Svetlana20189Поваренок 3 уровня 17 декабря 2019, 12:18

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Слоеный творожный торт

Торт готовится просто и быстро, получается очень нежным. Для этих коржей так же хорошо подойдет и заварной крем.

Ингредиенты для «Слоеный творожный торт»:

Рецепт «Слоеный творожный торт»:

Все продукты в этом рецепте должны быть комнатной температуры.

Для теста. Слегка взбить 100 гр. сливочного масла. Добавить 100 гр. сахара, 10 гр. ванильного сахара и 1 щепотку соли. Продолжать взбивать еще несколько минут. Затем добавить 1 яйцо. Взбивать еще пару минут. Следом добавить творог. Хорошо смешать. В заключение добавить 300 гр. просеянной муки в несколько приемов и 10 гр. разрыхлителя.

Замесить мягкое тесто. Вымешивать не нужно.

Переложить тесто на рабочую поверхность. Сформировать валик. Разделить его на 8 равных частей. Округлить все части. Завернуть в целлофановый пакет (или пищевую пленку) и поместить в холодильник на 1 час.

По прошествии времени достать из холодильника 2 части теста. Раскатать их на пергаменте в пласты диаметром около 20 см. Наколоть их вилкой. Перенести на противень вместе с бумагой.

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке, примерно 10-12 минут, до легкой румяности.

С остальными частями теста поступить аналогично.

Еще горячие коржи обрезать по шаблону диаметром 18 см.

Обрезки измельчить для последующего украшения торта.

Для крема. Соединить 500 мл. холодных 33% сливок со 100 гр. сахарной пудры. Взбить до загустения (10-15 минут).

Собрать торт. Промазать все коржи кремом. Бока торта - тоже.

Украсить торт измельченной крошкой, а так же белым шоколадом.

Поместить в холодильник на ночь.