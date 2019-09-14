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Версия для печати Рецепты Бульоны и супы Горячие супы Солянка
  • 14 сентября 2019, 7:45
  • 14431

Солянка рыбная по-домашнему из пеламиды

Рецепт: Солянка рыбная по-домашнему из пеламиды

"По-домашнему" - это потому что во-первых с картошкой, а во-вторых не из самых благородных частей рыбы. Покупая рыбу целиком, всегда сталкиваешься с тем, что после разделки остаются голова, хребет и хвостовая часть. Предлагаю свой вариант домашней рыбной солянки из "рожек и ножек" рыбы пеламиды.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Солянка

Ингредиенты для «Солянка рыбная по-домашнему из пеламиды»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1482.9 ккал 		белки
107.4 г 		жиры
66.8 г 		углеводы
95.2 г
100 г блюда
ккал
39.4 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
1.8 г		 углеводы
2.5 г

Рецепт «Солянка рыбная по-домашнему из пеламиды»:

  • Если не знакомы с пеламидой, то вот она. Рыба из семейства скумбриевых, очень вкусная. Рыба довольно крупная, весом 2-2,5 кг. Филе можно посолить, пожарить, запечь. А то, что остается после разделки, использовать на солянку.

    Если нет пеламиды, можно приготовить солянку из скумбрии.

  • Итак, после разделки рыбы осталась голова, хвостовая часть с небольшим количеством "мяса" и хребет. Из головы обязательно удалите жабры.

  • Все сполосните под проточной водой, разрежьте на куски и сложите в кастрюлю. Залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите образовавшуюся пену. Добавьте соль. Затем огонь убавьте и варите около 15 минут.

  • Шумовкой извлеките рыбные куски, а бульон процедите в кастрюлю, где будете варить солянку.

  • На сковороде нагрейте масло, добавьте нарезанный мелко лук и поджарьте его до прозрачности. Затем добавьте нарезанные солёные огурцы и обжаривайте всё вместе около 10 минут.

  • Добавьте томатную пасту и влейте огуречный рассол.

  • Потушите всё еще около 5 минут. Заправка для солянки готова.

  • Тем временем доведите бульон до кипения, положите в него нарезанный кубиками картофель, варите около 5 минут.

  • Добавьте к супу томатно-огуречную заправку.

  • Отделите у отварной рыбы мякоть от костей. Хвостовые части можно оставить целиком. Добавьте это всё в суп.

  • Добавьте к супу нарезанные колечками маслины и каперсы, проварите суп на медленном огне еще 2-3 минуты.

  • Для аромата добавьте нарезанный мелко чеснок, лавровый лист и зонтики укропа.

  • Выключите плиту, дайте супу настояться около 20 минут. После чего удалите зонтики укропа.
    При подаче добавьте в тарелку по вкусу нарезанную зелень, ломтики лимона и по-желанию - сметану.

Рыбную солянку хозяйки варят редко, мне кажется. Большинство рецептов рыбных солянок требует благородных рыб и вкусовых добавок вроде раков или креветок. Не всегда это можно себе позволить. Мой же рецепт солянки вполне бюджетный. Для разнообразия семейных обедов вполне можно взять на заметку. Если не найдёте пеламиду, приготовьте солянку из скумбрии - тоже будет вкусно!
Картошка в солянке - предмет споров. Кто-то категорически её не приемлет, кто-то наоборот всеми руками за. На мой взгляд, в таком, домашнем варианте солянки, картошка вполне уместна. А там уж каждый решит сам, добавлять её или нет.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На первое На праздничный стол : Новый год / Пасха / Рождество

Теги: первое обед детям

Вкусы: рыбный насыщенный пикантный

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Солянка рыбная по-домашнему из пеламиды
Рецепт: Солянка рыбная по-домашнему из пеламиды

"По-домашнему" - это потому что во-первых с картошкой, а во-вторых не из самых благородных частей рыбы. Покупая рыбу целиком, всегда сталкиваешься с тем, что после разделки остаются голова, хребет и хвостовая часть. Предлагаю свой вариант домашней рыбной солянки из "рожек и ножек" рыбы пеламиды.

Ингредиенты для «Солянка рыбная по-домашнему из пеламиды»:

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Фотографии «Солянка рыбная по-домашнему из пеламиды» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Тоня! Шикарная солянка! Очень вкусная, ароматная! Необыкновенная! У меня с форелью. С большим аппетитном пообедали! Спасибо большое за рецепт!
Людочка, ах как мне приятно, что ты заценила эту солянку! Огромное тебе спасибо за отчет, красота неописуемая! Обнимаю
Вкусно! Любим солянку, чаще конечно мясную готовлю, о рыбной подзабыли . У меня была небольшая ставрида, она у нас дешевле скумбрии, ещё добавила кильку - получилось довольно таки бюджетно , но это на вкус не сильно влияет Большое спасибо за рецепт!
Большое спасибо за Ваш лпыт, впечатления и отчет
Спасибо за рецепт!
На здоровье
выглядит аппетитно,никогда не пробовала рыбную солянку,а какую рыбы можно еще использовать для солянки?
спасибо за интерес к рецепту! Можно из той рыбы, которая нравится. Скумбрия, горбуша, семга. Главное, чтобы не сильно постная рыба была, выбирать пожирнее
Спасибо большое, обязательно попробуем
Замечательный рецепт, СПАСИБКИ, вчера рыбу коптили (муж подлещиков наловил), готовила только уху, ну и солянку мясную, и вот буду делать из свежей рыбы и добавлю копченую, наверное еще вкуснеее будет
ну вкус конечно будет иной, но будет вкусно!
Спасибо за такую интересную идею, обязательно приготовлю.
на здоровье
Вкусно! Ярко! Аппетитно!
благодарю
Фото потрясающее!
спасибо
спасибо Вам большое что поделились рецептом. у вас получилась очень аппетитная солянка. я никогда такое не варила, поэтому хотела уточнить. вы использовали только голову, хребет и хвост? спрашиваю потому что на 3-м фото мне показались куски рыбы. или это части хвоста? поясните пожалуйста. и еще, можно такое готовить с целыми кусками рыбы?
спасибо большое за интерес к рецепту. На 3м фото, это порезанная на куски голова и части хвоста. Просто я от хвоста не совсем "кончик" отрезала, а с небольшим кол-вом мякоти (на втором фото он еще целым виден).

С целыми кусками рыбы, не просто можно, но и нужно. У меня просто более бюджетные части рыбы были использованы. А с целыми кусками рыбы будет еще вкуснее и более наваристо!
спасибо вам большое что пояснили! сохранила себе ваш рецепт, когда приготовлю - напишу как получилось
буду ждать ваших впечатлений. Надеюсь будет вкусно!
Очень интересный рецепт. НИКОГДА не пробовала с рыбой. Удивили. А скажите у скумбрии, такой специфический запах, не слышно когда варишь..
У скумбрии запах при готовке никуда не выветривается. Тут, либо любишь эту рыбу, либо нет. Но рыба может быть любая. Приготовьте из той, которая нравится
да это точно, запах у нее спецефический, мои едет только малосольную
Очень понравился ваш рецепт, люблю солянку мясную и рыбную. Огурцы надо тушить, или варить вместе с мясом если мясная, иначе сырые будут. Такой вопрос, если добавлять рассол не кисло будет, там еще и лимончик добавляется?
Спасибо за интерес к рецепту. Наверное, все зависит от кислоты рассола и собственных предпочтений. Если опасаетесь, что будет кисло, то можно рассол прокипятить отдельно и добавлять в конце по вкусу, или вовсе его исключить.
Тонечка! Ааа, вот эта рыбка! Солянку обожаю. А вот рыбную никогда не варила. Уверена, что это очень вкусно!!!
Люда, рыбка чудо, вкусная очень. Я сама не так давно начала варить рыбную солянку. Мы заценили!
Делал такое. Нравится. Солянки всякие люблю.. Конечно без картошки, хотя можно и с ней, будет что-то иное, но то же вкусное. В рецепте одно не приемлю и не пойму - зачем жарить огурцы?!!..
мне так вкуснее, с жареными огурцами.
Тоня, наконец я дождалась от тебя этот рецепт! Не сомневалась, что ты к нему придешь.
Напоминаю мой комментарий под твоим рассольником "Ленинградским" от 17.02.18:
Тонечка, вот этот наш знакомый и любимый рассольник. Так варила мамочка, так теперь частенько варю я. Спасибо тебе, что теперь он так подробно написан и с такими замечательными фотографиями будет на Поваренке. Теперь на очереди рыбный? Если да, буду ждать с нетерпением.
Твой ответ тогда:
ох, насчёт рыбного не уверена. У нас в семье рыбные солянки и рассольники не сильно жалуют... Так что ничего обещать не буду
Я накаркала
да, помню-помню такой разговор!
Вот прикинь, как ты угадала!
да не сомневалась, что вы распробуете, это же очень вкусно
Фото аппетитные
Где-то процентов на 50 качество солянки мясной или рыбной зависит от крепости бульона. При этом качество мяса или рыбы, из которой готовится блюдо, также имеет значение. А из костей, тем более рыбьих,- для ухи куда ни шло.В дешевых кафешках и ресторанах вот таким образом и варят: побольше заморских специй и ... А картофель в солянке - мясной или рыбной исключен. Для этого есть суп, борщ, уха, рассольник и прочее. Вообще солянку можно приготовить, как предлагает автор. И так же очень вкусно. Но бывает и по-другому.
За бульон - согласен. Но у меня к Вам вопрос по картофелю: а почему исключен? В смысле - на основании чего у Вас сложилось такое мнение?
Солянка - мое любимое первое блюдо и поэтому перечитал много рецептов ее приготовления.В старых рецептах вообще нет упоминания о картофеле,-несколько разновидностей мяса и копченостей.И вообще солянка не дешевое блюдо и поэтому, вероятно, чтобы чем-то заполнить кастрюлю, стали класть картофель .
Не "влазил" настолько глубоко в эту тему. Если не трудно - дайте ссылку на источник с самым старым рецептом. Из тех, которые Вы читали, разумеется... Буду весьма благодарен!
Ответ для rybkin45
Бывает и по-другому, никто и не спорит. Это один из возможных вариантов.
Конечно, бывает и я также не спорю. И коль мы подискутировали по этой теме, хочу сказать, что мне в жизни довелось отведать солянку из только что выловленного осетра.Прошло несколько десятилетий, но этот неземной вкус помню и сейчас. Всего доброго!
Спасибо! Если совпадут желание, время - обязательно приготовлю.
на здоровье
Замечательная солянка! Фото потрясающие! Солянку любим: и мясную , и рыбную - без картошки. Такой рыбки у нас не видела.
спасибо большое. Можно и без картошки, кто как любит и привык.

Я вот в уху сметану кладу и люблю голубцы с картофельным пюре.
Голубцы с пюре я тоже люблю!
Очень аппетитно!!!
спасибо
Антонина! Солянка - прекрасная, наслаждение вкусом
спасибо
Шикарная солянка! Безусловно вкусно!!!фото!!!
Света, спасибо большое!
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