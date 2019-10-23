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  • 23 октября 2019, 6:18
  • 14111

Ароматная курица, запечённая с хлебом

Рецепт: Ароматная курица, запечённая с хлебом

Простое по исполнению блюдо и потрясающий результат. Ароматная курица с прованскими травами, помидорками и хрустящим хлебом. Прекрасный вариант ужина для всей семьи, как в будни, так и в праздник.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Ароматная курица, запечённая с хлебом»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2442.4 ккал 		белки
187.8 г 		жиры
139.7 г 		углеводы
89.9 г
Порции
ккал
610.6 ккал		 белки
47 г		 жиры
34.9 г		 углеводы
22.5 г
100 г блюда
ккал
183.6 ккал		 белки
14.1 г		 жиры
10.5 г		 углеводы
6.8 г

Рецепт «Ароматная курица, запечённая с хлебом»:

Берём чеснок, прямо в шелухе раздавливаем ножом. В сковороду или сотейник с толстым дном наливаем растительное масло. И на большом огне обжариваем несколько секунд чеснок до появления аромата. Будет лучше, если у вас сковорода, прямо в которой, далее можно будет запекать в духовке.

Берём куриные голени (или бёдра) моем, обсушиваем. Натираем солью и смесью перцев и кладём на горячую сковороду в чесночное масло. Масло должно быть очень горячим, чтобы сразу образовалась корочка на коже курицы.

Обжариваем голени на большом огне со всех сторон около 5 минут.

Перекладываем голени в форму для запекания, или оставляем в сковороде, в которой обжаривали и можно запекать. Посыпаем "Прованскими травами" и поливаем сухим белым вином. Накрываем фольгой. Ставим в нагретую до 200 градусов духовку. Запекаем 15 минут.

Хлеб нарезаем толщиной 1,5 см, у меня "Кишинёвский", можно брать батон. Режем ломтики на треугольники, сбрызгиваем оливковым маслом, посыпаем чесночным порошком, паприкой и "Прованскими травами".

Достаём форму с голенями из духовки. Убираем фольгу. Вставляем кусочки хлеба между голенями. Кладём сверху помидорки черри. У меня "сливки", поэтому разрезала их на 4 части. Помидоры также смазываем оливковым маслом. По желанию кладём красный жгучий перец. Ставим форму в духовку для запекания (без фольги) на 20 минут.

Подаём курицу горячей. Макаем кусочки хлеба в выделившийся ароматный сок. Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Осенний марафон" На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: горячее второе обед ужин праздник

Вкусы: куриный хлебный чесночный насыщенный пряный томатный

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Ароматная курица, запечённая с хлебом
Описание: Простое по исполнению блюдо и потрясающий результат. Ароматная курица с прованскими травами, помидорками и хрустящим хлебом. Прекрасный вариант ужина для всей семьи, как в будни, так и в праздник.


Комментарии и отзывы

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Дорогая Светлана, очень благодарна вам за рецепт. Из доступных продуктов такое вкусное,простое в приготовлении блюдо.Я делала из филе бедра,получилось бесподобно.Это блюдо будет у меня в постоянном пользовании. Желаю творческих успехов.
Необычно и красиво! Надо приготовить,уверена ,что будет вкусно! Спасибо автору)
Красиво!
Спасибо за рецепт!! Вкусно, красиво и быстро! НГ будем встечать с такой курочкой😋
Спасибо за рецепт!! Вкусно, красиво и быстро! НГ будем встечать с такой курочкой😋
спасибо огромное за замечательный рецепт вкусного, красивого и нехлопотного ужина! Супруг в восторге - ночью вставал за добавкой. А аромат!... Травки у меня прямо совсем прованские - подруга пакет из Лиона привезла, настоящие. Так что будем повторять неоднократно!
спасибо
Светлана, отличный рецепт!
Готовил такое! Вкуснятина! Спасибо за рецепт!
а хлеб не раскисает в подливе
то, что в подливе, конечно, но там мало подлива, остальной сухой, видно по фото
Хоть я и вегетарианка, а поставлю плюс за прекрасное описание, хороший язык и роскошные фото! Круто, спасибо!
Замечательное, супер ароматное блюдо! Нежная пряная курица, сухарики пропитанные куриным соком и чесночным маслом. Отличное сочетание Это очень вкусно.
Света, большое спасибо за прекрасный рецепт!
благодарю
Светочка, великолепное блюдо!!
Отличная курочка!
Классная курочка, фото супер
Какой соблазнительный куренок!
Очень аппетитная курочка! И хлебушек!
Представляю эти смачные кусочки хлеба, пропитанные соком курочки..... Светлана, чудесный рецепт!!!
Мне хлеб из-за диабета очень ограниченно, а тут с него начала Спасибо.
Как мне это знакомо но от кусочка такого хлеба разве откажешься...
Замечательное блюдо, очень вкусно!
Очень аппетитно!
Светочка, просто бесподобное блюдо! Очень интересное, сытное! Красота!
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