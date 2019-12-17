Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 17 декабря 2019, 11:07
  • 11909

Мясной салат "Фаворит" на новогодний стол

Рецепт: Мясной салат Фаворит на новогодний стол

Аппетитный мясной салат с курицей, языком, ветчиной и грибами украсит ваш праздничный стол. Главный секрет этого салата заключается в большом количестве мясных ингредиентов, которые делают его не просто вкусным, но еще и питательным. По этой же причине, салат очень нравится мужчинам. Помимо мясных ингредиентов в салате есть и некая изюминка в виде жареного лука и острого чесночка. Вариантов приготовления этого салата много. Но, каждая хозяйка старается приготовить его по своему. Добавляя в классический рецепт приготовления что-то своё, так в рецепте присутствует отварное филе курицы - я же филе курицы обжарила.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Мясной салат "Фаворит" на новогодний стол»:

Для салата:

Для заправки:

Для украшения:


Рецепт «Мясной салат "Фаворит" на новогодний стол»:

Свиной язык промыть и положить в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения на слабом огне и варить до готовности. (Отварить язык можно заранее.) Нарежьте отваренный свиной язык соломкой.

Филе курицы вымыть и разрезать на длинные кусочки. В сковороду добавляем немного растительного масла и в разогретое масло кладем нарезанные кусочки куриного филе, посыпаем приправой к курице посолить и поперчить по вкусу, обжариваем до слабо золотистой корочки, периодически помешивая.
Затем дать куриному филе остыть и нарезать также соломкой.

Нарезаем соломкой ветчину.

Для салата берем маринованные огурчики и также нарезаем их соломкой.

Все нарезанные продукты отправляем в большую миску.

Теперь нужно обжарить лук и грибы. Лук разрезать на четвертинки и измельчить. В сковороду налить немного растительного масла, отправляем нарезанный лук на сковороду, немного посолить и обжарить лук до золотистого цвета. Затем обжаренный лук откиньте на сито и дайте стечь лишнему маслу.

Пока обжаривается лук, нарежьте шампиньоны пластинками.

В сковороду снова наливаем немного растительного масла и будем обжаривать нарезанные грибы, немного их посолить. Готовые грибы переложить в сито, чтобы убрать лишнее масло.

Затем в миску с уже нарезанными ингредиентами выкладываем остывшие обжаренные грибы и обжаренный лук.

Приготовим заправку для салата: берем майонез, в майонез добавляем 2 ч. л. хрена, натёртый на мелкой тёрке чеснок, добавляем соль и черный молотый перец по вкусу.

Все хорошо перемешать, заправка для салата готова.

Добавляем заправку в салат и перемешиваем. Салат нужно попробовать на вкус (чтобы определить всего ли в нем хватает).

Для украшения салата я взяла дайкон. Нарезать его тонкими кружками. Налить в миску холодной воды добавить 1 ч. л. соли и положить нарезанный дайкон минут на 10-15 (полежав в воде дайкон станет мягким). Выложить его на бумажное полотенце, просушить, а затем выложить кружочки из дайкона внахлёст.

Аккуратно скрутить кружки дайкона "трубочкой", закрепив низ цветка зубочистками - крест на крест (концы зубочисток обрежьте).

Расправьте лепестки цветка.

Теперь берем разъемное кольцо (размер - 18 см), устанавливаем на тарелку на которой будем подавать салат и перекладываем его в кольцо, хорошо утрамбовывая.

Затем кольцо нужно аккуратно снять с салата.

Украсить бока салата нарезанными кружками дайкона.

Верх салата украшаем листьями салата, установив их в середину салата.

На листья салата устанавливаем розы из дайкона и украшаем полосками из красного болгарского перца (полоски нарезать овощечисткой ).

Такой салат будет эффектно выглядеть на праздничном столе и еще он очень вкусный.

Приятного аппетита!

Источник: интернет; автор идеи: Люда Изи Кук.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: салат гости праздник

Вкусы: мясной куриный ветчинный огуречный грибной чесночный пикантный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Мясной салат Фаворит на новогодний стол
Описание: Аппетитный мясной салат с курицей, языком, ветчиной и грибами украсит ваш праздничный стол. Главный секрет этого салата заключается в большом количестве мясных ингредиентов, которые делают его не просто вкусным, но еще и питательным. По этой же причине, салат очень нравится мужчинам. Помимо мясных ингредиентов в салате есть и некая изюминка в виде жареного лука и острого чесночка. Вариантов приготовления этого салата много. Но, каждая хозяйка старается приготовить его по своему. Добавляя в классический рецепт приготовления что-то своё, так в рецепте присутствует отварное филе курицы - я же филе курицы обжарила.


Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Спасибо за рецепт! Оформление- просто замечательное.
С наступающими праздниками вас!
Татьяна, благодарю! Готовьте на здоровье!
И вас, с наступающим Новым Годом!
Хороший салатик,оформление классное.Такие нежные розочки!Чем то специальным надо нарезать так тоненько ?Спасибо
Благодарю! Дайкон я нарезала с помощью кухонного комбайна GALAXY .
спасибо за рецепт, я тоже стараюсь каждый салатик украшать, можно розы из сырой свеклы из простой редьки, а дайкон почему то у нас только зеленый, белого нет
Готовьте с удовольствием! Дайкон - есть еще и розовый.
офигеть
а мы будем зелененькой радоваться, а можно в свекольном соке подержать, будет розовая
сытный салатик! Красивая подача!
Светлана, благодарю!
Сытный такой салатик! Прекрасное праздничное оформление, Танечка!
Жанночка, огромное спасибо!
Танечка, вкусный и сытный салатик! Красивая подача!
Жанночка, огромное спасибо!
Танюша, красивый какой, нарядный, сытный салат!
Иришенька, огромное спасибо!
Татьяна, великолепный салат!! Розы из дайкона просто обалденные! Такой салат точно станет украшением любого праздничного стола!
Оля, огромное спасибо, мне очень приятно!
Ого! Особенно мужчинам должно понравиться) Столько мяса))
Благодарю!
Танечка! Шикарная подача!
Марианочка, спасибо огромное!
Танюша!! ты волшебница Какая вкуснятина, а красота какая Утащила я рецепт!
Ташюша, огромное спасибо, мне очень приятно!
Готовь на здоровье!
Так уж точно-ФАВОРИТ!
Благодарю!
Танечка, очень красивый и вкусный салат! Розы как живые!
Ирочка, огромное спасибо!
Танюша! Замечательный салат! Очень понравились составляющие!
Людочка, моя дорогая огромное спасибо, мне очень приятно!
Супер !
Спасибо!
Если бы Вы еще указали,что автор рецепта LudaEasyCook ббыло бы вообще идеально!
Танюша, вкусный, сытный салат! Великолепная подача и оформление! Розы шикарные!
Танюшенька, огромное спасибо, мне очень приятно!
Меня розы убили: такие нежные...
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook