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  • 18 декабря 2019, 12:14
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Салат из индейки с ананасами

Рецепт: Салат из индейки с ананасами

Предлагаю вашему вниманию один из любимых салатов моей семьи из индейки с ананасами. Он получается очень оригинальный, пикантный, с легким сладковатым вкусом. Он будет хорошо смотреться как на праздничном столе на Новый год, так и на обычном. :)

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из индейки

Ингредиенты для «Салат из индейки с ананасами»:

Время приготовления:

Количество порций: 4


Рецепт «Салат из индейки с ананасами»:

Приготовить все необходимые продукты для салата. Приступим. Батон нарезать на кубики и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Заранее промыть филе индейки. Отварить до готовности, затем остудить. Порезать кубиками, слегка обжарить на сковороде. Выложить в большую чашу для удобства.

Добавить к ней консервированный ананас.

Добавить тертый сыр.

Далее добавить сухари.

И в конце сметану и майонез. Все перемешать.

Приятного аппетита!


С НОВЫМ ГОДОМ!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : Легкий / На закуску На праздничный стол : Новый год На ужин : На закуску Неожиданные гости

Теги: салат праздник

Вкусы: нежный сладкий

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Салат из индейки с ананасами
Описание: Предлагаю вашему вниманию один из любимых салатов моей семьи из индейки с ананасами. Он получается очень оригинальный, пикантный, с легким сладковатым вкусом. Он будет хорошо смотреться как на праздничном столе на Новый год, так и на обычном. :)


Комментарии и отзывы

Простые ингредиенты, но очень быстро и также вкусно-интуицией своей чувствую ! Спасибо! как раз новогодний вариант, думаю, и с курицей неплохо получится
Елена, спасибо большое . Да, с курицей тоже очень вкусно получается
очень вкусно
очень вкусно
Спасибо
Ответ для мисс
Замечательный салат.
Спасибо
Эльза, очень вкусный и праздничный салатик
Катя, спасибо
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