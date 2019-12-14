Для встречи новогодних праздников, для гостей и друзей нам понадобится немало десертов, тортов и пирогов. Попробуйте мой вариант открытого пирога! Рассыпчатое тесто, нежнейшая начинка! Вкусно! Заходите, угощаю!
- 14 декабря 2019, 1:00
- 6325
Открытый пирог с маковой начинкой
Ингредиенты для «Открытый пирог с маковой начинкой»:
Тесто
- Сахарная пудра — 100 г
- Масло сливочное — 180 г
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Разрыхлитель теста
Начинка
- Молоко — 750 мл
- Сахар — 130 г
- Масло сливочное — 100 г
- Мак — 150 г
- Крупа манная — 150 г
- Творог (мягкий) — 250 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Груша — 2 шт
Рецепт «Открытый пирог с маковой начинкой»:
Разделить тесто на два куска. В соотношении 2:1.
Меньший кусочек завернуть в пищевую пленку и положить в морозилку.
Выложить большую часть теста в форму ( круглая 28см).
Тесто распределить по всей форме, формируя высокие бортики. Форму с тестом поставить в холодильник.
В отдельной миске смешать мак и манную крупу.
Тонкой струйкой всыпать смесь в кипящее молоко. Постоянно мешая сварить густую кашу. Оставить полностью остыть.
Выложить кусочки груши на начинку, отступая друг от друга.
Стараемся слегка утопить грушу в начинке.
Замороженное тесто натереть на крупной терке прямо сверху на пирог.
Выпекать в разогретой духовке при 170° 40 минут.
Угощайтесь!
Приятного аппетита!
С наступающим Новым Годом!
Приятного аппетита!
С наступающим Новым Годом!
Комментарии и отзывы
вчера в 22:38 ma-ma sveta #
16 декабря Иржка #
16 декабря НаталиНаталиВ #
16 декабря НаталиНаталиВ #
16 декабря marrud-2017 #
16 декабря hel-zei #
15 декабря SPbAlina #
вчера в 17:00 tavolgas #
3 часа назад shellydes #
14 декабря МурКатеринка #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
14 декабря Демурия #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
14 декабря Ирушенька #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
14 декабря lasanvik #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
Конечно-это очень важно, чтобы мужу понравилась ваша выпечка!
Большое спасибо за поддержку рецепта!
14 декабря Бархатные ручки #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
14 декабря Андрей Силантьев #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
15 декабря Андрей Силантьев #
14 декабря mawyxa-2018 #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
14 декабря natapit #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
14 декабря jannasimf #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
14 декабря Mary Stone #
14 декабря Диля-22 #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
14 декабря Kuss #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
14 декабря ved-marina #
14 декабря Беннито # (автор рецепта)
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