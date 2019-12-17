Торт готовится просто и быстро, получается очень нежным. Для этих коржей так же хорошо подойдет и заварной крем.
- 17 декабря 2019, 12:18
- 8729
Слоеный творожный торт
Ингредиенты для «Слоеный творожный торт»:
Для коржей
- Масло сливочное — 100 г
- Сахар — 100 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Соль — 1 щепот.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Творог — 250 г
- Мука пшеничная / Мука (количество будет зависеть от консистенции творога) — 300 г
- Разрыхлитель теста — 10 г
Для крема
- Сливки (холодные, 33-35%) — 500 мл
- Сахарная пудра — 100 г
Для украшения
- Шоколад белый — 20 г
Время приготовления:
Количество порций: 8
Рецепт «Слоеный творожный торт»:
Для теста. Слегка взбить 100 гр. сливочного масла. Добавить 100 гр. сахара, 10 гр. ванильного сахара и 1 щепотку соли. Продолжать взбивать еще несколько минут. Затем добавить 1 яйцо. Взбивать еще пару минут. Следом добавить творог. Хорошо смешать. В заключение добавить 300 гр. просеянной муки в несколько приемов и 10 гр. разрыхлителя.
Замесить мягкое тесто. Вымешивать не нужно.
Переложить тесто на рабочую поверхность. Сформировать валик. Разделить его на 8 равных частей. Округлить все части. Завернуть в целлофановый пакет (или пищевую пленку) и поместить в холодильник на 1 час.
По прошествии времени достать из холодильника 2 части теста. Раскатать их на пергаменте в пласты диаметром около 20 см. Наколоть их вилкой. Перенести на противень вместе с бумагой.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке, примерно 10-12 минут, до легкой румяности.
С остальными частями теста поступить аналогично.
Еще горячие коржи обрезать по шаблону диаметром 18 см.
Обрезки измельчить для последующего украшения торта.
Для крема. Соединить 500 мл. холодных 33% сливок со 100 гр. сахарной пудры. Взбить до загустения (10-15 минут).
Собрать торт. Промазать все коржи кремом. Бока торта - тоже.
Украсить торт измельченной крошкой, а так же белым шоколадом.
Поместить в холодильник на ночь.
Комментарии и отзывы
вчера в 10:40 Краснова Ирина #
17 декабря Ирушенька #
17 декабря т-тя-ля #
17 декабря mollaeva2015 #
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