Согласитесь, у многих жюльен вызывает ассоциации с торжеством, с праздником. В кокотницах и с папильотками! С пылу, с жару! И никакая мода над этим не властна! В классическом жюльене главные составляющие - грибы, лук, сливки или сметана и МНОГО сырной корочки после запекания. Остальное - наша фантазия.
- 18 декабря 2019, 7:49
- 3483
Жюльен "Старый добрый"
Ингредиенты для «Жюльен "Старый добрый"»:
- Шампиньоны (в очищенном виде) — 150 г
- Сыр твердый (без выраженного запаха и резкого вкуса) — 80 г
- Лук репчатый (очищенный) — 170 г
- Печень куриная (отварная) — 150 г
- Сметана — 100 г
- Молоко — 80 мл
- Масло сливочное (+ 15 г для обжаривания муки) — 25 г
- Мука пшеничная / Мука — 15 г
- Специи (соль и черный молотый перец) — по вкусу
Количество порций: 6
Рецепт «Жюльен "Старый добрый"»:
Жюльен запекают в духовке, но вначале надо подготовить продукты, тонко нарезать - именно в этом задумка французских поваров, это позволит быстро приготовить блюдо. Затем обжарить продукты на сковороде.
Репчатый лук очистить и мелко нарезать.
Следующий продукт на выбор. Можно добавить куриное мясо, морепродукты. Я предлагаю куриную печень. Она очень быстро готовится. Но я заранее её отварила, буквально 3-5 минут. А теперь нарезать печень на мелкие брусочки.
Растопить сливочное масло, именно сливочное - оно вместе с сыром придаст блюду нежный аппетитный вкус и аромат.
Обжарить в масле лук до прозрачности, не более.
Теперь добавить грибы. Лук отодвинуть в сторону, а грибы готовить до полного выпаривания жидкости.
Обычно жюльен запекают в соусе. Чтобы не заниматься им отдельно, я упростила этот шаг и добавила муку в смесь лука и грибов.
Добавить ещё немного сливочного масла и в центре сковороды пассеровать муку в течение минуты, или до характерного приятного запаха обжаренной муки.
Затем хорошо перемешать все содержимое.
Добавить сметану, все смешать и добавить молоко, столько чтобы получился густой соус.
В эту массу добавить соль, черный молотый перец и подготовленную печень, она "понежится" в сметанке, будет нежной-нежной.
На мой вкус больше не надо никаких специй, т. к. они перебьют аромат грибов, а вы решайте сами.
Добавляя соль, учитывайте вкус сыра.
Всё хорошо перемешать и на слабом огне протушить пару минут. Снимите пробу и добавьте, если надо, соли и перца. Снять с огня.
Теперь остался последний штрих, оформить для подачи - запечь жюльен.
Нагрейте духовку на 200 градусов.
Смазать формы для запекания сливочным маслом.
Сыр натереть на средней терке. Разложить обжаренные продукты в формочки и щедро посыпать сверху сыром.
Отправить в разогретую духовку и выпекать 10 - 15 минут.
Или до появления на сыре золотистой корочки.
По традиции жюльен подают перед основным блюдом.
Вынимаем формы из духовки. Одеваем на ручки кокотниц подготовленные заранее папильотки (чтобы не обжечься во время еды). Кладем на маленькие тарелочки салфетки (для нарядности), сверху кокотницы с жюльеном. Маленькие ложечки. И торжественно подаём к столу!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ГОРЯЧИМ!
С наступающим Новым Годом!!!
Храните лучшие традиции!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 7:44 Lancelotta #
вчера в 16:10 nadin0930 # (автор рецепта)
Спасибо за доверие!
19 декабря ирпенчанка #
19 декабря Мария Вазгеновна #
Прим: просто основное приготовление можно сделать заранее, уложив все в коктницы, а уже запекание оставить на более позднее время, для подачи к столу, верно???
19 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
В предпоследнем шаге рецепта я о времени выпекания подробно написала.
10-15 минут. Но т.к. у всех разной мощности духовки, добавила - до появления золотистой
корочки на сыре.
Вы правы, заготовить блюдо можно заранее, а ПЕРЕД подачей разложить в кокотницы и запечь, не раскладывайте заранее в кокотницы, т.к. соус стечет на дно и продукты получатся суховатыми.
Готовьте с удовольствием!
19 декабря Демоника #
19 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Все же "жюльен" - это мелко нарезанные овощи, а как блюдо - главное грибы, лук, соус и сыр.
Но у всех свои предпочтенья ( не смейся - я люблю жюльен с морепродуктами )
19 декабря мисс #
19 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
19 декабря Vishnja #
19 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Да, всегда считалось это блюдо праздничным!
18 декабря Valushka2003 #
19 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
18 декабря mariana82 #
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
18 декабря Ирушенька #
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Очень приятно!!!
18 декабря Tanushechka-2017 #
Чудесный жульен
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
18 декабря helenkay #
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Мысленно с вами!
18 декабря inna_2107 #
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
18 декабря Бархатные ручки #
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Жульен получается нежным, т.к.печень в сметанке тушилась!
18 декабря jannasimf #
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Когда-нибудь попробуй!
18 декабря yugai ludmila65 #
Надюшка, фото очаровательные.
Удачи тебе.
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Благодарю за пожелание! Взаимно!!!
18 декабря NDemon #
18 декабря yugai ludmila65 #
Предлагаю Вам креативить и открывать нам новое в кулинарии, а уж мы будем обновлять банальщиной, тем самым поддерживать сайт.
Без уважения....
18 декабря DrakonTS #
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
18 декабря leontina-2014 #
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Очень приятно!
18 декабря Tatanj #
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
18 декабря Okoolina #
18 декабря nadin0930 # (автор рецепта)
Спасибо, что заглянула!!!
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