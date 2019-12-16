Старый рецепт на новый лад. Вкусно, сочно, не совсем обычно, с очень простыми ингредиентами! Любителям новых вкусов предлагаю салат с крабовыми палочками, но в необычном исполнение. Благодаря капусте и огурцам салат получается очень сочным, с хрустинкой. А жареный картофель делает его невероятно ароматным. А крабовые палочки... впрочем, всё по порядку.
- 16 декабря 2019, 3:57
- 3787
Салат с жареными крабовыми палочками
Ингредиенты для «Салат с жареными крабовыми палочками»:
- Крабовые палочки (охлажденные) — 200 г
- Картофель (очищенный) — 200 г
- Огурец (свежий) — 150 г
- Капуста пекинская (150 - 170 г) — 170 г
- Кукуруза (консервированная) — 100 г
- Лук зеленый — 30 г
- Сметана — 100 г
- Зелень — 5 г
- Специи (смесь) — 0.5 ч. л.
- Масло растительное — по вкусу
Количество порций: 5
Рецепт «Салат с жареными крабовыми палочками»:
Крабовые палочки надо брать охлажденные. Если у вас замороженные - пусть хорошо оттаят, затем промокните их на бумажных полотенцах, как можно сильнее.
(весовые, которые в магазинах насыпью в лотках, точно не годятся, там кроме крахмала от обещанных рыбных обрезков только запах!)
Палочки нарезать под углом, шириной 5-7 мм.
Для обжаривания крабовых палочек возьмите антипригарную сковороду.
Налить в сковороду растительного масла так, чтобы дно было всё закрыто, нагреть его хорошо.
Если у вас нет сетчатой крышки, накройте бумажным полотенцем, если будет сильно "стрелять", но если вы их хорошо промокнули палочки не стреляют.
Палочки НЕ надо перемешивать, что бы НЕ перемять!
Просто выложить одном слоем нарезанные брусочки, обжарятся до румяности, переверните аккуратно широкой лопаткой на другую сторону. Обжарить на другой стороне.
Вынуть на бумажные полотенца, чтобы стекло масло.
Остывшие раздЕлите, если склеились. Конечно, многое зависит от качества продукта, но мы же готовим к такому чудесному празднику, для себя и близких!
Картофель нарезать на пластины толщиной 5-7 мм, затем на брусочки такой же ширины. Обсушить при помощи полотенца или салфетки
и обжарить в той же сковороде с маслом, где жарились крабовые палочки. Картофель так же выложить на полотенце, что бы убрать лишнее масло.
Если пекинская капуста с широкими листами, разрезать их вначале вдоль пополам, затем порезать соломкой шириной 5-7 мм.
Капусту выложить в миску, СЛЕГКА присолить, добавить щепотку сахара, обмять. Добавить огурцы, перемешать. Перед сборкой салата слить образовавшийся сок.
Приготовить соус для салата.
Картошка и огурчики любят сметану, вот ею и заправим салат.
В сметану добавить мелко порубленный укроп и специи - паприка, острый красный перец, чесночный порошок. Соль по вкусу. Хорошо всё смешать.
В блюдо для подачи выложить:
1. Половину смеси капусты с огурцами,
2. Следующий слой - картофель,
3. Ещё слой капусты с огурцами,
4. Теперь крабовые палочки,
5. И кукурузу.
6. Сверху вылить соус по всей поверхности салата и посыпать зеленым луком.
Жареная картошечка, жареная "рыбка", огурчик, зеленый лучок, да со сметанкой!
Вот такой вкус получается у этого салата!
Салат невероятно вкусный, сочный и насыщенный, при минимальном количестве продуктов.
Комментарии и отзывы
вчера в 21:31 alenanat #
вчера в 16:13 Щербакова Елена #
вчера в 16:21 nadin0930 # (автор рецепта)
позавчера 19820318 #
позавчера nadin0930 # (автор рецепта)
вопрос - - и это верно...
вчера в 21:35 alenanat #
вчера в 23:46 19820318 #
16 декабря Timofey77 #
16 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
16 декабря jannasimf #
16 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
16 декабря yugai ludmila65 #
16 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
16 декабря mariannika99 #
16 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
При публикации улетела часть.
Так во время ваш вопрос! Благодарю!
Картофель дан в граммах, т.к. штуки разные бывают.
16 декабря mariannika99 #
16 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Да, я обычно так же в штуках картофель даю, а нынче не стандартный был, я в граммах написала и те пропали вместе с капустой!
16 декабря 7Катюша77 #
16 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
16 декабря virgola71 #
16 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Вкуснооооооо!
А вроде - чего проще
16 декабря Демоника #
16 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Спасибо за вопрос, Оля!
Наверное сейчас об этом подробнее напишу в рецепте, думала, что шаг понятно описан.
16 декабря Демоника #
16 декабря мисс #
16 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
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