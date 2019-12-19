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  • 19 декабря 2019, 22:46
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Салат со шпротами и горошком

Рецепт: Салат со шпротами и горошком

Смотришь на баночку шпрот и думаешь "бутерброды"... а давайте приготовим не менее вкусный салат, который вполне впишется и на праздничный стол...

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты

Ингредиенты для «Салат со шпротами и горошком»:

Время приготовления:


Рецепт «Салат со шпротами и горошком»:

Картофель и морковь отварить или запечь. Остудить и очистить.

Картофель натереть на крупной терке, выложить на тарелку.
Чеснок натереть на мелкой терке и добавить к майонезу, перемешать. 1/3 майонеза с чесноком выложить на картофель, распределить по всему слою.

Шпроты размять вилкой вместе с маслом. Выложить сверху на картофель, равномерно распределить.

Морковь натереть на крупной терке, положить сверху на шпроты. Покрыть еще 1/3 майонеза с чесноком.

Свежий огурец также натереть на крупной терке. Немного отжать от лишней жидкости. Выложить сверху на морковь. Распределить сверху оставшийся майонез.

Последним слоем положить зеленый горошек. Дать салату немного настояться в холодильнике, и можно подавать...

Приятного аппетита!!!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Мистерия вкуса" На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: салат

Вкусы: овощной чесночный рыбный

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Салат со шпротами и горошком
Описание: Смотришь на баночку шпрот и думаешь "бутерброды"... а давайте приготовим не менее вкусный салат, который вполне впишется и на праздничный стол...
Тэги: салат.


Комментарии и отзывы

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Салат отличный! Но я добавила домашние квашеные огурцы. На крупной терке потерла. Сок стек через сито. И слой картошки пропитала соком,
как в рецепте. А слой моковки имповизированной заправкой. Получлось так: ложка столовая масла со шпрот, пара столовых ложек рассола, который с огурцов стек и ложки три столовых майонеза. Все остальное по рецепту и чеснок не добавляла, потому что бОльшая часть семьи не любители чеснока. Понравилось всем. Спасибо за рецепт! Решили попробовать с тунцом. С наступающим всех!!!!!!
Gotovila vchera na uzhin Muzhu. Ne dobavlyala chesnok i ne vikladivala sloyami (terpet’ ne mogu sloenie salati!) Otsenka - 5+!!
P.S. Izvinite za "ptichiy yazik"...
Вкусно и не долго готовиться 👍🏼
Приготовила, моим понравилось,а мне репчатого лука хотелось туда добавить .Спасибо за новенький рецепт!🙂
а я делаю совсем бюджетный вариант . Банку любой консервной рыбы разминаю вилкой , выкладываю на тарелку , сверху слой обжаренной моркови , далее тонкий слой майонеза , сверху слой обжаренного репчатого лука , долее тонкий слой майонеза . Всё , салат готов , и сытно и вкусно .
Я вместо свежего огурца положила соленый. Далее, шпроты ,выложила сначала на бумажное полотенце, а потом уже размяла. И вместо чеснока замариновала лук и тоже выложила слоем.
Класс! Но вместо свежего огурца лучше солёный. И картошка любит солёный огурец и шпроты любят солёный огурец!
Очередное "фигня" из того, что есть в холодильнике!
Ну так можно практически все салаты назвать...
Давайте сначала попробуем приготовить, а потом будем критиковать или хвалить. Мне кажется, что если дать шпротному маслу стечь или промакнуть шпроты салфеткой, а майонеза положить тонюсенький слой, будет самое ТО.
Согласна, майонез - это вообще дело индивидуальное кто-то любит, когда его немного в салате, а кто-то им салаты заливает
Удивидельно, но салат с такими ингредиентами и без лука. Тем не менее, себе скопировал и обязательно приготовлю на Новый год!!!
Спасибо! буду рада, если пригодится!!
Спасибо за рецептик ,завтра попробую и напишу😀
Спасибо, буду ждать мнения
очень вкусный и несложный салатик! спасибо за чудесный рецепт
Сегодня приготовила, завтра корпоратив, узнаем мнение))) думаю, понравится)))
Надеюсь понравится сотрудникам!!
Завтра напишу)
Ну и где отзыв о салатике? Вы живы?
раньше такой салат,назывался шпроты под шубой, только без горошка
Возможно!
Зачем картошку смазывать майонезом и затем выложить на неё шпроты вместе с маслом.Это же будет ужас !!! Я считаю и так картофель будет в буквальном смысле слова плавать в масле, так еще туда и майонез. !!!!
Ну шпроты тоже бывают разные, у меня, например, очень плотно лежали в банке и масла было совсем немного... Да и майонеза немного на самом деле, получился тонкий слой...
Ответ для madam Ziw
Вы бы сначала попробовали, потом критиковали
Я тоже в салатах шпроты с их же маслом размешиваю и слой майонеза на картошку намазываю. Муж у меня, так вообще, просит побольше майонеза добавлять
Салатик вкусный, на мой взгляд, буду ещё готовить! Спасибо автору рецепта
Хороший рецепт. Обязательно попробую. Только как думаете, если огурчик соленый добавить?
Попробуйте! Буду благодарна, если потом поделитесь опытом! должно получиться вкусно!
Очень красивый и нарядный салатик. Наверное, можно использовать любую консервированную в масле рыбку, тоже вкусно должно получиться
В принципе можно и любую, просто подкопченный вкус шпрот дает свою нотку) Спасибо большое за теплые слова!!
А лучок репчатый мелко порезать и добавить? Пойдет?
Думаю да. Но может тогда чеснок убрать?а можно и оставить - будет двойное удовольствие
Очень красивый и яркий салат получился!
Спасибо большое-пребольшое!!!!
Интересный, аппетитный салат! Забрала.
Спасибо! надеюсь придется по вкусу!!
Красивый и вкусный салат!
Спасибо, Людочка!!!
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