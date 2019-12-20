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  • 20 декабря 2019, 9:18
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Гарнир из цветной капусты с грибами

Рецепт: Гарнир из цветной капусты с грибами

Гарнир из цветной капусты с овощами и грибами. Готовится несложно и быстро. Хорош и горячим, с пылу с жару, и в холодном виде очень неплох. На праздничном столе, по-моему, должны быть и простые блюда. Попробуйте!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда с грибами

Ингредиенты для «Гарнир из цветной капусты с грибами»:


Рецепт «Гарнир из цветной капусты с грибами»:

Нарезать репчатый лук кубиком.

Морковь натереть на крупной терке.

Обжарить овощи в растительном масле (2 ст. л) до полуготовности. (сначала морковь минуты три, затем добавить лук)

Цветную капусту разобрать на соцветья. (приведен чистый вес овоща)
Выложить в чашу комбайна...

... измельчить капусту.

Измельченную цветную капусту выложить в сковороду с морковью и луком, перемешать. Влить в сковороду воду, прикрыть крышкой и готовить овощи минут 10-12, периодически перемешивать. Огонь активный.

Грибы (я готовила гарнир с шампиньонами, но с лесными грибами блюдо получается еще вкуснее!) нарезать произвольно, обжарить в растительном масле (1 ст. л) до румяности. Огонь активный.

Выложить грибы в сковороду с овощами, приправить тимьяном, посолить по вкусу. Перемешать и готовить все вместе еще минуты три. Все готово!
Перед подачей посыпать гарнир тертым сыром. (по желанию)

Блюдо было приготовлено с использованием кухонного комбайна
GALAXY GL2300 : нарезан лук (насадка для нарезки кубиками, импульсный режим), натерта морковь (насадка для шинковки, импульсный режим), измельчена цветная капуста (нож для измельчения, скорость 2, 15 секунд).





Приятного вам аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий / На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: гарнир обед ужин

Вкусы: грибной капустный морковный луковый

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Гарнир из цветной капусты с грибами
Описание: Гарнир из цветной капусты с овощами и грибами. Готовится несложно и быстро. Хорош и горячим, с пылу с жару, и в холодном виде очень неплох. На праздничном столе, по-моему, должны быть и простые блюда. Попробуйте!


Комментарии и отзывы

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Мария, красивая подача
Спасибо, Вика.
Очень вкусный гарнир ! Замечательное блюдо !
Большое спасибо.
Необыкновенный, очень интересный гарнир!
Благодарю тебя, Наташенька.
Яркое, красивое и очень аппетитное блюдо! Машенька! С наступающими!
Спасибо большое, Натуся. И тебя с наступающим!
Ну надо же, вроде бы все обычно, а в итоге совсем не обычно!!!Маша, очень здорово!!!!
Огромное спасибо за внимание и оценку, Оля.
Машенька ,мой отчёт к тебе летит цветной капусты не оказалось приготовила из брокколи . Очень вкусный гарнир , все просто и доступно буду готовить .
Спасибо за рецепт !
Танечка, спасибо тебе огромное, что обратила внимание на рецепт и так скоро им воспользовалась. Очень рада, что блюдо пришлось по вкусу. Готовь в удовольствие и на доброе здоровье. Мне очень понравилась твоя идея с брокколи. Обязательно тоже попробую твой вариант.
Благодарю от души за чудесное фото. Красивое и очень аппетитное.
Мария, очень красивая подача! Очень интересный рецепт. Никогда не пробовала цветную капусту с грибами. Надо попробовать. Взяла в КК с благодарностью.
Попробуйте, Ирина. Это вкусно! Буду рада, если рецепт окажется полезным.
Спасибо Вам.
Замечательный гарнир, а с таким помощником как Galaxy вся работа спорится Подача превосходная.
Спасибо Вам большое за внимание и комментарий.
Галакси - это сила!
А гарнир какой ярко- праздничный, Машенька! Супер! И вкусный без сомнения!
Спасибо большущее!
Нетривиальный гарнир, Машенька, супер!
Благодарю тебя, Викуля.
к такому"гарниру" можно больше ничего не подавать,очень вкусное самостоятельное блюдо)
Вы правы! Для меня это тоже самостоятельное блюдо.
Спасибо за внимание.
Отличный гарнир, Машенька! Очень аппетитные фото!!!
Большое пребольшое спасибо тебе, Жанночка.
Забрала, при возможности обязательно попробую
Буду рада, если рецепт пригодится.
Очень хороший гарнир, Маша! Аппетитный
Благодарю сердечно, Лена.
Машуля, просто бесподобный, оригинальный гарнир! Очень красивая подача!
Иришенька, спасибо тебе огромное за поддержку.
Супер!
Машенька!ты умничка!
Большущее спасибо, Ириша.
Маша, гарнир из капусты получился великолепный, аппетитный и сытный! Твой помощник кухонный комбайн Galaxy справляется с поставленной задачей на отлично, быстро, удобно, качественно, очень хороший помощник на кухне!
Абсолютно верно! С таким помощником на кухне и делать то особо нечего. Спасибо большое, Люда.
замечательный, легкий гарнир!!!!
Благодарю Вас за внимание.
Шикарная подача очень вкусного и интересного гарнира, Машуля!
Спасибо большое, Мариша.
Машенька, очень вкусно и полезно!
Большущее спасибо, Ириша.
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