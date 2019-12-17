Грибочки по-венесуэльски за 5 минут

Начну с того, что хочу попросить уважаемых жителей нашего сайта и гостей - не тратьте своё драгоценное время на написание всякой ерунды в адрес рецепта и автора, в жизни столько всего прекрасного, приумножьте, направьте энергию на созидание!!! О рецепте - взят с авторитетного канадского сайта ABCCooking. Теперь к грибочкам... Дорогие поварята, рецепт быстрый и первым делом подготовим всё необходимое... Грибочки лучше взять кримини - не пугайтесь этого слова, это ничто иное как шампиньоны, только другой степени зрелости. Во многих странах очень популярны, их ещё называют "кремовые шампиньоны", "малыш Белла", "ребёнок Портобелло". Если не нашли кримини, то возьмите обычные белые, уверяю - вкус не пострадает! Итак начнём... Первым делом подготовим грибы. Сразу хочу открыть один секрет тем, кто его не знает - никогда не мойте шампиньоны в воде!!! Во-первых они и так чистые, во-вторых сильно впитывают в себя воду, теряют вкусовые качества, их нужно всего лишь протереть влажной тряпочкой и Вы почувствуете разницу во вкусе и аромате! Крупные разрезаем на четыре части, средние на две, мелкие оставляем целыми и помним, что грибы при обработке уменьшатся в разы.