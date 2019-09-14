"По-домашнему" - это потому что во-первых с картошкой, а во-вторых не из самых благородных частей рыбы. Покупая рыбу целиком, всегда сталкиваешься с тем, что после разделки остаются голова, хребет и хвостовая часть. Предлагаю свой вариант домашней рыбной солянки из "рожек и ножек" рыбы пеламиды.
- 14 сентября 2019, 7:45
- 14431
Солянка рыбная по-домашнему из пеламиды
Ингредиенты для «Солянка рыбная по-домашнему из пеламиды»:
- Рыба (пеламида - голова, хвостовая часть и хребет) — 500 г
- Вода — 2,5 л
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Лук репчатый — 150 г
- Огурец соленый — 250 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Соль (по вкусу) — 1 ч. л.
- Картофель — 200 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Укроп (зонтики) — 2 шт
- Лист лавровый — 3 шт
- Маслины (или оливки) — 3 ст. л.
- Каперсы — 1 ст. л.
- Рассол (от огурцов) — 250 мл
- Лимон (для подачи) — по вкусу
- Зелень (для подачи) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1482.9 ккал
|
белки
107.4 г
|
жиры
66.8 г
|
углеводы
95.2 г
|100 г блюда
|ккал
39.4 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
1.8 г
|углеводы
2.5 г
Рецепт «Солянка рыбная по-домашнему из пеламиды»:
-
Если не знакомы с пеламидой, то вот она. Рыба из семейства скумбриевых, очень вкусная. Рыба довольно крупная, весом 2-2,5 кг. Филе можно посолить, пожарить, запечь. А то, что остается после разделки, использовать на солянку.
Если нет пеламиды, можно приготовить солянку из скумбрии.
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Итак, после разделки рыбы осталась голова, хвостовая часть с небольшим количеством "мяса" и хребет. Из головы обязательно удалите жабры.
-
Все сполосните под проточной водой, разрежьте на куски и сложите в кастрюлю. Залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите образовавшуюся пену. Добавьте соль. Затем огонь убавьте и варите около 15 минут.
-
Шумовкой извлеките рыбные куски, а бульон процедите в кастрюлю, где будете варить солянку.
-
На сковороде нагрейте масло, добавьте нарезанный мелко лук и поджарьте его до прозрачности. Затем добавьте нарезанные солёные огурцы и обжаривайте всё вместе около 10 минут.
-
Добавьте томатную пасту и влейте огуречный рассол.
-
Потушите всё еще около 5 минут. Заправка для солянки готова.
-
Тем временем доведите бульон до кипения, положите в него нарезанный кубиками картофель, варите около 5 минут.
-
Добавьте к супу томатно-огуречную заправку.
-
Отделите у отварной рыбы мякоть от костей. Хвостовые части можно оставить целиком. Добавьте это всё в суп.
-
Добавьте к супу нарезанные колечками маслины и каперсы, проварите суп на медленном огне еще 2-3 минуты.
-
Для аромата добавьте нарезанный мелко чеснок, лавровый лист и зонтики укропа.
-
Выключите плиту, дайте супу настояться около 20 минут. После чего удалите зонтики укропа.
При подаче добавьте в тарелку по вкусу нарезанную зелень, ломтики лимона и по-желанию - сметану.
Картошка в солянке - предмет споров. Кто-то категорически её не приемлет, кто-то наоборот всеми руками за. На мой взгляд, в таком, домашнем варианте солянки, картошка вполне уместна. А там уж каждый решит сам, добавлять её или нет.
Комментарии и отзывы
18 мая 2020 года Сурик #
20 мая 2020 года sibir77 # (автор рецепта)
15 мая 2020 года Antonina9 #
16 мая 2020 года sibir77 # (автор рецепта)
4 мая 2020 года antonina812017 #
5 мая 2020 года sibir77 # (автор рецепта)
4 ноября 2019 года ekaterina danilova 87 87 #
5 ноября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
18 ноября 2019 года ekaterina danilova 87 87 #
20 сентября 2019 года alenanat #
20 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
20 сентября 2019 года nesbyt #
20 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
17 сентября 2019 года Wera13 #
17 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
17 сентября 2019 года ирпенчанка #
17 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
17 сентября 2019 года nazarova elena 2015 #
17 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
С целыми кусками рыбы, не просто можно, но и нужно. У меня просто более бюджетные части рыбы были использованы. А с целыми кусками рыбы будет еще вкуснее и более наваристо!
17 сентября 2019 года nazarova elena 2015 #
17 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
16 сентября 2019 года Елена Волобуева #
16 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
20 сентября 2019 года alenanat #
16 сентября 2019 года skb66 #
16 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
16 сентября 2019 года Сурик #
16 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
16 сентября 2019 года Юрис #
16 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
15 сентября 2019 года Zirkap #
Напоминаю мой комментарий под твоим рассольником "Ленинградским" от 17.02.18:
Твой ответ тогда: Я накаркала
16 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
Вот прикинь, как ты угадала!
16 сентября 2019 года Zirkap #
Фото аппетитные
16 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
15 сентября 2019 года rybkin45 #
16 сентября 2019 года kostiks #
16 сентября 2019 года rybkin45 #
16 сентября 2019 года kostiks #
16 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
16 сентября 2019 года rybkin45 #
15 сентября 2019 года Moshkin #
16 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
15 сентября 2019 года Бархатные ручки #
15 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
Я вот в уху сметану кладу и люблю голубцы с картофельным пюре.
15 сентября 2019 года Бархатные ручки #
15 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
15 сентября 2019 года lamer #
15 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
15 сентября 2019 года wise1288 #
15 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
15 сентября 2019 года мисс #
15 сентября 2019 года sibir77 # (автор рецепта)
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