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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Слоеный торт
  • 17 декабря 2019, 12:18
  • 8729

Слоеный творожный торт

Рецепт: Слоеный творожный торт

Торт готовится просто и быстро, получается очень нежным. Для этих коржей так же хорошо подойдет и заварной крем.

Категория: Десерты Торты Слоеный торт

Ингредиенты для «Слоеный творожный торт»:

Для коржей

Для крема

Для украшения

Время приготовления:

Количество порций: 8



Рецепт «Слоеный творожный торт»:

Все продукты в этом рецепте должны быть комнатной температуры.
Для теста. Слегка взбить 100 гр. сливочного масла. Добавить 100 гр. сахара, 10 гр. ванильного сахара и 1 щепотку соли. Продолжать взбивать еще несколько минут. Затем добавить 1 яйцо. Взбивать еще пару минут. Следом добавить творог. Хорошо смешать. В заключение добавить 300 гр. просеянной муки в несколько приемов и 10 гр. разрыхлителя.
Замесить мягкое тесто. Вымешивать не нужно.
Переложить тесто на рабочую поверхность. Сформировать валик. Разделить его на 8 равных частей. Округлить все части. Завернуть в целлофановый пакет (или пищевую пленку) и поместить в холодильник на 1 час.
По прошествии времени достать из холодильника 2 части теста. Раскатать их на пергаменте в пласты диаметром около 20 см. Наколоть их вилкой. Перенести на противень вместе с бумагой.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке, примерно 10-12 минут, до легкой румяности.
С остальными частями теста поступить аналогично.
Еще горячие коржи обрезать по шаблону диаметром 18 см.
Обрезки измельчить для последующего украшения торта.
Для крема. Соединить 500 мл. холодных 33% сливок со 100 гр. сахарной пудры. Взбить до загустения (10-15 минут).
Собрать торт. Промазать все коржи кремом. Бока торта - тоже.
Украсить торт измельченной крошкой, а так же белым шоколадом.
Поместить в холодильник на ночь.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол : День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: торт десерт

Вкусы: сладкий творожный сливочный нежный

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Слоеный творожный торт
Описание: Торт готовится просто и быстро, получается очень нежным. Для этих коржей так же хорошо подойдет и заварной крем.
Тэги: торт, десерт.


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Комментарии и отзывы

Испеку!
Шикарный, очень красивый, нежный торт!
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