Очень вкусные и легкие в приготовлении блинные рулетики с рыбой для праздничного стола.
- 21 декабря 2019, 14:45
- 1899
Блинные рулетики с красной рыбой
Ингредиенты для «Блинные рулетики с красной рыбой»:
- Блин — 4 шт
- Сыр творожный — 140 г
- Укроп — 5 г
- Огурец — 40 г
- Сметана — 1 ст. л.
- Рыба (малосольная нерка,семга,кета и др) — 100 г
Время приготовления:
Количество порций: 4
Рецепт «Блинные рулетики с красной рыбой»:
Все хорошо перемешать, это будет намазка на блин. Чтобы она хорошо намазывалась можно добавить 1 ст. л. сметаны.
Берем блин, намазываем творожную намазку, укладываем рыбу, у меня была подкопченная малосоленая нерка.
Украшаем рулетики кружочком огурца и прокалываем шпажкой, подаем на праздничный стол на красивой тарелке.
Комментарии и отзывы
позавчера respwife #
22 декабря Wera13 #
22 декабря Ната 69 # (автор рецепта)
22 декабря Андрей Силантьев #
22 декабря Ната 69 # (автор рецепта)
22 декабря Андрей Силантьев #
22 декабря Ната 69 # (автор рецепта)
21 декабря Хамися #
22 декабря Ната 69 # (автор рецепта)
21 декабря Ирушенька #
22 декабря Ната 69 # (автор рецепта)
21 декабря shevakovas #
22 декабря Ната 69 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: