Порционная горячая закуска "Куриный кекс-гратен"

Это замечательное горячее блюдо настоящая находка для новогоднего стола! Нежнейшее, с аппетитной корочкой и бесподобным ароматом! Несколько лет назад я попробовала его у подруги на юбилее. Это было что-то среднее между заливным закусочным кексом и гратеном. Скажу честно, что я немного изменила рецепт на свой вкус, поэтому дала ему другое название. Изначально блюдо называлось "Чикен-микс кейк". Подаётся оно порционно, но самое главное, что после остывания блюдо остаётся не менее вкусным и сочным! А так же, кекс-гратен можно порезать на кусочки и подавать, как холодную закуску!