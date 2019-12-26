Десерт с заварным йогуртовым кремом

На это понадобится минуты 4-5, может, чуть больше. Это зависит от консистенции и жирности йогурта. Когда крем приобретет консистенцию негустой сметаны, снять кастрюльку с огня и мешать крем еще пару минут. Для этого десерта до сильной густоты крем варить не стоит, так как по мере остывания крем еще прилично загустеет.

Остудить крем до комнатной температуры. Периодически помешивать - так крем быстрее остынет.