Предлагаю вашему вниманию один из любимых салатов моей семьи из индейки с ананасами. Он получается очень оригинальный, пикантный, с легким сладковатым вкусом. Он будет хорошо смотреться как на праздничном столе на Новый год, так и на обычном. :)
- 18 декабря 2019, 12:14
- 1853
Салат из индейки с ананасами
Ингредиенты для «Салат из индейки с ананасами»:
- Индейка — 150 г
- Ананас (Консервированный. Не большая, гр 200) — 1 бан.
- Сыр твердый — 100 г
- Сухари — 130 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Майонез — 3 ст. л.
- Масло растительное — 20 г
Время приготовления:
Количество порций: 4
Рецепт «Салат из индейки с ананасами»:
Приготовить все необходимые продукты для салата. Приступим. Батон нарезать на кубики и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Заранее промыть филе индейки. Отварить до готовности, затем остудить. Порезать кубиками, слегка обжарить на сковороде. Выложить в большую чашу для удобства.
Комментарии и отзывы
вчера в 19:27 Елена Леонидовна 2016 #
вчера в 19:44 solnce 0606 # (автор рецепта)
19 декабря мисс #
19 декабря мисс #
19 декабря solnce 0606 # (автор рецепта)
19 декабря solnce 0606 # (автор рецепта)
18 декабря gorschkovaov #
18 декабря solnce 0606 # (автор рецепта)
18 декабря МурКатеринка #
18 декабря solnce 0606 # (автор рецепта)
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