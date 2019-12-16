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  • 16 декабря 2019, 3:57
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Салат с жареными крабовыми палочками

Рецепт: Салат с жареными крабовыми палочками

Старый рецепт на новый лад. Вкусно, сочно, не совсем обычно, с очень простыми ингредиентами! Любителям новых вкусов предлагаю салат с крабовыми палочками, но в необычном исполнение. Благодаря капусте и огурцам салат получается очень сочным, с хрустинкой. А жареный картофель делает его невероятно ароматным. А крабовые палочки... впрочем, всё по порядку.

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Ингредиенты для «Салат с жареными крабовыми палочками»:

Количество порций: 5


Рецепт «Салат с жареными крабовыми палочками»:

Крабовые палочки надо брать охлажденные. Если у вас замороженные - пусть хорошо оттаят, затем промокните их на бумажных полотенцах, как можно сильнее.
(весовые, которые в магазинах насыпью в лотках, точно не годятся, там кроме крахмала от обещанных рыбных обрезков только запах!)
Палочки нарезать под углом, шириной 5-7 мм.

Для обжаривания крабовых палочек возьмите антипригарную сковороду.
Налить в сковороду растительного масла так, чтобы дно было всё закрыто, нагреть его хорошо.
Если у вас нет сетчатой крышки, накройте бумажным полотенцем, если будет сильно "стрелять", но если вы их хорошо промокнули палочки не стреляют.
Палочки НЕ надо перемешивать, что бы НЕ перемять!
Просто выложить одном слоем нарезанные брусочки, обжарятся до румяности, переверните аккуратно широкой лопаткой на другую сторону. Обжарить на другой стороне.
Вынуть на бумажные полотенца, чтобы стекло масло.
Остывшие раздЕлите, если склеились. Конечно, многое зависит от качества продукта, но мы же готовим к такому чудесному празднику, для себя и близких!

Картофель нарезать на пластины толщиной 5-7 мм, затем на брусочки такой же ширины. Обсушить при помощи полотенца или салфетки

и обжарить в той же сковороде с маслом, где жарились крабовые палочки. Картофель так же выложить на полотенце, что бы убрать лишнее масло.

Огурцы нарезать такими же брусочками, что и предыдущие продукты.

Если пекинская капуста с широкими листами, разрезать их вначале вдоль пополам, затем порезать соломкой шириной 5-7 мм.

Капусту выложить в миску, СЛЕГКА присолить, добавить щепотку сахара, обмять. Добавить огурцы, перемешать. Перед сборкой салата слить образовавшийся сок.

Приготовить соус для салата.
Картошка и огурчики любят сметану, вот ею и заправим салат.
В сметану добавить мелко порубленный укроп и специи - паприка, острый красный перец, чесночный порошок. Соль по вкусу. Хорошо всё смешать.

Зеленый лук нарезать НЕ мелко.

В блюдо для подачи выложить:
1. Половину смеси капусты с огурцами,
2. Следующий слой - картофель,
3. Ещё слой капусты с огурцами,
4. Теперь крабовые палочки,
5. И кукурузу.
6. Сверху вылить соус по всей поверхности салата и посыпать зеленым луком.
Жареная картошечка, жареная "рыбка", огурчик, зеленый лучок, да со сметанкой!
Вот такой вкус получается у этого салата!
Салат невероятно вкусный, сочный и насыщенный, при минимальном количестве продуктов.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год На ужин : На закуску

Теги: закуска обед ужин гости праздник

Вкусы: картофельный капустный малосольный хрустящий огуречный

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Салат с жареными крабовыми палочками
Описание: Старый рецепт на новый лад. Вкусно, сочно, не совсем обычно, с очень простыми ингредиентами! Любителям новых вкусов предлагаю салат с крабовыми палочками, но в необычном исполнение. Благодаря капусте и огурцам салат получается очень сочным, с хрустинкой. А жареный картофель делает его невероятно ароматным. А крабовые палочки... впрочем, всё по порядку.


Комментарии и отзывы

делаю давно примерно такой же салатик, он очень вкусный , крабовые палочки при жарки изменяют вкус, делаю без капусты , потому , что сочная,боюсь сразу отойдет соком, хоть сливай его, хоть нет. Был раньше под названием жаренный, мажу майонезом
Необычно!
Елена, благодарю за внимание к рецепту!
Здравствуйте, мне очень понравился Ваш салатик!!!! Подскажите, крабопалки обязательно обжаривать? Или можно оставить сырыми, уж совсем не хочется лишнего масла. Но боюсь, что тогда салат станет уже не тот по вкусу, как Вы предложили. Спасибо заранее за ответ!
Что я могу сказать... вы же сами ответили на свой
вопрос -
Но боюсь, что тогда салат станет уже не тот по вкусу, как Вы предложили.
- и это верно...
Ответ для 19820318
обжривайте обязательно, не пожалеете, это вкусно
Спасибо за совет! Обязательно попробуем!!
Это что-то! Что надо приготовить. Необычный рецепт. Но сначала просто палочки пожарю, ни разу не пробовал. Спасибо!
Я верю, что у вас все получится! Но не забудьте - крабовые палочки хорошего качества.
Наденька, вкусный салатик!
Жанночка, благодарна тебе за внимание!
Надя, как интересно, молодец!
Люда, спасибо, что заглянула и заценила!
Оригинальный, интересный рецепт! А сколько штук картофеля Вы используете на это количество продуктов?
Спасибо за вопрос! Я очень ему удивилась вначале! Так как точно вписывала количество!
При публикации улетела часть.
Так во время ваш вопрос! Благодарю!
Картофель дан в граммах, т.к. штуки разные бывают.
Просто обычно количество картофеля указывают именно в штуках, имея при этом ввиду клубни средних размеров, поэтому и сформулировала вопрос подобным образом спасибо за развёрнутый ответ
Главное, как вовремя!
Да, я обычно так же в штуках картофель даю, а нынче не стандартный был, я в граммах написала и те пропали вместе с капустой!
Надо пробовать!
Непременно!
Надюша! Какой сочный, аппетитный и сытный салат!
Юлюшка, спасибо!
Вкуснооооооо!
А вроде - чего проще
Интересно. А палочки не в кашу получаются?
Оль, палочки получаются ИМЕННО такими, как на фото ко второму шагу. Их не надо мешать-теребить, выложила, обжарила, перевернула, обжарила.
Спасибо за вопрос, Оля!
Наверное сейчас об этом подробнее напишу в рецепте, думала, что шаг понятно описан.
Напиши, думаю, не лишним будет.
интересный салат
старалась!
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