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  • 17 декабря 2019, 1:40
  • 10912

Грибочки по-венесуэльски за 5 минут

Рецепт: Грибочки по-венесуэльски за 5 минут

Дорогие друзья, хочу представить свой вариант вкусного рецепта, опубликованного поварёнком "Лисёнок". Этот вариант готовится быстрей, в маринаде отсутствует вода, а значит грибочки маринуются в собственном соку. Буду рад если этот вариант кому нибудь пригодится!

Категория: Закуски Закуски с грибами

Ингредиенты для «Грибочки по-венесуэльски за 5 минут»:



Рецепт «Грибочки по-венесуэльски за 5 минут»:

Начну с того, что хочу попросить уважаемых жителей нашего сайта и гостей - не тратьте своё драгоценное время на написание всякой ерунды в адрес рецепта и автора, в жизни столько всего прекрасного, приумножьте, направьте энергию на созидание!!! О рецепте - взят с авторитетного канадского сайта ABCCooking. Теперь к грибочкам... Дорогие поварята, рецепт быстрый и первым делом подготовим всё необходимое... Грибочки лучше взять кримини - не пугайтесь этого слова, это ничто иное как шампиньоны, только другой степени зрелости. Во многих странах очень популярны, их ещё называют "кремовые шампиньоны", "малыш Белла", "ребёнок Портобелло". Если не нашли кримини, то возьмите обычные белые, уверяю - вкус не пострадает! Итак начнём... Первым делом подготовим грибы. Сразу хочу открыть один секрет тем, кто его не знает - никогда не мойте шампиньоны в воде!!! Во-первых они и так чистые, во-вторых сильно впитывают в себя воду, теряют вкусовые качества, их нужно всего лишь протереть влажной тряпочкой и Вы почувствуете разницу во вкусе и аромате! Крупные разрезаем на четыре части, средние на две, мелкие оставляем целыми и помним, что грибы при обработке уменьшатся в разы.

В глубокую сковороду или кастрюлю наливаем 5% яблочный уксус (у меня виноградный), добавляем соль-сахар, 15 горошин чёрного перца, лавровый лист, измельчённый чеснок, перемешиваем до растворения соли и сахара.

Высыпаем грибы, хорошо перемешиваем. Ни воды, ни масла добавлять не нужно. Накрываем крышкой, включаем огонь и ждём закипания маринада. Как только закипит, огонь выставляем до ниже среднего и готовим под крышкой 5 минут пару раз перемешав. Будьте готовы к тому, что в кухне запахнет уксусом, но это ненадолго...

Через пять минут снимаем с огня, убираем лаврушку. Вот так выглядят наши грибочки, посмотрите сколько образовалось ароматного сока!!! Запахи уже сбивают с ног...

Теперь грибочки переливаем в мисочку, даём остыть до комнатной температуры и отправляем в холодильник часа на четыре. Всё, готово!!! Как видите - Вашего личного участия минут пять, но получаете на выходе очень вкусные, ароматные грибы, маринованные в собственном соку!!! Достаём, сервируем, поливаем сверху маслом и наслаждаемся вкусняшкой!!!

Ароматные..., вкусные...



Наслаждаемся каждым грибочком!!!



Всем вкусного застолья и отличного настроения!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: быстро закуска праздник

Вкусы: грибной

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Грибочки по-венесуэльски за 5 минут
Описание: Дорогие друзья, хочу представить свой вариант вкусного рецепта, опубликованного поварёнком "Лисёнок". Этот вариант готовится быстрей, в маринаде отсутствует вода, а значит грибочки маринуются в собственном соку. Буду рад если этот вариант кому нибудь пригодится!


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Комментарии и отзывы

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Делал очень вкусно и оригинально.
На здоровье!!!
Роберт, отличные, аппетитные грибочки! Просто и быстро!
Ира, спасибо!!! На праздничном столе будут очень кстати...
Что-то так много похожих стало рецептов
http://www.good-cook.ru/salat/salat_044.shtml -много лет назад уже ознакомилась с этим рецептом.
Вы знаете..., а половина сайта первый раз слышит!!! И я указал откуда рецепт!!!
О, рецепт - супер! Я теперь знаю-таки, как их готовить. А то, что где-то, кто-то, когда-то выкладывал подобное.....люди, ау, две тысячи двадцатый год на пороге! И вы всерьез считаете, что на каком-либо сайте в данный момент выкладываются новые, или аутентичные рецепты????????? Скажите спасибо, что люди готовят, тратят время, напоминают, а Поваренок присылает рассылки, чтобы не рыться в архивах. Роберт, шампиньоны - отпадные, традиционно мариную к столу в рассоле, и.....ну что-то не то, лишнее что-то присутствует! Поняла теперь - маринованным в рассоле не хватает "выдержки", стиля, что-ли вобщем, как у неважнецкого коньяка, звездочек маловато.
Спасибо за поддержку!!! Мне вообще не понятно откуда такой ажиотаж вокруг простого рецепта, просил как нормальных людей - не писать всякую фигню..., но уже понимаю, что "чем больше просишь не стучать, тем громче начинают гупать"!!! Дебилизм какой-то!!! А грибочки попробуйте, может этот рецепт Вам и подойдёт!!! На здоровье!!!
Роберт, интересный рецепт! Без воды и масла при приготовлении. Надо попробовать! С благодарностью взяла в КК
Ира, на здоровье!!! Я не люблю маринованные грибы, а эти ем с удовольствием!!!
Ой, какие интересные грибочки! Обязательно приготовлю такие! Спасибо за рецепт!
Обязательно попробуйте, рецепт отличный!!!
Интересное название "по венесуэльски" из ингредиентов будет только соль и уксус!
"Музыка народная, автор не известен"... Я донёс рецепт в массы, а что делать с ним народ будет решать сам...
Готовлю всегда на праздники. Безумно вкусно и быстро. Сметается в момент. По вкусу можно чуть увеличить/уменьшить кол-во сахара или соли. Но рецепт стоит того, чтобы появиться на новогоднем столе!
В сезон надо будет лесные также попробовать на зубок моховички боровички должно быть классно
Спасибо за рецепт!
Обязательно воспользуюсь, впечатления напишу)
Никогда не консервирую грибы в прок. Всю зиму делаю порциями из замороженных.
Готовьте на здоровье!!!
Роберт, славные грибочки!
Света, спасибо!!! Эти грибочки такие - славные!!!
РОберт, приходите- я тоже приготовила террин с грибами! Даже 2!!!
Спасибо за приглашение!!!
Быстро, понятно, доступно, без технологических изысков.
Только вопрос остался : маринованные они по способу сохранения (и сколько их хранить в холодильнике можно) или маринованные как способ придания вкуса (и есть их надо сразу же "не отходя от кассы") ? А то НГ на носу, и традиционно холодильник так и норовить "опухнуть" от вкусняшек
Для консервации (я подозреваю) рецепт не подходит, да и нет нужды - грибы в продаже круглый год, делаются быстро... В холодильнике могут смело стоять неделю, всё-таки в уксусе, но у меня больше двух дней никогда не хранились, съедались почти сразу же...
Прикольные грибочки!На все случаи жизни !А предисловие -вООще отпад!
Прям мои мысли вслух!
Спасибо,грибочки забираю!
Влада, спасибо!!! Грибочки класс, забирай на здоровье, тебе понравятся!!!
Роберт, а с обычным столовым 9% уксусом нельзя? Не мешает ли яблочный дух собственному аромату грибов?
Вы знаете - абсолютно не мешает, я делал с виноградным и он здорово обогатил вкус. При таком количестве грибов вкус уксуса практически отсутствует, но виноградный и яблочный 6%, а как будет со столовым не знаю. Если честно, то я давно отказался от столового, сейчас это 100% химия, покупаю только натуральный и только в стеклянных бутылках, пусть чуть дороже, но проживу здоровым на пару лет больше!!!
Спасибо, Роберт.
Роберт, грибочки-загляденье! Приготовлю обязательно!
Любочка, спасибо!!! Не пожалеешь!!!
Роберт, очень аппетитные грибочки! Быстро и вкусно! Закусь, что надо!
Олечка, спасибо!!! Закусь супер!!!
Поздравляю с Поваренком дня!!! УРААААА!!!
Валечка, большое спасибо!!!
Спасибо за рецепт! )) Так вкусно и позитивно написано, что сразу хочется приготовить )) Поздравляю с Поваренком и Рецептом дня
Инна, большое спасибо за поздравление!!! Обязательно попробуйте, вкусненько!!!
Роберт, замечательные грибочки!
Танечка, большое спасибо!!! Закуска просто замечательная, украсит любой стол!!!
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