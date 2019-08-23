Он готовится просто и быстро, а в итоге получается густой и красивый джем. Этот рецепт - простор для вашего творчества! Он примет любые добавки!
- 23 августа 2019, 16:06
- 56063
Яблочный джем
Ингредиенты для «Яблочный джем»:
- Яблоко (преимущественно красные) — 1.2 кг
- Сахар — 1.1 кг
- Вода — 150 мл
- Кислота лимонная
- Коньяк (Используем в качестве консерванта) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5014.8 ккал
|
белки
4.8 г
|
жиры
4.8 г
|
углеводы
1214.3 г
|100 г блюда
|ккал
203 ккал
|белки
0.2 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
49.2 г
Рецепт «Яблочный джем»:
За один прием рекомендую готовить не более 1,5 кг яблок. Сахар добавляется пропорционально, примерно на 3% больше, чем яблок. В рецепте я указала вес целых яблок. После удаления серединки останется примерно 1 - 1,1 кг яблок. Из этого количества получается три 0,5 л баночки джема.
Берем яблоки красных сортов (перезревшие не годятся), можно смесь красных и зеленых яблок. Чем больше будет красных, тем насыщеннее получим цвет джема.
Яблоки надо вымыть, очистить от серединки (кожуру не снимать) и нарезать мелкими кубиками. Переложить в большую кастрюлю с высокими стенками, залить водой и, помешивая, прокипятить до размягчения яблок - примерно 10 минут. Почти все кусочки превратятся в пюре, не страшно, если некоторые не разварятся.
Затем добавить сахар, перемешать и варить на среднем огне еще 7-10 минут, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. От кастрюли не отходите! Соблюдайте осторожность, так как варенье может выплескиваться!
В конце варки добавьте лимонную кислоту, разведенную в небольшом количестве воды.
Снимите кастрюлю с огня и влейте 1 столовую ложку коньяка, перемешайте и быстро разлейте по подготовленным банкам (предварительно банки хорошо вымыть, а непосредственно перед заливкой джема обдать кипятком ). Закройте крышками. Все!
Коньяк используем в качестве консерванта, я все свои варенья сохраняю таким способом. В принципе, можно его и не добавлять -при таком количестве сахара джем не испортится. Хранить, где удобно ) Он не испортится))
Пару слов о добавках )) По желанию, в такой джем можно добавить на выбор: корицу, бадьян, орехи, пряные травы (например, мяту или эстрагон), апельсин, лимон или мандарин... Как вы поняли, все, что подскажет ваша фантазия)) Ведь кулинария - это творчество ))
Комментарии и отзывы
4 января rtquim #
4 января Sladkoejca # (автор рецепта)
24 января Елена Бельтан #
5 декабря 2019 года Елена Бельтан #
5 декабря 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
16 сентября 2019 года linda2207 #
17 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
17 сентября 2019 года linda2207 #
12 сентября 2019 года Malinka1991 #
12 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
13 сентября 2019 года Malinka1991 #
11 сентября 2019 года Lisenochka79 #
11 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
11 сентября 2019 года Lisenochka79 #
Буду пробовать еще раз, хочу джем как на картинке.
11 сентября 2019 года Lisenochka79 #
12 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
12 сентября 2019 года Lisenochka79 #
А количество воды имеет значение? Я добавляла больше, чем в рецепте.
12 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
Возьмите красные, не твердые яблоки, мелко нарежьте (кубиками 05-1 см), разваривайте в воде без сахара, под крышкой (это важно), периодически помешивая. Как превратятся в пюре (немного кусочков - не страшно)-засыпайте сахар и варите джем. Должно (обязано!) получиться.
12 сентября 2019 года Lisenochka79 #
12 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
8 сентября 2019 года т-тя-ля #
Сегодня сварила ещё одну порцию с корицей. В этот раз засыпала нарезанные яблоки сах.песком, дала постоять, потом поставила вариться и добавила меньше полстакана воды. Лимонный сок/кислоту добавлять не стала, т.к. варила из кислых яблок. Когда наливала остатки в последнюю баночку, то джем густел на глазах и с трудом стекал с половника.
Вместо коньяка добавила водку. Что было под рукой.
Эх, разыгралась фантазия. Сварю ещё с черноплодкой для красоты. Банки только быстро кончаются
Вам огромное спасибо за рецепт. Борьба с урожаем продолжается
8 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
От всей души - успехов и вкусного варенья!
7 сентября 2019 года т-тя-ля #
7 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
7 сентября 2019 года т-тя-ля #
5 сентября 2019 года Настя мама Ксюши2013 #
5 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
2 сентября 2019 года Марина Indus #
2 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
Красивый джем получился, и такой густой!
2 сентября 2019 года A2tis #
2 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
1 сентября 2019 года Wera13 #
1 сентября 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
29 августа 2019 года Cherry Berry 2017 #
29 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
29 августа 2019 года dentrence #
29 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
29 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
27 августа 2019 года Alex Lavrik #
27 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
27 августа 2019 года Alex Lavrik #
27 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
27 августа 2019 года Alex Lavrik #
7 сентября 2019 года т-тя-ля #
7 сентября 2019 года Alex Lavrik #
Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/4028/ (Наука и жизнь, О ЯБЛОЧКЕ, НЕ ПРОСТОМ, А ЗОЛОТОМ)
Я говорил о ранних сортах. Как видно из статьи - коричное осенний сорт.
И кстати, антоновка намного, раза в 1.5, превосходит все остальные сорта по пектину. Проверяется элементарно - сделайте из яблок мармелад и посмотрите насколько по времени быстрее желируется антоновка.
7 сентября 2019 года т-тя-ля #
7 сентября 2019 года Alex Lavrik #
27 августа 2019 года schpuntik72 #
27 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
27 августа 2019 года keromari #
Т.к. недавно начала заниматься заготовками у меня сразу возникло 2 вопроса - сколько лимонной кислоты и как сделать чтобы джем был погуще. Мне показался он жидковатым в горячем виде, надеюсь, что позже станет более похожим на джем Красивый розовый цвет, сладкий, вкусный Думаю, что приготовлю еще добавочку, если будут яблоки в этом сезоне. Спасибо
27 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
27 августа 2019 года keromari #
В любом случае давайте еще какие-нибудь такие же простые и вкусные рецептики Спасибо вам, будем с блинчиками и сырничками кушать ваш джем и вспоминать вас добрым словом
27 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
26 августа 2019 года nataly bushmanova #
27 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
26 августа 2019 года катя торопова #
26 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
26 августа 2019 года vernalsun #
26 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
26 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
26 августа 2019 года vernalsun #
26 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
Я их просто оставляю на столе, утром - наклейки, и в подвал
26 августа 2019 года vernalsun #
25 августа 2019 года sname #
25 августа 2019 года Sladkoejca # (автор рецепта)
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