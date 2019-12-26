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  • 26 декабря 2019, 8:02
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Десерт с заварным йогуртовым кремом

Рецепт: Десерт с заварным йогуртовым кремом

Десерт с печеньем, грецким орехом, белым шоколадом и заварным йогуртовым кремом. Нежный, легкий, не очень калорийный, но такой вкусный! Готовится быстро и совсем несложно. Попробуйте.

Категория: Десерты Другие десерты Десертные крема

Ингредиенты для «Десерт с заварным йогуртовым кремом»:


Рецепт «Десерт с заварным йогуртовым кремом»:

В чашу кухонного комбайна вбить яйцо, всыпать коричневый (или обычный белый) сахар, крахмал и влить натуральный йогурт.
Перемешать ингредиенты до однородности.

Вылить массу в кастрюлю и варить крем на умеренном огне, постоянно помешивая, до загустения.

На это понадобится минуты 4-5, может, чуть больше. Это зависит от консистенции и жирности йогурта. Когда крем приобретет консистенцию негустой сметаны, снять кастрюльку с огня и мешать крем еще пару минут. Для этого десерта до сильной густоты крем варить не стоит, так как по мере остывания крем еще прилично загустеет.
Остудить крем до комнатной температуры. Периодически помешивать - так крем быстрее остынет.

Заранее прокаленные грецкие орехи измельчить в крошку среднего размера.

Также измельчить и печенье. Печенье можно использовать любое: несладкий крекер, песочное, сахарное, овсяное. В этот раз я готовила десерт с галетным печеньем.

Собрать десерт.
В креманку (бокал, стаканчик) положить примерно столовую ложку крема. На крем равномерно распределить печенье. Сбрызнуть печенье коньяком. (это по желанию!)

На печенье выложить рубленные орехи.
Посыпать орехи тертым белым шоколадом.

Снова крем, печенье, коньяк, орехи, шоколад. Последний слой - крем.
Все готово! Перед подачей можно украсить десерт ягодами, шоколадом или орехами.
Такой крем подойдет не только для десерта в стакане, но и для прослойки и украшения тортов. Также им можно начинить трубочки или профитроли.

Десерт был приготовлен с помощью кухонного комбайна GALAXY GL2300 : взбиты ингредиенты для крема (насадка венчики, скорость 1, 10 секунд) и измельчены орехи и печенье (насадка нож для измельчения, скорость 2, по 10 секунд).





Приятного вам аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : День рождения / Новый год На ужин : На десерт

Теги: десерт крем

Вкусы: ореховый шоколадный коньячный сливочный

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Десерт с заварным йогуртовым кремом
Описание: Десерт с печеньем, грецким орехом, белым шоколадом и заварным йогуртовым кремом. Нежный, легкий, не очень калорийный, но такой вкусный! Готовится быстро и совсем несложно. Попробуйте.
Тэги: десерт, крем.


Комментарии и отзывы

Машенька, отличный десерт!
Спасибо большое, Викуля.
Очень вкусно и красиво. Фото суупер!!!!!С наступающим Новым Годом!!
Спасибо большущее!
С наступающим Новым годом!
Машуля, просто изумительный десерт! Нежный и такой соблазнительный! Очень интересный рецепт!
Благодарю сердечно, Иришенька.
Машенька, замечательный праздничный десерт!
Большое пребольшое спасибо!
Машунечка великолепный десерт!!!! Фотки супер!!! !С наступающим!!!
Благодарю тебя, Анюта.
С наступающим Новым годом!
Машенька, какой нежный и вкусный десерт! Аппетитные фото!
Жанночка, большое спасибо тебе за внимание и оценку.
Чудесный нежный десерт, Машенька!
Спасибо за внимание, Наташенька.
Машенька! Восхитительный десерт! Лёгкий, нежный, аппетитный! Шикарные фото!
Большущее спасибо, Юляша.
Машенька,чудесный,нежный и легкий десерт!
Так как молоко не люблю,то этот десерт мне идеально подходит!Спасибо!!!
С Наступающими тебя!
Буду очень рада, если такой десерт понравится тебе, Иннуля. СПАСИБО!
С наступающим Новым годом тебя и твою семью.
Интересно! Маша, на йогурте нежнее получается, чем на молоке?
Благодарю от души, Лена.
Знаешь, по моим вкусовым ощущениям крем на йогурте действительно получается нежнее и легче, чем на молоке.
Спасибо, буду иметь в виду.
Вкусно, просто и красиво
Точно! Спасибо.
Машенька ,отчитываюсь вкусным ,ароматным десертом !!! Очень Вкусно и быстро !! Обязательно надо мешать постоянно на плите ,чтобы крахмал соединился полностью . Советую приготовить !!!
Спасибо Машенька ,за рецепт !! С наступающими новогодними праздниками !!
Танечка...И слов нет...Уже? Обалдеть!
Спасибо тебе большущее, так порадовала! Ты сделала мой день!
Мне несказанно приятно, что десерт понравился. Благодарна тебе бесконечно за это роскошное фото (блестящее воплощение, как и всегда!) и за такую высокую оценку.
И тебя с наступающим Новым годом, моя дорогая!
Машенька! Так нежно, красиво и вкусноооо
Умничка! А прищепочки такие клевые!!!
Большущее спасибо тебе, Ириша.
Прекрасный нежный десерт!
Огромное спасибо, Инна.
Маша, очень вкусно, нежно, красиво
Благодарю тебя, Катюша.
Машенька, замечательный десерт! Забрала, спасибо огромное за рецепт!
Спасибо тебе, Ирочка. Буду очень рада, если десерт понравится.
Машенька, удачи в конкурсе!
Спасибо, Ириша. И тебе удачи!
Очень аппетитный и не сложный в приготовление десерт
Благодарю Вас за внимание.
Спасибо.
Обязательно приготовлю Машенька,с наступающим!!!!!!!!!!!
И тебя с наступающим, Леночка.
Шикарный десерт, Машуля! Очень красиво и очень вкусно! Фото - великолепные!
Большущее спасибо, Маришка.
Какая красота! Представляю, как вкусно!
Спасибо большое, Оля.
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