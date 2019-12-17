Аппетитный мясной салат с курицей, языком, ветчиной и грибами украсит ваш праздничный стол. Главный секрет этого салата заключается в большом количестве мясных ингредиентов, которые делают его не просто вкусным, но еще и питательным. По этой же причине, салат очень нравится мужчинам. Помимо мясных ингредиентов в салате есть и некая изюминка в виде жареного лука и острого чесночка. Вариантов приготовления этого салата много. Но, каждая хозяйка старается приготовить его по своему. Добавляя в классический рецепт приготовления что-то своё, так в рецепте присутствует отварное филе курицы - я же филе курицы обжарила.
- 17 декабря 2019, 11:07
- 11909
Мясной салат "Фаворит" на новогодний стол
Ингредиенты для «Мясной салат "Фаворит" на новогодний стол»:
Для салата:
- Филе куриное (жареное) — 150 г
- Язык свиной (отварной - 150 г) — 1 шт
- Ветчина — 150 г
- Шампиньоны — 300 г
- Лук репчатый (крупный) — 1 шт
- Огурец маринованный — 4 шт
- Масло растительное (для жарки)
- Приправа (к курице)
Для заправки:
- Майонез — 130 г
- Хрен — 2 ч. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Соль — по вкусу
Для украшения:
- Листья салата / Салат (фриллис) — 1 пуч.
- Дайкон — 1 шт
- Перец болгарский (красный) — 1 шт
Рецепт «Мясной салат "Фаворит" на новогодний стол»:
Свиной язык промыть и положить в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения на слабом огне и варить до готовности. (Отварить язык можно заранее.) Нарежьте отваренный свиной язык соломкой.
Филе курицы вымыть и разрезать на длинные кусочки. В сковороду добавляем немного растительного масла и в разогретое масло кладем нарезанные кусочки куриного филе, посыпаем приправой к курице посолить и поперчить по вкусу, обжариваем до слабо золотистой корочки, периодически помешивая.
Затем дать куриному филе остыть и нарезать также соломкой.
Теперь нужно обжарить лук и грибы. Лук разрезать на четвертинки и измельчить. В сковороду налить немного растительного масла, отправляем нарезанный лук на сковороду, немного посолить и обжарить лук до золотистого цвета. Затем обжаренный лук откиньте на сито и дайте стечь лишнему маслу.
В сковороду снова наливаем немного растительного масла и будем обжаривать нарезанные грибы, немного их посолить. Готовые грибы переложить в сито, чтобы убрать лишнее масло.
Затем в миску с уже нарезанными ингредиентами выкладываем остывшие обжаренные грибы и обжаренный лук.
Приготовим заправку для салата: берем майонез, в майонез добавляем 2 ч. л. хрена, натёртый на мелкой тёрке чеснок, добавляем соль и черный молотый перец по вкусу.
Добавляем заправку в салат и перемешиваем. Салат нужно попробовать на вкус (чтобы определить всего ли в нем хватает).
Для украшения салата я взяла дайкон. Нарезать его тонкими кружками. Налить в миску холодной воды добавить 1 ч. л. соли и положить нарезанный дайкон минут на 10-15 (полежав в воде дайкон станет мягким). Выложить его на бумажное полотенце, просушить, а затем выложить кружочки из дайкона внахлёст.
Аккуратно скрутить кружки дайкона "трубочкой", закрепив низ цветка зубочистками - крест на крест (концы зубочисток обрежьте).
Теперь берем разъемное кольцо (размер - 18 см), устанавливаем на тарелку на которой будем подавать салат и перекладываем его в кольцо, хорошо утрамбовывая.
На листья салата устанавливаем розы из дайкона и украшаем полосками из красного болгарского перца (полоски нарезать овощечисткой ).
Источник: интернет; автор идеи: Люда Изи Кук.
Комментарии и отзывы
вчера в 10:42 TatianaL #
С наступающими праздниками вас!
вчера в 11:40 Tatanj # (автор рецепта)
И вас, с наступающим Новым Годом!
вчера в 18:52 TatianaL #
вчера в 18:54 Tatanj # (автор рецепта)
позавчера vlada ta #
позавчера Tatanj # (автор рецепта)
позавчера alenanat #
позавчера Tatanj # (автор рецепта)
позавчера alenanat #
позавчера Tatanj # (автор рецепта)
позавчера alenanat #
18 декабря мисс #
18 декабря Tatanj # (автор рецепта)
18 декабря Vicentina #
18 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря jannasimf #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря Ирушенька #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря lavrysha #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря anuta200583 #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря mariana82 #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря tanushka mikki #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
Готовь на здоровье!
17 декабря Okoolina #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря ИРепка #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря beautiful woman #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря 7Катюша77 #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря kalashnikova6832 #
17 декабря Бархатные ручки #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря Демурия #
17 декабря Tatanj # (автор рецепта)
17 декабря Демоника #
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