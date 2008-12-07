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  • 7 декабря 2008, 20:53
  • 96498

Рулет "Проделки Ханумы"

Рецепт: Рулет Проделки Ханумы

Ароматные, нежные ханумчики (рулетики) из мягчайшего теста с мясным фаршем... в обрамлении овощей... томленные в сливочно-сметанной заправке... впитавшие все запахи и вкусы... невероятные, просто нежнейшие и неповторимо вкусные!!!

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из смешанного фарша

Ингредиенты для «Рулет "Проделки Ханумы"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3302.9 ккал 		белки
87.8 г 		жиры
258.4 г 		углеводы
167.3 г
Порции
ккал
412.9 ккал		 белки
11 г		 жиры
32.3 г		 углеводы
20.9 г
100 г блюда
ккал
128 ккал		 белки
3.4 г		 жиры
10 г		 углеводы
6.5 г

Рецепт «Рулет "Проделки Ханумы"»:

Яйца смешиваем со сметаной и майонезом (все в равных количествах, для этого яйца выливаем в стакан и отмеряем такое же количество сметаны и майонеза). Перемешиваем миксером до однородности.

Добавляем соду, тщательно перемешиваем.

Постепенно добавляем муку, тесто не тугое (у меня ушло примерно 2,5 стакана).
Вымешиваем до эластичности, накрываем миской и оставляем.

1/4 часть лука режем кубиками и добавляем в фарш.
Фарш подсаливаем, добавляем специи по вкусу.
Оставшийся лук режем полукольцами, морковь натираем на терке. Обжариваем лук с морковью до готовности.

Тесто делим на 3-4 части, каждую раскатываем в тонкий пласт, смазываем всю поверхность фаршем и закручиваем в рулет.

В казан на дно выкладываем слой жареных овощей, выкладываем первый рулетик. Тщательно покрываем его слоем жареных овощей.

Выкладываем следующий рулетик, тоже тщательно покрываем со всех сторон слоем овощей,
и так - каждый рулетик.

Смешиваем тщательно бульон, майонез, сыр, оставшуюся сметану и заливаем этой смесью ханумчики, смесь должна покрывать самый верхний рулет наполовину, если жидкости мало, добавить еще бульон.

Накрываем плотно крышкой и ставим на огонь, когда закипит, томим на среднем огне примерно час... за это время жидкость должна полностью выкипеть, фарш протушиться, тесто станет просто наинежнейшим...
Рулетики пропитаются сырно-сливочной смесью... овощи прильнут к рулету и будут обволакивать его и дополнять вкусом и ароматом...

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: горячее ужин второе рулет

Вкусы: нежный овощной мясной сливочный ароматный сметанный

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Рулет "Проделки Ханумы"
Рецепт: Рулет Проделки Ханумы

Ароматные, нежные ханумчики (рулетики) из мягчайшего теста с мясным фаршем... в обрамлении овощей... томленные в сливочно-сметанной заправке... впитавшие все запахи и вкусы... невероятные, просто нежнейшие и неповторимо вкусные!!!

Ингредиенты для «Рулет "Проделки Ханумы"»:
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Комментарии и отзывы

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Очень вкусно,подтверждаю Спасибо за рецепт,буду готовить еще.
Подскажите пожалуйста, а в мультиварке получится или только в казане?
А привкуса соды не будет,ведь она не гашенная?
Нет не будет)))
Спасибо за рецепт! Приготовила вчера на ужин! Всей семье очень понравилось! Только я второпях на стакан яиц, взяла стакан сметаны и стакан майонеза. Теста получилось много, еще на три ханумчика . Буду делать сегодня на обед Вам много ++++++++++++++++++
Ого....рда что вам НАСТОЛЬКО понравилось
нашла Ваш рецепт и очень обрадовалась - муж давно просил сделать такое! получилось очень вкусно! отдельное спасибо за соус - такой необычный и нежный вкус, просто вкуснятина!!!
Согласна с каждым вашим словом, спасибо за впечатления...После этого хочется жить и творить дальше!!!!
Ой как вкусно ...обязательно попробую приготовить))
Надо непременно пробовать!!!!!
Удалено модератором Leena
Сегодня делала. Очень вкусно, всем понравилось. Спасибо за рецепт
Как же я рада, благодарю!!!!!
Самое гадкое и невкусное блюдо! Тесто липкое, толстое, невкусное, чуть не пригорело. Такие замечательные продукты! Пришлось все выбросить. Кошмар!
Тут так много отзывов, а отрицательный ваш один. Так что не чего на зеркало пенять...
Ну и вообще на вкус и цвет товарищей нет, зачем же так:"самое гадкое и отвратительное"???
Ответ для luna141
"тесто липкое" - муки надо было еще добавить, "толстое" - раскатать надо было тоньше, "невкусное" - конечно после ваших ошибок, "чуть не пригорело" - огонь по-меньше сделать надо было. в итоге: ошиблись Вы, а виноват почему-то автор рецепта!
редиска посмотри на свои руки они ...........................!
Ой как вкусно и соблазнительно же вы пишете. Надо поробовать
Непременно попробуйте, спасибо!!!!!
какая красотищщщща!!!!!!!!!!!!!
очень красиво,а особенно вкусно
надо попробовать.но я с тестом особо не дружу,поэтому так классно не получится
Уверена, что получится...я в вас верю!!!!
Очень вкусно, спасибо за прекрасный рецепт. Муж был просто в восторге!!!
Благодарю, мучинам это блюдо действительно нравится!!!!
Ой, а у нас это Штруделями зовется, а Ханума по-другому делается! Но все равно - это жутко вкусно!!!
Вот мой рецепт штруделей... https://www.povarenok.ru/recipes/show/11794/
Загляните, если интересно!!!!
Надо попробовать.
Буду ждать реультат))))
Здорово! Правда под рукой оказалась куриная печёнка и тушила в духовке.Сидю-дегустирую-нежнючеееее,СУПЕР!
Здорово! Правда под рукой оказалась куриная печёнка и тушила в духовке.Сидю-дегустирую-нежнючеееее,СУПЕР!
Очень рада, отличная идея с духовкой!!!!
К приезду детей згатовила ваши Ханумчики,получила заказ ,к следующему приезду приготовить их опять.Получились очень вкусными и нежными.
Очень рада, спасибо что приготовили!!!!
Слюни так и текут,обязательно попробую ваши ханумчики!!!!!
Думаю и любимому очень понравится!!!
И я думаю, спасибо!!!!!
спасибо красавица за чудный рецепт. До конца приготовления осталось 30 м
ин.Вид шикарный. ради комментария зарегистрировался.
P.S. Не люблю когда докучают о том что нужно изменить или поправить.
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