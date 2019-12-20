Это замечательное горячее блюдо настоящая находка для новогоднего стола! Нежнейшее, с аппетитной корочкой и бесподобным ароматом! Несколько лет назад я попробовала его у подруги на юбилее. Это было что-то среднее между заливным закусочным кексом и гратеном. Скажу честно, что я немного изменила рецепт на свой вкус, поэтому дала ему другое название. Изначально блюдо называлось "Чикен-микс кейк". Подаётся оно порционно, но самое главное, что после остывания блюдо остаётся не менее вкусным и сочным! А так же, кекс-гратен можно порезать на кусочки и подавать, как холодную закуску!
- 20 декабря 2019, 17:59
- 9898
Порционная горячая закуска "Куриный кекс-гратен"
Ингредиенты для «Порционная горячая закуска "Куриный кекс-гратен"»:
- Грудка куриная (филе) — 300 г
- Шампиньоны — 250 г
- Чернослив — 100 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сметана — 3 ст. л.
- Молоко — 100 мл
- Лук зеленый (небольшой) — 1 пуч.
- Укроп (небольшой) — 1 пуч.
- Масло растительное (для жарки) — 4 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 3
Рецепт «Порционная горячая закуска "Куриный кекс-гратен"»:
И так, приступим к приготовлению основных ингредиентов: репчатый лук порезать и обжарить на растительном масле до полуготовности.
Филе куриной грудки порезать небольшими кубиками, шампиньоны - на 4 части. Если грибы крупные, то порежьте на 8 частей.
Нарезанные курицу и грибы выложить в сковороду к луку, посолить, поперчить и жарить на среднем огне до появления образовавшейся жидкости. Прибавить сильный огонь и жарить, при постоянном помешивании, до испарения влаги.
Пока курино-грибная смесь остывает, приготовим заливку.
Сыр натереть на крупной тёрке. В этом мне помог мой замечательный кухонный комбайн GALAXY GL2300, с насадкой - тёрка для шинковки.
Не выкладывая сыр из чаши комбайна, снимите крышку и поменяйте насадку тёрку на насадку венчики для взбивания. Готовим смесь для заливки: в чашу комбайна выложить яйца, сметану, молоко, немного соли и щепотку чёрного молотого перца. Взбить до однородной массы.
Всыпать муку, взбить.
И снова мой помощник комбайн GALAXY GL2300 постарался на славу! На этот раз я использовала насадку - венчики для взбивания.
Готовую заливку перелить в глубокую ёмкость. Зелёный лук и зелень укропа порезать, чернослив помыть и разрезать на 4 части.
Все добавить в заливку. Перемешать.
Формочки для запекания смазать растительным маслом. Разложить приготовленную массу. У меня керамические формы, диаметром 12 см. Из данного количества продуктов получается 3 порции.
Поставить формы в разогретую духовку и запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
В доме витает необыкновенный аромат, который создаёт праздничное настроение и домашнюю уютную гармонию!
При подаче посыпьте мелко нарезанной зеленью укропа, подайте с любимым соусом... хотя это и не обязательно, блюдо и так бесподобно вкусное!
Ну, а если вы хотите подать кексы, как холодную закуску, то остудите их, выньте из формочек и нарежьте на кусочки.
Для натирания сыра я использовала насадку - тёрка-шинковка, а для взбивания заливки - насадку венчики для взбивания!
Быстро, удобно и очень просто!
С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ! ПУСТЬ ОН ПРИНЕСЁТ ВАМ - МОРЕ ПОЗИТИВА И РАДОСТИ!
Комментарии и отзывы
позавчера lgrant #
позавчера elena777 # (автор рецепта)
26 декабря domarad74 #
26 декабря regtosait #
26 декабря elena777 # (автор рецепта)
27 декабря domarad74 #
27 декабря elena777 # (автор рецепта)
25 декабря eleshanikolaevna #
25 декабря elena777 # (автор рецепта)
24 декабря alenanat #
24 декабря elena777 # (автор рецепта)
22 декабря Wera13 #
22 декабря elena777 # (автор рецепта)
21 декабря Moshkin #
Через монитор чувствую - вкуснятинка!
22 декабря elena777 # (автор рецепта)
21 декабря Жанночкин # (модератор)
22 декабря elena777 # (автор рецепта)
21 декабря Sea-green #
21 декабря elena777 # (автор рецепта)
21 декабря мисс #
21 декабря elena777 # (автор рецепта)
21 декабря Ирушенька #
21 декабря elena777 # (автор рецепта)
20 декабря kolesnikov 1983 #
20 декабря elena777 # (автор рецепта)
20 декабря СкарлеттО #
20 декабря elena777 # (автор рецепта)
20 декабря terry-68 #
20 декабря elena777 # (автор рецепта)
20 декабря shaherezada-2016 #
20 декабря elena777 # (автор рецепта)
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