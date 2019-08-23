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  • 23 августа 2019, 16:06
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Яблочный джем

Рецепт: Яблочный джем

Он готовится просто и быстро, а в итоге получается густой и красивый джем. Этот рецепт - простор для вашего творчества! Он примет любые добавки!

Категория: Заготовки Варенье

Ингредиенты для «Яблочный джем»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5014.8 ккал 		белки
4.8 г 		жиры
4.8 г 		углеводы
1214.3 г
100 г блюда
ккал
203 ккал		 белки
0.2 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
49.2 г


Рецепт «Яблочный джем»:

За один прием рекомендую готовить не более 1,5 кг яблок. Сахар добавляется пропорционально, примерно на 3% больше, чем яблок. В рецепте я указала вес целых яблок. После удаления серединки останется примерно 1 - 1,1 кг яблок. Из этого количества получается три 0,5 л баночки джема.
Берем яблоки красных сортов (перезревшие не годятся), можно смесь красных и зеленых яблок. Чем больше будет красных, тем насыщеннее получим цвет джема.

Яблоки надо вымыть, очистить от серединки (кожуру не снимать) и нарезать мелкими кубиками. Переложить в большую кастрюлю с высокими стенками, залить водой и, помешивая, прокипятить до размягчения яблок - примерно 10 минут. Почти все кусочки превратятся в пюре, не страшно, если некоторые не разварятся.
Затем добавить сахар, перемешать и варить на среднем огне еще 7-10 минут, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. От кастрюли не отходите! Соблюдайте осторожность, так как варенье может выплескиваться!
В конце варки добавьте лимонную кислоту, разведенную в небольшом количестве воды.

Снимите кастрюлю с огня и влейте 1 столовую ложку коньяка, перемешайте и быстро разлейте по подготовленным банкам (предварительно банки хорошо вымыть, а непосредственно перед заливкой джема обдать кипятком ). Закройте крышками. Все!
Коньяк используем в качестве консерванта, я все свои варенья сохраняю таким способом. В принципе, можно его и не добавлять -при таком количестве сахара джем не испортится. Хранить, где удобно ) Он не испортится))

Пару слов о добавках )) По желанию, в такой джем можно добавить на выбор: корицу, бадьян, орехи, пряные травы (например, мяту или эстрагон), апельсин, лимон или мандарин... Как вы поняли, все, что подскажет ваша фантазия)) Ведь кулинария - это творчество ))

Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: варенье быстро заготовка

Вкусы: кисло-сладкий сладкий

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Яблочный джем
Описание: Он готовится просто и быстро, а в итоге получается густой и красивый джем. Этот рецепт - простор для вашего творчества! Он примет любые добавки!
Рецепты: Заготовки -> Варенье


Комментарии и отзывы

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подскажите,из сезонных яблок из пятерочки очень густой джем получился?
Не могу сказать, я всегда варю из домашних яблок и только летом
Ответ для rtquim
Достаточно густой. Но не как мармелад В принципе это ведь зависит от времени уваривания. Чем дольше будете уваривать - тем будет гуще джем.
Душевный домашний нежный джем получился из яблок "сезонные", что продают в "Пятерочке". Добавление лимонного сока осветлило джем и придало пикантную кислинку. Сахарного песка использовала немного меньше, т.к. мой продукт не для длительного хранения. Благодарю за рецепт и рекомендации по развариванию яблок.
Отличный у Вас получился джем, и какой янтарный цвет (а я-то думала, что сезон закрыт ) Очень рада, что рецепт пригодился, спасибо за фотоулику
Вкус у джема получился отменным! Делала из яблок"белый налив" и добавила корицу. Просто объедение!!! Буду делать ещё,огромное спасибо,что поделились рецептом
Я очень рада, что у Вас получился такой красивый джем! Не сомневаюсь, что вкусный Спасибо за доверие к рецепту
flowers:
Подскажите пожалуйста если использовать вместо лимонной кислоты сок лимона, то какое количество его нужно добавлять и когда? Заранее благодарна за ответ
На 1 кг яблок я бы добавила 1 - 2 чайных ложки лимонного сока. Добавляйте его в конце, минуты за 2 - 3 до окончания варки
Спасибо!
Скажите, а какие яблоки у вас? 40 минут кипячения и никакого намека на пюре... Кусочки не развариваются.
У меня были яблоки летнего сорта "Слава Победителям", они на фото. По сравнению с более поздними сортами, у них не такая плотная мякоть и они быстро развариваются. Если яблоки плотные, и не развариваются в воде (без сахара), попробуйте измельчить их блендером. Тут уже некоторые поварята так делали
Я так и сделала, но блендером не получается такого красивого эффекта. Продукт в итоге вышел вкусный, но вот красиво не получилось(( Не джем, а кисель какой то получился...
Буду пробовать еще раз, хочу джем как на картинке.
Ответ для Sladkoejca
Ммм... подождите... Слава победителям - это же домашние яблоки? Я брала покупные, может в этом дело?
Да, яблочки свои Но, думаю,что дело в сорте яблок. Мои с рыхлой мякотью и очень сочные, сорт летний. Возможно, вам попались яблоки с очень плотной мякотью. Я с такими, которые за 40 мин нельзя разварить, никогда не сталкивалась Добавляла твердые зимние яблоки сорта Симиренко, когда готовила тушеную свинину - яблоки за час растворились в подливе, даже кусочка не осталось. Правда, у меня все яблоки свои, без какой-либо химии.
Своих у меня нет(( Да и те из которых варила, не особо прям плотные... Попробую купить у частников, очень хочу получить джем прозрачный.
А количество воды имеет значение? Я добавляла больше, чем в рецепте.
Воды на самом деле много не надо, только, чтобы яблоки не пригорели. Впоследствии, при варке джема, эта вода будет выпариваться. Чем больше воды - тем дольше варить джем до густоты.
Возьмите красные, не твердые яблоки, мелко нарежьте (кубиками 05-1 см), разваривайте в воде без сахара, под крышкой (это важно), периодически помешивая. Как превратятся в пюре (немного кусочков - не страшно)-засыпайте сахар и варите джем. Должно (обязано!) получиться.
Надеюсь. Ну, а пока я изобрела новый рецепт))) Кисель из яблок на зиму)) На поливку мороженного или блинчиков идеально . Жалко фотки вставлять не умею.
Вчера сварила по вашему рецепту. Аромат стоял, мммм! Утром я поняла, почему банки не надо переворачивать
Сегодня сварила ещё одну порцию с корицей. В этот раз засыпала нарезанные яблоки сах.песком, дала постоять, потом поставила вариться и добавила меньше полстакана воды. Лимонный сок/кислоту добавлять не стала, т.к. варила из кислых яблок. Когда наливала остатки в последнюю баночку, то джем густел на глазах и с трудом стекал с половника.
Вместо коньяка добавила водку. Что было под рукой.
Эх, разыгралась фантазия. Сварю ещё с черноплодкой для красоты. Банки только быстро кончаются
Вам огромное спасибо за рецепт. Борьба с урожаем продолжается
Очень рада, что рецепт вам понравился и вдохновил на творчество!
От всей души - успехов и вкусного варенья!
А банки просто закрыть и всё? Переворачивать и укрывать не надо?
Крышки прокипятить (если пластиковые, просто ошпарить) и закрыть. Закрытые банки просто оставить до остывания, все остальное - не надо. Здесь написала vernalsun, что было, когда она перевернула на ночь банки
Почитаю. Спасибо за ответ. Пошла варить.
Нам джем очень понравился. Закрыла уже 3 порции. Быстро, просто и самое главное вкусно. Единственное в третий раз натерла яблоки, засыпала сахар и оставила на несколько часов. И потом уже варила. Огромное вам спасибо за рецепт.
Я очень рада, что вам понравился джем!!! Спасибо за доверие к рецепту!
Рецепт очень понравился, быстро и просто. Только я прямо в процессе варки в конце пробила погружным блендером, хотелось более однородную структуру. Разливала совсем жидким, а потом остыло и застыло. Яблоки у меня типа штрейфель, получилось ооооочень ароматно! Большое спасибо за рецепт, однозначно еще буду делать
Очень рада, что понравился рецепт На здоровье Вам и Вашей семье
Красивый джем получился, и такой густой!
ВМЕСТО воды мы изпользуем сок ежевики -200 мл.Джем получаеться рубиного цвета,хотя яблоки небыли красными.
Как вариант
Спасибо
Отличный джем! Густой и вкусный И с чаем прекрасно, и в начинку пирогов замечательно, и варить сравнительно быстро Спасибо за рецептик
На здоровье Рада, что вам понравился джем Спасибо за доверие к рецепту Какое красивое фото, супер!
Попробовал приготовить, только взял вместо лимонной кислоты - лимон. Думаю, получилось не хуже. Спасибо за рецепт!
На здоровье
Ответ для dentrence
Рассмотрела поближе ваши фото - красивый получился джем и такой густой С лимоном даже лучше - ароматнее
Здесь надо было указать, что используются яблоки только летних сортов, они более рыхлые и склонны к развариванию. С поздними (лёжкими) сортами, у которых плотная мякоть, такой рецепт не пройдет. В принципе, если кто любит джем с кусочками яблок, можно взять микс разных сортов. Я готовлю и так и так, особенно этим летом, когда дачные яблоки некуда девать. Правда сахара беру поменьше - грамм 800 на кило яблок (чищеных) и никакой воды. Если засыпать сахар и перемешать, то мин. через 15 жидкость для первичного нагрева появится сама, дальше на маленьком огне до увеличения кол-ва жидкости, потом на среднем и дальше по рецепту. Без воды джем не надо варить до загустения (ибо пектин ).
Точно, яблоки летние , у меня сорт "Слава Победителям". Надо было написать, не учла нюанс Я не вижу ничего плохого в том, чтобы добавить воду и разварить яблоки. Думаю, что так получится быстрее, чем без воды.
Не принципиально, но заметил - любое варенье приготовленное без воды дольше стоит и не нуждается в доп. консервантах. Лимонную кислоту при этом иногда добавляю ради вкуса. Тут недавно откопал яблоки 2015 года - цвет и аромат сохранились ~80%. А черная смородина вообще саможелируется .
Джем из смородины, вишни, клубники и т.д. варю без воды. В яблоки добавляю воду - иначе будет кусочками. Хранятся джемы прекрасно в любых условиях. Лимонную кислоту добавляю для осветления и вкуса. С таким количеством сахара другие консерванты не нужны.
Ну сейчас и попробую. О разнице отпишу.
Здесь надо было указать, что используются яблоки только летних сортов, они более рыхлые и склонны к развариванию. С поздними (лёжкими) сортами, у которых плотная мякоть, такой рецепт не пройдет. .
Ну надо же! А мои летние Коричные как раз не развариваются, в них пектина много. Варенье из них варю, все дольки целенькие. А вот Антоновка прямо в пюре. Даже в компоте для попить.
Из осенних распространены два сорта народной селекции - Коричное полосатое (классический сорт для варенья) и Осеннее полосатое (другое название - Штрифель).

Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/4028/ (Наука и жизнь, О ЯБЛОЧКЕ, НЕ ПРОСТОМ, А ЗОЛОТОМ)

Я говорил о ранних сортах. Как видно из статьи - коричное осенний сорт.
И кстати, антоновка намного, раза в 1.5, превосходит все остальные сорта по пектину. Проверяется элементарно - сделайте из яблок мармелад и посмотрите насколько по времени быстрее желируется антоновка.
Мои точно летние. Созревать начинают в июле. Сейчас уже опали все. Может, парочка на дереве осталась. Яблони очень старые. Что коричные, что антоновка. Мармелад есть у меня в планах. Яблоня просто ломится от яблок.
Ответ для Alex Lavrik
Разница действительно есть. Ваш рецепт немного дольше, но по итогу разваривается лучше. В моем, даже при односортовом составе, не все кусочки развариваються, не успевают и начинают подгорать. Для полноценного джема вода действительно необходима. Sic.
Джем? Не варенье?
Джем. Он густой и однородный (в идеале).
Дома были яблочки, решила попробовать сварить джем по вашему рецепту!
Т.к. недавно начала заниматься заготовками у меня сразу возникло 2 вопроса - сколько лимонной кислоты и как сделать чтобы джем был погуще. Мне показался он жидковатым в горячем виде, надеюсь, что позже станет более похожим на джем Красивый розовый цвет, сладкий, вкусный Думаю, что приготовлю еще добавочку, если будут яблоки в этом сезоне. Спасибо
На 1 кг яблок я добавляю примерно 1/4 чайной ложки лимонной кислоты, предварительно растворенной в 1 - 2 чайных ложках воды. Чтобы джем был гуще, его надо поварить подольше с сахаром, после остывания он еще загустеет. На фото видно, что яблоки не разварились, если вы хотите однородную консистенцию, сначала проварите яблоки до полного разваривания, и только потом добавляйте сахар. У вас получился очень красивый цвет джема
Спасибо, значит я угадала с кол-вом кислоты, но не угадала с кол-вом воды в которой ее растворить Фото делала почти в самом начале процесса варки, потом они стали более пюреобразные.
В любом случае давайте еще какие-нибудь такие же простые и вкусные рецептики Спасибо вам, будем с блинчиками и сырничками кушать ваш джем и вспоминать вас добрым словом
На здоровье!! Я очень рада, что рецепт вам понравился
Супер рецепт! Сегодня сделала, но много кусочков осталось. Я думаю и так сойдет) спасибо за рецепт
Я очень рада, что у вас все получилось и джем понравился Я иногда специально оставляю кусочки неразваренными - получается интересная текстура Спасибо за интерес к рецепту
Какой красивый у Вас получился джем! Просто загляденье!
Спасибо!
Все получилось. Вечером быстро сварила, разложила по банкам, утром попробовала - ок! . Коньяк не чувствуется, но когда добавила его в горячий джем - запах вкусный на всю кухню! И чуть поторопилась добавить сахар, пришлось браться за блендер))))! Спасибо за рецепт!
На здоровье!! Я искренне рада, что у вас все получилось Спасибо за доверие к рецепту
Ответ для vernalsun
Рассмотрела поближе ваши фото - джем у вас отлично загустел
Залила в банки горячим и поставила на крышки остывать, застыл и теперь в нормальном положении банок джем "взлетевший")
??! Вы меня порадовали Не надо банки переворачивать
Я их просто оставляю на столе, утром - наклейки, и в подвал
Привычка
А ведь можно вместо коньяка использовать кальвадос - он еще ближе к яблокам!
Можно! И ликер крепкий (яблочный или Вана Таллин) - тоже вариант В принципе - любой крепкий алкоголь, подходящий к случаю В каждом варианте получим разный оттенок вкуса и аромата в джеме! Что на мой взгляд хорошо Я всегда за эксперименты на кухне.
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