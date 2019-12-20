Замечательный рецепт для воскресного завтрака всей семьей. Просто, быстро и очень вкусно!
- 20 декабря 2019, 14:32
- 3503
Рулеты из лаваша с брынзой и шампиньонами
Ингредиенты для «Рулеты из лаваша с брынзой и шампиньонами»:
- Лаваш (тонкий, армянский) — 1 шт
- Брынза (мягкая, Сиртаки, 1 упак.) — 200 г
- Шампиньоны (консервированные, резаные) — 1 бан.
- Маслины — 12 шт
- Орехи грецкие — 1 горст.
- Зелень (базилик, эстрагон) — 1 пуч.
- Лук зеленый (при желании) — по вкусу
Рецепт «Рулеты из лаваша с брынзой и шампиньонами»:
Зелень мелко нарезать и добавить к общей массе. Все тщательно перемешать.
Маслины разрезать на 4 колечка каждую.
Слегка подрумянить на сковороде с минимальным количеством растительного масла, можно даже на сухой, чтобы закрепить.
После остывания разрезать на кусочки наискосок и подавать.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера МИБ10 #
Как говорил известный супердедушка М. Жванецкий, всеобщий „ одобрямс“, это не плохо, но если опыт передается не только своим, но и другим лицам, излагать нужно „Тщитильней“.
Фото 3. Лаваши бывают в продаже круглые и прямоугольные.
Размеры и первых и вторых разные. Некоторые не только на 4 час. разрезать, но даже и на 2 проблематично. Как я понимаю, на фото показана одна часть из 4-х. Так какой все же формы и размера общий лист лаваша. Сколько начинки на листе (фото)?
Фото 4. Это фото что-то сложно понять. Подпись под ним (по 3 маслинки? на каждый кусочек). Так что же укладывать, маслинки, или колечки один на один? На каждый кусочек. Что такое кусочек?
На этом фото, я понимаю, 25% всей начинки. 3 ряда по 4 горки с 3-мя колечками одно на одно в каждой. Т. е. 3 х 4 х 3 = 36 колечек. И с этой массы должен получиться один рулет. Простой рецепт оказался не совсем понятен. И с какой стороны сворачивать?
По каждому шагу, при необходимости, нужно подробно все разъяснять.
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
Ни круглых, ни прямоугольных лавашей я не видела ни у нас в Архангельске, ни в Ереване, где у меня живет сестра и куда я частенько езжу в гости. Только овальные. Они достаточно большие. Сколько в см, сказать затрудняюсь, поскольку никогда не измеряла. На 3-м и 4-м фото как раз четверть лаваша.
Я писала, что маслины надо разрезать на 4 колечка каждую. На один рулет идет 3 маслины, разрезанные на 4 колечка каждая, и, вы правильно поняли, 25% начинки. Кусочек - имеется в виду кусочек лаваша, т. е. четвертая часть (вы помните, что лаваш мы разрезали на 4 части). Сворачивать с узкой стороны.
Надеюсь, теперь понятно. Если будут еще вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь, я отвечаю на все, если они в моей компетенции. Удачи вам и с наступающим Новым годом!
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
22 декабря Kuss #
22 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
22 декабря Wera13 #
22 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 декабря ирпенчанка #
21 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 декабря Алиева2012 #
21 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 декабря Алиева2012 #
21 декабря Ирушенька #
21 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
20 декабря kotmarsa #
21 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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