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  • 2 декабря 2019, 12:25
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Рулет из горбуши с овощами и яйцом

Рецепт: Рулет из горбуши с овощами и яйцом

Вкусный, сочный и сытный рыбный рулет с пикантной начинкой из овощей и вареного яйца. Можно подать и в холодном виде, как закуску и в горячем виде, как полноценное блюдо. Рулет прост в исполнении и лёгок для организма.

Категория: Закуски Закусочные рулеты Рыбные рулеты

Ингредиенты для «Рулет из горбуши с овощами и яйцом»:


Рецепт «Рулет из горбуши с овощами и яйцом»:

Подготовить ингредиенты для рулета из горбуши. Рыбу разделать на филе, вытащить все кости. Яйца сварить вкрутую.

Морковь натереть на терке, лук измельчить. Обжарить всё вместе до мягкости. Посолить и поперчить, слегка охладить.

Маринованные огурчики ТМ ЭКО нарезать вдоль соломкой.

Филе горбуши посолить и выложить сверху обжаренные овощи.

С тонкой стороны филе (где брюшко) положить соломку из маринованного огурца и четвертинки яиц. Посыпать всю поверхность желатином.

Аккуратно свернуть филе рулетом и перевязать кулинарной нитью, чтобы он не разворачивался.

Завернуть рулет в фольгу и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут. Время зависит от толщины рулета.
Дать остыть рулету и переложить в удобную емкость. Не разворачивая фольгу, поставить сверху небольшой груз, чтобы рулет уплотнился, но не сильно сплющился. Поставить в холодильник.


Развернуть рулет, освободить от нити и нарезать кусочками. Украсить по вкусу. Приятного аппетита!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Мистерия вкуса" На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: ужин закуска обед праздник гости

Вкусы: рыбный овощной пикантный

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Рулет из горбуши с овощами и яйцом
Описание: Вкусный, сочный и сытный рыбный рулет с пикантной начинкой из овощей и вареного яйца. Можно подать и в холодном виде, как закуску и в горячем виде, как полноценное блюдо. Рулет прост в исполнении и лёгок для организма.


Комментарии и отзывы

Интересный рецепт, обязательно попробую сделать.
аппетитный рулет!
Спасибо!
Надюша какой аппетитный рулетик получился!!!
Спрсибо!
Надежда, безусловно, вкусный, очень аппетитный рулет!
Благодарю вас!
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