Приготовьте вкусный салат со свиным языком и интересной пикантной заправкой на праздничный стол. Салат получается очень сытный и красивый. Свиной язык жирнее говяжьего, благодаря чему салаты со свиным языком более нежные и питательные. Салаты как из свиного, так и из говяжьего языка считаются праздничными блюдами, которые лучше всего импонируют для столов со спиртными напитками.
- 22 декабря 2019, 0:09
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Салат со свиным языком "Праздничный"
Ингредиенты для «Салат со свиным языком "Праздничный"»:
Для салата:
- Язык свиной (отварной - 150 г) — 1 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Шампиньоны — 100 г
- Огурец соленый — 3 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Лук зеленый
- Масло растительное (для жарки)
Заправка для салата:
- Майонез — 4 ст. л.
- Йогурт — 60 г
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Хрен — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
Для украшения салата:
- Сыр твердый
- Зелень
- Тарталетка — 11 шт
Рецепт «Салат со свиным языком "Праздничный"»:
Свиной язык моем и ставим вариться в подсоленной воде. Затем очистить язык и дать остыть. Нарезать тоненькой соломкой и отправить в миску.
Ставим на огонь сковороду наливаем немного растительного масла и будем обжаривать мелко нарезанный лук.
Мелко нарезать перья зеленого лука, добавить в миску к другим ингредиентам, а также добавляем остывшие грибы с жаренным луком.
Затем добавляем 1 ст. л. соевого соуса, хрен и черный молотый перец по вкусу. Все хорошо перемешать.
Теперь осталось его красиво украсить и подавать к столу. Салат я буду
подавать в тарталетках. Тарталетки наполнить салатом, сверху украсить салат натертым сыром, веточкой укропа и помидором черри.
Вы можете украсить салат на свой вкус.
Комментарии и отзывы
позавчера топиарий #
позавчера Tatanj # (автор рецепта)
позавчера terry-68 #
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22 декабря 7Катюша77 #
22 декабря Tatanj # (автор рецепта)
22 декабря Tanushechka-2017 #
22 декабря Tatanj # (автор рецепта)
22 декабря virgola71 #
22 декабря Tatanj # (автор рецепта)
22 декабря Ирушенька #
22 декабря Tatanj # (автор рецепта)
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