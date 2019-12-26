Десерт с печеньем, грецким орехом, белым шоколадом и заварным йогуртовым кремом. Нежный, легкий, не очень калорийный, но такой вкусный! Готовится быстро и совсем несложно. Попробуйте.
- 26 декабря 2019, 8:02
- 3915
Десерт с заварным йогуртовым кремом
Ингредиенты для «Десерт с заварным йогуртовым кремом»:
- Йогурт — 250 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар коричневый — 50 г
- Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
- Орехи грецкие — 50 г
- Печенье — 50 г
- Шоколад белый — 20 г
- Коньяк — 2 ст. л.
Рецепт «Десерт с заварным йогуртовым кремом»:
В чашу кухонного комбайна вбить яйцо, всыпать коричневый (или обычный белый) сахар, крахмал и влить натуральный йогурт.
Перемешать ингредиенты до однородности.
На это понадобится минуты 4-5, может, чуть больше. Это зависит от консистенции и жирности йогурта. Когда крем приобретет консистенцию негустой сметаны, снять кастрюльку с огня и мешать крем еще пару минут. Для этого десерта до сильной густоты крем варить не стоит, так как по мере остывания крем еще прилично загустеет.
Остудить крем до комнатной температуры. Периодически помешивать - так крем быстрее остынет.
Также измельчить и печенье. Печенье можно использовать любое: несладкий крекер, песочное, сахарное, овсяное. В этот раз я готовила десерт с галетным печеньем.
Собрать десерт.
В креманку (бокал, стаканчик) положить примерно столовую ложку крема. На крем равномерно распределить печенье. Сбрызнуть печенье коньяком. (это по желанию!)
Снова крем, печенье, коньяк, орехи, шоколад. Последний слой - крем.
Все готово! Перед подачей можно украсить десерт ягодами, шоколадом или орехами.
Такой крем подойдет не только для десерта в стакане, но и для прослойки и украшения тортов. Также им можно начинить трубочки или профитроли.
Приятного вам аппетита.
Комментарии и отзывы
27 декабря 2019 года victoria ms #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
27 декабря 2019 года мисс #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
С наступающим Новым годом!
27 декабря 2019 года Ирушенька #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года 50511 #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года топиарий #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
С наступающим Новым годом!
26 декабря 2019 года jannasimf #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года Kuss #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года virgola71 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года inulia68 #
Так как молоко не люблю,то этот десерт мне идеально подходит!Спасибо!!!
С Наступающими тебя!
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
С наступающим Новым годом тебя и твою семью.
26 декабря 2019 года Silverina1 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Знаешь, по моим вкусовым ощущениям крем на йогурте действительно получается нежнее и легче, чем на молоке.
26 декабря 2019 года Silverina1 #
26 декабря 2019 года Sea-green #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года tatabilga-2015 #
Спасибо Машенька ,за рецепт !! С наступающими новогодними праздниками !!
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Спасибо тебе большущее, так порадовала! Ты сделала мой день!
Мне несказанно приятно, что десерт понравился. Благодарна тебе бесконечно за это роскошное фото (блестящее воплощение, как и всегда!) и за такую высокую оценку.
И тебя с наступающим Новым годом, моя дорогая!
26 декабря 2019 года Беннито #
Умничка! А прищепочки такие клевые!!!
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года Беннито #
26 декабря 2019 года inna_2107 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года МурКатеринка #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года iren0511 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года iren0511 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года kolesnikov 1983 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года Михеева76 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года Михеева76 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года ved-marina #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года Edem-ka #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
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