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  • 20 декабря 2019, 17:59
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Порционная горячая закуска "Куриный кекс-гратен"

Рецепт: Порционная горячая закуска Куриный кекс-гратен

Это замечательное горячее блюдо настоящая находка для новогоднего стола! Нежнейшее, с аппетитной корочкой и бесподобным ароматом! Несколько лет назад я попробовала его у подруги на юбилее. Это было что-то среднее между заливным закусочным кексом и гратеном. Скажу честно, что я немного изменила рецепт на свой вкус, поэтому дала ему другое название. Изначально блюдо называлось "Чикен-микс кейк". Подаётся оно порционно, но самое главное, что после остывания блюдо остаётся не менее вкусным и сочным! А так же, кекс-гратен можно порезать на кусочки и подавать, как холодную закуску!

Категория: Закуски Закусочные кексы, маффины

Ингредиенты для «Порционная горячая закуска "Куриный кекс-гратен"»:

Время приготовления:

Количество порций: 3


Рецепт «Порционная горячая закуска "Куриный кекс-гратен"»:

И так, приступим к приготовлению основных ингредиентов: репчатый лук порезать и обжарить на растительном масле до полуготовности.

Филе куриной грудки порезать небольшими кубиками, шампиньоны - на 4 части. Если грибы крупные, то порежьте на 8 частей.
Нарезанные курицу и грибы выложить в сковороду к луку, посолить, поперчить и жарить на среднем огне до появления образовавшейся жидкости. Прибавить сильный огонь и жарить, при постоянном помешивании, до испарения влаги.

Готовую массу выложить в другую посуду и остудить.

Пока курино-грибная смесь остывает, приготовим заливку.
Сыр натереть на крупной тёрке. В этом мне помог мой замечательный кухонный комбайн GALAXY GL2300, с насадкой - тёрка для шинковки.

Не выкладывая сыр из чаши комбайна, снимите крышку и поменяйте насадку тёрку на насадку венчики для взбивания. Готовим смесь для заливки: в чашу комбайна выложить яйца, сметану, молоко, немного соли и щепотку чёрного молотого перца. Взбить до однородной массы.

Всыпать муку, взбить.
И снова мой помощник комбайн GALAXY GL2300 постарался на славу! На этот раз я использовала насадку - венчики для взбивания.

Готовую заливку перелить в глубокую ёмкость. Зелёный лук и зелень укропа порезать, чернослив помыть и разрезать на 4 части.
Все добавить в заливку. Перемешать.

Далее, в получившуюся изумрудную массу добавить смесь курицы с грибами, перемешать.

Формочки для запекания смазать растительным маслом. Разложить приготовленную массу. У меня керамические формы, диаметром 12 см. Из данного количества продуктов получается 3 порции.

Поставить формы в разогретую духовку и запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
В доме витает необыкновенный аромат, который создаёт праздничное настроение и домашнюю уютную гармонию!

Шикарное угощение готово! Можно подавать, как основное горячее блюдо!

При подаче посыпьте мелко нарезанной зеленью укропа, подайте с любимым соусом... хотя это и не обязательно, блюдо и так бесподобно вкусное!

Нежнейшее, просто тающее во рту! Скушав кусочек, хочется ощущать удивительный вкус снова, и снова!

Ну, а если вы хотите подать кексы, как холодную закуску, то остудите их, выньте из формочек и нарежьте на кусочки.

В приготовлении блюда мне помогал мой надёжный друг и помощник - кухонный комбайн GALAXY GL2300.
Для натирания сыра я использовала насадку - тёрка-шинковка, а для взбивания заливки - насадку венчики для взбивания!
Быстро, удобно и очень просто!














С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ! ПУСТЬ ОН ПРИНЕСЁТ ВАМ - МОРЕ ПОЗИТИВА И РАДОСТИ!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На завтрак На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / Новый год / Рождество На ужин : На горячее / На закуску

Теги: горячее закуска

Вкусы: куриный грибной сливовый

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Порционная горячая закуска Куриный кекс-гратен
Описание: Это замечательное горячее блюдо настоящая находка для новогоднего стола! Нежнейшее, с аппетитной корочкой и бесподобным ароматом! Несколько лет назад я попробовала его у подруги на юбилее. Это было что-то среднее между заливным закусочным кексом и гратеном. Скажу честно, что я немного изменила рецепт на свой вкус, поэтому дала ему другое название. Изначально блюдо называлось "Чикен-микс кейк". Подаётся оно порционно, но самое главное, что после остывания блюдо остаётся не менее вкусным и сочным! А так же, кекс-гратен можно порезать на кусочки и подавать, как холодную закуску!


Комментарии и отзывы

Готовила на этой неделе, только не в формочках, а в большой форме. Добавила маринованный огурчик. Очень понравилось всем, слопали за раз. Спасибо за рецепт.
Очень благодарна за добрые слова! Рада, что всем понравилось. Спасибо!
elena 777, очень нравятся ваши рецепты, получается вкусно и быстро, но извините лично мне очень мешает реклама Вашего кухонного комбайна. Читаешь рецепт, а половина описания про комбайн.
Полностью согласен. Рецепты хороши, а эта китайская техника редкостная дрянь. Думаю автор и сама это знает, но, как говаривал Пушкин: "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. Всех с Новым годом.
Ответ для domarad74
Спасибо Вам огромное за отзыв! Но тут уж извините, где идёт реклама комбайна, то эти рецепты участники проекта с кухонным комбайном GALAXY GL2300. Мне и ещё нескольким пользователям Поварёнка доверили тестирование этого комбайна и мы обязаны про него писать, как он работает, что он умеет делать, как справляется комбайн со своими обязанностями. Надеюсь, что Вы меня поняли и отнесётесь с пониманием.
Что ж, всё понятно С Новым годом Вас!
Спасибо за поздравление и понимание!
Отличный рецепт! Мы любим заливные пироги, обязательно приготовлю. Спасибо большое за рецепт! С наступающими праздниками и Вас, Елена!
Огромное спасибо! и Вас, с наступающим!
на вкус наверно омлет
Совершенно на омлет не похоже. Для омлета надо яиц много, а в рецепте их мало.
Замечательная закуска! Очень аппетитная!
Спасибо, Верочка!
Ух ты, класс! Спасибо!!!
Через монитор чувствую - вкуснятинка!
Спасибо огромное!
Ооочень классно,Леночка!Шикарно по вкусу!Разрез шедевральный,молодец!!!
Спасибо, Жанночка!
Вкусно и аппетитно
Спасибо!
аппетитная закуска
Спасибо, Светуль!
Леночка, красивая какая закуска! Очень эффектно смотрится!
Спасибо, моя милая!
Очень аппетитный и интересный рецепт гратена
Благодарствую!
Очень интересная и аппетитная закуска!
Спасибо огромное!
Леночка, замечательный гратен, такой аппетитный!
Спасибо, Ирочка!
Супер! Я представляю, как вкусно. Лайк!
Спасибо! А Вам плюсик за отзыв!
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