Салат с жареными крабовыми палочками

Для обжаривания крабовых палочек возьмите антипригарную сковороду.

Налить в сковороду растительного масла так, чтобы дно было всё закрыто, нагреть его хорошо.

Если у вас нет сетчатой крышки, накройте бумажным полотенцем, если будет сильно "стрелять", но если вы их хорошо промокнули палочки не стреляют.

Палочки НЕ надо перемешивать, что бы НЕ перемять!

Просто выложить одном слоем нарезанные брусочки, обжарятся до румяности, переверните аккуратно широкой лопаткой на другую сторону. Обжарить на другой стороне.

Вынуть на бумажные полотенца, чтобы стекло масло.

Остывшие раздЕлите, если склеились. Конечно, многое зависит от качества продукта, но мы же готовим к такому чудесному празднику, для себя и близких!