Гарнир из цветной капусты с овощами и грибами. Готовится несложно и быстро. Хорош и горячим, с пылу с жару, и в холодном виде очень неплох. На праздничном столе, по-моему, должны быть и простые блюда. Попробуйте!
- 20 декабря 2019, 9:18
- 1676
Гарнир из цветной капусты с грибами
Ингредиенты для «Гарнир из цветной капусты с грибами»:
- Капуста цветная — 700 г
- Морковь — 150 г
- Лук репчатый — 150 г
- Грибы (200-250 г) — 200 г
- Сыр твердый (по желанию) — 30 г
- Тимьян — 2 веточ.
- Вода — 50 мл
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — 3 ст. л.
Рецепт «Гарнир из цветной капусты с грибами»:
Обжарить овощи в растительном масле (2 ст. л) до полуготовности. (сначала морковь минуты три, затем добавить лук)
Измельченную цветную капусту выложить в сковороду с морковью и луком, перемешать. Влить в сковороду воду, прикрыть крышкой и готовить овощи минут 10-12, периодически перемешивать. Огонь активный.
Грибы (я готовила гарнир с шампиньонами, но с лесными грибами блюдо получается еще вкуснее!) нарезать произвольно, обжарить в растительном масле (1 ст. л) до румяности. Огонь активный.
Выложить грибы в сковороду с овощами, приправить тимьяном, посолить по вкусу. Перемешать и готовить все вместе еще минуты три. Все готово!
Перед подачей посыпать гарнир тертым сыром. (по желанию)
Блюдо было приготовлено с использованием кухонного комбайна
GALAXY GL2300 : нарезан лук (насадка для нарезки кубиками, импульсный режим), натерта морковь (насадка для шинковки, импульсный режим), измельчена цветная капуста (нож для измельчения, скорость 2, 15 секунд).
Приятного вам аппетита.
GALAXY GL2300 : нарезан лук (насадка для нарезки кубиками, импульсный режим), натерта морковь (насадка для шинковки, импульсный режим), измельчена цветная капуста (нож для измельчения, скорость 2, 15 секунд).
Приятного вам аппетита.
Комментарии и отзывы
вчера в 9:47 Вика-camomile #
вчера в 17:23 Mary Stone # (автор рецепта)
22 декабря TANCHITTA #
позавчера Mary Stone # (автор рецепта)
22 декабря Kuss #
позавчера Mary Stone # (автор рецепта)
21 декабря ирпенчанка #
позавчера Mary Stone # (автор рецепта)
21 декабря olgatash1416 #
позавчера Mary Stone # (автор рецепта)
21 декабря tatabilga-2015 #
Спасибо за рецепт !
позавчера Mary Stone # (автор рецепта)
Благодарю от души за чудесное фото. Красивое и очень аппетитное.
20 декабря ИРепка #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
Спасибо Вам.
20 декабря kolesnikov 1983 #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
Галакси - это сила!
20 декабря 50511 #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
20 декабря victoria ms #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
20 декабря Лёля Лоу #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
Спасибо за внимание.
20 декабря jannasimf #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
20 декабря Sea-green #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
20 декабря Silverina1 #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
20 декабря Silverina1 #
20 декабря Ирушенька #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
20 декабря Беннито #
Машенька!ты умничка!
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
20 декабря Людмила НК #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
20 декабря MarinaS16 #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
20 декабря ved-marina #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
20 декабря iren0511 #
20 декабря Mary Stone # (автор рецепта)
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