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  • 22 декабря 2019, 0:09
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Салат со свиным языком "Праздничный"

Рецепт: Салат со свиным языком Праздничный

Приготовьте вкусный салат со свиным языком и интересной пикантной заправкой на праздничный стол. Салат получается очень сытный и красивый. Свиной язык жирнее говяжьего, благодаря чему салаты со свиным языком более нежные и питательные. Салаты как из свиного, так и из говяжьего языка считаются праздничными блюдами, которые лучше всего импонируют для столов со спиртными напитками.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из мясных субпродуктов

Ингредиенты для «Салат со свиным языком "Праздничный"»:

Для салата:

Заправка для салата:

Для украшения салата:


Рецепт «Салат со свиным языком "Праздничный"»:

Свиной язык моем и ставим вариться в подсоленной воде. Затем очистить язык и дать остыть. Нарезать тоненькой соломкой и отправить в миску.

Сварить куриные яйца. Очистить и нарезать тоже соломкой. Отправляем в миску.

Ставим на огонь сковороду наливаем немного растительного масла и будем обжаривать мелко нарезанный лук.

Также мелко нарезаем шампиньоны и отправляем их к слегка обжаренному луку.

Лук и грибы переложить в миску, чтобы они остыли.

Нарезаем соломкой соленые огурцы и отправляем в миску.

На крупной терке натереть твердый сыр и отправить в миску.

Мелко нарезать перья зеленого лука, добавить в миску к другим ингредиентам, а также добавляем остывшие грибы с жаренным луком.

Теперь приготовим заправку для салата: в майонез добавляем йогурт, перемешиваем.

Затем добавляем 1 ст. л. соевого соуса, хрен и черный молотый перец по вкусу. Все хорошо перемешать.

Заправка для салата готова.

К приготовленному салату добавляем заправку и все перемешиваем.

Салат готов.

Теперь осталось его красиво украсить и подавать к столу. Салат я буду
подавать в тарталетках. Тарталетки наполнить салатом, сверху украсить салат натертым сыром, веточкой укропа и помидором черри.
Вы можете украсить салат на свой вкус.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : На закуску На праздничный стол : День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: салат гости праздник фуршет

Вкусы: мясной огуречный сырный грибной яичный

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Салат со свиным языком Праздничный
Описание: Приготовьте вкусный салат со свиным языком и интересной пикантной заправкой на праздничный стол. Салат получается очень сытный и красивый. Свиной язык жирнее говяжьего, благодаря чему салаты со свиным языком более нежные и питательные. Салаты как из свиного, так и из говяжьего языка считаются праздничными блюдами, которые лучше всего импонируют для столов со спиртными напитками.


Комментарии и отзывы

Танечка замечательный салатик очень красивые праздничные фоточки!!!!
Анечка, огромное спасибо, мне очень приятно!
Танюш, чудесный, сытный, праздничный салат!
Ирочка, огромное спасибо!
Танечка, замечательный вкусныйсалат, отлично подано!
Викуля, огромное спасибо!
Танюша, очень красивый и сытный салат у тебя получился
Мариночка, огромное спасибо, мне очень приятно!
Прекрасный, очень вкусный салатик! Чудесная праздничная подача!
Наташенька, огромное спасибо, мне очень приятно!
Танечка, с радостью забрала - то, что я люблю ! Замечательный праздничный салат
Галочка, огромное спасибо! Готовь с удовольствием!
супер! и состав и фото!
Светочка, огромное спасибо!
Танечка, вкусный салатик! Красивая подача!
Жанночка, огромное спасибо!
Танечка, замечательный праздничный салат, очень красивый и вкусный!
Ларочка, огромное спасибо, мне очень приятно!
Танюша, вкусный и сытный салат! А в тарталетках особенно праздничный!
Танечка, огромное спасибо!
Танюш, красивая, праздничная закусочка
Галочка, моя хорошая огромное спасибо!
Праздничный красивый салат , замечательная подача
Марина, огромное спасибо!
Танюша, салат понравился, однозначно к праздничному столу! очень красивая подача в тарталетках, а бусинка на палочке вообще контрольный выстрел! Спасибо, дорогая, за рецепт
Мариночка, огромное спасибо! Готовь на здоровье!
Действительно, очень праздничный салат. А язык - это же такой деликатес !
Благодарю!
Очень вкусный салат! Подача- !!!
Верочка, моя хорошая благодарю!
Спасибо!
Замечательный праздничный салатик
Танюша, огромное спасибо!
Танечка! Прекрасный сытный салат! Восхитительная подача!
Юлечка, огромное спасибо!
Танюша, красивая какая подача очень интересного, сытного салата!
Иришенька, моя хорошая благодарю!
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