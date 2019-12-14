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  • 14 декабря 2019, 1:00
  • 6325

Открытый пирог с маковой начинкой

Рецепт: Открытый пирог с маковой начинкой

Для встречи новогодних праздников, для гостей и друзей нам понадобится немало десертов, тортов и пирогов. Попробуйте мой вариант открытого пирога! Рассыпчатое тесто, нежнейшая начинка! Вкусно! Заходите, угощаю!

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Открытый пирог с маковой начинкой»:

Тесто

Начинка


Рецепт «Открытый пирог с маковой начинкой»:

Масло комнатной температуры смешать с сахарной пудрой.

Муку смешать с разрыхлителем теста.
Добавить к маслу и замесить тесто.

Разделить тесто на два куска. В соотношении 2:1.
Меньший кусочек завернуть в пищевую пленку и положить в морозилку.

Выложить большую часть теста в форму ( круглая 28см).
Тесто распределить по всей форме, формируя высокие бортики. Форму с тестом поставить в холодильник.

В кастрюльке довести до кипения молоко с сахаром и маслом

В отдельной миске смешать мак и манную крупу.
Тонкой струйкой всыпать смесь в кипящее молоко. Постоянно мешая сварить густую кашу. Оставить полностью остыть.

Творог смешать с яйцом и остывшей кашей. Добавить ром. Перемешать.

Выложить начинку на охлажденную основу пирога.

Груши почистить, нарезать на средние кусочки. Полить соком лимона.

Выложить кусочки груши на начинку, отступая друг от друга.
Стараемся слегка утопить грушу в начинке.

Замороженное тесто натереть на крупной терке прямо сверху на пирог.
Выпекать в разогретой духовке при 170° 40 минут.

Угощайтесь!



Приятного аппетита!






С наступающим Новым Годом!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: завтрак полдник чаепитие гости

Вкусы: сладкий маковый насыщенный грушевый

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Открытый пирог с маковой начинкой
Описание: Для встречи новогодних праздников, для гостей и друзей нам понадобится немало десертов, тортов и пирогов. Попробуйте мой вариант открытого пирога! Рассыпчатое тесто, нежнейшая начинка! Вкусно! Заходите, угощаю!


Комментарии и отзывы

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Шикарный пирог! Браво!
Подскажите сколько разрыхлителя?
Фото супер обязательно испеку! Скажите пожалуйста, а можно вместо груши яблоко? Как думаете подойдет или нет?
дважды получилось, извиняюсь
Оригинальный пирог! Спасибо за рецепт, обязательно в праздники испеку.
Мягкий творог это какой?
Почти 2 пачки масла! Помереть можно в прямом смысле!!
Я всегда беру масла меньше. А еще заменяю большую часть кокосовым (если есть). В тесто можно и растительное положить, без запаха которое (или смесь из растительного со сливочным, или кокосовым). Может, не совсем вкус будет как у автора рецепта, но близкий. И совесть будет спокойна...
Ответ для SPbAlina
а я всегда беру маргарин, в таком же количестве, как и масло - и нормально. Только в крем хорошее дорогое масло. Просто маргарин не так полезно, как масло, но если подумать, что в покупной выпечке про масло вместо маргарина никто и не вспоминает...
Очень вкусный и красивый пирог
большое спасибо
спасибо
Ириша, просто восхитительный, такой интересный пирог! От фотографий глаз не оторвать!
Ирочка! Спасибо большое, так приятно
Спасибо за рецепт! Приготовила, муж оценил, а это главный наш критик😅
Виктория! Большое спасибо за чудесный фото отчет!
Конечно-это очень важно, чтобы мужу понравилась ваша выпечка!
Большое спасибо за поддержку рецепта!
Ирина, в разрезе пирог очень красивый и аппетитный! Вкуснотища!
спасибушки, спасибо
большое спасибо
Волшебный пирог! очень люблю и мак и творог. Фото изумительные! Очень нравятся Ваши рецепты, так все смачно
Ой.спасибо вам большое!
Как же я такое люблю!!! Замечательный тарт!
Большое спасибо! Мне очень приятно!
Ира, красивый и конечно же вкусный пирог!
большое спасибо
Расчудесный пирог! Это просто не может быть невкусно.
спасибо
Прекрасный пирог, Ирочка!
Наташа! Спасибо большое
Великолепный пирог, Ириша! Фото - мега аппетитные!
Маринушка! Спасибо большое, милая моя!
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