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Версия для печати Рецепты Блюда из лаваша Рулеты из лаваша
  • 20 декабря 2019, 14:32
  • 3503

Рулеты из лаваша с брынзой и шампиньонами

Рецепт: Рулеты из лаваша с брынзой и шампиньонами

Замечательный рецепт для воскресного завтрака всей семьей. Просто, быстро и очень вкусно!

Категория: Блюда из лаваша Рулеты из лаваша

Ингредиенты для «Рулеты из лаваша с брынзой и шампиньонами»:



Рецепт «Рулеты из лаваша с брынзой и шампиньонами»:

Брынзу размять вилкой. Шампиньоны отжать от рассола. Орехи размолоть. Соединить в миске.


Зелень мелко нарезать и добавить к общей массе. Все тщательно перемешать.
Маслины разрезать на 4 колечка каждую.

Лаваш разрезать на 4 части, намазать начинкой.

Выложить колечки маслинок (по 3 маслинки на каждый кусочек).

Свернуть лаваш в рулетики.

Слегка подрумянить на сковороде с минимальным количеством растительного масла, можно даже на сухой, чтобы закрепить.


После остывания разрезать на кусочки наискосок и подавать.




Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных На ужин : На закуску

Теги: закуска рулет

Вкусы: сырный грибной ореховый

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Рулеты из лаваша с брынзой и шампиньонами
Описание: Замечательный рецепт для воскресного завтрака всей семьей. Просто, быстро и очень вкусно!


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Комментарии и отзывы

ПАРУ ВОПРОСОВ. Нине-супербабушке от супердедушки.

Как говорил известный супердедушка М. Жванецкий, всеобщий „ одобрямс“, это не плохо, но если опыт передается не только своим, но и другим лицам, излагать нужно „Тщитильней“.
Фото 3. Лаваши бывают в продаже круглые и прямоугольные.
Размеры и первых и вторых разные. Некоторые не только на 4 час. разрезать, но даже и на 2 проблематично. Как я понимаю, на фото показана одна часть из 4-х. Так какой все же формы и размера общий лист лаваша. Сколько начинки на листе (фото)?
Фото 4. Это фото что-то сложно понять. Подпись под ним (по 3 маслинки? на каждый кусочек). Так что же укладывать, маслинки, или колечки один на один? На каждый кусочек. Что такое кусочек?
На этом фото, я понимаю, 25% всей начинки. 3 ряда по 4 горки с 3-мя колечками одно на одно в каждой. Т. е. 3 х 4 х 3 = 36 колечек. И с этой массы должен получиться один рулет. Простой рецепт оказался не совсем понятен. И с какой стороны сворачивать?
По каждому шагу, при необходимости, нужно подробно все разъяснять.
Мдя... Попробую разъяснить супердедушке.
Ни круглых, ни прямоугольных лавашей я не видела ни у нас в Архангельске, ни в Ереване, где у меня живет сестра и куда я частенько езжу в гости. Только овальные. Они достаточно большие. Сколько в см, сказать затрудняюсь, поскольку никогда не измеряла. На 3-м и 4-м фото как раз четверть лаваша.
Я писала, что маслины надо разрезать на 4 колечка каждую. На один рулет идет 3 маслины, разрезанные на 4 колечка каждая, и, вы правильно поняли, 25% начинки. Кусочек - имеется в виду кусочек лаваша, т. е. четвертая часть (вы помните, что лаваш мы разрезали на 4 части). Сворачивать с узкой стороны.
Надеюсь, теперь понятно. Если будут еще вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь, я отвечаю на все, если они в моей компетенции. Удачи вам и с наступающим Новым годом!
Ответ для МИБ10
Да, вот еще что. О размере рулетов можно судить по размеру тарелки. Ее диаметр 20 см, стандартный размер тарелки для подачи второго.
Люблю рулетики из лаваша! Прекрасный вариант!
Спасибо, Наташа, бери на вооружение!
Вкусно, Ниночка!
Да, Верочка, вкусно. Если любишь лаваш.
Очень аппетитные рулетики!
Спасибо, Наташа!
Очень люблю разного рода рулетики из лаваша!!! Ниночка, спасибо Вам за свеженькую идею ! Вы всегда можете порадовать и удивить чем-то новым ! С наступающим Вас!!!мира!добра!здоровья и благополучия Вам!!!
Марьям, дорогая, ты всегда найдешь теплые, сердечные слова! Спасибо тебе, моя милая Мне очень приятно! Тебя тоже с наступающим! ? пусть он на этот ммомент будет лучшим твоим годом! А там посмотрим!
Спасибо
Ниночка, прелестные рулеты!
?рочка, спасибо большое! Ты всегда так внимательна к моим рецептам. Это так трогательно.
Только несколько дней тому назад положила в морозилку жареные грибы с луком. Есть маслины с анчоусами. Попробую часть. Немного не то, но не пропадать же добру! Вот и пригодился Ваш вариант Спасибо . Ставлю большой плюс.
На здоровье! Я рада, что у вас будет вкусный завтрак!
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