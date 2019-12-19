Смотришь на баночку шпрот и думаешь "бутерброды"... а давайте приготовим не менее вкусный салат, который вполне впишется и на праздничный стол...
- 19 декабря 2019, 22:46
- 6795
Салат со шпротами и горошком
Ингредиенты для «Салат со шпротами и горошком»:
- Картофель — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Шпроты — 1 бан.
- Огурец — 1 шт
- Горошек зеленый — 5 ст. л.
- Майонез — 4 ст. л.
- Чеснок — 2 зуб.
Время приготовления:
Рецепт «Салат со шпротами и горошком»:
Картофель натереть на крупной терке, выложить на тарелку.
Чеснок натереть на мелкой терке и добавить к майонезу, перемешать. 1/3 майонеза с чесноком выложить на картофель, распределить по всему слою.
Свежий огурец также натереть на крупной терке. Немного отжать от лишней жидкости. Выложить сверху на морковь. Распределить сверху оставшийся майонез.
Последним слоем положить зеленый горошек. Дать салату немного настояться в холодильнике, и можно подавать...
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
4 часа назад ivmorozova086 #
как в рецепте. А слой моковки имповизированной заправкой. Получлось так: ложка столовая масла со шпрот, пара столовых ложек рассола, который с огурцов стек и ложки три столовых майонеза. Все остальное по рецепту и чеснок не добавляла, потому что бОльшая часть семьи не любители чеснока. Понравилось всем. Спасибо за рецепт! Решили попробовать с тунцом. С наступающим всех!!!!!!
21 час назад Ветер Степной #
P.S. Izvinite za "ptichiy yazik"...
вчера в 22:04 oxy25 #
вчера в 22:00 oxy25 #
вчера в 19:55 olga alekseeva 2018 #
вчера в 8:54 flowers737 #
вчера в 4:36 Сергей Вахнин #
позавчера Sayma #
позавчера olgatash1416 # (автор рецепта)
позавчера mornyazalea #
позавчера olgatash1416 # (автор рецепта)
позавчера marabeli #
позавчера olgatash1416 # (автор рецепта)
позавчера oxy25 #
позавчера olgatash1416 # (автор рецепта)
вчера в 18:24 Галина Протасова #
25 декабря veronichka galay #
25 декабря olgatash1416 # (автор рецепта)
25 декабря veronichka galay #
вчера в 12:09 kov210774 #
24 декабря alenanat #
24 декабря olgatash1416 # (автор рецепта)
24 декабря madam Ziw #
24 декабря olgatash1416 # (автор рецепта)
позавчера moongeisha #
Я тоже в салатах шпроты с их же маслом размешиваю и слой майонеза на картошку намазываю. Муж у меня, так вообще, просит побольше майонеза добавлять
Салатик вкусный, на мой взгляд, буду ещё готовить! Спасибо автору рецепта
24 декабря ivmorozova086 #
24 декабря olgatash1416 # (автор рецепта)
23 декабря respwife #
23 декабря olgatash1416 # (автор рецепта)
21 декабря ТПАвкс #
21 декабря olgatash1416 # (автор рецепта)
20 декабря СкарлеттО #
21 декабря olgatash1416 # (автор рецепта)
20 декабря Леночка 53 #
20 декабря olgatash1416 # (автор рецепта)
20 декабря yugai ludmila65 #
20 декабря olgatash1416 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: