Ароматная курица, запечённая с хлебом

Берём чеснок, прямо в шелухе раздавливаем ножом. В сковороду или сотейник с толстым дном наливаем растительное масло. И на большом огне обжариваем несколько секунд чеснок до появления аромата. Будет лучше, если у вас сковорода, прямо в которой, далее можно будет запекать в духовке.