Рулет "Проделки Ханумы"

Накрываем плотно крышкой и ставим на огонь, когда закипит, томим на среднем огне примерно час... за это время жидкость должна полностью выкипеть, фарш протушиться, тесто станет просто наинежнейшим...

Рулетики пропитаются сырно-сливочной смесью... овощи прильнут к рулету и будут обволакивать его и дополнять вкусом и ароматом...

