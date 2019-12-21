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  • 21 декабря 2019, 14:45
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Блинные рулетики с красной рыбой

Рецепт: Блинные рулетики с красной рыбой

Очень вкусные и легкие в приготовлении блинные рулетики с рыбой для праздничного стола.

Категория: Закуски Закусочные рулеты Рыбные рулеты

Ингредиенты для «Блинные рулетики с красной рыбой»:

Время приготовления:

Количество порций: 4


Рецепт «Блинные рулетики с красной рыбой»:

Необходимые продукты. Блины я пекла по своему рецепту "Тонкие блинчики "Столовские".

Свежий огурец нарезать мелким кубиком, укроп измельчить и все добавить к творожному сыру.

Все хорошо перемешать, это будет намазка на блин. Чтобы она хорошо намазывалась можно добавить 1 ст. л. сметаны.

Берем блин, намазываем творожную намазку, укладываем рыбу, у меня была подкопченная малосоленая нерка.

Сворачиваем блин рулетиком и нарезаем наискосок на небольшие порции.

Украшаем рулетики кружочком огурца и прокалываем шпажкой, подаем на праздничный стол на красивой тарелке.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: закуска блины

Вкусы: блинный рыбный сырный

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Блинные рулетики с красной рыбой
Описание: Очень вкусные и легкие в приготовлении блинные рулетики с рыбой для праздничного стола.


Комментарии и отзывы

Отличная закуска! Надо будет попробовать
Вкусно,очень!!!
Отличное угощение
Наташенька, очаровательные рулетики!
Ириша,большое спасибо
Однозначно очень вкусно! Красиво и празднично!
Спасибо
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