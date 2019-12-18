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  • 18 декабря 2019, 7:49
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Жюльен "Старый добрый"

Рецепт: Жюльен Старый добрый

Согласитесь, у многих жюльен вызывает ассоциации с торжеством, с праздником. В кокотницах и с папильотками! С пылу, с жару! И никакая мода над этим не властна! В классическом жюльене главные составляющие - грибы, лук, сливки или сметана и МНОГО сырной корочки после запекания. Остальное - наша фантазия.

Категория: Закуски Закуски с грибами

Ингредиенты для «Жюльен "Старый добрый"»:

Количество порций: 6


Рецепт «Жюльен "Старый добрый"»:

Жюльен запекают в духовке, но вначале надо подготовить продукты, тонко нарезать - именно в этом задумка французских поваров, это позволит быстро приготовить блюдо. Затем обжарить продукты на сковороде.
Репчатый лук очистить и мелко нарезать.

Грибы очистить и нарезать тонкими пластинами.

Следующий продукт на выбор. Можно добавить куриное мясо, морепродукты. Я предлагаю куриную печень. Она очень быстро готовится. Но я заранее её отварила, буквально 3-5 минут. А теперь нарезать печень на мелкие брусочки.

Растопить сливочное масло, именно сливочное - оно вместе с сыром придаст блюду нежный аппетитный вкус и аромат.
Обжарить в масле лук до прозрачности, не более.
Теперь добавить грибы. Лук отодвинуть в сторону, а грибы готовить до полного выпаривания жидкости.

Обычно жюльен запекают в соусе. Чтобы не заниматься им отдельно, я упростила этот шаг и добавила муку в смесь лука и грибов.
Добавить ещё немного сливочного масла и в центре сковороды пассеровать муку в течение минуты, или до характерного приятного запаха обжаренной муки.

Затем хорошо перемешать все содержимое.
Добавить сметану, все смешать и добавить молоко, столько чтобы получился густой соус.

В эту массу добавить соль, черный молотый перец и подготовленную печень, она "понежится" в сметанке, будет нежной-нежной.
На мой вкус больше не надо никаких специй, т. к. они перебьют аромат грибов, а вы решайте сами.
Добавляя соль, учитывайте вкус сыра.

Всё хорошо перемешать и на слабом огне протушить пару минут. Снимите пробу и добавьте, если надо, соли и перца. Снять с огня.

Теперь остался последний штрих, оформить для подачи - запечь жюльен.
Нагрейте духовку на 200 градусов.
Смазать формы для запекания сливочным маслом.
Сыр натереть на средней терке. Разложить обжаренные продукты в формочки и щедро посыпать сверху сыром.

Отправить в разогретую духовку и выпекать 10 - 15 минут.
Или до появления на сыре золотистой корочки.

По традиции жюльен подают перед основным блюдом.
Вынимаем формы из духовки. Одеваем на ручки кокотниц подготовленные заранее папильотки (чтобы не обжечься во время еды). Кладем на маленькие тарелочки салфетки (для нарядности), сверху кокотницы с жюльеном. Маленькие ложечки. И торжественно подаём к столу!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ГОРЯЧИМ!


С наступающим Новым Годом!!!
Храните лучшие традиции!!!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год На ужин : На закуску

Теги: обед ужин праздник гости закуска

Вкусы: грибной сырный нежный

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Жюльен Старый добрый
Описание: Согласитесь, у многих жюльен вызывает ассоциации с торжеством, с праздником. В кокотницах и с папильотками! С пылу, с жару! И никакая мода над этим не властна! В классическом жюльене главные составляющие - грибы, лук, сливки или сметана и МНОГО сырной корочки после запекания. Остальное - наша фантазия.


Комментарии и отзывы

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Приготовила по вашему рецепту, получилось очень нежно и вкусно. Спасибо!!!!
Очень рада, что жюльен по моему рецепту пришелся вам по вкусу!
Спасибо за доверие!
Вау, какая красота! Умничка, Надюша! С Днём Святого Николая и рецептом дня!
Добрый день. Очень понравился Ваш рецепт (пока только визуально), хотела бы его сделать. Вы пишите, что нужно подавать горячим, скажите пожалуйста, а сколько он готовится, от момента закладывания в духовой шкаф?
Прим: просто основное приготовление можно сделать заранее, уложив все в коктницы, а уже запекание оставить на более позднее время, для подачи к столу, верно???
Спасибо за интерес к рецепту.
В предпоследнем шаге рецепта я о времени выпекания подробно написала.
10-15 минут. Но т.к. у всех разной мощности духовки, добавила - до появления золотистой
корочки на сыре.
Вы правы, заготовить блюдо можно заранее, а ПЕРЕД подачей разложить в кокотницы и запечь, не раскладывайте заранее в кокотницы, т.к. соус стечет на дно и продукты получатся суховатыми.
Готовьте с удовольствием!
Для меня жюльен - это все же курица. Но думаю, что с печенью он заиграет самыми новыми красками!
Оля, спасибо за внимание к моей работе!
Все же "жюльен" - это мелко нарезанные овощи, а как блюдо - главное грибы, лук, соус и сыр.
Но у всех свои предпочтенья ( не смейся - я люблю жюльен с морепродуктами )
празднично и красиво!
Спасибо, Света!!!
Надюша, очень красиво, аппетитно и празднично!
Спасибо, Любаша!
Да, всегда считалось это блюдо праздничным!
Надюша, какие красивые фотографии, так и манят попробовать!
Валюша, так на то и надеюсь - что пробовать будете!!!
Спасибо!!!
Наденька, ох, как празднично и красиво!
Спасибо, Иришенька!
Очень приятно!!!
Очень красивые, аппетитные фотографии
Чудесный жульен
Танюшечка, спасибо за внимание!
Уже хочу! Жду когда закончится пост, тогда попробуем.
Постящимся желаю силы духа!!!
Мысленно с вами!
Аппетитный жульен!
Инна, спасибо за добрые слова!
Надюша, аппетитный и вкусный жульен! Красивая подача! Никогда не пробовала с печенью, обязательно приготовлю!
Танюша, спасибо за внимание!
Жульен получается нежным, т.к.печень в сметанке тушилась!
Надюша, вкусное блюдо! С печенью ещё не делала!
Спасибо, Жанна, за внимание к рецепту!
Когда-нибудь попробуй!
Всегда считаю такая подача верх аристократии, очень празднично!
Надюшка, фото очаровательные.
Удачи тебе.
Спасибо огромное, Людочка, что высоко оценила достоинства рецепта!
Благодарю за пожелание! Взаимно!!!
Банальный жульен. Я понимаю, что на конкурс что-то надо выставить, но что тут нового, интересного, креативного?
Дмитрий, вот не могу понять - неужели нельзя просто пройти мимо, не выплюнув каплю яда?????!
Предлагаю Вам креативить и открывать нам новое в кулинарии, а уж мы будем обновлять банальщиной, тем самым поддерживать сайт.
Без уважения....
Красота и вкуснота! И действительно - на все времена
Сергей, благодарю за добрые слова!
Красивый и нарядный рецепт
Спасибо огромное!
Очень приятно!
Надюша, чудесный жульен!
Танюша, спасибо за теплые слова!!!
Это на все времена! Вкусно конечно!
Ты права, Ната!
Спасибо, что заглянула!!!
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