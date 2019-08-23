Яблочный джем

Яблоки надо вымыть, очистить от серединки (кожуру не снимать) и нарезать мелкими кубиками. Переложить в большую кастрюлю с высокими стенками, залить водой и, помешивая, прокипятить до размягчения яблок - примерно 10 минут. Почти все кусочки превратятся в пюре, не страшно, если некоторые не разварятся.

Затем добавить сахар, перемешать и варить на среднем огне еще 7-10 минут, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. От кастрюли не отходите! Соблюдайте осторожность, так как варенье может выплескиваться!

В конце варки добавьте лимонную кислоту, разведенную в небольшом количестве воды.



