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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/161808/]Жюльен "Старый добрый"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/161808/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2019dec/18/14/2635442_66790-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закуски с грибами Согласитесь, у многих жюльен вызывает ассоциации с торжеством, с праздником. В кокотницах и с папильотками! С пылу, с жару! И никакая мода над этим не властна! В классическом жюльене главные составляющие - грибы, лук, сливки или сметана и МНОГО сырной корочки после запекания. Остальное - наша фантазия. Ингредиенты: Шампиньоны, Сыр твердый, Лук репчатый, Печень куриная, Сметана, Молоко, Масло сливочное, Мука пшеничная, Специи. Тэги: обед, ужин, праздник, гости, закуска.