Мясной салат "Фаворит" на новогодний стол

Аппетитный мясной салат с курицей, языком, ветчиной и грибами украсит ваш праздничный стол. Главный секрет этого салата заключается в большом количестве мясных ингредиентов, которые делают его не просто вкусным, но еще и питательным. По этой же причине, салат очень нравится мужчинам. Помимо мясных ингредиентов в салате есть и некая изюминка в виде жареного лука и острого чесночка. Вариантов приготовления этого салата много. Но, каждая хозяйка старается приготовить его по своему. Добавляя в классический рецепт приготовления что-то своё, так в рецепте присутствует отварное филе курицы - я же филе курицы обжарила.