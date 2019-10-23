Простое по исполнению блюдо и потрясающий результат. Ароматная курица с прованскими травами, помидорками и хрустящим хлебом. Прекрасный вариант ужина для всей семьи, как в будни, так и в праздник.
- 23 октября 2019, 6:18
- 14111
Ароматная курица, запечённая с хлебом
Ингредиенты для «Ароматная курица, запечённая с хлебом»:
- Голень куриная (или бёдра) — 800 г
- Чеснок — 6 зуб.
- Вино белое сухое — 100 мл
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Помидоры черри (или помидоры "сливки") — 8 шт
- Хлеб (или белый батон) — 2 ломт.
- Смесь перцев (молотая)
- Приправа (Прованские травы) — 1 ч. л.
- Паприка сладкая
- Порошок чесночный
- Соль — 1 ч. л.
- Перец красный жгучий — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2442.4 ккал
|
белки
187.8 г
|
жиры
139.7 г
|
углеводы
89.9 г
|Порции
|ккал
610.6 ккал
|белки
47 г
|жиры
34.9 г
|углеводы
22.5 г
|100 г блюда
|ккал
183.6 ккал
|белки
14.1 г
|жиры
10.5 г
|углеводы
6.8 г
Рецепт «Ароматная курица, запечённая с хлебом»:
Берём чеснок, прямо в шелухе раздавливаем ножом. В сковороду или сотейник с толстым дном наливаем растительное масло. И на большом огне обжариваем несколько секунд чеснок до появления аромата. Будет лучше, если у вас сковорода, прямо в которой, далее можно будет запекать в духовке.
Берём куриные голени (или бёдра) моем, обсушиваем. Натираем солью и смесью перцев и кладём на горячую сковороду в чесночное масло. Масло должно быть очень горячим, чтобы сразу образовалась корочка на коже курицы.
Перекладываем голени в форму для запекания, или оставляем в сковороде, в которой обжаривали и можно запекать. Посыпаем "Прованскими травами" и поливаем сухим белым вином. Накрываем фольгой. Ставим в нагретую до 200 градусов духовку. Запекаем 15 минут.
Хлеб нарезаем толщиной 1,5 см, у меня "Кишинёвский", можно брать батон. Режем ломтики на треугольники, сбрызгиваем оливковым маслом, посыпаем чесночным порошком, паприкой и "Прованскими травами".
Достаём форму с голенями из духовки. Убираем фольгу. Вставляем кусочки хлеба между голенями. Кладём сверху помидорки черри. У меня "сливки", поэтому разрезала их на 4 части. Помидоры также смазываем оливковым маслом. По желанию кладём красный жгучий перец. Ставим форму в духовку для запекания (без фольги) на 20 минут.
Комментарии и отзывы
вчера в 21:53 lunata68 #
18 часов назад мисс # (автор рецепта)
позавчера gala186 #
вчера в 0:48 мисс # (автор рецепта)
28 апреля Щербакова Елена #
позавчера мисс # (автор рецепта)
5 декабря 2019 года mmillanna80 #
5 декабря 2019 года мисс # (автор рецепта)
5 декабря 2019 года mmillanna80 #
5 декабря 2019 года мисс # (автор рецепта)
22 ноября 2019 года mad yu #
23 ноября 2019 года мисс # (автор рецепта)
1 ноября 2019 года iren0511 #
2 ноября 2019 года мисс # (автор рецепта)
29 октября 2019 года vasil2205 #
29 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
28 октября 2019 года alenanat #
29 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
28 октября 2019 года Lisa Ali 1 #
28 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
26 октября 2019 года Евгения 1976 #
Света, большое спасибо за прекрасный рецепт!
27 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
25 октября 2019 года Алиева2012 #
26 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
24 октября 2019 года VeVeTa Tuk #
25 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
24 октября 2019 года Valushok #
24 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
24 октября 2019 года Kuss #
24 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
23 октября 2019 года Vishnja #
24 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
23 октября 2019 года olgatash1416 #
24 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
24 октября 2019 года olgatash1416 #
24 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
23 октября 2019 года Dama-Lorik #
24 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
23 октября 2019 года nadin0930 #
24 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
23 октября 2019 года Ирушенька #
24 октября 2019 года мисс # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: