Вкусный, сочный и сытный рыбный рулет с пикантной начинкой из овощей и вареного яйца. Можно подать и в холодном виде, как закуску и в горячем виде, как полноценное блюдо. Рулет прост в исполнении и лёгок для организма.
- 2 декабря 2019, 12:25
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Рулет из горбуши с овощами и яйцом
Ингредиенты для «Рулет из горбуши с овощами и яйцом»:
- Горбуша — 350 г
- Лук репчатый — 0.5 шт
- Морковь — 0.5 шт
- Огурец маринованный (ТМ ЭКО) — 1 шт
- Яйцо куриное — 1 шт
- Желатин — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное — 3 ст. л.
Рецепт «Рулет из горбуши с овощами и яйцом»:
Подготовить ингредиенты для рулета из горбуши. Рыбу разделать на филе, вытащить все кости. Яйца сварить вкрутую.
Морковь натереть на терке, лук измельчить. Обжарить всё вместе до мягкости. Посолить и поперчить, слегка охладить.
С тонкой стороны филе (где брюшко) положить соломку из маринованного огурца и четвертинки яиц. Посыпать всю поверхность желатином.
Завернуть рулет в фольгу и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут. Время зависит от толщины рулета.
Дать остыть рулету и переложить в удобную емкость. Не разворачивая фольгу, поставить сверху небольшой груз, чтобы рулет уплотнился, но не сильно сплющился. Поставить в холодильник.
Комментарии и отзывы
позавчера CRITIK правдивый #
3 декабря мисс #
3 декабря UNU # (автор рецепта)
2 декабря топиарий #
3 декабря UNU # (автор рецепта)
2 декабря Ирушенька #
2 декабря UNU # (автор рецепта)
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