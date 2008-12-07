Ароматные, нежные ханумчики (рулетики) из мягчайшего теста с мясным фаршем... в обрамлении овощей... томленные в сливочно-сметанной заправке... впитавшие все запахи и вкусы... невероятные, просто нежнейшие и неповторимо вкусные!!!
- 7 декабря 2008, 20:53
- 96498
Рулет "Проделки Ханумы"
Ингредиенты для «Рулет "Проделки Ханумы"»:
- Бульон (куриного или говяжьего) — 0,5 -0,7 л
- Сода (не гасить) — 1/2 ст. л.
- Яйцо куриное — 4 шт
- Мука пшеничная / Мука
- Майонез — 1/2 стак.
- Сыр плавленый — 5 ст. л.
- Сметана — 1 стак.
- Морковь — 700 г
- Лук репчатый — 1 кг
- Фарш мясной (смешанный) — 0,5 кг
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3302.9 ккал
|
белки
87.8 г
|
жиры
258.4 г
|
углеводы
167.3 г
|Порции
|ккал
412.9 ккал
|белки
11 г
|жиры
32.3 г
|углеводы
20.9 г
|100 г блюда
|ккал
128 ккал
|белки
3.4 г
|жиры
10 г
|углеводы
6.5 г
Рецепт «Рулет "Проделки Ханумы"»:
Яйца смешиваем со сметаной и майонезом (все в равных количествах, для этого яйца выливаем в стакан и отмеряем такое же количество сметаны и майонеза). Перемешиваем миксером до однородности.
Постепенно добавляем муку, тесто не тугое (у меня ушло примерно 2,5 стакана).
Вымешиваем до эластичности, накрываем миской и оставляем.
1/4 часть лука режем кубиками и добавляем в фарш.
Фарш подсаливаем, добавляем специи по вкусу.
Оставшийся лук режем полукольцами, морковь натираем на терке. Обжариваем лук с морковью до готовности.
Тесто делим на 3-4 части, каждую раскатываем в тонкий пласт, смазываем всю поверхность фаршем и закручиваем в рулет.
В казан на дно выкладываем слой жареных овощей, выкладываем первый рулетик. Тщательно покрываем его слоем жареных овощей.
Выкладываем следующий рулетик, тоже тщательно покрываем со всех сторон слоем овощей,
и так - каждый рулетик.
Смешиваем тщательно бульон, майонез, сыр, оставшуюся сметану и заливаем этой смесью ханумчики, смесь должна покрывать самый верхний рулет наполовину, если жидкости мало, добавить еще бульон.
Накрываем плотно крышкой и ставим на огонь, когда закипит, томим на среднем огне примерно час... за это время жидкость должна полностью выкипеть, фарш протушиться, тесто станет просто наинежнейшим...
Рулетики пропитаются сырно-сливочной смесью... овощи прильнут к рулету и будут обволакивать его и дополнять вкусом и ароматом...
Комментарии и отзывы
22 декабря 2015 года нюточка1981 #
31 октября 2014 года veronika1910 #
13 ноября 2013 года Василина Заболо #
20 июля 2012 года Пампуся deleted #
23 июля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
29 февраля 2012 года olhik 23 #
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
5 марта 2011 года ВерчикИ #
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
20 ноября 2010 года ma-sha #
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
29 августа 2010 года katerina2486 #
19 июля 2010 года Марфуний #
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
2 июля 2010 года luna141 #
19 июля 2010 года Марфуний #
Ну и вообще на вкус и цвет товарищей нет, зачем же так:"самое гадкое и отвратительное"???
5 марта 2011 года ВерчикИ #
10 декабря 2011 года Атолл deleted #
27 июня 2010 года Марфуний #
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
6 мая 2010 года лиляша #
очень красиво,а особенно вкусно
надо попробовать.но я с тестом особо не дружу,поэтому так классно не получится
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
29 апреля 2010 года ирина66 #
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
26 марта 2010 года Elenna1 #
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
15 сентября 2009 года Feotinia #
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
Загляните, если интересно!!!!
29 августа 2009 года Topolina #
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
14 июля 2009 года Quartz #
14 июля 2009 года Quartz #
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
9 июля 2009 года budja #
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
6 июля 2009 года NataV77 #
Думаю и любимому очень понравится!!!
29 февраля 2012 года mila87 # (автор рецепта)
10 декабря 2011 года Атолл deleted #
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