Дорогие друзья, хочу представить свой вариант вкусного рецепта, опубликованного поварёнком "Лисёнок". Этот вариант готовится быстрей, в маринаде отсутствует вода, а значит грибочки маринуются в собственном соку. Буду рад если этот вариант кому нибудь пригодится!
- 17 декабря 2019, 1:40
- 10912
Грибочки по-венесуэльски за 5 минут
Ингредиенты для «Грибочки по-венесуэльски за 5 минут»:
- Шампиньоны (кримини) — 500 г
- Уксус (яблочный или виноградный) — 130 мл
- Соль (с небольшой горкой) — 1 ч. л.
- Сахар (с небольшой горкой) — 1 ст. л.
- Перец черный (горошины) — 15 шт
- Чеснок — 6 зуб.
- Лист лавровый — 4 шт
Рецепт «Грибочки по-венесуэльски за 5 минут»:
Начну с того, что хочу попросить уважаемых жителей нашего сайта и гостей - не тратьте своё драгоценное время на написание всякой ерунды в адрес рецепта и автора, в жизни столько всего прекрасного, приумножьте, направьте энергию на созидание!!! О рецепте - взят с авторитетного канадского сайта ABCCooking. Теперь к грибочкам... Дорогие поварята, рецепт быстрый и первым делом подготовим всё необходимое... Грибочки лучше взять кримини - не пугайтесь этого слова, это ничто иное как шампиньоны, только другой степени зрелости. Во многих странах очень популярны, их ещё называют "кремовые шампиньоны", "малыш Белла", "ребёнок Портобелло". Если не нашли кримини, то возьмите обычные белые, уверяю - вкус не пострадает! Итак начнём... Первым делом подготовим грибы. Сразу хочу открыть один секрет тем, кто его не знает - никогда не мойте шампиньоны в воде!!! Во-первых они и так чистые, во-вторых сильно впитывают в себя воду, теряют вкусовые качества, их нужно всего лишь протереть влажной тряпочкой и Вы почувствуете разницу во вкусе и аромате! Крупные разрезаем на четыре части, средние на две, мелкие оставляем целыми и помним, что грибы при обработке уменьшатся в разы.
В глубокую сковороду или кастрюлю наливаем 5% яблочный уксус (у меня виноградный), добавляем соль-сахар, 15 горошин чёрного перца, лавровый лист, измельчённый чеснок, перемешиваем до растворения соли и сахара.
Высыпаем грибы, хорошо перемешиваем. Ни воды, ни масла добавлять не нужно. Накрываем крышкой, включаем огонь и ждём закипания маринада. Как только закипит, огонь выставляем до ниже среднего и готовим под крышкой 5 минут пару раз перемешав. Будьте готовы к тому, что в кухне запахнет уксусом, но это ненадолго...
Через пять минут снимаем с огня, убираем лаврушку. Вот так выглядят наши грибочки, посмотрите сколько образовалось ароматного сока!!! Запахи уже сбивают с ног...
Теперь грибочки переливаем в мисочку, даём остыть до комнатной температуры и отправляем в холодильник часа на четыре. Всё, готово!!! Как видите - Вашего личного участия минут пять, но получаете на выходе очень вкусные, ароматные грибы, маринованные в собственном соку!!! Достаём, сервируем, поливаем сверху маслом и наслаждаемся вкусняшкой!!!
Наслаждаемся каждым грибочком!!!
Всем вкусного застолья и отличного настроения!!!
Комментарии и отзывы
1 час назад miron3012 #
1 час назад Robert1 # (автор рецепта)
4 часа назад terry-68 #
3 часа назад Robert1 # (автор рецепта)
4 часа назад galina27 1967 #
4 часа назад Veresk1 #
4 часа назад Robert1 # (автор рецепта)
4 часа назад LanaSlavina #
4 часа назад Robert1 # (автор рецепта)
5 часов назад ИРепка #
4 часа назад Robert1 # (автор рецепта)
5 часов назад olgadon2008 #
4 часа назад Robert1 # (автор рецепта)
6 часов назад Дед Михед #
4 часа назад Robert1 # (автор рецепта)
7 часов назад mornyazalea #
7 часов назад Robert1 # (автор рецепта)
7 часов назад efrem 07 #
7 часов назад Robert1 # (автор рецепта)
12 часов назад Олюшка01 #
Обязательно воспользуюсь, впечатления напишу)
Никогда не консервирую грибы в прок. Всю зиму делаю порциями из замороженных.
11 часов назад Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 22:21 ma-ma sveta #
вчера в 23:49 Robert1 # (автор рецепта)
20 часов назад ma-ma sveta #
20 часов назад Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 21:44 pet485 #
Только вопрос остался : маринованные они по способу сохранения (и сколько их хранить в холодильнике можно) или маринованные как способ придания вкуса (и есть их надо сразу же "не отходя от кассы") ? А то НГ на носу, и традиционно холодильник так и норовить "опухнуть" от вкусняшек
вчера в 21:58 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 20:57 vlada ta #
Прям мои мысли вслух!
Спасибо,грибочки забираю!
вчера в 22:01 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 18:46 тттддд #
вчера в 18:59 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 20:06 тттддд #
вчера в 15:57 Vishnja #
вчера в 17:23 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 13:30 Покусаева Ольга #
вчера в 15:02 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 12:49 канович #
вчера в 15:00 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 10:07 Sladkoejca #
вчера в 10:36 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 9:12 Tatanj #
вчера в 10:34 Robert1 # (автор рецепта)
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