6 ноября 2019 года Golda8 #
6 ноября 2019 года Демурия # (автор рецепта)
23 июля 2019 года lazof #
24 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
21 июля 2019 года solaris-7 #
21 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
22 июля 2019 года Retrogad #
20 июля 2019 года MineyKa #
21 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
19 июля 2019 года Tatulek-2 #
19 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
22 июля 2019 года vorob zhanna #
22 июля 2019 года Tatulek-2 #
18 июля 2019 года Wera13 #
19 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
18 июля 2019 года ирпенчанка #
Это просто волшебно!!!! Миксер не нужен. Всё замешивается даже вилкой! Пирог - нежнейший!
Олечка! Спасибо большое за простой, ( а для меня это главное в выпечке ), бюджетный и очень вкусный рецепт!!!
Всем рекомендую!!!
18 июля 2019 года Dama-Lorik #
18 июля 2019 года ирпенчанка #
18 июля 2019 года Dama-Lorik #
24 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
24 июля 2019 года ирпенчанка #
24 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
18 июля 2019 года wise1288 #
18 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
17 июля 2019 года ирпенчанка #
А если форма круглая, какого диаметра можно взять, чтобы он получился, как у тебя, пышненьким? Майонез обычно пишут в граммах. Они совпадут с мл? Или, нужно, как-то по другому измерять?
18 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
18 июля 2019 года ирпенчанка #
18 июля 2019 года mazziadri #
18 июля 2019 года ирпенчанка #
18 июля 2019 года Лиса Петровна #
18 июля 2019 года ирпенчанка #
20 июля 2019 года mtata #
20 июля 2019 года ирпенчанка #
20 июля 2019 года MineyKa #
Очень аппетитный пирог у тебя получился, высокий красавец!
20 июля 2019 года ирпенчанка #
17 июля 2019 года Kuss #
17 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
17 июля 2019 года PYMA-2016 #
17 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
16 июля 2019 года jannasimf #
16 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
16 июля 2019 года my blue eyes #
Нооооооо.........
А без майонеза никак??????
16 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
21 июля 2019 года Lisa Ali 1 #
22 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
16 июля 2019 года Ирушенька #
16 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
16 июля 2019 года Наталья Щучкина #
16 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
16 июля 2019 года Tatanj #
16 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
16 июля 2019 года gorschkovaov #
16 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
16 июля 2019 года мисс #
16 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
16 июля 2019 года olgatash1416 #
16 июля 2019 года Демурия # (автор рецепта)
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